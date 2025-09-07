(video) „Ты кто такая?”. Altercații într-o curte. O agitatoare PAS lovea cu ziarul partidului un bărbat, iar copilul acestuia a început să plângă: „Culege, fa, 112. Tot ruso ești?”
UNIMEDIA, 7 septembrie 2025 13:10
Conflict pe criterii lingvistice într-o curte de pe strada Dimo. O agitatoare PAS a numit și a lovit cu ziarul partidului mai mulți locatari, pe motiv „că aceștia vorbeau în limba rusă”. „Eu vorbesc limba țării, dar nu pentru tine”, i-a replicat una dintre femei, în timp ce aceasta îi striga „tu tot ești ruso?!”. Deși agitatoarea i-a cerut colegei sale să apeleze 112, nu este clar dacă poliția a mai fost sesizată despre caz.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
13:10
(video) „Ты кто такая?”. Altercații într-o curte. O agitatoare PAS lovea cu ziarul partidului un bărbat, iar copilul acestuia a început să plângă: „Culege, fa, 112. Tot ruso ești?” # UNIMEDIA
Conflict pe criterii lingvistice într-o curte de pe strada Dimo. O agitatoare PAS a numit și a lovit cu ziarul partidului mai mulți locatari, pe motiv „că aceștia vorbeau în limba rusă”. „Eu vorbesc limba țării, dar nu pentru tine”, i-a replicat una dintre femei, în timp ce aceasta îi striga „tu tot ești ruso?!”. Deși agitatoarea i-a cerut colegei sale să apeleze 112, nu este clar dacă poliția a mai fost sesizată despre caz.
Acum o oră
12:40
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul # UNIMEDIA
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la vârsta adultă în ultimii 40 de ani. Mulţi japonezi se tem că el ar putea fi şi ultimul, relatează AP, preluat de news.ro.
Acum 2 ore
12:10
(video) „Amendă sau îmi luați copiii?”. Situația halucinantă în care a ajuns Grigore Manole: Interogat de 10 funcționari, după un video pe TikTok despre „comisar de șorici” # UNIMEDIA
Antreprenorul și vedeta de pe TikTok, Grigore Manole a ajuns într-o situație neobișnuită, după ce a postat un video pe rețele, unde le arată copiilor săi care „erau metodele de educație” anterior. Ulterior, alături de unul dintre copii, Manole a povestit despre un „oarecare comisar de „șorici”, care ar lua mită”. Imediat după aceasta, Manole s-a trezit cu sesizări la Asistența Socială și Avocatul Copilului și a fost chemat la audieri. 10 funcționari îl așteptau la Primărie pentru a-i prezenta pretențiile dintr-o sesizare, rămasă anonimă.
11:40
Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de până acum: Clădirea cabinetului de miniştri din Kiev, incendiată # UNIMEDIA
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin două persoane şi lăsând fum să se ridice de pe acoperişul unei clădiri guvernamentale importante. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii, potrivit AP, citat de news.ro.
Acum 4 ore
11:10
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, care candidează independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, o cunoaște pe Maia Sandu încă din 2013, pe când ultima era ministră a Educației. Ulterior, cele două au lucrat, cot la cot, în Guvern, Stamate fiind ministră a Justiției, iar Sandu - premier, apoi s-au mutat la Președinție.
10:40
Pe 7 septembrie, România a adoptat o poziție de neutralitate în 1939, iar în 1944, generalul Gheorghe Mihail și-a înaintat demisia în semn de protest.
10:10
„Renovată din banii Guvernului RM”: Mesajul de pe fațada casei de cultură de la Boldurești, care a scandalizat societatea: V-ați pălit la cap? Poate din impozitele noastre?! # UNIMEDIA
După ce a „donat” un microbuz, unui sat din sudul țării, Guvernul Republicii Moldova ajunge prins într-un nou scandal, legat de mesajul de pe plăcuța instaurată la intrarea în Casa de cultură din satul Boldurești. „Renovată și dotată din banii Guvernului RM”, ne anunță mesajul. „V-ați pălit la cap? Poate e din taxe și impozite?!”, scriu revoltați cetățenii.
