Accidentul din Lisabona ar fi avut loc din cauza „deconectării cablului dintre cele două cabine”

Ziarul de Garda, 7 septembrie 2025 10:00
Deraierea unui funicular la Lisabona care a făcut miercuri, 3 septembrie, 16 morți ar fi urmat „deconectării cablului dintre cele două cabine” cu care erau legate, conform unei note publicate sâmbătă seara, 6 septembrie, de Biroul pentru Prevenirea și Investigarea Accidentelor Aeriene și Feroviare (GPIAAF), relatează AFP, citat de Agerpres. „Inspecția vizuală programată, efectuată în...
• • •
Acum 30 minute
10:00
Acum 2 ore
09:10
LIVE TEXT/ Cel puțin 2 morți, inclusiv un bebeluș, și 17 răniți la Kiev, în urma atacurilor cu drone și rachete rusești. Război în Ucraina, ziua 1292 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Rusia a lansat sute de drone de atac și rachete asupra orașelor ucrainene în noaptea de 6-7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidențiale din Kiev, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent. Cel puțin două persoane au fost ucise, inclusiv un copil de 1 an, și alte 17 au fost rănite în atacurile asupra...
Acum 24 ore
18:00
Irlanda urmează să-și deschidă ambasada la Chișinău în luna octombrie. Precizările lui Igor Grosu # Ziarul de Garda
Irlanda urmează să inaugureze ambasada sa în Republica Moldova în luna octombrie, a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu, pe 5 septembrie, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare. „În cadrul ultimei mele vizite în Irlanda am primit asigurări că în această toamnă… Am mai discutat și cu colegii de la externe. Foarte curând va fi...
17:10
LIVE TEXT/ Trump își dorește prezența lui Putin și Xi la summitul G20. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar „adora” să-i găzduiască pe liderii Rusiei și Chinei la summitul G20 din 2026, care va avea loc în Miami. Întâlnirea de anul viitor a G20, forum al celor mai mari economii ale lumii, va fi organizată la terenul de golf Trump National Doral din Florida,...
16:40
Pentru prima dată, un grup de peste 1 400 de catolici, care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor, participă, în acest weekend, la un pelerinaj organizat oficial în cadrul Anului Jubiliar al Bisericii Catolice, celebrat o dată la 25 de ani, potrivit AFP, citat de HotNews. Evenimentul este văzut ca un „semnal important”...
16:00
Fitch: Economia R. Moldova va crește treptat până în 2027. Riscurile legate de alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Agenția internațională de rating Fitch anticipează o relansare economică graduală în R. Moldova, cu o creștere a PIB-ului de 1,4% în 2025, urmată de 3% în 2026 și 4% în 2027. Raportul publicat pe 5 septembrie punctează că Moldova prezintă o reziliență suficientă pentru a-și gestiona datoriile și pentru a menține stabilitatea economică pe termen scurt...
14:50
LIVE TEXT/ Rușii au aruncat din dronă bancnote false peste un oraș ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:42 În dimineața de 6 septembrie, într-un cartier din Cernihiv au fost găsite pliante tipărite sub forma unor bancnote false de 100 de grivne. Mesajele de pe ele îi îndemnau pe ucraineni să transmită coordonate și să ajute la dirijarea atacurilor asupra pozițiilor armatei ucarinene, în schimbul unei recompense bănești, relatează Hromadske. Potrivit poliției...
14:10
DOC/ Distincții de stat pentru militari și angajați civili ai Armatei Naționale, oferite de Maia Sandu # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a semnat un decret privind conferirea de distincții de stat unor militari și angajați civili ai Ministerului Apărării și Armatei Naționale, „în semn de apreciere pentru profesionalism, merite deosebite în menținerea înaltei pregătiri de luptă a unităților militare și contribuția la consolidarea sistemului național de apărare”. Decretul a fost semnat pe 3...
