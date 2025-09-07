Migdalele – „supernuca” care păcălește foamea și protejează inima. Curiozități și beneficii dovedite științific

00:30

Oricine a încercat să slăbească știe: grăsimea de pe abdomen pare să fie ultima care dispare, indiferent de dietă sau sport. De ce? Și cât de periculoasă este, de fapt, ... Post-ul Știai că grăsimea de pe burtă produce hormoni și substanțe inflamatorii, care pot afecta întregul organism? apare prima dată în Unica.md.