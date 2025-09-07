SUA pregătesc noi sancțiuni dure împotriva Rusiei după atacurile din Kiev
Unica.md, 8 septembrie 2025 00:00
Președintele american Donald Trump a anunțat, duminică, la Casa Albă, că Statele Unite sunt pregătite să treacă la a doua etapă a sancțiunilor împotriva Rusiei, ca răspuns la conflictul din ...
Acum 30 minute
00:00
Acum 4 ore
21:50
Ștefan Vodă: Un bărbat de 63 de ani, reținut după ce și-a atacat fosta concubină cu cuțitul # Unica.md
Ieri seară, în localitatea Talmaza din raionul Ștefan Vodă, un bărbat a fost reținut de poliție după ce și-a agresat fosta concubină cu un cuțit, informează sursele PulsMedia.MD. Potrivit informațiilor, ...
21:50
Un bărbat din R.Moldova și-a înjunghiat soția în plină stradă și a dat bir cu fugiții în Italia # Unica.md
Un bărbat moldovean de 47 de ani a încercat să îşi omoare soţia, în vârstă de 42 de ani, la Avezzano (provincia L'Aquila), în regiunea Abruzzo. Incidentul s-a petrecut în ...
21:50
Tragedie în centrul Chișinăului. Un tânăr s-a aruncat în gol de la etajul 13 al unui bloc de locuințe # Unica.md
Un tânăr a murit, după ce s-a aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:55, pe ...
21:40
Vineri, 5 septembrie, ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI au reținut un șef din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, suspectat de implicare în răpirea mai multor persoane, informează sursele ...
21:40
Noaptea trecută, în jurul orei 04:35, o femeie a descoperit doi bărbați zăcând însângerați pe strada Vasile Stroiescu, în orașul Soroca, informează sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. La fața locului s-au ...
21:30
Noaptea trecută, în jurul orei 04:01, un incident dramatic a avut loc pe strada Ismail din sectorul Centru al Chișinăului. Un tânăr în vârstă de 29 de ani s-a aruncat ...
21:30
În cadrul ședinței de astăzi, 7 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ...
21:30
Un bărbat a ajuns la spital, iar soția sa la poliție, după un conflict sângeros la Grătiești # Unica.md
Un conflict violent izbucnit noaptea trecută, în jurul orei 01:50, la domiciliul unui cuplu din localitatea Grătiești, municipiul Chișinău, s-a soldat cu rănirea gravă a unui bărbat de 35 de ...
21:20
Astăzi, în raioanele Orhei și Soroca, au fost înregistrate două descoperiri tragice, după ce cadavrele a două persoane au fost găsite spânzurate la domiciliu, relatează sursele PulsMedia.MD. Primul caz s-a ...
Acum 24 ore
10:00
Tăierea cablurilor submarine din Marea Roșie perturbă internetul în Asia și Orientul Mijlociu # Unica.md
Duminică, accesul la internet în unele părți din Asia și Orientul Mijlociu a fost grav afectat din cauza tăierii unor cabluri submarine din Marea Roșie, au anunțat experții, conform agenției ...
09:50
VIDEO Atac masiv asupra Kievului: doi morți și 11 răniți. A fost avariată și clădirea cabinetului de miniștri din Kiev # Unica.md
Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile ruse din timpul nopții au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte câteva zeci, iar o clădire guvernamentală din Kiev a luat ...
09:40
Toamna este sezonul perfect pentru a pregăti zacuscă, un preparat tradițional românesc care aduce savoarea legumelor coapte și conservate pentru iarnă. Două dintre cele mai apreciate variante sunt zacusca de ...
08:30
Cu emoții și respect pentru rădăcinile sale, Tatiana Heghea ne-a invitat într-o călătorie specială, pe urmele copilăriei, să cunoaștem oamenii care i-au modelat destinul. Ne-a purtat prin Sireți, oprindu-se la ...
08:30
Edgar Ștefăneț nu este doar un nume de referință în muzica populară, ci și continuatorul celei mai mari dinastii de muzicieni din spațiul nostru: Dinastia Ștefăneț. Cel mai mare dintre ...
08:20
Acum patru ani, interpretul Mihai Budurin ne-a promis că ne va invita acasă la Ștefănești, după ce își va termina gardul. S-a ținut de cuvânt, iar astăzi am ajuns în ...
08:00
Toamna aduce în prim-plan nu doar recolte bogate, ci și remedii naturale de excepție pentru sănătatea inimii. Dintre toate fructele de sezon, păducelul (Crataegus monogyna) se remarcă prin proprietăți terapeutice ...
