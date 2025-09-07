LEIMFOM, motorul noii industrializări a Republicii Moldova
7 septembrie 2025
Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare economică. Partidul politic Alianța „MOLDOVENII” a lansat astăzi, în mod oficial, proiectul de lege care introduce sistemul LEIMFOM (Legislație, Educație, Infrastructură, Materii prime, Finanțe, Oameni, Mediere) – un mecanism integrat menit să reducă dependența de importuri și să redea Moldovei statutul de stat industrial modern.Eveniment
În primul raport privind investigarea accidentului mortal al popularului funicular Elevador da Gloria din Lisabona se menționează că cablul care conecta cele două vagoane s-a rupt efectiv.Potrivit eurointegration.com.ua, raportul este citat de AP.Raportul Biroului pentru Investigarea Accidentelor Aeriene și Feroviare, publicat sîmbătă, 6 septembrie, precizează că cele două cabine au parcur
Drum mai bun pînă la frontiera din sudul țării. În următorii trei ani, va fi reabilitat un tronson de 40 de kilometri.Vorbim de un drum care trece prin orașul Cantemir și alte cinci localități, din raioanele Cantemir și Cahul, scrie moldova1.mdLucrările vor asigura o conexiune mai rapidă cu punctul de frontieră Giurgiulești și coridoarele de transport europene.Sectorul de drum care va
Sezonul agricol 2025-2026 aduce o premieră importantă pentru agricultura și industria agroalimentară a Republicii Moldova.După o pauză de cincisprezece ani, țara noastră a revenit pe piața internațională cu exporturi de ulei de rapiță, un produs cu valoare adăugată care marchează un nou pas în diversificarea și industrializarea sectorului, susține expertul în agro-market Iuri
Ruslan Rohov: „Nu am mai văzut ca la alegeri să fie propus un plan de investiții pentru fiecare raion” # Noi.md
„Partidul politic Alianța «MOLDOVENII» i-a unit pe moldoveni pe o istorie complet unică. Are două agende importante și le oferă moldovenilor posibilitatea de a fi mîndri de cine sînt, de trecutul lor glorios, de istoria țării lor, precum și de a rezolva problemele și de a dezvolta economia în interesul moldovenilor înșiși, bazîndu-se pe resursele interne ale țării. Aceștia sînt suveranistii pro-mo
Marele premiu al Festivalului de Film din Veneția i-a revenit americanului Jim Jarmusch pentru pelicula „Tată, mamă, soră, frate”.„Leul de Argint” a fost acordat unui film despre ultimele minute din viața unei fetițe palestiniene din Fîșia Gaza.Premiul principal al celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional de Film din Veneția a fost cîștigat de pelicula regizorului american Jim J
Prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, a decis să își dea demisia pe fondul neînțelegerilor din cadrul Partidului Liberal-Democrat aflat la guvernare, transmite Meduza-Live, cu referire la NHK și Reuters.Reprezentantul cancelariei prim-ministrului nu a comentat pentru Reuters informația privind retragerea lui Ishiba.Potrivit presei, decizia lui Shigeru Ishiba este motivată de dorința de
Trump a semnat un decret privind eliminarea taxelor vamale pentru bunurile insuficient produse în SUA # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care sînt eliminate taxele vamale pentru bunurile pe care Statele Unite nu le pot extrage, cultiva sau produce în cantități suficiente pentru a satisface cererea internă.Decretul va intra în vigoare luni, 8 septembrie, informează Reuters.Măsura vizează doar țările care au încheiat deja cu SUA „acorduri finale” privind tarifele, iar ap
Energocom explică de ce România exportă energie în Ungaria și Bulgaria la prețuri mai mici decît în Moldova # Noi.md
S.A. „Energocom” a venit cu explicații privind diferențele de preț la energia electrică exportată de România către Republica Moldova, comparativ cu tarifele aplicate altor țări din regiune.Potrivit companiei, prețul de bursă al energiei este același pentru toți participanții, însă diferențele apar din cauza momentelor în care Republica Moldova este nevoită să achiziționeze electricitate. „Impo