09:50
Vladimir Cebotari: PAS are două scenarii pregătite - să nu recunoască scrutinul sau să provoace anticipate. Știe că pierde aceste alegeri # UNIMEDIA
Partidul de la guvernare este convins că nu va câștiga alegerile parlamentare, așa că va recurge la mai multe scenarii, inclusiv să nu recunoască rezultatele scrutinului. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care susține că PAS „este într-un picaj continuu, în pofida mașinării de intimidare pe care masiv o pune în aplicare”.
09:40
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări și revelații pentru toate semnele zodiacale. Descoperiți în horoscopul zilnic cum să folosiți aceste influențe pentru a vă îmbunătăți viața.
Acum 6 ore
09:20
Accidentul de funicular de la Lisabona: Un prim raport arată că un cablu de legătură era rupt # UNIMEDIA
Oficialii portughezi care investighează accidentul de funicular de miercuri, din Lisabona, au dat publicităţii un raport preliminar cu privire la tragedie, în care precizează că un cablu de legătură era rupt, dar restul mecanismului funcţiona corect, relatează BBC şi AFP, potrivit news.ro.
09:10
Vremea în Moldova se va menține stabilă, cu cerul parțial senin și fără precipitații semnificative, fiind favorabilă pentru activități în aer liber.
Acum 24 ore
20:10
(video) Olesea Stamate nu va renunța la politică, indiferent de rezultatul la parlamentare: Ce planifică deputata # UNIMEDIA
Deputata Olesea Stamate a declarat că, indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare, este hotărâtă să rămână activă în politică. „Decizia mea de a continua implicarea politică este luată”, a afirmat Stamate la UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA.
19:50
Femei afgane, lăsate să moară, după cutremur, din cauza legilor talibane: „Am fost lăsate să sângerăm. Nimeni nu ne-a oferit ajutor” # UNIMEDIA
Femeile afgane au fost lăsate să moară în urma cutremurelor devastatoare de zilele acestea, din cauza legii talibanilor, care interzice bărbaților neînrudiți să intre în contact cu ele. Cutremurul a ucis mii de persoane și a distrus locuințe în zonele muntoase ale țării, transmite adevarul.ro.
19:20
Un tânăr moldovean, erou în Italia: La doar 17 ani, a salvat un bărbat de un grup de agresori # UNIMEDIA
Un tânăr moldovean în vârstă de 17 ani, Cristi Savin, rezident în localitatea Canale, provincia Cuneo din Italia, a fost premiat de autoritățile din regiunea Piemonte pentru un gest de curaj care a impresionat întreaga comunitate, scrie rotalianul.com.
19:00
(foto) Mișcarea Respect Moldova a ieșit în stradă: Candidații pentru funcția de deputat au mărșăluit pe străzile capitalei # UNIMEDIA
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a organizat un marș în sectorul Botanica din Chișinău, în cadrul căruia a fost promovat programul electoral al formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Manifestanții, în frunte cu Nicolae Cicariov, secretar general al partidului, candidat pentru funcția de deputat și fost șef al Inspectoratului de Poliție Botanica, au parcurs străzile celui mai mare sector al capitalei, discutând cu oamenii despre problemele lor și soluțiile propuse de partid, se arată într-un comunicat.
18:30
„Pericolul nevăzut” al înțepăturilor de ţânţar: Cinci semne care impun prezentarea la spital, explicate de medici # UNIMEDIA
Medicul Tudor Ciuhodaru, din România, atrage atenția, într-o postare pe Facebook, asupra riscului reprezentat de înțepăturile de țânțari pe care cei mai mulți dintre noi le ignorăm. Acestea pot provoca o boală foarte periculoasă, transmite playtech.ro.
18:10
(stop cadru) Cine conduce Centrul „Patriot”? Olesea Stamate: Nu știu, presupun că doamna Revenco # UNIMEDIA
Depuatata Olesea Stamate ridică semne de întrebare asupra transparenței Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, așa-zisul Patriot: deputata susține că nu cunoaște cine conduce efectiv instituția, presupunând că responsabilă ar fi fosta șefă MAI, Ana Revenco. Declarațiile au fost făcute de candidata independentă la alegerile parlamentare, în cadrul UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA.
17:30
Doliu la Direcția Educație Dondușeni. A încetat din viață Nina Juraveț, fostă șefă a instituției: „Un lider dedicat și un profesionist de înaltă valoare” # UNIMEDIA
Direcția Educație Dondușeni își exprimă profundul regret și transmite condoleanțe sincere în legătură cu trecerea în eternitate a Ninei Juraveț, fostă șefă a instituției. „Un lider dedicat și un profesionist de înaltă valoare”, au scris reprezentanții instituției, care au lăsat un mesaj de condoleanțe apropiaților.