07:50
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025: Spectacol astrologic în Pești și schimbări de destin pentru toate zodiile # Unica.md
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie este unul dintre cele mai spectaculoase și așteptate momente ale anului, vizibilă pentru prima dată după șase ani din România și din multe ...
07:40
Gestionarea diabetului nu înseamnă doar medicamente și controale regulate, ci și o sumă de decizii aparent banale din fiecare zi: ce mănânci, la ce oră iei cina, dacă te ridici ...
07:20
Horoscopul detaliat al zilei de 7 septembrie 2025 – Claritate, echilibru și oportunități pentru toate zodiile # Unica.md
Astăzi, astrele îți oferă energie pozitivă și claritate mentală, favorizând deciziile bine gândite și comunicarea sinceră. Fiecare zodie are lecții importante și șanse de creștere personală și profesională. Berbec (21 ...
Ieri
23:10
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene destinate sportivilor de până la 21 de ani. Compatriotul nostru a obținut 4 victorii la competiția desfășurată la Bratislava, ...
23:00
Ucraina: Deputat al unui partid interzis a fost arestat de SBU fiind suspectat de trădare de patrie # Unica.md
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală de la Kiev au anunțat că un deputat al partidului prorusesc „Platforma de Opoziție – Pentru Viață", interzis în iunie 2022, ...
22:50
Atacuri teroriste dejucate în ultimul moment. Un jihadist de 17 ani plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și mai multe ambasade # Unica.md
Un adolescent de 17 ani a fost arestat vineri în orașul francez Le Mans, fiind suspectat că pregătea mai multe atentate jihadiste, având ca posibile ținte Palatul Elysee, Parlamentul European ...
19:00
Sforaitul este un fenomen frecvent care afectează calitatea somnului atât pentru persoana care sforăie, cât și pentru cei din jur. Deși pentru mulți este doar o neplăcere, sforaitul poate semnala ...
19:00
Nu mai puțin de 88 de țări și-au suspendat serviciile poștale cu Statele Unite, după ce Washingtonul a introdus noi taxe vamale, potrivit Le Figaro. Nu mai puțin de 88 ...
18:30
Prințul Harry pregătește un documentar exploziv despre Prințesa Diana, care amenință reconcilierea cu Regele Charles # Unica.md
Tensiunile din familia regală britanică sunt departe de a se fi stins. Potrivit unor surse din interiorul familiei regale, Prințul Harry pregătește un nou documentar ce ar putea zgudui din ...
18:20
Ciupercile – superalimentele cu potențial anticancerigen și beneficii dovedite științific # Unica.md
Ciupercile sunt consumate de mii de ani pentru gustul lor și pentru proprietățile medicinale. În ultimii ani, cercetările științifice au început să confirme că anumite tipuri de ciuperci pot avea ...
17:30
Caz neobișnuit în Ucraina. Rușii au parașutat „bani” deasupra unui oraș din apropierea graniței # Unica.md
Moscova a apleat la o nouă metodă pentru a-i atrage pe civilii ucraineni de partea ei, potrivit poliției ucrainene, relatează The Kyiv Independent. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia ...
14:50
Mii de oameni își iau adio de la Giorgio Armani la Milano. Sicriul celebrului designer italian, depus într-un decor cu lumânări de hârtie # Unica.md
Lumea modei și fanii din întreaga lume sunt în doliu după moartea legendarului designer italian Giorgio Armani, la vârsta de 91 de ani. Mii de oameni s-au adunat astăzi la ...
12:50
Băuturile populare pot crește riscul de cădere a părului, avertizează experții: un supliment ieftin ar putea preveni acest lucru # Unica.md
O echipă internațională de cercetători a atras atenția asupra legăturii dintre alimentație și sănătatea părului, avertizând că consumul excesiv de băuturi carbogazoase, lipsa unor vitamine esențiale sau excesul altora pot ...
12:50
Singurătatea, o problemă globală care afectează una din șase persoane și ucide 100 de oameni pe oră, avertizează OMS # Unica.md
Un nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) relevă o realitate alarmantă: singurătatea este o problemă mondială care afectează 16% din populația globului, adică una din șase persoane. Consecințele ...
12:40
Tonul, aliment sănătos dar cu riscuri: câte conserve pe săptămână sunt sigure pentru adulți? # Unica.md
Tonul este recunoscut drept un aliment sănătos, bogat în proteine și acizi grași omega-3, însă conține și mercur, o substanță toxică ce poate afecta sănătatea dacă este consumată în exces, ...