13:30
Un biciclist francez ar fi fost arestat în Rusia: încerca să stabilească un nou record mondial # Ziarul de Garda
La Vladivostok ar fi fost arestat francezul Sofiane Sehili, care încerca să stabilească un record mondial pentru traversarea Eurasiei pe bicicletă, scrie Le Monde, citând surse. Sehili, în vârstă de 44 de ani, ar fi acuzat de trecere ilegală a frontierei Rusiei. Sursa citată scrie că Sofiane Sehili a făcut filme documentare, dar în 2012 a renunțat...
13:10
A doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc pe 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița. Accesul este gratuit, însă organizatorii oferă, printr-o platformă de bilete, „o opțiune specială: «Cumpără un bilet de 100 de lei, iar acesta va fi transformat într-un copac»”. Potrivit Ministerului Mediului, programul din acest an va fi „extrem...
12:40
Zelenski, despre propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova: „Nu pot merge în capitala unui terorist. El poate veni la Kiev” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat, într-un interviu pentru ABC News, că nu poate călători la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Meduza. „El poate veni la Kiev”, a spus Zelenski. În opinia sa, dacă cineva „nu vrea să se întâlnească în timpul războiului, poate propune ceva ce va fi...
12:10
Armata israeliană îndeamnă locuitorii oraşului Gaza să se îndrepte către o „zonă umanitară” situată mai la sud # Ziarul de Garda
Armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, 6 septembrie, pe locuitorii oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza, în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mare oraş din teritoriul palestinian, potrivit AFP, citat news.ro. „Începând de acum, şi în scopul de a facilita plecarea locuitorilor...
11:50
LIVE TEXT/ Rusia a lansat 91 de drone asupra Ucrainei. Zelenski: „O pace durabilă necesită garanții reale de securitate”. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:41 În noaptea de 5 spre 6 septembrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei 91 de drone de diferite tipuri, dintre care apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să neutralizeze 68, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. În total, 18 drone de atac au lovit opt localități, iar pe patru locații au căzut fragmentele unor...
11:10
EDITORIAL/ „Concurentul electoral” (in)vizibil, care nu respectă regulile, dar care are mari șanse să câștige alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Campania electorală pentru alegerile parlamentare a început pe 29 august. În buletinul de vot, până miercuri, 3 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat 21 de concurenți electorali: partide, blocuri și candidați independenți. Acești candidați au început în ultimele luni, oficial, să-și promoveze mesajele. Vedem asta la televizor, pe rețele, pe bannerele electorale afișate pe...
11:00
Cazul Blănuță: fotbalist născut în R. Moldova, transferat la un club ucrainean, amenințat cu moartea din cauza postărilor pro-ruse # Ziarul de Garda
Portretul fotbalistului Vladislav Blănuță (23 de ani), originar din R. Moldova, transferat recent de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, a fost folosit drept țintă într-un poligon din Ucraina. Reacția vine după ce un blogger ucrainean a scos la iveală mai multe repostări cu conținut pro-rus făcute de jucător. Suporterii echipei Dinamo Kiev au afirmat...
Ieri
10:20
Președintele Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un ordin executiv prin care Pentagonul devine oficial „Departamentul de Război”. „Este un nume mai potrivit, având în vedere situația actuală a lumii. Avem cea mai puternică armată din lume”, a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, relatează CNN. Ordinul permite folosirea noilor denumiri — „Secretar de...
10:10
Avea 21 de ani în 1992. Dacă ar fi rămas în viață, astăzi ar fi avut 54. Ar fi fost, probabil, o mamă și bunică exemplară, având și o carieră impresionantă în rândul structurilor de Interne. În 1992, războiul pentru Integritatea R. Moldova a prins-o angajată în calitate de secretară dactilografă la Batalionul de patrulă...
09:50
Naționala Moldovei a pierdut cu 0-4 în fața Israelului în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Ziarul de Garda
Naționala Moldovei a pierdut categoric pe teren propriu, scor 0-4, împotriva Israelului, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Partida s-a disputat vineri, 5 septembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău. Pentru Israel au înscris Dor Peretz (min. 15), Manor Solomon (35), Tai Baribo (59) și Oskar Gloukh (77). Arbitrul scoțian John Beaton...
