Năstase cheamă la o nouă mobilizare, la 10 ani de la manifestația din PMAN, când Platforma DA a scos în stradă peste 100 de mii de oameni
Ziua, 6 septembrie 2025 12:10
Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, care candidează independent la alegerile parlamentare, a transmis un mesaj către cetățeni, la un deceniu de la protestul masiv împotriva corupției, din 6 septembrie 2015, când peste 100.000 de oameni manifestat în Piața Marii Adunări Naționale. Cu acest prilej, Andrei Năstase a făcut un nou apel la mobilizare,
Acum 5 minute
12:30
„Europa a atacat o altă mare companie americană importantă, Google", a reacționat indignat președintele american Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, amenințând că va riposta cu sancțiuni comerciale, notează AFP. În același mesaj, președintele american a asigurat că, dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor „nedrepte" impuse Google, dar și Apple, va fi „constrâns" să
Acum 30 minute
12:10
Năstase cheamă la o nouă mobilizare, la 10 ani de la manifestația din PMAN, când Platforma DA a scos în stradă peste 100 de mii de oameni # Ziua
Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, care candidează independent la alegerile parlamentare, a transmis un mesaj către cetățeni, la un deceniu de la protestul masiv împotriva corupției, din 6 septembrie 2015, când peste 100.000 de oameni manifestat în Piața Marii Adunări Naționale. Cu acest prilej, Andrei Năstase a făcut un nou apel la mobilizare,
Acum o oră
11:40
Noul ambasador în SUA, Vlad Kulminski, a mers la Casa Albă unde a transmis scrisorile de acreditare # Ziua
Noul ambasador în Statele Unite, Vlad Kulminski, numit în acest post la sfârșitul lunii iunie, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale. „Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului moldo-american", se arată în comentariul scurt al Ambasadei R. Moldova în SUA. În 27 august, Kulminski a anunțat că a prezentat
Acum 2 ore
11:10
Chișinăul, plin de arome și culoare în acest weekend. Târguri și festivaluri în toate sectoarele Capitalei # Ziua
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 6-7 septembrie, în toate sectoarele capitalei vor avea loc târguri și festivaluri dedicate producătorilor locali, meșteșugarilor și micilor antreprenori. În sectorul Centru, chișinăuienii vor găsi Iarmarocul școlar în mai multe locații până pe 10 septembrie, iar pe str. Mitropolit Varlaam se desfășoară „Roada Gliei", până pe 7 octombrie,
Acum 4 ore
10:30
Acum 85 de ani, tânărul principe Mihai I prelua coroana României, după abdicarea tatălui său Carol al II-lea # Ziua
10:20
Acum 85 de ani, tânărul principe Mihai I preia coroana României, după abdicarea tatălui său Carol al II-lea # Ziua
09:40
La aproape jumătate de an de la condamnare, deputații fugari Lozovan și Nesterovschi încă se ascund în regiunea transnistreană # Ziua
Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozan, condamnați pentru finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor, se află și acum în stânga Nistrului, la jumătate de an de la sentința emisă de instanță. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține că cei doi nu au părăsit regiunea și că, în acest sens, are și confirmările oficiale ale Ucrainei. Conducerea IGP
09:20
208 ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu, istoricul, scriitorul și reformatorul, părinte al României moderne # Ziua
În urmă cu 208 ani, la 6 septembrie 1817, se năștea Mihail Kogălniceanu, una dintre cele mai complexe personalități din istoria modernă a României. Om politic, istoric, publicist și reformator, el a jucat un rol decisiv în afirmarea conștiinței naționale românești și în modernizarea statului român. De numele său se leagă atât mișcările culturale și
09:10
208 ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu, istoricul, scriitorul, reformatorul și părinte al României moderne # Ziua
Acum 6 ore
08:30
FOTO | Episcopia Hușilor, alături de 150 de copii din nordul Republicii Moldova, la început de an școlar # Ziua
La început de an școlar, 150 de copii din parohiile Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei au primit ghiozdane noi, echipate cu rechizite, din partea Episcopiei Hușilor din România. Acțiunea s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, prin intermediul Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși", condusă de pr. Vladimir Beregoi. Nu este prima dată când
08:20
Înfrângere pentru selecționata de fotbal. R. Moldova, învinsă de Israel în preliminariile pentru Campionatul Mondial # Ziua
