Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, şi-a anunţat demisia
UNIMEDIA, 7 septembrie 2025 17:30
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, şi-a anunţat duminică demisia după mai puţin de un an în funcţie, perioadă în care partidul său a pierdut majoritatea absolută în cele două camere ale Parlamentului, scrie news.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
18:10
Se schimbă structura electoratului din Moldova: Votanți mai vârstnici, iar tineri - tot mai puțini # UNIMEDIA
Creșterea ponderii alegătorilor în vârstă și scăderea numărului tinerilor vor influența pozitiv participarea la vot, însă fenomenul migrației și excluderea electoratului din stânga Nistrului continuă să rămână factori esențiali care distorsionează tabloul electoral general din Republica Moldova. Sunt declarații ale lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, expuse în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.
Acum 30 minute
17:50
(video) Ion Ceban: Am fost șocat de declarația lui Buzu. Pe 28 septembrie, vom demonstra că nu suntem bîdle # UNIMEDIA
Liderul Blocului Alternativa, primarul capitalei Ion Ceban condamnă calificările date de ministrul Muncii, Alexei Buzu celor care nu vor vota PAS la alegerile parlamentare. „Noi cu dvs vom demonstra, pe 28 septembrie, că nu suntem bîdle”, a spus Ceban într-un video, filmat la Cahul, în fața unui banner cu o promisiune PAS.
Acum o oră
17:30
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, şi-a anunţat duminică demisia după mai puţin de un an în funcţie, perioadă în care partidul său a pierdut majoritatea absolută în cele două camere ale Parlamentului, scrie news.ro.
17:20
(foto) Bucurie în familia consilierului prezidențial pentru afaceri europene: Igor Zaharov a devenit tată # UNIMEDIA
Consilierul prezidențial, Igor Zaharov și soția sa Anastasia Eșanu au devenit părinți. Deși marele eveniment a avut loc pe 1 septembrie, dezvăluirea a fost făcută astăzi de Anastasia, postând o fotografie pe rețele cu bebelușul.
Acum 2 ore
16:40
(foto/video) Cât costă rochia purtată de Arina Sabalenka după câștigarea US Open 2025: Câte titluri de mare șlem are bielorusa în palmares # UNIMEDIA
Arina Sabalenka a devenit prima jucătoare, de la Serena Williams, care își apără titlul de campioană la New York, srie sport.ro. Sportiva din Belarus s-a pozat ținând trofeul în brațe pe scaunele celei mai mari arene de tenis din lume, Arthur Ashe, îmbrăcată într-o rochie de mătase.
16:40
„Imagini scoase din context”: Alexei Buzu, după video-ul în care vorbește despre bîdle: Continuăm cu fruntea sus # UNIMEDIA
Ministrul Muncii își va continua drumul „cu fruntea sus”, iar imaginile unde afirmă că pe 28 septembrie se va vedea dacă „suntem popor sau bîdle” ar fi fost scoase din context, în mod special, de către concurenți electorali, pentru a manipula.
Acum 4 ore
16:10
(foto/video) În prag de catastrofă ecologică: Stația de epurare de la Rezina activează fără autorizație și poluează grav râul Nistru # UNIMEDIA
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date privind calitatea apei epurate și nici nu au identificat surse de finanțare pentru extinderea stației sau pentru găsirea unei alte soluții. În urma sesizărilor, Ministerul Mediului a preluat situația și a stabilit un termen de 90 de zile pentru remedierea problemei, se arată într-o investigație efectuată de rezinaobiectiv.md.
15:50
Vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică și fondatorul Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, a avut mai multe întâlniri cu alegătorii din raionul Florești, localitatea sa de baștină, dar și cu cei din satul Alexeevca, raionul Edineț. În cadrul vizitei, locuitorii din nordul țării și-au exprimat îngrijorările, dar și speranțele pentru viitor.
15:40
West Point anulează ceremonia prin care îl onora pe Tom Hanks ca "cetăţean american remarcabil" # UNIMEDIA
Asociaţia absolvenţilor Academiei Militare a Statelor Unite, sau West Point, a anunţat în luna mai că îi va acorda lui Tom Hanks, câştigător a două premii Oscar, premiul Sylvanus Thayer 2025, care este oferit unui „cetăţean remarcabil al Statelor Unite ale Americii, ale cărui servicii şi realizări în interesul naţional exemplifică devotamentul personal faţă de idealurile exprimate în motto-ul West Point: «Datorie, Onoare, Ţară»”. Acum, West Point a anulat ceremonia, cu doar câteva săptămâni înainte de data la care urma să aibă loc, a relatat The Washington Post, citat de presa română.