Zelenski a semnat recent legea privind prevenirea și controlul integrat al poluării industriale, care conține „amendamente privind semințele oleaginoase”, taxe de zece la sută la exporturile de soia și rapiță.Acest lucru va deveni un stimulent suplimentar pentru creșterea prețului acestor produse pe piața țărilor de la Marea Neagră, inclusiv Moldova, relatează logos-pres.md.Măsura de regle
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 este deschis sezonul de vînătoare, iar Poliția de Frontieră reamintește că activitatea este permisă doar cu respectarea strictă a normelor legale, transmite moldpres.Potrivit instituției, accesul în zona de frontieră în scop de vînătoare este posibil doar pe baza unui aviz emis prin Sistemul Informațional „e-Permis”. Documentul, obligatoriu inclusiv
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vîrstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # Noi.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sînt tratate la pensionare.În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încît persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită de vîrstă. Acești cetăț
Avionul prim-ministrului Armeniei, Nikol Pașinian, a folosit spațiul aerian al Azerbaidjanului.Despre aceasta a informat purtătoarea de cuvînt a lui Pașinian, Nazeli Bagdasarian. Potrivit acesteia, aeronava prim-ministrului a decolat într-o vizită oficială în noaptea de 30 spre 31 august și s-a întors în Armenia pe 6 septembrie, transmite ekhokavkaza.com.Din cauza conflictului din Karabah,
Potrivit Uniunii Poștale Universale (UPU), după introducerea noilor taxe de către administrația președintelui SUA Donald Trump, traficul poștal internațional către această țară a scăzut brusc.Numărul scrisorilor și coletelor s-a redus cu peste 80%, transmite bild.de.ONU a precizat că 88 de state au suspendat total sau parțial trimiterea de corespondență către SUA. Această decizie este lega
De la sfîrșitul lunii septembrie 2025, turiștii vor trebui să plătească aproape de două ori mai mult pentru intrarea în SUA prin sistemul ESTA.Potrivit publicației Federal Register, taxa va crește de la actualii 21 de dolari (circa 18 euro) la 40 de dolari (34 euro), transmite bild.de.Majorarea este legată de reforma fiscală One Big Beautiful Bill Act, semnată de președintele SUA Donald Tr
Șeful IGP: „Evghenia Guțul și Ilan Șor sînt persoane cu interes în cazul amenințării magistratei” # Noi.md
Evghenia Guțul și Ilan Șor sînt persoane cu interes în cazul amenințării magistratei care a gestionat și a pronunțat sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei.Declarația a fost făcută pentru moldpres de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.Potrivit conducerii IGP, în spatele acestor acțiuni nu a stat o singură persoană.„Vorbim de un cerc de persoane și acțiu
Duminică dimineața, 7 septembrie 2025, Ucraina a suferit un atac masiv cu rachete și drone.Explozii și distrugeri au fost înregistrate la Kiev, Dnipro, Odessa, Zaporojie, Kremenciuk și Krivoi Rog, existînd victime. Clădirea guvernamentală în capitala Ucrainei a fost avariată.Potrivit comandamentului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, un număr record de drone au fost lansate
Bulevardul Dacia este cartea de vizită a capitalei, la intrarea în oraș din sectorul Botanica.Acesta a fost reabilitat complet: carosabilul, trotuarele, create piste pentru bicicliști, amenajate spațiile verzi, instalat mobilier urban, schimbate stațiile de așteptare a transportului public, reparate subteranele, create scuaruri și noi spații de recreere.
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:7 septembrie — a 249-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 116 de zileSărbători religioase sau Ortodoxe: Mutarea moaştelor Sf. Ap. Vartolomeu. Sf. Ap. TitCe se sărbătorește în lume:
Meteorologii promit vreme caldă și senină.Nu se așteaptă precipitații pe întreg teritoriul țării.Vîntul va fi slab pînă la moderat, predominant din direcția nord.În timpul zilei, în sudul țării, valorile termice vor ajunge la +29...+31 °C, în regiunile centrale temperatura va fi de +27...+29 °C, iar în nord va fi de aproximativ +24...+26 °C.
