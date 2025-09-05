Comisarul UE, Marta Kos, s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir, capul bisericii ortodoxe din R. Moldova subordonată Moscovei

13:30

Guvernul nu poate face donații cetățenilor care l-au împuternicit prin vot să gestioneze treburile și banii statului. Dacă Guvernul construiește sau repară un drum, o școală, o grădiniță, dacă asigură un sat cu transport pentru elevi, acestea nu sunt acte de binefacere, ci îndeplinirea unor obligații statutare. Obligația Guvernului este să le asigure cetățenilor condiții […] Articolul EDITORIAL | Alo, cârmuirea, n-ați încurcat nimic? Cum adică Guvernul a DONAT un microbuz pentru elevi?!… apare prima dată în ZIUA.md.