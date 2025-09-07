Spania, al 9-lea partener comercial al R. Moldova din UE. Exportăm produse agricole și importăm carne, pește și medicamente
Ziua, 7 septembrie 2025 13:00
Spania se numără printre primii zece parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării. Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial și pe […]
Acum o oră
13:00
Spania, al 9-lea partener comercial al R. Moldova din UE. Exportăm produse agricole și importăm carne, pește și medicamente
Spania se numără printre primii zece parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării. Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial și pe […]
Acum 2 ore
12:10
VIDEO | Derapaj verbal grav din partea ministrului Muncii, Alexei Buzu! I-a numit „gloată tâmpită" pe cei care nu vor vota PAS la alegeri
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a permis un calificativ ofensator grav și nepermis pentru cei care au altă opțiune de vot în afară de PAS. La o întâlnire recentă cu alegătorii, acesta a folosit termenul rusesc peiorativ „быдло" în raport cu cei care nu vor vota așa cum socoate dânsul de cuviință. „Să […]
12:00
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul unu mondial, a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o în finală pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6 (7/3), sâmbătă, la New York. Sabalenka s-a impus într-o oră și 34 de minute, după ce […]
Acum 4 ore
11:20
Muzica Chișinăului interbelic revine pe scenă! Spectacol excepțional la Palatului Național, cu artiști din România și R. Moldova
Palatul Național „Nicolae Sulac" va găzdui, în 18 septembrie 2025, începând cu ora 19:00, un eveniment muzical de excepție – „Din Gramofon", un concert care readuce la viață atmosfera vibrantă, rafinată și plină de emoție a Chișinăului din anii '20–'30. Publicul va fi invitat într-o călătorie sonoră și vizuală către perioada interbelică, când cafenelele elegante […]
11:00
PAS va anula scrutinul parlamentar dacă rezultatele nu vor fi pe placul formațiunii, susține unul dintre liderii PDMM
Partidul de la putere are pregătite două scenarii pentru un eventual eșec la alegerile parlamentare. PAS ar putea să anuleze rezultatele scrutinului, dacă acestea nu vor fi pe placul lor, sau să provoace alegeri anticipate. Despre acest lucru vorbește unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari. Politicianul susține că partidul de la […]
10:40
Judocanul Vadim Ghimbovschi a urcat pe podiumul Campionatul European rezervat sportivilor sub 21 de ani. Tânărul judocan a obținut medalia de bronz. Competiția s-a desfășurat la Bratislava, Slovacia. La categoria de greutate de până la 90 kg, Ghimbovschi l-a învins în finala mică pe Alexei Bulgakov, sportiv care a evoluat sub drapel neutru. În cadrul […]
10:00
Unul dintre martirii închisorilor comuniste, basarabeanul Roman Braga, propus spre canonizare Patriarhiei Române
Încă un martir și mărturisitor basarabean ar putea ajunge în lista sfinților. Este vorba de Roman Braga, propus spre canonizare Patriarhiei Române în urma unui congres din 5 septembrie a Episcopiei Ortodoxe Române din America. Părintele Roman Braga, trecut la cele veșnice în 2015, la vârsta de 93 de ani, a fost mărturisitor al Ortodoxiei în […]
Acum 6 ore
09:10
Clădirea Guvernului de la Kiev, atacată pentru prima dată de la începutul războiului. Dronele au lovit și etajul unde stă premierul
În urma atacului masiv de noaptea trecută asupra Kievului a fost lovită, pentru prima dată de la începutul războiului, și clădirea guvernului ucrainean. Dronele ar fi ajuns și chiar la etajul unde își are birou premierul. În urma loviturilor a izbucnit un incendiu, iar la fața locului au intervenit și salvatorii și a fost implicat […]
09:00
Cel puțin două persoane ucise, inclusiv un copil, și 17 răniți în urma atacurilor rusești cu drone și rachete asupra Kievului
Noaptea trecută, Rusia a lansat sute de drone de atac și rachete asupra mai multor orașe din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev, unde clădiri rezidențiale au fost lovite direct, au anunțat autoritățile. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, au fost lansate 805 drone și 13 rachete, un nou antirecord al atacurilor rusești. Apărarea antiaeriană au reușit să […]
Acum 24 ore
17:30
Instituțiile statului trebuie să fie obligate să cumpere produse locale, susține Renato Usatîi
Instituțiile statului, inclusiv cele subordonate Guvernului, trebuie să fie obligate să cumpere produse locale. Este inițiativa președintelui formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, care a precizat că viitorul executiv trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești. „Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile […]
