Trump redenumește Pentagonul în „Departamentul de Război”
Ziarul de Garda, 6 septembrie 2025 10:20
Președintele Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un ordin executiv prin care Pentagonul devine oficial „Departamentul de Război”. „Este un nume mai potrivit, având în vedere situația actuală a lumii. Avem cea mai puternică armată din lume”, a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, relatează CNN. Ordinul permite folosirea noilor denumiri — „Secretar de...
• • •
Acum 5 minute
11:00
Cazul Blănuță: fotbalist născut în R. Moldova, transferat la un club ucrainean, amenințat cu moartea din cauza postărilor pro-ruse # Ziarul de Garda
Portretul fotbalistului Vladislav Blănuță (23 de ani), originar din R. Moldova, transferat recent de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, a fost folosit drept țintă într-un poligon din Ucraina. Reacția vine după ce un blogger ucrainean a scos la iveală mai multe repostări cu conținut pro-rus făcute de jucător. Suporterii echipei Dinamo Kiev au afirmat...
Acum o oră
10:20
10:10
Avea 21 de ani în 1992. Dacă ar fi rămas în viață, astăzi ar fi avut 54. Ar fi fost, probabil, o mamă și bunică exemplară, având și o carieră impresionantă în rândul structurilor de Interne. În 1992, războiul pentru Integritatea R. Moldova a prins-o angajată în calitate de secretară dactilografă la Batalionul de patrulă...
Acum 2 ore
09:50
Naționala Moldovei a pierdut cu 0-4 în fața Israelului în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Ziarul de Garda
Naționala Moldovei a pierdut categoric pe teren propriu, scor 0-4, împotriva Israelului, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Partida s-a disputat vineri, 5 septembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău. Pentru Israel au înscris Dor Peretz (min. 15), Manor Solomon (35), Tai Baribo (59) și Oskar Gloukh (77). Arbitrul scoțian John Beaton...
09:20
LIVE TEXT/ Peste 2 500 de militari ucraineni se află în captivitate rusă. Război în Ucraina, ziua 1291 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Peste 2 500 de militari ucraineni se află în continuare în captivitate rusă, potrivit unei analize a unei misiuni independente de experți ai OSCE, anunțată de Ministerul de Interne al Ucrainei pe 5 septembrie. Aceștia au identificat 2577 de prizonieri de război, iar misiunea monitorizează respectarea drepturilor acestora, punctează The Kyiv Independent. Autoritățile ucrainene...
Acum 4 ore
09:00
VIDEO/ Planul Rusiei pentru R. Moldova | Investigație ZdG sub acoperire | Vizita lui Ceban în Italia | Andronachi, reținut, iar Țuțu vine acasă | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O imensă rețea de manipulare în mediul online a fost constituită și coordonată de la Moscova cu scopul de a influența rezultatele alegerilor parlamentare din această lună, arată o nouă investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă. Mai multe detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem cum a ajuns Ion...
Acum 12 ore
22:50
Mitropoliții Moldovei și Basarabiei, într-o fotografie comună alături de Marta Kos # Ziarul de Garda
Astăzi, 5 septembrie, Comisara europeană Marta Kos a discutat cu reprezentanții comunităților religioase din Moldova. Mitropolitul Moldovei Vladimir, subordonat Patriarhiei Ruse și Mitropolitul Basarabiei Petru, subordonat Patriarhiei Române, alaturi de alti lideri religiosi din Moldova au participat la întâlnire. Marta Kos a scris pe platforma X că a avut, pe 5 septembrie, o întrevedere cu...
22:10
LIVE TEXT/ În Herson, un băiat de 13 ani a lovit o mină aflată pe bicicleta sa. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În Herson, un băiat de 13 ani a lovit o mină antipersonal aflată pe bicicleta sa. În prezent, se află în spital.Acest lucru a fost raportat de șeful administrației regionale Herson, Oleksandr Prokudin, potrivit Hromadske. Adolescentul a lovit o mină antipersonal de tip „Petal” în districtul Dnipro al orașului. „În urma detonării, băiatul...