Selecționata de fotbal a suferit o înfrângere pe teren propriu, în fața Israelului, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Echipa națională a fost învinsă cu un scor de 0-4. Partida s-a jucat vineri seara, 5 septembrie, pe stadionul „Zimbru" din Chișinău. Pentru oaspeți au marcat Dor Peretz (min. 15), Manor Solomon
Acum 24 ore
19:10
SUA trimit avioane F-35 în Puerto Rico pentru a intensifica lupta împotriva cartelurilor de droguri # Ziua
Statele Unite au ordonat desfășurarea a zece avioane de luptă F-35 pe o bază aeriană din Puerto Rico, pe fondul intensificării campaniei administrației Trump împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, au declarat surse citate de Reuters. Aparatele sunt destinate operațiunilor împotriva organizațiilor desemnate drept „narcoteroriste", consolidând prezența militară americană în sudul regiunii. Potrivit surselor, avioanele
18:40
Tragedie evitată în Ucraina. Un elev de 15 ani, reținut înainte de lansa un atac într-o școală # Ziua
Poliția ucraineană a reținut un elev de 15 ani care plănuia un atac cu armă albă într-o școală din regiunea Transcarpatia. Incidentul a fost prevenit datorită unei colaborări strânse cu autoritățile din Marea Britanie, care au furnizat informații despre intențiile adolescentului. Elevul a fost prins în momentul în care încerca să intre în școală cu
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința din 5 septembrie, înregistrarea Partidului „Moldova Mare" în cursa electorală. Hotărârea a fost adoptată cu rezerva revocării, în cazul în care lista nu va corespunde cerințelor prevăzute de Codul Electoral. Amintim că Comisia Electorală Centrală a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să se expună repetat
17:40
Un membru al CEC denunță tentative de intimidare și de influență din partea celorlalți membri: Au fost depășesc limitele unei colaborări colegiale # Ziua
Membrul Comisiei Electorale Centrale, Vadim Filipov, susține că este presat de colegii săi să adopte decizii contrare voinței sale. În cardul ședinței de vineri a CEC, Filipov a declarat că au fost întreprinse în repetate rânduri acțiuni care depășesc limitele unei colaborări colegiale și care contravin Regulamentului de activitate al Comisiei, precum și Codului Electoral.
17:30
Vladimir Putin: Rusia va considera „ținte legitime” forțele militare străine în cazul desfășurării acestora pe teritoriul Ucrainei # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că orice prezență a forțelor militare străine pe teritoriul Ucrainei va fi considerată „țintă legitimă" de atac de către armata rusă, mai ales în contextul conflictului actual. Putin a afirmat că desfășurarea de contingente străine este „una dintre principalele cauze" care ar putea atrage Ucraina în NATO și că,
17:00
Fostul deputat Vladimir Andronachi, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia, luată de Judecătoria Chișinău # Ziua
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău în urma demersului făcut de procurorii anticorupție. Andronachi este vizat într-o cauză penală pornită pentru spălare de bani. Decizia judecătorului de instrucție a fost luată în lipsa fostului deputat. Înainte de
16:50
Tarnovschi, pe podiumul campionatului mondial din Ungaria. Sportivul a obținut medalia de argint # Ziua
O nouă performanță obținută de Serghei Tarnovschi. Sportivul a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, care are loc la Gyor, Ungaria. Tarnovschi a încheiat cursa de 3,6 kilometri cu rezultatul de 15:42.30, cu 19,43 de secunde în spatele spaniolului Jame Duro, pe care l-a învins în cursa de 5000 metri la
16:30
Actualul șef interimar de la „Calea Ferată din Moldova", Sergiu Cotelinic, numit în această funcție în luna martie, a câștigat concursul pentru șefia întreprinderii. Astfel, CFM are un nou director, după aproape un an și nouă luni de la demisia fostului administrator, Oleg Tofilat. În total, în cadrul concursului au fost depuse patru dosare, iar
16:20
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 16. Trei victime nu au fost încă identificate # Ziua
Autorităţile portugheze vor publica vineri primele date în urma investigaţiilor tragicului accident din Lisabona. Poliţia a început mai multe anchete după ce funicularul Gloria a deraiat. Între timp, au fost ridicate şi cele două vagoane prăbuşite. Accidentul s-a produs miercuri seara, când celebrul tramvai, monument național și una dintre atracțiile turistice emblematice ale capitalei portugheze,
16:10
Ion Ceban a prezentat documente care ar demonstra că, în ziua invaziei Rusiei în Ucraina, a fost la Moscova doar în tranzit # Ziua