Problema bunăstării familiilor din Moldova este foarte importantă, oamenii nu au suficienți bani, dar marea tragedie este că nimeni nu se preocupă de fapt de dezvoltarea mediului de afaceri moldovenesc, a sectorului real, care prin impozitele sale alimentează bugetul, unde s-ar putea obține fonduri suplimentare.Această opinie a fost exprimată de vicepreședintele partidului politic Alianța „MOL
O fetiță de nouă ani a stabilit un record, devenind cea mai tînără femeie franceză care a obținut o diplomă de bacalaureat.Ministerul Educației Naționale din Franța a confirmat că ea a promovat cu succes examenele în iulie 2025, doborînd recordul lui Arthur Ramandrisoa, care a terminat școala la vîrsta de 11 ani și 11 luni în 1989, scrie redacția 20 minutes, transmite gazeta.ru.{{829171}}E
Pancreasul este o parte importantă a sistemului nostru digestiv.Nu numai că reglează şi neutralizează alimentele acide pe care le consumăm, dar enzimele secretate de acesta ajută, de asemenea, la digestia carbohidraţilor, a proteinelor şi a lipidelor.Iată o listă de alimente bune pentru pancreas:UsturoiS-ar putea să fi auzit oameni care te-au sfătuit să consumi usturoi şi miere pe
Doi turiști au fost reținuți din cauza unui sărut lîngă cea mai mare moschee din Turcia, Buyuk Camlica, din Istanbul.Despre acest caz scrie agenția IHA, transmite rbc.ru.Procuratura a pregătit un rechizitoriu pentru „jignirea publică a valorilor religioase”, articol care prevede pedeapsa cu închisoarea de la șase luni pînă la un an.Potrivit agenției, la sfîrșitul lunii august, doi cetă
Castravetele amar (Momordica charantia) este folosit de sute de ani ca aliment și medicament.Are un gust amar, specific numelui. Înflorește în circa 30 de zile și produce fructe mature la 50 de zile.Castravetele amar face parte din meniul zilnic al popoarelor nepaleze, care îl folosesc ca remediu pentru numeroase probleme de sănătate, de la afecțiunile biliare și icter pînă la hemoroizi, m
Retragerea trupelor din Afganistan reprezintă cea mai rușinoasă zi din istoria Statelor Unite, a declarat președintele american Donald Trump într-o conferință de presă la Casa Albă.„Da, în Afganistan a avut loc o catastrofă. Am lăsat acolo multe arme. (...) A fost cea mai rușinoasă zi din istoria țării noastre și s-a întîmplat sub conducerea administrației Biden (Joe – fostul președinte al SUA
Fierul este un mineral estenţial pentru buna funcţionare a organismului şi este implicat în multiple procese metabolice.Acesta este indispensabil în transportul oxigenului în organism, precum şi în respiraţia celulară. Carenţa de fier poate sta la baza unor forme severe de anemie, de aceea este recomandat să o prevenim consumînd alimente bogate în fier, cel puţin o dată pe săptămînă.“Susţi
Google, amendată de UE cu trei miliarde de euro pentru practici anticoncurențiale în domeniul publicității # Noi.md
Autoritatea antitrust a Uniunii Europene a aplicat companiei Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru practici anticoncurențiale în sectorul publicității online.Potrivit datelor UE, Google acordă prioritate propriilor servicii de plasare a publicității digitale în detrimentul concurenților și editorilor online, transmite kommersant.ru.Comisia Europeană a obligat compania să înceteze
Fructe permise în diabet Alimentaţia este cel mai important criteriu de menţinere a greutăţii şi a formei fizice, dar mai ales a sănătăţii.Persoanele care au diabet zaharat (atît tip 1, cît şi tip 2) ar trebui să consume fructe într-o dietă echilibrată, pentru a ține sub control zahărul din sînge.Vezi lista cu fructe permise în diabet.Fructe permise în diabet În diabetul zaharat nu
Pînă la sfîrșitul verii anului 2025, industria turistică a Turciei își calculează pierderile, în primul rînd din cauza incendiilor forestiere de proporții, care distrug vaste teritorii ale țării, inclusiv coastele Mării Mediterane și ale Mării Egee.Incendiile sînt doar o nouă nenorocire care a lovit țara. În 2020 pandemia de COVID-19 și restricțiile severe de călătorie au redus numărul turiști