Acum 24 ore
21:30
Senatori de la Washington cer Meta și Alphabet să blocheze propaganda rusă și rețelele lui Șor înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au trimis scrisori către Meta și Alphabet, solicitându-le să aloce resurse suplimentare pentru prevenirea dezinformării și a finanțării politice ilegale înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie. Oficialii americani au invocat în scrisoare avertismentele președintei Maia Sandu și ale WatchDog.MD privind...
21:20
20:50
Un membru CEC susține că ar fi supus unor tentative de intimidare din partea colegilor. Președinta Comisiei: „Când sunt păreri în contradictoriu, considerați că este o presiune?” # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței din 5 septembrie a Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vadim Filipov a declarat că ar fi presat de către colegi să ia anumite decizii în cadrul subiectelor examinate la ședințele Comisiei. Angelica Caraman, președinta CEC a intervenit imediat spunând că „este bine că sunt prezenți observatorii internaționali” în cadrul ședinței. Vadim Filipov, membru...
20:10
Spania, printre primii 10 parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Spania se numără printre primii 10 parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai R....
19:40
VIDEO/ Percheziții la Ungheni și Chișinău: „Corupere electorală săvârșită în proporții mari” # Ziarul de Garda
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în dimineața zilei 5 septembrie, cu percheziții în mai multe locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat...
19:20
LIVE TEXT/ Ucraina ar fi gata să furnizeze gaze și petrol Slovaciei – dacă nu sunt de origine rusească. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina este gata să furnizeze gaze și petrol Slovaciei – dacă nu sunt de origine rusească. El a făcut acest anunț în timpul unei conferințe de presă după întâlnirea sa cu prim-ministrul slovac, Robert Fico, din Transcarpatia, potrivit unui corespondent Ukrinform. „Prim-ministrul Fico al Republicii Slovace...
19:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri, 5 septembrie, că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, relatează HotNews.ro, cu referire la Reuters. „Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine....
18:20
ULTIMA ORĂ/ Lista de candidați la parlamentare a partidului condus de Victoria Furtună, înregistrată de CEC sub rezerva revocării # Ziarul de Garda
Lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie, depusă de partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost înregistrată vineri, 5 septembrie, în ședința Comisiei Electorale (CEC). Decizia a fost luată însă sub rezerva revocării, dacă lista nu va corespunde unor cerințe prevăzute de Codul electoral. Lista conține 69 de candidați la funcția de...
18:10
BROD/ „Fabrica AI de comentarii”: Cum rețeaua PDMM de pe TikTok folosește conturi false pentru a mima un sprijin popular # Ziarul de Garda
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), succesor al formațiunii „Pro-Moldova” și moștenitor al rețelei politice construite de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a încercat să reintre în competiția electorală sub conducerea lui Boris Foca și a fondatorului Vladimir Cebotari. Potrivit unei analize realizate de Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală (BROD), comentariile de pe pagina de TikTok a Partidului...
18:10
SINTEZA ELECTORALĂ/ Candidat cu trecut infracțional, conturile Irinei Vlah blocate, Ghimpu – fără apartamente # Ziarul de Garda
A treia dimineață cu percheziții din această săptămână, investigând fapte de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. Deși autoritățile nu au precizat în care localități au loc perchezițiile, acestea au specificat, că în paralel, polițiștii și procurorii din Ungheni desfășoară descinderi pe aceleași fapte infracționale. Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah urmează...
17:40
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei cere alegeri parlamentare corecte în R. Moldova # Ziarul de Garda
„Alegerile parlamentare care urmează vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova și pentru Europa în ansamblu. Într-o societate polarizată și un climat geopolitic tensionat, procesul trebuie să rămână incluziv și echitabil pentru toți cetățenii, acasă și în străinătate”, a declarat Chris Said, șeful delegației Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), încheind o vizită de două...
