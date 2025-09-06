Tipul de ceapă care ajută la reducerea tensiunii arteriale crescute
Noi.md, 7 septembrie 2025 00:00
Ceapa este foarte bună pentru sănătate, aşa că nu ar trebui să o excludem din meniu.În general, ceapa este săracă în calorii şi bogată în potasiu şi vitaminele B6 şi C.Datorită valorii nutritive, preţului mic şi gustului deosebit, ceapa este prezentă în majoritatea preparatelor şi salatelor.Ea ajută la îmbunătăţirea sănătăţii inimii şi poate avea un efect benefic asupra sistemului card
• • •
Acum 5 minute
01:00
Cercetătorii au dort să afle care sînt obiceiurile alimentare și stilul de viață al locuitorilor din țările cu cel mai scăzut risc de infarct.Potrivit statisticilor, oamenii din Japonia, Coreea de Sud și Franța prezintă cel mai scăzut risc de a se îmbolnăvi de afecțiuni ale inimii.După ce le-au studiat comportamentul culinar, oamenii de știință au ajuns la concluzia că: Locuitorii ac
Acum o oră
00:30
Reprezentanții Ministerului Agriculturii pleacă la Bruxelles pentru exercițiul de screening pe două capitole-cheie # Noi.md
Săptămîna viitoare începe exercițiul de screening aferent pentru capitolului 11 „Agricultură și dezvoltare rurală” și 12 „Siguranța alimentară, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”. Astfel, echipa ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se va afla la Bruxelles în perioada 8-18 septembrie, ne-a declarat secretara generală adjunctă a Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
Acum 2 ore
00:00
Ceapa este foarte bună pentru sănătate, aşa că nu ar trebui să o excludem din meniu.În general, ceapa este săracă în calorii şi bogată în potasiu şi vitaminele B6 şi C.Datorită valorii nutritive, preţului mic şi gustului deosebit, ceapa este prezentă în majoritatea preparatelor şi salatelor.Ea ajută la îmbunătăţirea sănătăţii inimii şi poate avea un efect benefic asupra sistemului card
6 septembrie 2025
23:30
Președintele american Donald Trump a declarat că problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina va fi rezolvată, iar țara sa va ajuta în acest sens.El a spus acest lucru jurnaliștilor în Biroul Oval al Casei Albe, scrie eurointegration.com.ua.Un jurnalist l-a rugat pe Trump să comenteze subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina.„Vom rezolva asta. Îi vom ajuta. Dar vrem să s
Acum 4 ore
23:00
Piperul (negru sau alb) nu numai că da gust mancarurilor si e mirodenia cea mai populara de pe planeta, dar studiile arata ca are o si multime de beneficii pentru sanatatea noastra.De exemplu, nu numai ca piperul nu da dureri de stomac, asa cum se credea pana de curand, dar este excelent pentru digestie, iar in multe parti ale lumii proprietatile sale antibacteriene sunt puse la treaba pentru
22:30
În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie, locuitorii Republicii Moldova vor putea observa o eclipsă totală de Lună.Fenomenul va avea loc în constelația Aquarius, iar planeta Saturn va fi vizibilă în stînga Lunii pe tot parcursul nopții, transmite moldpres.Eclipsa va începe cu intrarea Lunii în penumbră la ora 18:28, însă pentru că Luna se va afla sub orizont în acel moment, sc
22:00
Renumitul ulei de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient valoros în cosmetică.Bogat din punct de vedere nutrițional, uleiul de cocos are numeroase beneficii pentru organism.Pe lîngă beneficiile sale că ingredient pentru prepararea mîncărurilor și a produselor pentru îngrijirea pielii și părului, uleiul de cocos este de mare ajutor și în gospodărie.Despre uleiul de
21:30
În cadrul Departamentului Apărării al SUA, pe care președintele Donald Trump l-a redenumit recent Departamentul de Război, oficialii și-au exprimat indignarea față de această schimbare.Despre acest lucru scrie Politico, citînd foști și actuali oficiali ai Pentagonului, transmite eurointegration.com.ua.Funcționari ai Pentagonului au manifestat dezamăgire, furie și confuzie în legătură cu re
Acum 6 ore
21:00
