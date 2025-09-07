(video) „Ты кто такая?”. Altercații într-o curte. O agitatoare PAS lovea cu ziarul partidului un bărbat, iar copilul acestuia a început să plângă: „Culege, fa, 112. Tot ruso ești?”

20:10

Loredana Groza reușește să surprindă și să fie cu un pas înaintea tuturor, fie că vorbim de muzică sau de film. Artista și-a surprins plăcut fanii prin lansarea unei piese cu Direcția 5, după o pauză de 3 decenii. În interviul acordat pentru cancan.ro, diva a vorbit despre culisele acestei colaborări, Marian Ionescu și colegii lui numărându-se și printre invitații de la concertul Maiastra, pe care Lori îl va susține în toamnă la Sala Palatului. Artista le este recunoscătoare oamenilor care au crezut în ea și care au contribuit la succesul pe care îl are de ani buni.