Includerea în dietă a unor produse alimentare va contribui la îmbunătățirea memoriei, a spus nutriționistul Alexandra Razarenova.Una dintre cele mai utile cinci alimente pentru memorie, ea a numit avocado, care conține o mulțime de grăsimi sănătoase, o cantitate mare de potasiu, fibre și antioxidanți. Acidul pantotenic are un efect pozitiv asupra memoriei pe termen lung, iar atunci cînd lipseș
Testamentul lui Giorgio Armani: Cine va moșteni averea imensă a legendarului creator de modă # Noi.md
Designerul Giorgio Armani a lăsat moștenirea surorii sale.Printre moștenitori sînt menționate sora designerului, Rosanna, în vîrstă de 86 de ani, două nepoate, Roberta și Silvana, precum și nepotul Andrea Camerana.Potrivit presei, compania Giorgio Armani S.p.A. a anunțat venituri de 2,7 miliarde de dolari, iar designerul însuși deținea un iaht de 60 de milioane de euro și proprietăți în Mi
Cercetătorii au dort să afle care sînt obiceiurile alimentare și stilul de viață al locuitorilor din țările cu cel mai scăzut risc de infarct.Potrivit statisticilor, oamenii din Japonia, Coreea de Sud și Franța prezintă cel mai scăzut risc de a se îmbolnăvi de afecțiuni ale inimii.După ce le-au studiat comportamentul culinar, oamenii de știință au ajuns la concluzia că: Locuitorii ac
Reprezentanții Ministerului Agriculturii pleacă la Bruxelles pentru exercițiul de screening pe două capitole-cheie # Noi.md
Săptămîna viitoare începe exercițiul de screening aferent pentru capitolului 11 „Agricultură și dezvoltare rurală” și 12 „Siguranța alimentară, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”. Astfel, echipa ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se va afla la Bruxelles în perioada 8-18 septembrie, ne-a declarat secretara generală adjunctă a Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
Ceapa este foarte bună pentru sănătate, aşa că nu ar trebui să o excludem din meniu.În general, ceapa este săracă în calorii şi bogată în potasiu şi vitaminele B6 şi C.Datorită valorii nutritive, preţului mic şi gustului deosebit, ceapa este prezentă în majoritatea preparatelor şi salatelor.Ea ajută la îmbunătăţirea sănătăţii inimii şi poate avea un efect benefic asupra sistemului card
Președintele american Donald Trump a declarat că problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina va fi rezolvată, iar țara sa va ajuta în acest sens.El a spus acest lucru jurnaliștilor în Biroul Oval al Casei Albe, scrie eurointegration.com.ua.Un jurnalist l-a rugat pe Trump să comenteze subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina.„Vom rezolva asta. Îi vom ajuta. Dar vrem să s
Piperul (negru sau alb) nu numai că da gust mancarurilor si e mirodenia cea mai populara de pe planeta, dar studiile arata ca are o si multime de beneficii pentru sanatatea noastra.De exemplu, nu numai ca piperul nu da dureri de stomac, asa cum se credea pana de curand, dar este excelent pentru digestie, iar in multe parti ale lumii proprietatile sale antibacteriene sunt puse la treaba pentru
În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie, locuitorii Republicii Moldova vor putea observa o eclipsă totală de Lună.Fenomenul va avea loc în constelația Aquarius, iar planeta Saturn va fi vizibilă în stînga Lunii pe tot parcursul nopții, transmite moldpres.Eclipsa va începe cu intrarea Lunii în penumbră la ora 18:28, însă pentru că Luna se va afla sub orizont în acel moment, sc
Renumitul ulei de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient valoros în cosmetică.Bogat din punct de vedere nutrițional, uleiul de cocos are numeroase beneficii pentru organism.Pe lîngă beneficiile sale că ingredient pentru prepararea mîncărurilor și a produselor pentru îngrijirea pielii și părului, uleiul de cocos este de mare ajutor și în gospodărie.Despre uleiul de
În cadrul Departamentului Apărării al SUA, pe care președintele Donald Trump l-a redenumit recent Departamentul de Război, oficialii și-au exprimat indignarea față de această schimbare.Despre acest lucru scrie Politico, citînd foști și actuali oficiali ai Pentagonului, transmite eurointegration.com.ua.Funcționari ai Pentagonului au manifestat dezamăgire, furie și confuzie în legătură cu re