Primarul Chișinăului și liderul Partidului „Mișcarea Alternativa Națională" (MAN), Ion Ceban, a prezentat, în cadrul unei emisiuni, o serie de acte care ar confirma că vizita sa la Moscova din 24 februarie 2022 a fost doar în tranzit, pentru a pleca împreună cu familia la odihnă în Thailanda. Ion Ceban a arătat, în cadrul emisiunii
16:00
Comisarul UE, Marta Kos, s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir, capul bisericii ortodoxe din R. Moldova subordonată Moscovei # Ziua
Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, aflată în vizită la Chișinău, a mers azi la reședința Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei, acolo unde s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir. Demnitarul european a precizat că întâlnirea cu ierarhul este foarte importantă, în condițiile în care „biserica se bucură de cea mai mai mare încredere". „Este foarte important pentru
15:20
Andrei Năstase propune „taxe zero” pentru transferuri din străinătate și subvenții pentru locuințele cumpărate de membrii diasporei # Ziua
Taxe zero pentru transferurile bănești din străinătate și pentru coletele de până la 500 de euro. Sunt câteva dintre propunerile făcute de candidatul independent la parlamentare, Andrei Năstase, pentru diasporă. Fostul ministru de Interne și-a prezentat prioritățile și angajamentele pentru moldovenii din străinătate, care, potrivit candidatului, merită un parteneriat real cu statul, nu doar promisiuni
15:20
EDITORIAL | „Agitația electorală”, un calc ordinar sau o expresie prin care s-a rebotezat propaganda # Ziua
Campania electorală este în toi, iar candidații moldoveni sunt tot mai agitați, nu doar fizic și emoțional, dar și electoral. Chiar legislația le permite să fie așa. De aproape trei decenii Codul Electoral al Republicii Moldova, după șiruri întregi de revizuiri, le oferă concurenților această stare de „agitație electorală", expresie introdusă încă în prima versiune
15:00
VIDEO | Usatîi se angajează să interzică propaganda LGBT și să-i sancționeze penal pe cei care nu se conformează # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va promova un proiect de lege care să interzică și să sancționeze penal propaganda LGBT. Despre acest subiect el a discutat în cadrul unei întâlniri cu alegătorii din Nisporeni, care au salutat inițiativa. „Una dintre inițiativele noastre este de a introduce răspundere penală pentru promovarea
14:40
Președintele american Donald Trump va semna vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării al SUA (denumit informal Pentagon după clădirea în care își are sediul) va primi și denumirea „Departamentul Războiului", potrivit unui oficial de la Casa Albă. Decizia are scopul de a evidenția puterea militară a Statelor Unite. Ordinul va permite folosirea titlului
14:20
Incendiul de joi dintr-un magazin de la Ciocana a fost provocat de o explozie a unei butelii de gaz # Ziua
Incendiul grav de joi seara dintr-un magazin de pe strada Voluntarilor din Capitală a fost provocat de o explozie a unei butelii de gaz. Constatările au fost anunțate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care precizează că mai multe persoane au fost la un pas de tragedie în urma exploziei. Potrivit IGSU, incendiul a
14:10
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi. Avocatul fostului deputat: Este un abuz. Un dosar din 2021, reluat în plină campanie # Ziua
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, va examina vineri, 5 septembrie, demersul Procuraturii Anticorupție, care cere arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Vladimir Andronachi. Acesta este vizat într-o cauză penală pornită pentru spălare de bani. La rândul său, avocatul lui Andronachi, Vladimir Moșneaga, susține că demersul procurorilor „este unul neîntemeiat, la fel ca întreg dosarul,
13:40
Financial Times: SUA își reduc treptat fondurile de securitate pentru statele europene de la frontiera cu Rusia # Ziua
Statele Unite urmează să reducă treptat programele de asistență pentru armatele țărilor europene aflate la frontiera cu Rusia, într-un efort de a-i determina pe aliații europeni să contribuie mai mult la propria lor apărare, au transmis oficiali americani, scrie Financial Times. Programul vizat, cunoscut sub denumirea „secțiunea 333", finanța instruirea și echiparea forțelor armate din
13:20
SCURT PE DOI | Gura lui Sturza adevăr grăiește. PAS decide cine să participe la alegeri, nu CEC și nici instanțele de judecată # Ziua
Ion Sturza, „duhovnicul" guvernării PAS, ne spune cu text deschis că epopeea cu neînregistrarea/ înregistrarea Victoriei Furtună, cu tot cu „Moldova Mare" a ei, în cursa electorală este de fapt un „calcul politic inteligent". Calcul politic al guvernării PAS, evident. Adică toată această joacă de-a justiția este o farsă. O spune cu subiect și predicat.