17:00
Zelenski respinge invitația lui Putin de a merge la Moscova și îl invită la Kiev: „Nu mă pot duce în capitala acestui terorist” # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a organiza o eventuală întrevedere la Moscova și a sugerat ca loc de întâlnire Kievul, subliniind că nu se poate deplasa în capitala Rusiei în timp ce țara sa este atacată zilnic, transmite adevarul.ro.
16:40
(video) Momentul în care un bărbat „zboară” cu mașina peste șase benzi de autostradă din SUA, „ca un meteor” # UNIMEDIA
Un șofer de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a „zburat” cu mașina peste șase benzi de autostradă, într-un incident spectaculos petrecut în Bay Shore, New York. Scenele au fost surprinse de o cameră de bord și par desprinse dintr-un film de acțiune, scrie adevarul.ro.
16:30
(video) „Gălăgia” de la nunți a ajuns scandal între Emilian Crețu și o moderatoare: „Mare” om al societății interzice aceste cuvinte la evenimentele noastre # UNIMEDIA
Emilian Crețu și moderatoarea de evenimente Diana Norosian au avut un schimb aprins de replici, după ce aceasta a ironizat observația actorului privind expresia „Gălăgie, gălăgie!”, frecvent folosită la petreceri. „„Mare” om al societății interzice aceste cuvinte la nunțile noastre”, a declarat moderatoarea. „Fiți originali!”, a venit cu replică actorul.
15:50
Momente cumplite pentru naționala de tineret a Luxemburgului. 32 de fotbaliști s-au răsturnat cu autocarul: „Țipau, erau șocați” # UNIMEDIA
Echipa națională de tineret a Luxemburgului urma să evolueze într-un meci de calificare pentru EURO 2027, împotriva celor din Franța, vinerea aceasta, scrie adevarul.ro.
15:40
Promisiunea Partidului Nostru: Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită de vârstă. Acești cetățeni trebuie să beneficieze de ambele pensii, a declarat Renato Usatîi la întâlnirea cu cetățenii din Sîngerei.
15:10
Zi de naștere după gratii: Evghenia Guțul și-a marcat aniversarea în penitenciar. Câți ani a împlinit bașcana # UNIMEDIA
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare, și-a marcat pe 5 septembrie ziua de naștere, în spatele gratiilor. Aniversarea a găsit-o în detenție, departe de familie și de susținători. Într-un mesaj public, Veaceslav Jukov i-a transmis felicitări și cuvinte de susținere, menționând că „puterea poate închide un om după gratii, dar nu-i poate lua forța spiritului, credința și respectul oamenilor”.
14:50
Aventura care a zguduit Hollywood-ul: John Malkovich rupe tăcerea despre dragostea cu Michelle Pfeiffer, care a dus la destrămarea ambelor căsniciilor # UNIMEDIA
John Malkovich a vorbit pentru prima dată, după mai bine de trei decenii, despre aventura cu Michelle Pfeiffer, care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Glenne Headly și la divorțul actriței de Peter Horton, scrie adevarul.ro.
14:10
(foto) Imaginea zilei, la Dondușeni. Liderul PSRM: Chiar și „galbenii” se apropie prin piețe, pentru a se saluta # UNIMEDIA
Fostul șef de stat Igor Dodon a publicat o fotografie pe rețelele sociale în care dă mâna cu reprezentanți ai PAS, îmbrăcați în veste galbene. „Chiar și „galbenii”, se apropie prin piețe pentru a se saluta”, a semnat liderul PSRM.
Ieri
13:30
(video) Andrei Năstase, mesaj de unitate, la 10 ani de la Marea Adunare Națională: Nu facem politică de conjunctură, ci istorie și dreptate # UNIMEDIA
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase a făcut un apel către cetățeni la 10 ani de la Marea Adunare Națională. Într-un mesaj, Năstase a îndemnat oamenii să se unească din nou în numele demnității și adevărului, subliniind că acțiunea sa nu vizează politica de conjunctură, ci dreptatea și istoria. „Veniți alături de mine și voi fi vocea voastră cea mai puternică în parlamentul țării!”, a transmis liderul.