09:20
LIVE TEXT/ Peste 2 500 de militari ucraineni se află în captivitate rusă. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Peste 2 500 de militari ucraineni se află în continuare în captivitate rusă, potrivit unei analize a unei misiuni independente de experți ai OSCE, anunțată de Ministerul de Interne al Ucrainei pe 5 septembrie. Aceștia au identificat 2577 de prizonieri de război, iar misiunea monitorizează respectarea drepturilor acestora, punctează The Kyiv Independent. Autoritățile ucrainene...
09:00
VIDEO/ Planul Rusiei pentru R. Moldova | Investigație ZdG sub acoperire | Vizita lui Ceban în Italia | Andronachi, reținut, iar Țuțu vine acasă | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O imensă rețea de manipulare în mediul online a fost constituită și coordonată de la Moscova cu scopul de a influența rezultatele alegerilor parlamentare din această lună, arată o nouă investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă. Mai multe detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem cum a ajuns Ion...
5 septembrie 2025
22:50
Mitropoliții Moldovei și Basarabiei, într-o fotografie comună alături de Marta Kos # Ziarul de Garda
Astăzi, 5 septembrie, Comisara europeană Marta Kos a discutat cu reprezentanții comunităților religioase din Moldova. Mitropolitul Moldovei Vladimir, subordonat Patriarhiei Ruse și Mitropolitul Basarabiei Petru, subordonat Patriarhiei Române, alaturi de alti lideri religiosi din Moldova au participat la întâlnire. Marta Kos a scris pe platforma X că a avut, pe 5 septembrie, o întrevedere cu...
22:10
LIVE TEXT/ În Herson, un băiat de 13 ani a lovit o mină aflată pe bicicleta sa. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În Herson, un băiat de 13 ani a lovit o mină antipersonal aflată pe bicicleta sa. În prezent, se află în spital.Acest lucru a fost raportat de șeful administrației regionale Herson, Oleksandr Prokudin, potrivit Hromadske. Adolescentul a lovit o mină antipersonal de tip „Petal” în districtul Dnipro al orașului. „În urma detonării, băiatul...
21:30
Senatori de la Washington cer Meta și Alphabet să blocheze propaganda rusă și rețelele lui Șor înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au trimis scrisori către Meta și Alphabet, solicitându-le să aloce resurse suplimentare pentru prevenirea dezinformării și a finanțării politice ilegale înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie. Oficialii americani au invocat în scrisoare avertismentele președintei Maia Sandu și ale WatchDog.MD privind...
21:20
20:50
Un membru CEC susține că ar fi supus unor tentative de intimidare din partea colegilor. Președinta Comisiei: „Când sunt păreri în contradictoriu, considerați că este o presiune?” # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței din 5 septembrie a Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vadim Filipov a declarat că ar fi presat de către colegi să ia anumite decizii în cadrul subiectelor examinate la ședințele Comisiei. Angelica Caraman, președinta CEC a intervenit imediat spunând că „este bine că sunt prezenți observatorii internaționali” în cadrul ședinței. Vadim Filipov, membru...
20:10
Spania, printre primii 10 parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Spania se numără printre primii 10 parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai R....
19:40
VIDEO/ Percheziții la Ungheni și Chișinău: „Corupere electorală săvârșită în proporții mari” # Ziarul de Garda
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în dimineața zilei 5 septembrie, cu percheziții în mai multe locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat...
19:20
LIVE TEXT/ Ucraina ar fi gata să furnizeze gaze și petrol Slovaciei – dacă nu sunt de origine rusească. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina este gata să furnizeze gaze și petrol Slovaciei – dacă nu sunt de origine rusească. El a făcut acest anunț în timpul unei conferințe de presă după întâlnirea sa cu prim-ministrul slovac, Robert Fico, din Transcarpatia, potrivit unui corespondent Ukrinform. „Prim-ministrul Fico al Republicii Slovace...
19:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri, 5 septembrie, că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, relatează HotNews.ro, cu referire la Reuters. „Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine....
18:20
ULTIMA ORĂ/ Lista de candidați la parlamentare a partidului condus de Victoria Furtună, înregistrată de CEC sub rezerva revocării # Ziarul de Garda
Lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie, depusă de partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost înregistrată vineri, 5 septembrie, în ședința Comisiei Electorale (CEC). Decizia a fost luată însă sub rezerva revocării, dacă lista nu va corespunde unor cerințe prevăzute de Codul electoral. Lista conține 69 de candidați la funcția de...
18:10
BROD/ „Fabrica AI de comentarii”: Cum rețeaua PDMM de pe TikTok folosește conturi false pentru a mima un sprijin popular # Ziarul de Garda
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), succesor al formațiunii „Pro-Moldova” și moștenitor al rețelei politice construite de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a încercat să reintre în competiția electorală sub conducerea lui Boris Foca și a fondatorului Vladimir Cebotari. Potrivit unei analize realizate de Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală (BROD), comentariile de pe pagina de TikTok a Partidului...
18:10
SINTEZA ELECTORALĂ/ Candidat cu trecut infracțional, conturile Irinei Vlah blocate, Ghimpu – fără apartamente # Ziarul de Garda
A treia dimineață cu percheziții din această săptămână, investigând fapte de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. Deși autoritățile nu au precizat în care localități au loc perchezițiile, acestea au specificat, că în paralel, polițiștii și procurorii din Ungheni desfășoară descinderi pe aceleași fapte infracționale. Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah urmează...
17:40
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei cere alegeri parlamentare corecte în R. Moldova # Ziarul de Garda
„Alegerile parlamentare care urmează vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova și pentru Europa în ansamblu. Într-o societate polarizată și un climat geopolitic tensionat, procesul trebuie să rămână incluziv și echitabil pentru toți cetățenii, acasă și în străinătate”, a declarat Chris Said, șeful delegației Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), încheind o vizită de două...
17:30
R. Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean, reiterează ministra pentru Afaceri Europene a Ciprului # Ziarul de Garda
Ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, a declarat într-un interviu pentru postul public de televiziune Moldova 1 că aderarea R. Moldova la UE, un stat cu probleme teritoriale, este posibilă, oferind exemplul țării sale, unde aplicarea acquis-ului comunitar a fost suspendată în regiunea aflată sub ocupație străină. Declarația a fost făcută în...
17:00
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului a fost reparată capital și dotată cu echipament medical modern # Ziarul de Garda
Astăzi, 5 septembrie, a avut loc inaugurarea Secției prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC), după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipament medical modern și mobilier nou, anunță Ministerul Sănătății. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României în R. Moldova, conducerea și personalul medical al institutului. Secția...
17:00
LIVE TEXT/ Europa trimite o echipă la Washington pentru a lucra la sancțiunile împotriva Rusiei, declară șeful Consiliului UE. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 O delegație europeană va călători la Washington pentru a colabora la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, vineri, 5 septembrie, transmite presa ucraineană. „Lucrăm cu SUA și alți parteneri pentru a intensifica presiunea prin sancțiuni suplimentare, atât directe, cât și secundare. Echipa noastră europeană se...
16:50
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi garantează securitatea 100%, dar exclude prezenţa trupelor străine în Ucraina # Ziarul de Garda
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri, 5 septembrie, din nou pe Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja. De asemenea, liderul de la Kremlin a exclus o viitoare prezenţă a trupelor străine în ţara vecină, atât înainte, cât şi după un eventual acord...
16:30
„A reușit să spele o sumă impunătoare de bani”. Procurorul de caz oferă detalii despre noul dosar al lui Andronachi. Fostul parlamentar pledează nevinovat # Ziarul de Garda
Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri....
