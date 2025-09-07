Dumitru Roibu: „Nimeni nu se preocupă de fapt de dezvoltarea afacerilor moldovenesc”

23:00

Piperul (negru sau alb) nu numai că da gust mancarurilor si e mirodenia cea mai populara de pe planeta, dar studiile arata ca are o si multime de beneficii pentru sanatatea noastra.De exemplu, nu numai ca piperul nu da dureri de stomac, asa cum se credea pana de curand, dar este excelent pentru digestie, iar in multe parti ale lumii proprietatile sale antibacteriene sunt puse la treaba pentru