13:10
PLDM acuză CSJ de „denaturarea probelor esențiale” și cere menținerea hotărârii Curții de Apel privind înregistrarea în cursa electorală # Ziua
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a solicitat Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de
13:00
Românii înregistrează printre cele mai mari creșteri salariale din Europa. Plus de 70-80% în doar patru ani # Ziua
România se află printre țările cu cele mai mari creșteri ale salariului minim din Europa Centrală și de Est (ECE), potrivit unui raport de cercetare Erste Bank, citat de Economica.net. Între 2021 și 2025, salariul minim a crescut cu 70-80%, un avans dublu față de rata cumulată a inflației din aceeași perioadă (30-35%). Evoluții similare […] Articolul Românii înregistrează printre cele mai mari creșteri salariale din Europa. Plus de 70-80% în doar patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:30
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt puse sub semnul întrebării chiar de Vladimir Putin. Așa-zisul Bloc electoral patriotic, format la Moscova de PSRM-ul lui Igor Dodon, PCRM-ul lui Vladimir Voronin, dar și partidele conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah, a anunțat că va aduce gaz la 5 lei/metrul […] Articolul Putin omoară arma electorală a partidelor pro-ruse din Moldova. Gazul ieftin devine iluzie apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Pelerini din Iași, în vizită la Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. PS Antonie le-a vorbit despre drama Bisericii românești din Basarabia # Ziua
Joi, 4 septembrie, Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a fost gazda unui grup de pelerini din județul Iași, România. Oaspeții, veniți din parohiile Vlădeni, Borșa și Alexandru cel Bun, protopopiatul Iași I, au fost însoțiți de preoții Cătălin Adumitroaie, Marian Slabu și Ioan Amarandei. Grupul a fost primit de PS Antonie, Episcopul de Bălți, […] Articolul Pelerini din Iași, în vizită la Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. PS Antonie le-a vorbit despre drama Bisericii românești din Basarabia apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
VIDEO | AUR din R. Moldova, mesaj pentru aleșii locali: Unirea cu România înseamnă prosperitate și dezvoltare pentru fiecare comunitate # Ziua
Unirea cu România va aduce resurse concrete pentru comunitățile din stânga Prutului și va scoate satele și orașele R. Moldova din stagnare. Este unul dintre mesajele transmise aleșilor locali de președintele AUR din R. Moldova, Boris Volosatîi, care a subliniat că Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș din Republica Moldova. În declarația […] Articolul VIDEO | AUR din R. Moldova, mesaj pentru aleșii locali: Unirea cu România înseamnă prosperitate și dezvoltare pentru fiecare comunitate apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Recean anunță că Serviciul Fiscal de Stat va bloca curând fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah # Ziua
Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, după ce Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat vineri, 5 septembrie, decizia de aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Despre acest lucru a […] Articolul Recean anunță că Serviciul Fiscal de Stat va bloca curând fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Autoritățile din Grecia au acceptat extrădarea lui Plahotniuc. Decizia, luată de Ministerul elen al Justiției # Ziua
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vlad Plahotniuc. Despre acest lucru a anunțat Lucian Rogac, avocatul fostului lider al Partidului Democrat. Potrivit apărătorului, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie, transmite IPN. Amintim că în 28 august, Curtea de Apel din Grecia s-a pronunțat pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova. Atunci, avocatul […] Articolul Autoritățile din Grecia au acceptat extrădarea lui Plahotniuc. Decizia, luată de Ministerul elen al Justiției apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Participarea la alegeri a Partidului „Moldova Mare” ar fi un joc politic al PAS, sugerează Ion Sturza: E o mișcare inteligentă că i-au dat drumul să zburde # Ziua