15:30
(video) „Amendă sau îmi luați copiii?”. Situația halucinantă în care a ajuns Grigore Manoli: Interogat de 10 funcționari, după un video pe TikTok despre „comisar de șorici” # UNIMEDIA
Antreprenorul și vedeta de pe TikTok, Grigore Manoli a ajuns într-o situație neobișnuită, după ce a postat un video pe rețele, unde le arată copiilor săi care „erau metodele de educație” anterior. Ulterior, alături de unul dintre copii, Manoli a povestit despre un „oarecare comisar de „șorici”, care ar lua mită”. Imediat după aceasta, Manoli s-a trezit cu sesizări la Asistența Socială și Avocatul Copilului și a fost chemat la audieri. 10 funcționari îl așteptau la Primărie pentru a-i prezenta pretențiile dintr-o sesizare, rămasă anonimă.
15:30
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, suprins la o întrevedere cu alegătorii, unde sugerează că cei care nu vor vota PAS sunt „bîdle”.
15:10
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, suprins la o întrevedere cu alegătorii, unde sugerează că cei care nu vor vota PAS sunt „bîdle”.
14:40
Un soldat canadian care servea în Letonia şi a cărui dispariţie fusese anunţată la 2 septembrie de armata letonă a fost găsit mort, a anunţat, sâmbătă, armata canadiană, potrivit news.ro.
Acum 6 ore
14:10
Șef MAI, încătușat de SPIA pentru „răpirea mai multor cetățeni ai Ucrainei” care au fugit din calea războiului # UNIMEDIA
Un șef din cadrul MAI a fost reținut de ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI fiind suspectat de răpire de persoane. Operațiunea a avut loc vineri, 5 septembrie, în raionul Soroca, susțin sursele Pulsmedia.md, apropiate anchetei.
13:40
Pentru prima dată, un grup de peste 1.400 de catolici care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor participă, în acest weekend, la un pelerinaj organizat oficial în cadrul Anului Jubiliar al Bisericii Catolice, celebrat o dată la 25 de ani, potrivit AFP, citat de hotnews.ro.
13:10
(video) „Ты кто такая?”. Altercații într-o curte. O agitatoare PAS lovea cu ziarul partidului un bărbat, iar copilul acestuia a început să plângă: „Culege, fa, 112. Tot ruso ești?” # UNIMEDIA
Conflict pe criterii lingvistice într-o curte de pe strada Dimo. O agitatoare PAS a numit și a lovit cu ziarul partidului mai mulți locatari, pe motiv „că aceștia vorbeau în limba rusă”. „Eu vorbesc limba țării, dar nu pentru tine”, i-a replicat una dintre femei, în timp ce aceasta îi striga „tu tot ești ruso?!”. Deși agitatoarea i-a cerut colegei sale să apeleze 112, nu este clar dacă poliția a mai fost sesizată despre caz.
12:40
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul # UNIMEDIA
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la vârsta adultă în ultimii 40 de ani. Mulţi japonezi se tem că el ar putea fi şi ultimul, relatează AP, preluat de news.ro.
Acum 8 ore
12:10
(video) „Amendă sau îmi luați copiii?”. Situația halucinantă în care a ajuns Grigore Manole: Interogat de 10 funcționari, după un video pe TikTok despre „comisar de șorici” # UNIMEDIA
Antreprenorul și vedeta de pe TikTok, Grigore Manole a ajuns într-o situație neobișnuită, după ce a postat un video pe rețele, unde le arată copiilor săi care „erau metodele de educație” anterior. Ulterior, alături de unul dintre copii, Manole a povestit despre un „oarecare comisar de „șorici”, care ar lua mită”. Imediat după aceasta, Manole s-a trezit cu sesizări la Asistența Socială și Avocatul Copilului și a fost chemat la audieri. 10 funcționari îl așteptau la Primărie pentru a-i prezenta pretențiile dintr-o sesizare, rămasă anonimă.
11:40
Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de până acum: Clădirea cabinetului de miniştri din Kiev, incendiată # UNIMEDIA
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin două persoane şi lăsând fum să se ridice de pe acoperişul unei clădiri guvernamentale importante. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii, potrivit AP, citat de news.ro.