12:30
Zelenski respinge invitația lui Putin de a negocia la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist” # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a merge la Moscova pentru negocieri, exprimându-și pentru prima dată această poziție într-un interviu acordat ABC News. ...
12:20
Ungaria susține că există țări europene care „cumpără țiței rusesc în secret”. „Să nu-i lăsăm pe ipocriți să ne inducă în eroare” # Unica.md
Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Peter Szijjarto, a declarat că Budapesta achiziționează petrol din Rusia pentru că nu are „alternativă", dar că o face „în mod deschis", ...
12:20
Prințul Harry pregătește un documentar exploziv despre Prințesa Diana, care amenință reconcilierea cu Regele Charles # Unica.md
12:10
Vladimir Putin a dat ordin pentru întărirea pozițiilor militare de la granița cu Finlanda # Unica.md
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost președinte și premier, a declarat în timpul unei vizite de lucru în regiunea Leningrad că președintele Vladimir Putin a dat instrucțiuni ...
12:00
Emiratele Arabe investesc 1,4 trilioane de dolari în AI în SUA și construiesc cel mai mare campus de date din afara Americii # Unica.md
Emiratele Arabe Unite își intensifică eforturile de a deveni o superputere globală în domeniul inteligenței artificiale, sub conducerea șeicului Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, consilier pentru securitate națională și președinte ...
11:40
Eliberat după 27 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o: adevăratul criminal și-a mărturisit fapta # Unica.md
Un bărbat din Minnesota, Bryan Hooper, condamnat pe nedrept pentru crimă și încarcerat timp de 27 de ani, a fost eliberat după ce martora principală a recunoscut că ea a ...
11:30
Două mașini grav avariate într-un accident rutier în raionul Sîngerei; două persoane au fost rănite # Unica.md
Două automobile au fost grav avariate în această dimineață, în urma unui accident rutier produs în raionul Sîngerei. Potrivit datelor preliminare, impactul puternic a făcut ca ambele vehicule să părăsească ...
11:30
Polițiștii de frontieră au depistat și documentat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta, implicând două persoane, un bărbat și o femeie, care pescuiau ilegal de pe ...
11:30
Statele Unite accelerează transferul de noi rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina: Primele ERAM ajung în octombrie # Unica.md
Statele Unite accelerează transferul către Ucraina al unor noi rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, destinate loviturilor aeriene în adâncimea teritoriilor ocupate de armata rusă. Este vorba despre ...
11:20
Canoista din Republica Moldova, Elena Glizan, a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon desfășurate în orașul Gyor, Ungaria, anunță MOLDPRES. Sportiva a obținut locul secund în ...
11:20
Vlad Kulminski a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA Donald Trump, marcând începutul mandatului său ca ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite # Unica.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă, ...
11:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei din UE, subliniind progresul și obiectivele energetice ale Moldovei # Unica.md
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a participat în perioada 4–5 septembrie la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, desfășurat la Copenhaga, Danemarca. Evenimentul a inclus două ...
11:20
Republica Moldova a exportat mărfuri de 64,4 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2025 # Unica.md
Republica Moldova a exportat, în perioada ianuarie–august 2025, mărfuri în valoare totală de 64,4 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal. Cele mai exportate produse moldovenești rămân fibrele ...
11:10
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, condamnați la închisoare, se află în continuare în stânga Nistrului # Unica.md
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ambii condamnați la închisoare pentru implicare în activități ilegale de finanțare a partidelor politice, se află în continuare în stânga Nistrului. Informația a fost ...
11:10
Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei în septembrie: peste 1.300 de drone kamikaze și aproape 900 de bombe ghidate utilizate # Unica.md
Rusia a intensificat semnificativ atacurile asupra Ucrainei în primele zile ale lunii septembrie, folosind peste 1.300 de drone de tip kamikaze, aproape 900 de bombe ghidate aeriene și aproximativ 50 ...
08:20
Senzația de picioare grele, umflăturile, varicele, durerile sau crampele nocturne sunt semne clare ale unei circulații venoase deficitare. Deși multe persoane recurg la ciorapi medicinali sau tratamente invazive, tot mai ...
08:00
Trump anunță că summitul G20 din 2026 va avea loc la complexul său de golf din Miami. Își dorește ca Putin şi Xi să participe # Unica.md
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va fi găzduit în luna decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la Trump National Doral ...
07:50
Ucraina a inaugurat prima linie de producție comună de drone în Danemarca, a anunțat președintele Volodimir Zelenski la o conferință de presă susținută alături de
