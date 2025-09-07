„Renovată din banii Guvernului RM”: Mesajul de pe fațada casei de cultură de la Boldurești, care a scandalizat societatea: V-ați pălit la cap? Poate din impozitele noastre?!

09:50

Constantin Barladeanu, unul dintre cei cinci copii rămași în urma tragediei din februarie, în care fratele mezin, diagnosticat cu schizofrenie paranoidală, și-a omorât ambii părinți în satul lor din raionul Cahul, a venit cu noi mărturii dureroase la 6 luni de la tragedie. „Mâine poate fi oricine în locul lor. Noi nu vrem ca el să se întoarcă acasă”, a declarat tânărul, care cere schimbarea legii pentru izolarea bolnavilor periculoși.