11:10
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, care candidează independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, o cunoaște pe Maia Sandu încă din 2013, pe când ultima era ministră a Educației. Ulterior, cele două au lucrat, cot la cot, în Guvern, Stamate fiind ministră a Justiției, iar Sandu - premier, apoi s-au mutat la Președinție.
10:40
Pe 7 septembrie, România a adoptat o poziție de neutralitate în 1939, iar în 1944, generalul Gheorghe Mihail și-a înaintat demisia în semn de protest.
Acum 12 ore
10:10
„Renovată din banii Guvernului RM”: Mesajul de pe fațada casei de cultură de la Boldurești, care a scandalizat societatea: V-ați pălit la cap? Poate din impozitele noastre?! # UNIMEDIA
După ce a „donat” un microbuz, unui sat din sudul țării, Guvernul Republicii Moldova ajunge prins într-un nou scandal, legat de mesajul de pe plăcuța instaurată la intrarea în Casa de cultură din satul Boldurești. „Renovată și dotată din banii Guvernului RM”, ne anunță mesajul. „V-ați pălit la cap? Poate e din taxe și impozite?!”, scriu revoltați cetățenii.
09:50
Vladimir Cebotari: PAS are două scenarii pregătite - să nu recunoască scrutinul sau să provoace anticipate. Știe că pierde aceste alegeri # UNIMEDIA
Partidul de la guvernare este convins că nu va câștiga alegerile parlamentare, așa că va recurge la mai multe scenarii, inclusiv să nu recunoască rezultatele scrutinului. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care susține că PAS „este într-un picaj continuu, în pofida mașinării de intimidare pe care masiv o pune în aplicare”.
09:40
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări și revelații pentru toate semnele zodiacale. Descoperiți în horoscopul zilnic cum să folosiți aceste influențe pentru a vă îmbunătăți viața.
09:20
Accidentul de funicular de la Lisabona: Un prim raport arată că un cablu de legătură era rupt # UNIMEDIA
Oficialii portughezi care investighează accidentul de funicular de miercuri, din Lisabona, au dat publicităţii un raport preliminar cu privire la tragedie, în care precizează că un cablu de legătură era rupt, dar restul mecanismului funcţiona corect, relatează BBC şi AFP, potrivit news.ro.
09:10
Vremea în Moldova se va menține stabilă, cu cerul parțial senin și fără precipitații semnificative, fiind favorabilă pentru activități în aer liber.
Acum 24 ore
20:10
(video) Olesea Stamate nu va renunța la politică, indiferent de rezultatul la parlamentare: Ce planifică deputata # UNIMEDIA
Deputata Olesea Stamate a declarat că, indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare, este hotărâtă să rămână activă în politică. „Decizia mea de a continua implicarea politică este luată”, a afirmat Stamate la UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA.
19:50
Femei afgane, lăsate să moară, după cutremur, din cauza legilor talibane: „Am fost lăsate să sângerăm. Nimeni nu ne-a oferit ajutor” # UNIMEDIA
Femeile afgane au fost lăsate să moară în urma cutremurelor devastatoare de zilele acestea, din cauza legii talibanilor, care interzice bărbaților neînrudiți să intre în contact cu ele. Cutremurul a ucis mii de persoane și a distrus locuințe în zonele muntoase ale țării, transmite adevarul.ro.
19:20
Un tânăr moldovean, erou în Italia: La doar 17 ani, a salvat un bărbat de un grup de agresori # UNIMEDIA
Un tânăr moldovean în vârstă de 17 ani, Cristi Savin, rezident în localitatea Canale, provincia Cuneo din Italia, a fost premiat de autoritățile din regiunea Piemonte pentru un gest de curaj care a impresionat întreaga comunitate, scrie rotalianul.com.
19:00
(foto) Mișcarea Respect Moldova a ieșit în stradă: Candidații pentru funcția de deputat au mărșăluit pe străzile capitalei # UNIMEDIA
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a organizat un marș în sectorul Botanica din Chișinău, în cadrul căruia a fost promovat programul electoral al formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Manifestanții, în frunte cu Nicolae Cicariov, secretar general al partidului, candidat pentru funcția de deputat și fost șef al Inspectoratului de Poliție Botanica, au parcurs străzile celui mai mare sector al capitalei, discutând cu oamenii despre problemele lor și soluțiile propuse de partid, se arată într-un comunicat.