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, va fi lăsat să participe la alegeri, pentru că acest lucru îi convine Partidului Acțiune și Solidaritate. Cel puțin așa sugerează fostul premier Ion Sturza, care spune că menținerea în cursă a acestei formațiuni este un „calcul al cuiva” și o „mișcare inteligentă” pentru a irosi voturile ce […] Articolul Participarea la alegeri a Partidului „Moldova Mare” ar fi un joc politic al PAS, sugerează Ion Sturza: E o mișcare inteligentă că i-au dat drumul să zburde apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Accident cu final tragic la Hâncești. Un copil a murit pe loc, după ce a intrat cu motocicleta într-un copac # Ziua
Un adolescent de 14 ani a murit pe loc, după ce a intrat cu motocicleta într-un copac. Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 08:00, pe traseul Ivanovca-Cățăleni, din raionul Hâncești. Potrivit Poliției, conform primelor cercetări, minorul de 14 ani ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, fără permisiunea acestuia, cumpărată […] Articolul Accident cu final tragic la Hâncești. Un copil a murit pe loc, după ce a intrat cu motocicleta într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Bunuri de peste două milioane de lei ridicate în urma unor descinderi operate la organizația „Kitaeț” # Ziua
Bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv trei automobile de lux, bani, telefoane mobile și muniții, au fost ridicate în urma descinderilor efectuate la domiciliile și automobilele unor persoane implicate în activitățile organizației criminale „Kitaeț”. Potrivit unui comunicat al poliției, descinderile au avut loc în perioada 2–3 septembrie 2025, în cadrul unui […] Articolul Bunuri de peste două milioane de lei ridicate în urma unor descinderi operate la organizația „Kitaeț” apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Donald Trump a găzduit la Casa Albă o cină cu giganții din tehnologie, eveniment marcat de absența notabilă a lui Elon Musk # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit joi seara, la Casa Albă, un dineu cu unii dintre cei mai importanți lideri din industria tehnologică, pe care i-a numit „oameni străluciți” și „un grup cu un IQ ridicat”. Evenimentul a avut loc în Sala de Stat a Casei Albe, în prezența Primei Doamne, Melania Trump. Printre participanți […] Articolul Donald Trump a găzduit la Casa Albă o cină cu giganții din tehnologie, eveniment marcat de absența notabilă a lui Elon Musk apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Litigiul dintre CEC și Victoria Furtună s-a încheiat. Autoritatea electorală, obligată să se expună din nou asupra înregistrării Partidului „Moldova Mare” # Ziua
Partidul „Moldova Mare” ar putea fi totuși înregistrat în cursa electorală. Comisia Electorală Centrală a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să se expună repetat asupra înregistrării listei de candidați ai formațiunii. Astfel, CSJ a respins recursul CEC împotriva deciziei Curții de Apel Centru, care a dat câștig de cauză Partidului „Moldova Mare”. ”Recursul […] Articolul Litigiul dintre CEC și Victoria Furtună s-a încheiat. Autoritatea electorală, obligată să se expună din nou asupra înregistrării Partidului „Moldova Mare” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Trump vrea să discute cu Putin după convorbirea cu Zelenski și liderii europeni: „Avem un dialog foarte bun” # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat că intenționează să poarte în curând discuții cu Vladimir Putin, după convorbirea telefonică avută joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația a fost făcută în timpul unei cine la Casa Albă cu șefii unor companii globale de tehnologie, transmisă de Fox News. Întrebat dacă plănuiește o întâlnire cu liderul […] Articolul Trump vrea să discute cu Putin după convorbirea cu Zelenski și liderii europeni: „Avem un dialog foarte bun” apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Litigiul dintre CEC și Victoria Furtună s-a încheiat. Autoritatea electorală, obligată să înregistreze Partidul „Moldova Mare” # Ziua