13:20
(foto) Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă, în SUA: „A fost târât de autobuz până când s-a oprit” # UNIMEDIA
Un accident spectaculos relatat pe Reddit readuce în atenție importanța purtării căștii de protecție pe motocicletă. Un bărbat din SUA a scăpat cu viață în mod incredibil după ce a fost aruncat de pe motocicletă pe o autostradă aglomerată, târât de un autobuz și rănit grav, scrie adevarul.ro.
12:40
(video) Nuntă mare la Guvern: Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii s-a însurat. Primele imagini de la evenimentul fastuos # UNIMEDIA
Secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, și-a unit destinul cu Maria Vlad, fondatoarea salonuli Terra Beauty din capitală. Nunta a avut loc ieri, 5 septembrie, și a adunat rude, prieteni și invitați din diverse domenii.
12:20
(video) Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale - sprijin pentru producători și calitate pentru oameni” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești.
11:50
„Două decenii de curaj, dăruire și de sacrificiu”. Batalionul cu destinație specială „Scorpion” sărbătorește astăzi 24 de ani de la fondare # UNIMEDIA
Batalionul cu destinație specială „Scorpion” al Inspectoratului General de Carabinieri sărbătorește astăzi 24 de ani de la fondare. Subunitatea de elită a fost felicitată de generalul de brigadă Dumitru Scurtu, care a subliniat curajul, disciplina și profesionalismul de care au dat dovadă militarii de-a lungul anilor.
11:20
(video) Vladimir Cebotari: „Pentru prima dată, la comandă politică, niște instituții decid cine să candideze la un scrutin” # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern continuă acuzațiile că decizia de neînregistrare în cursa electorală „reprezintă o comandă politică”. Unul dintre forndatorii formațiunii, Vladimir Cebotari, susține că „în așa-zisele notificări ale SIS și ASP în cazul PDMM nu se vorbește nimic despre pretinse acțiuni destabilizatoare” și că toți candidații de pe lista formațiunii au fost agreați prin avize de Agenția Națională de Integritate și alte instituții de drept ale statului.
11:00
(video) Momentul în care un bărbat „zboară” cu mașina peste șase benzi de autostradă, „ca un meteor” # UNIMEDIA
Un șofer de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a „zburat” cu mașina peste șase benzi de autostradă, într-un incident spectaculos petrecut în Bay Shore, New York. Scenele au fost surprinse de o cameră de bord și par desprinse dintr-un film de acțiune, scrie adevarul.ro.
10:30
Blocul Electoral Patriotic a contestat la CEC implicarea Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda în campania electorală # UNIMEDIA
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a depus o contestație oficială la Comisia Electorală Centrală, solicitând investigarea cazului de implicare a Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda în procesul electoral, se arată într-un comunicat.
10:10
Ce notă i-au dat internauții lui Nicușor Dan după trei luni de mandat. Președintele României abia „trece clasa” # UNIMEDIA
După 100 de zile de mandat ca președinte al României, Nicușor Dan și-a evaluat activitatea. În termeni școlărești, acesta spune că performanța sa merită un 7 sau un 8. Românii s-au arătat mai exigenți pe rețelele sociale, Nicușor Dan fiind notat de internauți cu nota 5, scrie adevarul.ro.
09:50
Săgetătorii urmează instinctele, iar Gemenilor ziua de astăzi ar putea aduce relații și conversații complicate: Vezi ce secrete îți dezvăluie astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de introspecție și revelații pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va fi ghidat de arhetipurile astrologice spre o mai bună înțelegere a propriilor dorințe și aspirații.
09:50
(video) „Cinci cadavre, 10, câte trebuie, ca să fie luate măsuri?!”. Mărturia lui Constantin Barladeanu despre fratele bolnav psihic care a ucis părinții și frica de ce va urma: Nu vrem ca el să se întoarcă acasă # UNIMEDIA
Constantin Barladeanu, unul dintre cei cinci copii rămași în urma tragediei din februarie, în care fratele mezin, diagnosticat cu schizofrenie paranoidală, și-a omorât ambii părinți în satul lor din raionul Cahul, a venit cu noi mărturii dureroase la 6 luni de la tragedie. „Mâine poate fi oricine în locul lor. Noi nu vrem ca el să se întoarcă acasă”, a declarat tânărul, care cere schimbarea legii pentru izolarea bolnavilor periculoși.