18:30
„Pericolul nevăzut” al înțepăturilor de ţânţar: Cinci semne care impun prezentarea la spital, explicate de medici # UNIMEDIA
Medicul Tudor Ciuhodaru, din România, atrage atenția, într-o postare pe Facebook, asupra riscului reprezentat de înțepăturile de țânțari pe care cei mai mulți dintre noi le ignorăm. Acestea pot provoca o boală foarte periculoasă, transmite playtech.ro.
Ieri
18:10
(stop cadru) Cine conduce Centrul „Patriot”? Olesea Stamate: Nu știu, presupun că doamna Revenco # UNIMEDIA
Depuatata Olesea Stamate ridică semne de întrebare asupra transparenței Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, așa-zisul Patriot: deputata susține că nu cunoaște cine conduce efectiv instituția, presupunând că responsabilă ar fi fosta șefă MAI, Ana Revenco. Declarațiile au fost făcute de candidata independentă la alegerile parlamentare, în cadrul UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA.
17:30
Doliu la Direcția Educație Dondușeni. A încetat din viață Nina Juraveț, fostă șefă a instituției: „Un lider dedicat și un profesionist de înaltă valoare” # UNIMEDIA
Direcția Educație Dondușeni își exprimă profundul regret și transmite condoleanțe sincere în legătură cu trecerea în eternitate a Ninei Juraveț, fostă șefă a instituției. „Un lider dedicat și un profesionist de înaltă valoare”, au scris reprezentanții instituției, care au lăsat un mesaj de condoleanțe apropiaților.
17:00
Zelenski respinge invitația lui Putin de a merge la Moscova și îl invită la Kiev: „Nu mă pot duce în capitala acestui terorist” # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a organiza o eventuală întrevedere la Moscova și a sugerat ca loc de întâlnire Kievul, subliniind că nu se poate deplasa în capitala Rusiei în timp ce țara sa este atacată zilnic, transmite adevarul.ro.
16:40
(video) Momentul în care un bărbat „zboară” cu mașina peste șase benzi de autostradă din SUA, „ca un meteor” # UNIMEDIA
Un șofer de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a „zburat” cu mașina peste șase benzi de autostradă, într-un incident spectaculos petrecut în Bay Shore, New York. Scenele au fost surprinse de o cameră de bord și par desprinse dintr-un film de acțiune, scrie adevarul.ro.
16:30
(video) „Gălăgia” de la nunți a ajuns scandal între Emilian Crețu și o moderatoare: „Mare” om al societății interzice aceste cuvinte la evenimentele noastre # UNIMEDIA
Emilian Crețu și moderatoarea de evenimente Diana Norosian au avut un schimb aprins de replici, după ce aceasta a ironizat observația actorului privind expresia „Gălăgie, gălăgie!”, frecvent folosită la petreceri. „„Mare” om al societății interzice aceste cuvinte la nunțile noastre”, a declarat moderatoarea. „Fiți originali!”, a venit cu replică actorul.
15:50
Momente cumplite pentru naționala de tineret a Luxemburgului. 32 de fotbaliști s-au răsturnat cu autocarul: „Țipau, erau șocați” # UNIMEDIA
Echipa națională de tineret a Luxemburgului urma să evolueze într-un meci de calificare pentru EURO 2027, împotriva celor din Franța, vinerea aceasta, scrie adevarul.ro.
15:40
Promisiunea Partidului Nostru: Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită de vârstă. Acești cetățeni trebuie să beneficieze de ambele pensii, a declarat Renato Usatîi la întâlnirea cu cetățenii din Sîngerei.
15:10
Zi de naștere după gratii: Evghenia Guțul și-a marcat aniversarea în penitenciar. Câți ani a împlinit bașcana # UNIMEDIA
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare, și-a marcat pe 5 septembrie ziua de naștere, în spatele gratiilor. Aniversarea a găsit-o în detenție, departe de familie și de susținători. Într-un mesaj public, Veaceslav Jukov i-a transmis felicitări și cuvinte de susținere, menționând că „puterea poate închide un om după gratii, dar nu-i poate lua forța spiritului, credința și respectul oamenilor”.
14:50
Aventura care a zguduit Hollywood-ul: John Malkovich rupe tăcerea despre dragostea cu Michelle Pfeiffer, care a dus la destrămarea ambelor căsniciilor # UNIMEDIA
John Malkovich a vorbit pentru prima dată, după mai bine de trei decenii, despre aventura cu Michelle Pfeiffer, care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Glenne Headly și la divorțul actriței de Peter Horton, scrie adevarul.ro.
