SUA trimit avioane F-35 în Puerto Rico pentru a intensifica lupta împotriva cartelurilor de droguri

15:00

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va promova un proiect de lege care să interzică și să sancționeze penal propaganda LGBT. Despre acest subiect el a discutat în cadrul unei întâlniri cu alegătorii din Nisporeni, care au salutat inițiativa. „Una dintre inițiativele noastre este de a introduce răspundere penală pentru promovarea […] Articolul VIDEO | Usatîi se angajează să interzică propaganda LGBT și să-i sancționeze penal pe cei care nu se conformează apare prima dată în ZIUA.md.