Nu există cineva care să nu dorească măcar să guste din mustul de toamnă.Dacă preferi această băutură delicioasă, află care îi sînt beneficiile pentru sănătate şi cum ar trebui să consumi corect mustul de struguri:1. Mustul este obţinut în urma zdrobirii strugurilor şi păstrează o cantitate bună de compuşi benefici pentru sănătate, prezenţi în pulpa şi pieliţa boabelor, în seminţe şi ciorc
20:30
52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” a IGP au susținut testul Bereta Neagrǎ, în cadrul căruia mascații şi-au testat capacitățile și abilitățile fizice.Această evaluare extrem de solicitantă le oferă celor mai buni dintre ei dreptul de a purta emblema profesională „Bereta Neagră”, simbol al excelenței în domeniul siguranței publice, curajului și profesionalismul
20:00
Starea sistemului imunitar este direct legată de ceea ce mîncăm!Pentru o funcționare normală, are nevoie de vitamine: B5, A, D, C, PP, F, și minerale, cum ar fi zinc, seleniu, calciu, magneziu, iod, fier, mangan. Deaceea includeți în regimul alimentar următoarele produse: ceapa, usturoiul, prazul, bananele favorizează dezvoltarea bacteriilor folositoare din organism; Peștele, fructele
19:30
Exporturile Republicii Moldova au depășit 64 de miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2025 # Noi.md
Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare totală de 64,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2025, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal, transmite moldpres.Topul celor mai exportate produse este condus de fibre și cabluri, cu 5,1 miliarde de lei. Urmează semințele de floarea-soarelui, în valoare de 3,6 miliarde de lei, semințele de rapiță – 2,3 miliarde de lei, grîul –
Acum 8 ore
18:30
Lotul național de canoe își continuă evoluția bună de la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care au loc în orașul Gyor (Ungaria).După Serghei Tarnovschi și Elena Glizan, a venit r îndul Danielei Cociu să urce pe podiumul de premiere. Ea a cucerit, de asemenea, o medalie de argint în proba de canoe simplu individual.Daniela Cociu a încheiat cursa pe distanța de 14,4 km cu timpul de 1
18:30
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U21 de la Bratislava.El a obținut patru victorii în categoria de greutate 90 kg, cu islandezul Adalsteinn, croatul Dan Koncilija, sîrbul Boris Rutovic şi rusul Aleksei Bulgakov.
18:00
Purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe al Poloniei, Pawel Wronski, a declarat, că autoritățile poloneze recomandă tuturor concetățenilor să părăsească Belarusul și să nu călătorească acolo.Despre aceasta informează eurointegration.com.ua, citînd RMF FM.La o conferință de presă vineri, 5 septembrie, Wronski a comentat situația reținerii unui călugăr catolic, cetățean polonez, pe ca
17:30
Partidul Democrat Modern din Moldova (PSDM) nu a reușit să conteste decizia CEC de a-l exclude de la participarea la alegerile parlamentare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).Judecătorii CSJ au respins apelul partidului împotriva deciziei CEC, relatează tv8.md.În ședința din 5 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a considerat apelul nefondat și l-a respins. Partidul a declarat că decizi
17:30
Israelul intenționează să construiască un terminal pentru pelerinajul la Uman pe aeroportul din Chișinău # Noi.md
Guvernul israelian va aloca fonduri pentru construcția unui terminal temporar pe aeroportul din Chișinău, ca parte a operațiunii de asigurare a zborurilor către Uman pentru Rosh Hashanah.Costul total al proiectului este estimat la 20 de milioane de șekeli (aproximativ 100 de milioane de lei moldovenești).Potrivit The Jerusalem Post, noul terminal va putea primi pînă la 500 de pasageri pe o
Acum 12 ore
17:00
15 subdiviziuni ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență dispun în prezent de capacități proprii de generare a energiei electrice din centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de circa 840 kW.Cantitatea cumulativă de energie electrică produsă de la lansarea primei centrale în anul 2021, este însumată la 1794 MWh (echivalentul a peste 7,5 mln. lei, la prețuri actuale), generînd
