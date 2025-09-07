Turcia pierde turiști din cauza incendiilor, cutremurelor și inflației

03:30

Consiliul de Administratie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanță ambițioase.Pachetul propus, care va fi unul dintre cele mai mari din istorie dacă va fi aprobat, scoate în evidență în