17:30
În noul sezon, Republica Moldova se confruntă cu o scădere dramatică a exporturilor de grâu în țările din Uniunea Europeană. Astfel, de la al doilea furnizor, în 2024, în acest an Moldova a coborât pe poziția a patra. Analiza datelor pentru lunile iulie și august din acest an arată că au fost exportate doar 71,5 mii […]
16:50
Pregătiri pentru Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași. În acest an, la Catedrala mitropolitană vor fi aduse și moaștele Sf. Grigore Palama
La Iași au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Parascheva, cinstită în 14 octombrie și care adună mii de pelerini, transformând orașul într-un adevărat centru duhovnicesc al Ortodoxiei. În acest an, pelerinii care vor veni să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva, se vor putea închina şi la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, […]
16:10
Timp de o noapte, o porțiune de pe șos. Hâncești va fi închisă complet pentru lucrări de asfaltare
În noaptea de duminică spre luni, o porțiune a șoselei Hâncești din preajma Autogării de Sud din Capitală va fi închisă pe ambele direcții pentru lucrări de asfaltare. Mai exact, traficul va fi sistat între străzile Sihastrului și Ialoveni. Astfel, Primăria Chișinău anunță că în noaptea de 7 spre 8 septembrie, circulația va fi închisă […]
15:30
Funcționalitatea sistemului informațional din vămi va fi limitată în noaptea de duminică spre luni
În noaptea de 7 spre 8 septembrie, timp de două ore, funcționalitatea sistemului informațional în vămi va fi limitată, ceea ce va afecta procesul de vămuire. Serviciul Vamal anunță că lucrările de mentenanță vor avea loc în intervalul 00:00-02:00. În aceste condiții, transportatorii și agenții economici sunt îndemnați să-și planifice din timp tranzacțiile vamale. Autoritatea precizează că […]
14:40
Trump e dispus să-l invite pe Putin la Summitul G20 din 2026 de la Miami: Nu știu dacă va accepta
Președintele american, Donald Trump, a declarat că ar dori să-i vadă pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe liderul chinez, Xi Jinping, la Summitul G20, care va avea loc la sfârșitul anului 2026 la Miami. „M-aș bucura de prezența lor. Ei ar putea veni în calitate de observatori. Nu sunt sigur că își vor dori să […]
14:10
Zelenski respinge invitația lui Putin la Moscova pentru negocieri: „Poate veni el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova pentru negocieri. Într-un interviu pentru ABC News, liderul ucrainean a afirmat că nu poate merge „în capitala acestui terorist", cât timp Rusia bombardează zilnic Ucraina. El a subliniat că este pregătit de discuții „în orice format", dar numai pe […]
13:40
În noaptea de 7 spre 8 septembrie, cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. Va avea loc o eclipsă totală de Lună, care va fi vizibilă și din Republica Moldova, iar durata sa o transformă în cea mai lungă eclipsă din ultimii ani. Eclipsa va dura aproape șase ore, cu o totalitate impresionantă […]
Ieri
13:10
Republica Moldova a obținut o nouă medalie de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton din Ungaria. De această dată pe treapta a doua a podiumului a urcat sportiva Centrului de Pregătire a Lotului Național, Elena Glizan, care a participat la proba de canoe simplu, la categoria de vârstă sub 23 de ani. Sportiva a […]
12:30
„Europa a atacat o altă mare companie americană importantă, Google", a reacționat indignat președintele american Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, amenințând că va riposta cu sancțiuni comerciale, notează AFP. În același mesaj, președintele american a asigurat că, dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor „nedrepte" impuse Google, dar și Apple, va fi „constrâns" să […]
12:10
Năstase cheamă la o nouă mobilizare, la 10 ani de la manifestația din PMAN, când Platforma DA a scos în stradă peste 100 de mii de oameni
Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, care candidează independent la alegerile parlamentare, a transmis un mesaj către cetățeni, la un deceniu de la protestul masiv împotriva corupției, din 6 septembrie 2015, când peste 100.000 de oameni manifestat în Piața Marii Adunări Naționale. Cu acest prilej, Andrei Năstase a făcut un nou apel la mobilizare, […]
11:40
Noul ambasador în SUA, Vlad Kulminski, a mers la Casa Albă unde a transmis scrisorile de acreditare
Noul ambasador în Statele Unite, Vlad Kulminski, numit în acest post la sfârșitul lunii iunie, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale. „Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului moldo-american", se arată în comentariul scurt al Ambasadei R. Moldova în SUA. În 27 august, Kulminski a anunțat că a prezentat […]
11:10
Chișinăul, plin de arome și culoare în acest weekend. Târguri și festivaluri în toate sectoarele Capitalei