17:00
Trump intenționează să creeze o listă cu țări periculoase care rețin ilegal cetățeni americani # Noi.md
Administrația Trump pregătește un decret care va stabili o listă a țărilor în care cetățenii americani sînt reținuți ilegal.Despre aceasta a anunțat CBS News, transmite meduza.io.Scopul acestei inițiative, conform postului de televiziune, este de a reduce numărul americanilor care călătoresc în țări periculoase. În plus, președintele SUA intenționează să determine liderii acestor state să
16:30
Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară pentru anul universitar 2025-2026 este în creștere cu 7% comparativ cu anul precedent.Totuși, se constată un interes scăzut pentru Pedagogie, Agricultură și Științele exacte, iar experții recomandă să fie întreprinse măsuri pentru ca acestea să devină mai atractive.Creșterea numărului de studenți în universitățile din Republica M
16:30
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a anunțat construirea de fortificații la granița cu Finlanda la ordinul președintelui Rusiei, Vladimir Putin. „Tocmai am fost la granița cu Finlanda. Acolo, dacă nu există activitate militară, se construiesc pe deplin tot felul de ziduri și bariere. Trebuie să creștem fiabilitatea protecției graniței de stat”, a declarat Me
15:30
Poziția liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, s-a schimbat cardinal.Acum, acesta acuză partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS) de abuzuri în Moldova, deși în urmă cu cîțiva ani protesta activ împotriva oponenților PAS, în persoana Partidului Socialiștilor și a fostului președinte al țării, liderul PSRM, Igor Dodon.Vasile Costiuc a relatat că autobuzul ec
15:30
Polițiștii de frontieră au documentat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta, cu implicarea a două persoane – de gen masculin și feminin.În timpul unei misiuni de supraveghere, cu ajutorul dronei au fost observate două persoane care pescuiau ilegal de pe o barcă. La scurt timp după ce au ieșit la mal, acestea au fost oprite și documentate.Cei doi s-au legitimat ca fiind locu
15:00
Dorin Junghietu: „Moldova poate deveni un hub energetic regional între România, Ucraina și Uniunea Europeană” # Noi.md
În perioada 4–5 septembrie 2025, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Consiliul Informal al Miniștrilor Energiei, desfășurat la Copenhaga, Danemarca.Reuniunea a inclus două sesiuni de dezbateri în format panel, cu genericul: „Prietenii Decarbonizării: Sistemul energetic al UE dincolo de 2030” și „Dialog al Grupului operativ pentru Uniunea Energetică privind depășirea lacunelor
14:30
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunînd la rîndul său Kievul drept posibil loc de întîlnire, informează sîmbătă dpa, preluat de agerpres și moldpres.'El poate veni la Kiev', a declarat Zelenski pentru canalul american ABC News într-un interviu difuzat sîm
14:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Drumeție, Miere, Atelier de Căsuțe pentru Păsări & Degustare de Vinuri - 6 Septembrie 2025, 08:00 Maratonul Dragonul de Aur 2025 - 6 Septembrie 2025, 08:00 YardSale Market - 6 - 7 Septembr
14:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează agenții economici și transportatorii că, în noaptea de duminică spre luni, 8 septembrie 2025, între orele 00:00 și 02:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță și modernizare a sistemului informațional destinat procesului de vămuire, transmite moldpres.Potrivit instituției, în acest interval, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar lim
14:30
Trump ar putea clasifica dronele militare ca avioane pentru a evita limitările unui tratat internațional # Noi.md
Donald Trump a decis să obțină profit din exportul de drone puternice de atac și recunoaștere.Pentru aceasta, el intenționează să revizuiască unilateral prevederile tratatului internațional din 1987, scrie The Moscow Times, cu referire la Reuters.Interes pentru astfel de drone au manifestat, în special, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar și țări din Europa de Est.Regimul de c