17:30
R. Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean, reiterează ministra pentru Afaceri Europene a Ciprului # Ziarul de Garda
Ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, a declarat într-un interviu pentru postul public de televiziune Moldova 1 că aderarea R. Moldova la UE, un stat cu probleme teritoriale, este posibilă, oferind exemplul țării sale, unde aplicarea acquis-ului comunitar a fost suspendată în regiunea aflată sub ocupație străină. Declarația a fost făcută în...
17:00
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului a fost reparată capital și dotată cu echipament medical modern # Ziarul de Garda
Astăzi, 5 septembrie, a avut loc inaugurarea Secției prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC), după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipament medical modern și mobilier nou, anunță Ministerul Sănătății. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României în R. Moldova, conducerea și personalul medical al institutului. Secția...
17:00
LIVE TEXT/ Europa trimite o echipă la Washington pentru a lucra la sancțiunile împotriva Rusiei, declară șeful Consiliului UE. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 O delegație europeană va călători la Washington pentru a colabora la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, vineri, 5 septembrie, transmite presa ucraineană. „Lucrăm cu SUA și alți parteneri pentru a intensifica presiunea prin sancțiuni suplimentare, atât directe, cât și secundare. Echipa noastră europeană se...
16:50
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi garantează securitatea 100%, dar exclude prezenţa trupelor străine în Ucraina # Ziarul de Garda
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri, 5 septembrie, din nou pe Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja. De asemenea, liderul de la Kremlin a exclus o viitoare prezenţă a trupelor străine în ţara vecină, atât înainte, cât şi după un eventual acord...
16:30
„A reușit să spele o sumă impunătoare de bani”. Procurorul de caz oferă detalii despre noul dosar al lui Andronachi. Fostul parlamentar pledează nevinovat # Ziarul de Garda
Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri....
16:20
VIDEO/ Opt ambasadori își încep mandatele în R. Moldova. Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare # Ziarul de Garda
Șefa statului, Maia Sandu, a primit pe 5 septembrie scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori, potrivit comunicatului de presă al Președinției. Astfel, la Președinție a fost marcat începutul mandatelor de ambasodri în R. Moldova a opt diplomați. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 5 septembrie, scrisorile de acreditare din partea a...
16:00
30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Andronachi, cercetat într-un nou dosar pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi a primit arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Demersul procurorilor a fost admis vineri, 5 septembrie de către Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Andronachi a solicitat examinarea demersului de aplicare a măsurii preventive în lipsa lui. Fostul deputat în Parlament a fost reținut în seara zilei...
15:20
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei pe lună, a anunțat într-un comunicat MEC. Bursele sunt distribuite pe...
15:10
DOC/ Fostul șef al depoului de locomotive din Chișinău a câștigat concursul pentru funcția de director al CFM. Detalii despre averea acestuia # Ziarul de Garda
Calea Ferată din Moldova (CFM) are un nou director. Serghei Cotelinic, fostul șef al depoului de locomotive din Chișinău, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat, obținând cel mare mare punctaj. Anunțul a fost făcut vineri, 5 septembrie, de Agenția Proprietății Publice (APP) printr-un comunicat. Concursul a fost desfășurat în...
15:00
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra tentativelor de fraudă. „Le recomandăm tuturor să manifeste prudență maximă” # Ziarul de Garda
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează despre tentative de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției, se arată în comunicatul de presă emis de FGDSB. Conform sursei citate, un caz recent raportat către FGDSB arată modul de operare al escrocilor: un cetățean, care a accesat o reclamă online despre câștiguri...
14:00
Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade a lovit regiunea din sud-est a Afganistanului în seara zilei joi, 4 septembrie, fiind al treilea cutremur în șase zile, în timp ce numărul morților de la primul cutremur continua să crească, transmite BBC. Cutremurul a avut loc la ora locală 20:56 și i-a făcut pe locuitorii din...