16:20
VIDEO/ Opt ambasadori își încep mandatele în R. Moldova. Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare # Ziarul de Garda
Șefa statului, Maia Sandu, a primit pe 5 septembrie scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori, potrivit comunicatului de presă al Președinției. Astfel, la Președinție a fost marcat începutul mandatelor de ambasodri în R. Moldova a opt diplomați. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 5 septembrie, scrisorile de acreditare din partea a...
16:00
30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Andronachi, cercetat într-un nou dosar pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi a primit arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Demersul procurorilor a fost admis vineri, 5 septembrie de către Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Andronachi a solicitat examinarea demersului de aplicare a măsurii preventive în lipsa lui. Fostul deputat în Parlament a fost reținut în seara zilei...
15:20
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei pe lună, a anunțat într-un comunicat MEC. Bursele sunt distribuite pe...
15:10
DOC/ Fostul șef al depoului de locomotive din Chișinău a câștigat concursul pentru funcția de director al CFM. Detalii despre averea acestuia # Ziarul de Garda
Calea Ferată din Moldova (CFM) are un nou director. Serghei Cotelinic, fostul șef al depoului de locomotive din Chișinău, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat, obținând cel mare mare punctaj. Anunțul a fost făcut vineri, 5 septembrie, de Agenția Proprietății Publice (APP) printr-un comunicat. Concursul a fost desfășurat în...
15:00
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra tentativelor de fraudă. „Le recomandăm tuturor să manifeste prudență maximă” # Ziarul de Garda
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează despre tentative de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției, se arată în comunicatul de presă emis de FGDSB. Conform sursei citate, un caz recent raportat către FGDSB arată modul de operare al escrocilor: un cetățean, care a accesat o reclamă online despre câștiguri...
14:00
Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade a lovit regiunea din sud-est a Afganistanului în seara zilei joi, 4 septembrie, fiind al treilea cutremur în șase zile, în timp ce numărul morților de la primul cutremur continua să crească, transmite BBC. Cutremurul a avut loc la ora locală 20:56 și i-a făcut pe locuitorii din...
14:00
Viorel Cernăuțeanu spune că aplicația TAITO „este utilizată de către membrii organizației criminale Șor pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală” # Ziarul de Garda
Aplicația TAITO este utilizată de către membrii organizației criminale Șor, ghidată de la Moscova, pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, declară șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Poliția a stabilit deja zeci de mii de persoane care au descărcat această aplicație prin intermediul Telegram-ului, cazurile...
13:30
Detalii noi de la șeful IGP despre extrădarea lui Plahotniuc. Poliția a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce în R. Moldova pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, după aprobarea Ministerului Justiției din Grecia. Declarația a fost făcută joi seară, 4 septembrie, de șeful Poliției R. Moldova, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul de...
13:20
Detalii de la IGSU despre incendiul produs pe strada Voluntarilor. „Acest incident prezintă un avertisment important” # Ziarul de Garda
În seara zilei de 4 septembrie, pompierii din capitală au fost alertați pentru a stinge un incendiu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 din sectorul Ciocana, izbucnit într-un edificiu cu un singur nivel, unde funcționau un magazin și o frizerie. „O tragedie de proporții a fost evitată, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul...
13:20
LIVE TEXT/ Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 5 septembrie, că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar când conflictul se va termina”, într-un discurs online la un forum din Cernobbio (nordul Italiei), a transmis G4Media. „Există 45 de ţări în Coaliţia Voinţei, iar...
13:00
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Ziarul de Garda
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, desfășurate în orașul Gyor, Ungaria. Sportivul nostru a încheiat cursa de 3,6 km cu timpul de 15:42:30, urcând pe treapta a doua a podiumului, scrie Moldpres. Tarnovschi a fost depășit cu doar 19,43 secunde de canoistul spaniol Jame Duro, pe...
12:20
Ministerul Justiței din Grecia a acceptat joi, 4 septembrie, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, confirmă surse ale Ziarului de Gardă. Pe 28 septembrie, Vladimir Plahotniuc a fost adus în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena, acolo unde i-au fost examinate alte două cereri ale autorităților de la Chișinău privind extrădarea oligarhului. Astfel, Curtea...