14:00
Ungaria respinge oficial posibilitatea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a explicat că poziția Budapestei nu se va schimba, indiferent de atitudinea Rusiei față de această chestiune, transmite focus.ua.Astfel, pe pagina sa de Facebook, Peter Szijjarto a scris că poziția Budapestei se bazează pe opinia cetățenilor maghiari, car
13:30
Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” a prezentat astăzi un nou proiect de lege privind alocarea fondurilor din Bugetul de Stat pentru actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG), Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) și studiilor de fezabilitate pentru toate centrele raionale, municipiile din Republica Moldova și regiunea transnistreanăLiderul formațiunii, Denis Roșca, a declarat că iniț
13:30
Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” # Noi.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești."Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – să cumpere doar
13:30
Vizita oficială a ministrului Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, în Republica Moldova, s-a transformat într-o adevărată incursiune în universul agricol, vitivinicol și tradițional al țării noastre, scrie moldpres.În doar cîteva zile din această săptămînă, oficialul israelian a trecut de la laboratoarele de cercetare din Bălți la plantațiile de fructe și str
13:00
Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a oferit detalii.El a declarat pentru TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri, transmite zdg.md.Astfel, Vladimir Andronac
Acum 24 ore
12:00
Viorel Cernăuțeanu: „Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan se află în stînga Nistrului” # Noi.md
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, condamnați ambii la închisoare, se află în continuare în stînga Nistrului.Declarația a fost făcută pentru moldpres de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.Conducerea IGP a subliniat că poliția nu deține o informație potrivit căreia cei doi s-ar afla în Federația Rusă.„Imediat ce s-a lansat această informaț
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Cel mai grandios antrenament de pregătire pentru Chisinau Marathon - 7 Septembrie 2025, 08:00 Cupa Lingvistică 2025 la Ce? Unde? Când? - 7 Septembrie 2025, 13:00 Evening with Live music at
11:30
Donald Trump a semnat ordinul pentru a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război # Noi.md
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război, relatează AFP.'Acest lucru transmite un mesaj de victorie' și 'un mesaj de forță' aliaților și dușmanilor Americii deopotrivă, a afirmat președintele american.El a sugerat că nu ar avea nevoie de un vot în legislativ pentru a face schimbarea, deși
11:00
Elena Glizan, a adus a doua medalie de argint pentru țara noastră la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Noi.md
Sportiva Centrului Sportiv de Pregătire a Lotului Național, Elena Glizan, a adus a doua medalie de argint pentru țara noastră la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care se desfășoară în orașul Gyor, Ungaria.Ea a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere în proba de canoe simplu, la categoria de vîrstă sub 23 de ani, după ce a încheiat cursa pe distanța de 10,7 km cu rezultatul de
10:30
Guvernanții au devenit atît de pasionați de răspîndirea „singurei opinii corecte”, încît au ajuns și la Themis.Acum, chiar și puterea independentă primește instrucțiuni despre cum să judece „corect”. Acesta este absolutismul, mascat sub frumoasele discursuri despre democrație.Portalul Noi.md propune să privim această situație prin prisma caricaturii, în cadrul unui nou proiect săptăm
10:30
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare Donald J. Trump # Noi.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă.Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului moldo-american.Detalii urmează.