14:00
Viorel Cernăuțeanu spune că aplicația TAITO „este utilizată de către membrii organizației criminale Șor pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală” # Ziarul de Garda
Aplicația TAITO este utilizată de către membrii organizației criminale Șor, ghidată de la Moscova, pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, declară șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Poliția a stabilit deja zeci de mii de persoane care au descărcat această aplicație prin intermediul Telegram-ului, cazurile...
13:30
Detalii noi de la șeful IGP despre extrădarea lui Plahotniuc. Poliția a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce în R. Moldova pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, după aprobarea Ministerului Justiției din Grecia. Declarația a fost făcută joi seară, 4 septembrie, de șeful Poliției R. Moldova, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul de...
13:20
Detalii de la IGSU despre incendiul produs pe strada Voluntarilor. „Acest incident prezintă un avertisment important” # Ziarul de Garda
În seara zilei de 4 septembrie, pompierii din capitală au fost alertați pentru a stinge un incendiu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 din sectorul Ciocana, izbucnit într-un edificiu cu un singur nivel, unde funcționau un magazin și o frizerie. „O tragedie de proporții a fost evitată, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul...
13:20
LIVE TEXT/ Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 5 septembrie, că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar când conflictul se va termina”, într-un discurs online la un forum din Cernobbio (nordul Italiei), a transmis G4Media. „Există 45 de ţări în Coaliţia Voinţei, iar...
13:00
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Ziarul de Garda
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, desfășurate în orașul Gyor, Ungaria. Sportivul nostru a încheiat cursa de 3,6 km cu timpul de 15:42:30, urcând pe treapta a doua a podiumului, scrie Moldpres. Tarnovschi a fost depășit cu doar 19,43 secunde de canoistul spaniol Jame Duro, pe...
12:20
Ministerul Justiței din Grecia a acceptat joi, 4 septembrie, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, confirmă surse ale Ziarului de Gardă. Pe 28 septembrie, Vladimir Plahotniuc a fost adus în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena, acolo unde i-au fost examinate alte două cereri ale autorităților de la Chișinău privind extrădarea oligarhului. Astfel, Curtea...
12:20
Cum pot părinții și profesorii să sprijine împreună copiii cu cerințe educaționale speciale # Ziarul de Garda
O relație deschisă și constructivă între părinți și școală joacă un rol esențial în dezvoltarea educațională a fiecărui elev, în special a celor cu cerințe educaționale speciale. Atunci când familia și profesorii colaborează constant, se creează un cadru educativ stabil, care asigură legătura dintre ceea ce învață copilul la școală și sprijinul primit acasă. „Părinții...
12:10
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. Detalii noi: cum a fost promovat politicianul suveranist din România de „Armata digitală a Kremlinului” # Ziarul de Garda
Conturile cu identități false din rețeaua coordonată de curatori din Rusia, în care au fost instruiți activiștii Blocului Victorie al lui Ilan Șor, documentată în investigația sub acoperire publicată de Ziarul de Gardă „Armata digitală a Kremlinului”, l-au promovat pe Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea...
11:50
Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate. Două persoane au condamnate la închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua jumătate de pedeapsă a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 1 an. Acesta ar fi condus o motocicletă în stare de ebrietate prin localitatea Ruseştii...
11:40
LIVE TEXT/ 11 morți și 32 răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Cel puțin 11 civili au fost uciși și 32 răniți în atacuri rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 5 septembrie, transmite presa ucraineană. Apărarea aeriană a interceptat 121 de drone, dar 35 de drone și șapte rachete au lovit totuși 10 locații. Regiunea Donețk a suferit cel...
11:40
ULTIMA ORĂ/ Autoritățile urmează să blocheze fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, sancționată de Canada. Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Dorin Recean anunță vineri, 5 septembrie, că Serviciul Fiscal de Stat (SFS) urmează să blocheze, în termen de două zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, care este parte a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Măsura a fost luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare de...
