În noaptea de 7 spre 8 septembrie va putea fi urmărită o eclipsă totală de lună

12:10

Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, care candidează independent la alegerile parlamentare, a transmis un mesaj către cetățeni, la un deceniu de la protestul masiv împotriva corupției, din 6 septembrie 2015, când peste 100.000 de oameni manifestat în Piața Marii Adunări Naționale. Cu acest prilej, Andrei Năstase a făcut un nou apel la mobilizare, […] Articolul Năstase cheamă la o nouă mobilizare, la 10 ani de la manifestația din PMAN, când Platforma DA a scos în stradă peste 100 de mii de oameni apare prima dată în ZIUA.md.