10:00
Naționala Moldovei a cedat în confruntarea cu Israel din cadrul preliminariilor CM 2026.Partida, care a avut loc la stadionul Zimbru din capitală s-a încheiat cu scorul 4:0 în favoarea adversarului.Următorul meci pentru tricolori în cadrul acestei competiții va avea loc marți, 9septembrie în deplasare cu Norvegia. Partida va începe la ora 21:45.Moldova - Israel 0:4Marcatori: Pere
09:30
Astăzi vremea va fi stabilă, iar cerul senin.Nu se așteaptă precipitații pe întreg teritoriul țării.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, predominant din direcția nordică.În timpul zilei, în sudul țării, temperaturile vor ajunge la +29...+31 °C, în regiunile centrale vor fi de +27...+29 °C, iar în nord vor fi de aproximativ +24...+26 °C.
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:6 septembrie — a 249-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 116 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mc. EutihieCe se sărbătorește în lume: Ziua zborului deas
07:00
Alianța „MOLDOVENII” este un partid de centru, care își vede rolul în consolidarea cîmpului de centru din Moldova pentru promovarea intereselor cetățenilor și asigurarea bunăstării acestora, în primul rînd.Acest lucru a fost declarat de vicepreședintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, în cadrul emisiunii „Noua săptămînă cu Anatolie Golea” difuzată de canalul TV8.El
06:30
Fostul viceprim-ministru Alexandru Muravschi a vorbit despre viziunea sa asupra strategiei electorale a partidului PAS. Potrivit lui, guvernarea își construiește campania pe intimidare și crearea unei imagini a dușmanului.{{834691}}„Strategia PAS astăzi este, desigur, de a folosi cartea fricii. Imaginea du;manului. Vedem că strategia se bazează în mare măsură pe continuarea presiunii asupra op
05:30
Marele Premiu al Principatului Monaco, cursă istorică de Formula 1, va rămîne în calendar cel puțin pînă în 2035, au anunțat, vineri, organizatoril Campionatului Mondial, citați de agențiile internaționale de presă."Formula 1 prelungeşte Grand Prix-ul de la Monaco pînă in 2035 inclusiv. in urma extinderii acordului existent cu Automobile Club de Monaco (ACM), care era valabil pînă în sezonul 2
04:30
Spania se numără printre primii 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană.În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării.Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial și pe locul 9 între statele m
03:30
Tesla îl va recompensa pe Elon Musk cu 1.000 de miliarde de dolari dacă firma atinge anumite obiectiv # Noi.md
Consiliul de Administratie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanță ambițioase.Pachetul propus, care va fi unul dintre cele mai mari din istorie dacă va fi aprobat, scoate în evidență în
02:30
O „cască” cu ultrasunete oferă noi modalități potențiale de tratare a afecțiunilor neurologice fără intervenții chirurgicale sau alte proceduri invazive a arătat un studiuDispozitivul poate viza regiuni ale creierului de 1.000 de ori mai mici decît ultrasunetele și ar putea înlocui abordările existente, cum ar fi stimularea cerebrală profundă (DBS), în tratarea bolii Parkinson, transmite media
01:30
Administrația Trump sprijină un program global împotriva HIV, în ciuda reducerilor bugetare # Noi.md
Administrația Trump continuă să sprijine distribuirea internațională a medicamentului Lenacapavir pentru prevenirea HIV, chiar dacă aceasta a redus masiv bugetele pentru ajutorul umanitar.Guvernul Statelor Unite ale Americii a anunțat joi că va finanța un proiect internațional prin care un medicament inovator împotriva HIV să fie mai accesibil, transmite mediafax.roMișcarea ar putea fi făc
Ieri
01:00
În august 2025, prețurile mondiale la carnea și uleiurile vegetale au atins maxime de mai mulți ani, în timp ce cerealele și produsele lactate s-au ieftinit. Informația este oferită de Reuters, citînd raportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO).Indicele FAO al prețurilor alimentare (FFPI) s-a ridicat în august la 130,1 puncte, în creștere față de nivelul revizuit al lun