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 6-7 septembrie, în toate sectoarele capitalei vor avea loc târguri și festivaluri dedicate
10:30
Acum 85 de ani, tânărul principe Mihai I prelua coroana României, după abdicarea tatălui său Carol al II-lea # Ziua
Acum 85 de ani, în 6 septembrie 1940, tânărul principe Mihai I, în vârstă de aproape 19 ani, își începe cea de-a doua domnie și preia coroana României, după abdicarea tatălui său Carol al II-lea. Mihai devine rege al României la începutul toamnei din 1940, când în țară are loc o schimbare fundamentală a regimului […] Articolul Acum 85 de ani, tânărul principe Mihai I prelua coroana României, după abdicarea tatălui său Carol al II-lea apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Acum 85 de ani, tânărul principe Mihai I preia coroana României, după abdicarea tatălui său Carol al II-lea # Ziua
Acum 85 de ani, în 6 septembrie 1940, tânărul principe Mihai I, în vârstă de aproape 19 ani, își începe cea de-a doua domnie și preia coroana României, după abdicarea tatălui său Carol al II-lea. Mihai devine rege al României la începutul toamnei din 1940, când în țară are loc o schimbare fundamentală a regimului […] Articolul Acum 85 de ani, tânărul principe Mihai I preia coroana României, după abdicarea tatălui său Carol al II-lea apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
La aproape jumătate de an de la condamnare, deputații fugari Lozovan și Nesterovschi încă se ascund în regiunea transnistreană # Ziua
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozan, condamnați pentru finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor, se află și acum în stânga Nistrului, la jumătate de an de la sentința emisă de instanță. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține că cei doi nu au părăsit regiunea și că, în acest sens, are și confirmările oficiale ale Ucrainei. Conducerea IGP […] Articolul La aproape jumătate de an de la condamnare, deputații fugari Lozovan și Nesterovschi încă se ascund în regiunea transnistreană apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
208 ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu, istoricul, scriitorul și reformatorul, părinte al României moderne # Ziua
În urmă cu 208 ani, la 6 septembrie 1817, se năștea Mihail Kogălniceanu, una dintre cele mai complexe personalități din istoria modernă a României. Om politic, istoric, publicist și reformator, el a jucat un rol decisiv în afirmarea conștiinței naționale românești și în modernizarea statului român. De numele său se leagă atât mișcările culturale și […] Articolul 208 ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu, istoricul, scriitorul și reformatorul, părinte al României moderne apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
208 ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu, istoricul, scriitorul, reformatorul și părinte al României moderne # Ziua
În urmă cu 208 ani, la 6 septembrie 1817, se năștea Mihail Kogălniceanu, una dintre cele mai complexe personalități din istoria modernă a României. Om politic, istoric, publicist și reformator, el a jucat un rol decisiv în afirmarea conștiinței naționale românești și în modernizarea statului român. De numele său se leagă atât mișcările culturale și […] Articolul 208 ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu, istoricul, scriitorul, reformatorul și părinte al României moderne apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
FOTO | Episcopia Hușilor, alături de 150 de copii din nordul Republicii Moldova, la început de an școlar # Ziua
La început de an școlar, 150 de copii din parohiile Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei au primit ghiozdane noi, echipate cu rechizite, din partea Episcopiei Hușilor din România. Acțiunea s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, prin intermediul Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși”, condusă de pr. Vladimir Beregoi. Nu este prima dată când […] Articolul FOTO | Episcopia Hușilor, alături de 150 de copii din nordul Republicii Moldova, la început de an școlar apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Înfrângere pentru selecționata de fotbal. R. Moldova, învinsă de Israel în preliminariile pentru Campionatul Mondial # Ziua
Selecționata de fotbal a suferit o înfrângere pe teren propriu, în fața Israelului, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Echipa națională a fost învinsă cu un scor de 0-4. Partida s-a jucat vineri seara, 5 septembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău. Pentru oaspeți au marcat Dor Peretz (min. 15), Manor Solomon […] Articolul Înfrângere pentru selecționata de fotbal. R. Moldova, învinsă de Israel în preliminariile pentru Campionatul Mondial apare prima dată în ZIUA.md.