08:40
Procurorii și polițiștii au descins cu noi percheziții într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Ziua
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii anticorupție și mascații de la „Fulger” au descins vineri, 5 septembrie, cu percheziții în noi locații, pe faptul coruperii electorale și finanțării ilegale a partidelor. În paralel, polițiștii și procurorii din Ungheni desfășoară percheziții pe aceleași fapte infracționale, anunță Inspectoratul General al Poliției. Joi, două persoane […] Articolul Procurorii și polițiștii au descins cu noi percheziții într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Trump cere Europei să oprească importurile de petrol rusesc și să sporească presiunea asupra Chinei pentru a pune capăt războiului din Ucraina # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis joi liderilor europeni că trebuie să înceteze achizițiile de petrol din Rusia și să intensifice presiunile economice asupra Chinei, în cadrul eforturilor de a grăbi încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN, citând un oficial al Casei Albe. Declarațiile au fost făcute în timpul unei convorbiri cu președintele ucrainean Volodimir […] Articolul Trump cere Europei să oprească importurile de petrol rusesc și să sporească presiunea asupra Chinei pentru a pune capăt războiului din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Florida intenționează să devină primul stat american care elimină obligativitatea vaccinării copiilor # Ziua
Florida se pregătește să renunțe la toate mandatele de vaccinare impuse la nivel de stat, inclusiv pentru accesul copiilor în școli, a anunțat miercuri chirurgul general al statului, Joseph Ladapo. Măsura, sprijinită de guvernatorul Ron DeSantis, este prezentată ca o chestiune de „libertate medicală”. „Nimeni din guvern și nici eu, ca om, nu am dreptul […] Articolul Florida intenționează să devină primul stat american care elimină obligativitatea vaccinării copiilor apare prima dată în ZIUA.md.
07:30
Tot mai multe tranzacții în monede virtuale. Un miliardar american și-a vândut vila din Miami cu 400 de Bitcoini # Ziua
Omul de afaceri și autorul de cărți Grant Cardone și-a scos la vânzare reședința de lux din Golden Beach, Miami, pentru suma de 400 Bitcoin, echivalentul a aproximativ 43 de milioane de dolari, potrivit Cryptodigestmd. Oferta nu a stat mult pe piață – în doar 72 de ore a fost găsit un cumpărător, iar părțile […] Articolul Tot mai multe tranzacții în monede virtuale. Un miliardar american și-a vândut vila din Miami cu 400 de Bitcoini apare prima dată în ZIUA.md.
4 septembrie 2025
21:50
Șor, la raport în fața lui Putin, despre activitatea companiei sale „A7” din Rusia, inclusă în lista de sancțiuni internaționale # Ziua
Politicianul fugar Ilan Șor a participat în cadrul unei videoconferințe unde a venit cu un scurt raport în fața lui Vladimir Putin despre activitatea companiei sale „A7”. În cadrul apariției online, Ilan Șor a oferit detalii despre colaborarea cu banca din Rusia „Promsviazbank”, al cărei președinte, Piotr Fradkov, a apărut în aceeași videoconferință alături de […] Articolul Șor, la raport în fața lui Putin, despre activitatea companiei sale „A7” din Rusia, inclusă în lista de sancțiuni internaționale apare prima dată în ZIUA.md.
20:10
O cafenea și o frizerie de pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al Chișinăului au fost cuprinse de flăcări joi seara. Pompierii au fost alertați la ora 19:02, iar la fața locului au intervenit șase echipe de pompieri și salvatori. Focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei și au afectat o frizerie situată în imediata […] Articolul Incendiu la Ciocana! Un restaurant și o frizerie au fost cuprinse de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.