Nu există cineva care să nu dorească măcar să guste din mustul de toamnă.Dacă preferi această băutură delicioasă, află care îi sînt beneficiile pentru sănătate şi cum ar trebui să consumi corect mustul de struguri:1. Mustul este obţinut în urma zdrobirii strugurilor şi păstrează o cantitate bună de compuşi benefici pentru sănătate, prezenţi în pulpa şi pieliţa boabelor, în seminţe şi ciorc
52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” a IGP au susținut testul Bereta Neagrǎ, în cadrul căruia mascații şi-au testat capacitățile și abilitățile fizice.Această evaluare extrem de solicitantă le oferă celor mai buni dintre ei dreptul de a purta emblema profesională „Bereta Neagră”, simbol al excelenței în domeniul siguranței publice, curajului și profesionalismul
Starea sistemului imunitar este direct legată de ceea ce mîncăm!Pentru o funcționare normală, are nevoie de vitamine: B5, A, D, C, PP, F, și minerale, cum ar fi zinc, seleniu, calciu, magneziu, iod, fier, mangan. Deaceea includeți în regimul alimentar următoarele produse: ceapa, usturoiul, prazul, bananele favorizează dezvoltarea bacteriilor folositoare din organism; Peștele, fructele
Exporturile Republicii Moldova au depășit 64 de miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2025 # Noi.md
Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare totală de 64,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2025, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal, transmite moldpres.Topul celor mai exportate produse este condus de fibre și cabluri, cu 5,1 miliarde de lei. Urmează semințele de floarea-soarelui, în valoare de 3,6 miliarde de lei, semințele de rapiță – 2,3 miliarde de lei, grîul –
Lotul național de canoe își continuă evoluția bună de la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care au loc în orașul Gyor (Ungaria).După Serghei Tarnovschi și Elena Glizan, a venit r îndul Danielei Cociu să urce pe podiumul de premiere. Ea a cucerit, de asemenea, o medalie de argint în proba de canoe simplu individual.Daniela Cociu a încheiat cursa pe distanța de 14,4 km cu timpul de 1
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U21 de la Bratislava.El a obținut patru victorii în categoria de greutate 90 kg, cu islandezul Adalsteinn, croatul Dan Koncilija, sîrbul Boris Rutovic şi rusul Aleksei Bulgakov.
Purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe al Poloniei, Pawel Wronski, a declarat, că autoritățile poloneze recomandă tuturor concetățenilor să părăsească Belarusul și să nu călătorească acolo.Despre aceasta informează eurointegration.com.ua, citînd RMF FM.La o conferință de presă vineri, 5 septembrie, Wronski a comentat situația reținerii unui călugăr catolic, cetățean polonez, pe ca
Partidul Democrat Modern din Moldova (PSDM) nu a reușit să conteste decizia CEC de a-l exclude de la participarea la alegerile parlamentare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).Judecătorii CSJ au respins apelul partidului împotriva deciziei CEC, relatează tv8.md.În ședința din 5 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a considerat apelul nefondat și l-a respins. Partidul a declarat că decizi
Israelul intenționează să construiască un terminal pentru pelerinajul la Uman pe aeroportul din Chișinău # Noi.md
Guvernul israelian va aloca fonduri pentru construcția unui terminal temporar pe aeroportul din Chișinău, ca parte a operațiunii de asigurare a zborurilor către Uman pentru Rosh Hashanah.Costul total al proiectului este estimat la 20 de milioane de șekeli (aproximativ 100 de milioane de lei moldovenești).Potrivit The Jerusalem Post, noul terminal va putea primi pînă la 500 de pasageri pe o
15 subdiviziuni ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență dispun în prezent de capacități proprii de generare a energiei electrice din centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de circa 840 kW.Cantitatea cumulativă de energie electrică produsă de la lansarea primei centrale în anul 2021, este însumată la 1794 MWh (echivalentul a peste 7,5 mln. lei, la prețuri actuale), generînd