5 septembrie 2025
19:10
SUA trimit avioane F-35 în Puerto Rico pentru a intensifica lupta împotriva cartelurilor de droguri # Ziua
Statele Unite au ordonat desfășurarea a zece avioane de luptă F-35 pe o bază aeriană din Puerto Rico, pe fondul intensificării campaniei administrației Trump împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, au declarat surse citate de Reuters. Aparatele sunt destinate operațiunilor împotriva organizațiilor desemnate drept „narcoteroriste”, consolidând prezența militară americană în sudul regiunii. Potrivit surselor, avioanele […] Articolul SUA trimit avioane F-35 în Puerto Rico pentru a intensifica lupta împotriva cartelurilor de droguri apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Tragedie evitată în Ucraina. Un elev de 15 ani, reținut înainte de lansa un atac într-o școală # Ziua
Poliția ucraineană a reținut un elev de 15 ani care plănuia un atac cu armă albă într-o școală din regiunea Transcarpatia. Incidentul a fost prevenit datorită unei colaborări strânse cu autoritățile din Marea Britanie, care au furnizat informații despre intențiile adolescentului. Elevul a fost prins în momentul în care încerca să intre în școală cu […] Articolul Tragedie evitată în Ucraina. Un elev de 15 ani, reținut înainte de lansa un atac într-o școală apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința din 5 septembrie, înregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală. Hotărârea a fost adoptată cu rezerva revocării, în cazul în care lista nu va corespunde cerințelor prevăzute de Codul Electoral. Amintim că Comisia Electorală Centrală a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să se expună repetat […] Articolul Comisia Electorală Centrală a înregistrat Partidul „Moldova Mare” în cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Un membru al CEC denunță tentative de intimidare și de influență din partea celorlalți membri: Au fost depășesc limitele unei colaborări colegiale # Ziua
Membrul Comisiei Electorale Centrale, Vadim Filipov, susține că este presat de colegii săi să adopte decizii contrare voinței sale. În cardul ședinței de vineri a CEC, Filipov a declarat că au fost întreprinse în repetate rânduri acțiuni care depășesc limitele unei colaborări colegiale și care contravin Regulamentului de activitate al Comisiei, precum și Codului Electoral. […] Articolul Un membru al CEC denunță tentative de intimidare și de influență din partea celorlalți membri: Au fost depășesc limitele unei colaborări colegiale apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Vladimir Putin: Rusia va considera „ținte legitime” forțele militare străine în cazul desfășurării acestora pe teritoriul Ucrainei # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că orice prezență a forțelor militare străine pe teritoriul Ucrainei va fi considerată „țintă legitimă” de atac de către armata rusă, mai ales în contextul conflictului actual. Putin a afirmat că desfășurarea de contingente străine este „una dintre principalele cauze” care ar putea atrage Ucraina în NATO și că, […] Articolul Vladimir Putin: Rusia va considera „ținte legitime” forțele militare străine în cazul desfășurării acestora pe teritoriul Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Fostul deputat Vladimir Andronachi, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia, luată de Judecătoria Chișinău # Ziua
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău în urma demersului făcut de procurorii anticorupție. Andronachi este vizat într-o cauză penală pornită pentru spălare de bani. Decizia judecătorului de instrucție a fost luată în lipsa fostului deputat. Înainte de […] Articolul Fostul deputat Vladimir Andronachi, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia, luată de Judecătoria Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Tarnovschi, pe podiumul campionatului mondial din Ungaria. Sportivul a obținut medalia de argint # Ziua
O nouă performanță obținută de Serghei Tarnovschi. Sportivul a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, care are loc la Gyor, Ungaria. Tarnovschi a încheiat cursa de 3,6 kilometri cu rezultatul de 15:42.30, cu 19,43 de secunde în spatele spaniolului Jame Duro, pe care l-a învins în cursa de 5000 metri la […] Articolul Tarnovschi, pe podiumul campionatului mondial din Ungaria. Sportivul a obținut medalia de argint apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Actualul șef interimar de la „Calea Ferată din Moldova”, Sergiu Cotelinic, numit în această funcție în luna martie, a câștigat concursul pentru șefia întreprinderii. Astfel, CFM are un nou director, după aproape un an și nouă luni de la demisia fostului administrator, Oleg Tofilat. În total, în cadrul concursului au fost depuse patru dosare, iar […] Articolul După jumătate de an de interimat, Sergiu Cotelinic a câștigat concursul pentru șefia CFM apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 16. Trei victime nu au fost încă identificate # Ziua
