Un soldat canadian, dat dispărut la 2 septembrie, în Letonia, a fost găsit mort

Antreprenorul și vedeta de pe TikTok, Grigore Manole a ajuns într-o situație neobișnuită, după ce a postat un video pe rețele, unde le arată copiilor săi care „erau metodele de educație” anterior. Ulterior, alături de unul dintre copii, Manole a povestit despre un „oarecare comisar de „șorici”, care ar lua mită”. Imediat după aceasta, Manole s-a trezit cu sesizări la Asistența Socială și Avocatul Copilului și a fost chemat la audieri. 10 funcționari îl așteptau la Primărie pentru a-i prezenta pretențiile dintr-o sesizare, rămasă anonimă.