09:40
Zi de vară târzie în Moldova: Soarele domină astăzi, însă temperaturile vor coborî până la 15°C, anunță meteorologii # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova se anunță a fi predominant frumoasă, fără semne de precipitații, cu cer senin și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
09:30
„Fără replică” în fața Israelului: Moldova cedează cu 0-4 în preliminariile CM 2026, înaintea duelului de la Oslo # UNIMEDIA
Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Următorul meci al tricolorilor va avea loc pe 9 septembrie, la Oslo, împotriva Norvegiei. În cealaltă partidă a grupei, Italia a învins acasă Estonia, cu scorul de 5-0, scrie Federația Moldovenească de Fotbal.
09:20
Zi de vară târzie în Moldova: Soarele domină astăzi, însă temperaturile vor coborî până la 15°C # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova se anunță a fi predominant frumoasă, fără semne de precipitații, cu cer senin și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
09:10
(video) Trump semnează ordinul prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul Războiului: „Este o atitudine” # UNIMEDIA
Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un decret prezidențial prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul Războiului, o revenire la denumirea inițială a departamentului, utilizată între 1789 și 1947, transmite adevarul.ro.
09:10
Abdicarea regelui Carol al II-lea și recunoașterea independenței baltice au influențat Europa în 1940.
08:30
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de introspecție și revelații pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va fi ghidat de arhetipurile astrologice spre o mai bună înțelegere a propriilor dorințe și aspirații. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi?
07:20
Astăzi, vremea în Moldova se anunță a fi predominant frumoasă, fără semne de precipitații, cu cer senin și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
5 septembrie 2025
21:10
(video) „Ne-am văzut în ziua când am fost exclusă din partid”: Olesea Stamate, despre ultima discuție cu Maia Sandu # UNIMEDIA
Candidata independentă la parlamentarele din 28 septembrie 2025, Olesea Stamate a vorbit în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA despre ultima discuție dintre ea și președinta Maia Sandu.
20:50
Avertismentul lui Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: Petrolul rusesc nu are viitor în Europa # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul slovac Robert Fico au discutat vineri în oraşul ucrainean Ujgorod despre importurile slovace de petrol rusesc şi despre recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia, probleme care sunt o sursă de dispută între Ucraina, de o parte, şi Ungaria şi Slovacia, de cealaltă parte, scrie digi24.ro.
20:40
Descoperire macabră în capitală: O femeie de 66 de ani, găsită moartă, după ce s-ar fi sinucis # UNIMEDIA
O femeie de 66 de ani a fost găsită decedată într-un apartament de pe strada Ginta Latină. Potrivit oamenilor legii, aceasta s-ar fi sinucis.
20:10
Loredana, surpriză de proporţii. I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe care o așteptam” # UNIMEDIA
Loredana Groza reușește să surprindă și să fie cu un pas înaintea tuturor, fie că vorbim de muzică sau de film. Artista și-a surprins plăcut fanii prin lansarea unei piese cu Direcția 5, după o pauză de 3 decenii. În interviul acordat pentru cancan.ro, diva a vorbit despre culisele acestei colaborări, Marian Ionescu și colegii lui numărându-se și printre invitații de la concertul Maiastra, pe care Lori îl va susține în toamnă la Sala Palatului. Artista le este recunoscătoare oamenilor care au crezut în ea și care au contribuit la succesul pe care îl are de ani buni.
20:00
„Orice om greșește”. Olesea Stamate, despre regretele din activitatea politică: Nu privesc în trecut, dar... # UNIMEDIA
Candidata independentă la parlamentarele din 28 septembrie 2025, Olesea Stamate, a recunoscut la UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA că nu are regrete legate de activitatea din ultimii 5 ani. „Ca și orice om greșesc și încerc să învăț din această lecție ca să nu o comit pe viitor”, a menționat Stamate.
19:40
Meghan Markle, dată în vileag de o fostă prietenă: „Moare de invidie când vede cât de mult este iubită Kate” # UNIMEDIA
Valurile de simpatie pe care le-a provocat apariția de ieri a Prințesei de Wales posibil să-i fi lăsat din nou un gust amar cumnatei sale, Meghan Markle, despre care s-a tot zvonit că este o femeie destul de invidioasă, scrie presa română.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.