Autorităţile portugheze vor publica vineri primele date în urma investigaţiilor tragicului accident din Lisabona. Poliţia a început mai multe anchete după ce funicularul Gloria a deraiat. Între timp, au fost ridicate şi cele două vagoane prăbuşite. Accidentul s-a produs miercuri seara, când celebrul tramvai, monument național și una dintre atracțiile turistice emblematice ale capitalei portugheze, […] Articolul Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 16. Trei victime nu au fost încă identificate apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Ion Ceban a prezentat documente care ar demonstra că, în ziua invaziei Rusiei în Ucraina, a fost la Moscova doar în tranzit # Ziua
Primarul Chișinăului și liderul Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), Ion Ceban, a prezentat, în cadrul unei emisiuni, o serie de acte care ar confirma că vizita sa la Moscova din 24 februarie 2022 a fost doar în tranzit, pentru a pleca împreună cu familia la odihnă în Thailanda. Ion Ceban a arătat, în cadrul emisiunii […] Articolul Ion Ceban a prezentat documente care ar demonstra că, în ziua invaziei Rusiei în Ucraina, a fost la Moscova doar în tranzit apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Comisarul UE, Marta Kos, s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir, capul bisericii ortodoxe din R. Moldova subordonată Moscovei # Ziua
Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, aflată în vizită la Chișinău, a mers azi la reședința Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei, acolo unde s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir. Demnitarul european a precizat că întâlnirea cu ierarhul este foarte importantă, în condițiile în care „biserica se bucură de cea mai mai mare încredere”. „Este foarte important pentru […] Articolul Comisarul UE, Marta Kos, s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir, capul bisericii ortodoxe din R. Moldova subordonată Moscovei apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Andrei Năstase propune „taxe zero” pentru transferuri din străinătate și subvenții pentru locuințele cumpărate de membrii diasporei # Ziua
Taxe zero pentru transferurile bănești din străinătate și pentru coletele de până la 500 de euro. Sunt câteva dintre propunerile făcute de candidatul independent la parlamentare, Andrei Năstase, pentru diasporă. Fostul ministru de Interne și-a prezentat prioritățile și angajamentele pentru moldovenii din străinătate, care, potrivit candidatului, merită un parteneriat real cu statul, nu doar promisiuni […] Articolul Andrei Năstase propune „taxe zero” pentru transferuri din străinătate și subvenții pentru locuințele cumpărate de membrii diasporei apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
EDITORIAL | „Agitația electorală”, un calc ordinar sau o expresie prin care s-a rebotezat propaganda # Ziua
Campania electorală este în toi, iar candidații moldoveni sunt tot mai agitați, nu doar fizic și emoțional, dar și electoral. Chiar legislația le permite să fie așa. De aproape trei decenii Codul Electoral al Republicii Moldova, după șiruri întregi de revizuiri, le oferă concurenților această stare de „agitație electorală”, expresie introdusă încă în prima versiune […] Articolul EDITORIAL | „Agitația electorală”, un calc ordinar sau o expresie prin care s-a rebotezat propaganda apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | Usatîi se angajează să interzică propaganda LGBT și să-i sancționeze penal pe cei care nu se conformează # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va promova un proiect de lege care să interzică și să sancționeze penal propaganda LGBT. Despre acest subiect el a discutat în cadrul unei întâlniri cu alegătorii din Nisporeni, care au salutat inițiativa. „Una dintre inițiativele noastre este de a introduce răspundere penală pentru promovarea […] Articolul VIDEO | Usatîi se angajează să interzică propaganda LGBT și să-i sancționeze penal pe cei care nu se conformează apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Președintele american Donald Trump va semna vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării al SUA (denumit informal Pentagon după clădirea în care își are sediul) va primi și denumirea „Departamentul Războiului”, potrivit unui oficial de la Casa Albă. Decizia are scopul de a evidenția puterea militară a Statelor Unite. Ordinul va permite folosirea titlului […] Articolul Trump schimbă numele Pentagonului. „Departamentul Războiului” revine după 78 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Incendiul de joi dintr-un magazin de la Ciocana a fost provocat de o explozie a unei butelii de gaz # Ziua
