Nu uitați, șoferi. De astăzi, o stradă din Capitală va fi închisă în timpul nopții

Nu există cineva care să nu dorească măcar să guste din mustul de toamnă.Dacă preferi această băutură delicioasă, află care îi sînt beneficiile pentru sănătate şi cum ar trebui să consumi corect mustul de struguri:1. Mustul este obţinut în urma zdrobirii strugurilor şi păstrează o cantitate bună de compuşi benefici pentru sănătate, prezenţi în pulpa şi pieliţa boabelor, în seminţe şi ciorc