14:10
(foto) Imaginea zilei, la Dondușeni. Liderul PSRM: Chiar și „galbenii” se apropie prin piețe, pentru a se saluta # UNIMEDIA
Fostul șef de stat Igor Dodon a publicat o fotografie pe rețelele sociale în care dă mâna cu reprezentanți ai PAS, îmbrăcați în veste galbene. „Chiar și „galbenii”, se apropie prin piețe pentru a se saluta”, a semnat liderul PSRM.
13:30
(video) Andrei Năstase, mesaj de unitate, la 10 ani de la Marea Adunare Națională: Nu facem politică de conjunctură, ci istorie și dreptate # UNIMEDIA
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase a făcut un apel către cetățeni la 10 ani de la Marea Adunare Națională. Într-un mesaj, Năstase a îndemnat oamenii să se unească din nou în numele demnității și adevărului, subliniind că acțiunea sa nu vizează politica de conjunctură, ci dreptatea și istoria. „Veniți alături de mine și voi fi vocea voastră cea mai puternică în parlamentul țării!”, a transmis liderul.
13:20
(foto) Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă, în SUA: „A fost târât de autobuz până când s-a oprit” # UNIMEDIA
Un accident spectaculos relatat pe Reddit readuce în atenție importanța purtării căștii de protecție pe motocicletă. Un bărbat din SUA a scăpat cu viață în mod incredibil după ce a fost aruncat de pe motocicletă pe o autostradă aglomerată, târât de un autobuz și rănit grav, scrie adevarul.ro.
12:40
(video) Nuntă mare la Guvern: Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii s-a însurat. Primele imagini de la evenimentul fastuos # UNIMEDIA
Secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, și-a unit destinul cu Maria Vlad, fondatoarea salonuli Terra Beauty din capitală. Nunta a avut loc ieri, 5 septembrie, și a adunat rude, prieteni și invitați din diverse domenii.
12:20
(video) Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale - sprijin pentru producători și calitate pentru oameni” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești.
11:50
„Două decenii de curaj, dăruire și de sacrificiu”. Batalionul cu destinație specială „Scorpion” sărbătorește astăzi 24 de ani de la fondare # UNIMEDIA
Batalionul cu destinație specială „Scorpion” al Inspectoratului General de Carabinieri sărbătorește astăzi 24 de ani de la fondare. Subunitatea de elită a fost felicitată de generalul de brigadă Dumitru Scurtu, care a subliniat curajul, disciplina și profesionalismul de care au dat dovadă militarii de-a lungul anilor.
11:20
(video) Vladimir Cebotari: „Pentru prima dată, la comandă politică, niște instituții decid cine să candideze la un scrutin” # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern continuă acuzațiile că decizia de neînregistrare în cursa electorală „reprezintă o comandă politică”. Unul dintre forndatorii formațiunii, Vladimir Cebotari, susține că „în așa-zisele notificări ale SIS și ASP în cazul PDMM nu se vorbește nimic despre pretinse acțiuni destabilizatoare” și că toți candidații de pe lista formațiunii au fost agreați prin avize de Agenția Națională de Integritate și alte instituții de drept ale statului.
11:00
(video) Momentul în care un bărbat „zboară” cu mașina peste șase benzi de autostradă, „ca un meteor” # UNIMEDIA
Un șofer de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a „zburat” cu mașina peste șase benzi de autostradă, într-un incident spectaculos petrecut în Bay Shore, New York. Scenele au fost surprinse de o cameră de bord și par desprinse dintr-un film de acțiune, scrie adevarul.ro.
10:30
Blocul Electoral Patriotic a contestat la CEC implicarea Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda în campania electorală # UNIMEDIA
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a depus o contestație oficială la Comisia Electorală Centrală, solicitând investigarea cazului de implicare a Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda în procesul electoral, se arată într-un comunicat.
10:10
Ce notă i-au dat internauții lui Nicușor Dan după trei luni de mandat. Președintele României abia „trece clasa” # UNIMEDIA
După 100 de zile de mandat ca președinte al României, Nicușor Dan și-a evaluat activitatea. În termeni școlărești, acesta spune că performanța sa merită un 7 sau un 8. Românii s-au arătat mai exigenți pe rețelele sociale, Nicușor Dan fiind notat de internauți cu nota 5, scrie adevarul.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.