Incendiul grav de joi seara dintr-un magazin de pe strada Voluntarilor din Capitală a fost provocat de o explozie a unei butelii de gaz. Constatările au fost anunțate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care precizează că mai multe persoane au fost la un pas de tragedie în urma exploziei. Potrivit IGSU, incendiul a […] Articolul Incendiul de joi dintr-un magazin de la Ciocana a fost provocat de o explozie a unei butelii de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi. Avocatul fostului deputat: Este un abuz. Un dosar din 2021, reluat în plină campanie # Ziua
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, va examina vineri, 5 septembrie, demersul Procuraturii Anticorupție, care cere arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Vladimir Andronachi. Acesta este vizat într-o cauză penală pornită pentru spălare de bani. La rândul său, avocatul lui Andronachi, Vladimir Moșneaga, susține că demersul procurorilor „este unul neîntemeiat, la fel ca întreg dosarul, […] Articolul Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi. Avocatul fostului deputat: Este un abuz. Un dosar din 2021, reluat în plină campanie apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Financial Times: SUA își reduc treptat fondurile de securitate pentru statele europene de la frontiera cu Rusia # Ziua
Statele Unite urmează să reducă treptat programele de asistență pentru armatele țărilor europene aflate la frontiera cu Rusia, într-un efort de a-i determina pe aliații europeni să contribuie mai mult la propria lor apărare, au transmis oficiali americani, scrie Financial Times. Programul vizat, cunoscut sub denumirea „secțiunea 333”, finanța instruirea și echiparea forțelor armate din […] Articolul Financial Times: SUA își reduc treptat fondurile de securitate pentru statele europene de la frontiera cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
SCURT PE DOI | Gura lui Sturza adevăr grăiește. PAS decide cine să participe la alegeri, nu CEC și nici instanțele de judecată # Ziua
Ion Sturza, „duhovnicul” guvernării PAS, ne spune cu text deschis că epopeea cu neînregistrarea/ înregistrarea Victoriei Furtună, cu tot cu „Moldova Mare” a ei, în cursa electorală este de fapt un „calcul politic inteligent”. Calcul politic al guvernării PAS, evident. Adică toată această joacă de-a justiția este o farsă. O spune cu subiect și predicat. […] Articolul SCURT PE DOI | Gura lui Sturza adevăr grăiește. PAS decide cine să participe la alegeri, nu CEC și nici instanțele de judecată apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
PLDM acuză CSJ de „denaturarea probelor esențiale” și cere menținerea hotărârii Curții de Apel privind înregistrarea în cursa electorală # Ziua
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a solicitat Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție revizuirea deciziei definitive pronunțate la 2 septembrie 2025, în dosarul prin care formațiunea a fost exclusă din competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. PLDM subliniază, într-un comunicat, că recursul declarat de Comisia Electorală […] Articolul PLDM acuză CSJ de „denaturarea probelor esențiale” și cere menținerea hotărârii Curții de Apel privind înregistrarea în cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Românii înregistrează printre cele mai mari creșteri salariale din Europa. Plus de 70-80% în doar patru ani # Ziua
România se află printre țările cu cele mai mari creșteri ale salariului minim din Europa Centrală și de Est (ECE), potrivit unui raport de cercetare Erste Bank, citat de Economica.net. Între 2021 și 2025, salariul minim a crescut cu 70-80%, un avans dublu față de rata cumulată a inflației din aceeași perioadă (30-35%). Evoluții similare […] Articolul Românii înregistrează printre cele mai mari creșteri salariale din Europa. Plus de 70-80% în doar patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