Ieri
10:50
Alegerile parlamentare 2025. ADEPT a făcut o analiză în care explică evoluția organizării secțiilor de votare în Stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) a lansat o nouă analiză dedicată organizării secțiilor de votare pentru cetățenii R. Moldova domiciliați în regiunea transnistreană. Studiul oferă o prezentare amplă a evoluției acestei practici începând cu anul 1994, examinează principalele provocări semnalate de observatori naționali și internaționali și analizează recenta decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC) de...
10:40
Un minor a decedat după ce ar fi luat motocicleta fratelui său și a comis un accident rutier. Poliția din Hîncești investighează cazul # Ziarul de Garda
În această dimineață, 5 septembrie, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier, soldat cu decesul unui minor, pe traseul Ivanovca–Cățăleni. Conform primelor cercetări, minorul de 14 ani ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, fără permisiunea acestuia, cumpărată acum câteva zile, se arată într-un comunicat...
10:10
Reuters: Trump pune presiune pe liderii europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia # Ziarul de Garda
Donald Trump le-a cerut statelor europene să nu mai cumpere petrol din Rusia, pentru a-i limita veniturile direcționate spre alimentarea războiului din Ucraina. Informațiile au fost transmise către Reuters de un oficial de la Casa Albă care a dorit să rămână anonim. Conform acestuia, Donald Trump a discutat cu liderii statelor care fac parte din...
10:00
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu aproape 160 de drone și șapte rachete. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:55 În noaptea de 5 septembrie, forțele ruse au atacat cu 157 de drone de tip Shahed și alte drone de diferite tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Primorsko-Akhtars și Crimeea, precum și cu 6 rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunea Kursk și cu o rachetă aeriană ghidată X-59 din regiunea Voronej, transmit...
09:40
Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat circa 5200 de cazuri de muncă nedeclarată în primele opt luni ale anului # Ziarul de Garda
În primele opt luni ale anului 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat circa 5200 de cazuri de muncă nedeclarată, comparativ cu 4029 de cazuri în perioada 2017-2024, conform comunicatul de presă emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Sursa citată scrie că din totalul acestor cazurilor raportate, 91% dintre angajați depistați fără...
09:30
Două persoane afiliate organizației criminale „Kitaeț” au fost reținute în urma unor percheziții efectuate de oamenii legii # Ziarul de Garda
În perioada 2-3 septembrie 2025, au fost desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea organizației criminale „Kitaeț”, anunță vineri, 5 septembrie, Inspectoratul General al Poliței (IGP). Astfel, în cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții...
09:00
LIVE TEXT/ Rusia a lansat mai multe drone în Sumî asupra obiectelor industriale și mai multor clădiri. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 Pe 4 septembrie, Rusia a lansat o serie de atacuri asupra obiectelor industriale din regiunea Sumî: au fost înregistrate distrugeri și un incendiu de proporții, trasmite Serviciul pentru Situații de Urgență. Forțele ruse au lansat repetate atacuri asupra zonei în care echipele de salvare stingeau incendiul. „Echipele de intervenție nu au suferit pierderi,...
08:40
Noi percheziții au loc în această dimineață în mai multe dosare de corupere electorală, finanțărea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali # Ziarul de Garda
Percheziții în mai multe locații au loc vineri, 5 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) în comun cu procurorii anticorupție, în cadrul unor dosare de coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup...
08:30
Consiliul Europei și CA au realizat un studiu despre cum recunosc moldovenii falsurile și ce cred despre presă: 56% consideră că pot identifica un fals # Ziarul de Garda
Consiuliul Europei și Consiliul Audiovizualului (CA) au realizat studiul „Evaluarea gradului de alfabetizare media” în care arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor R. Moldova. Potrivit analizei majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele de socializare, dar tot aceiași respondenți declară în 70% dintre cazuri că principala sursă de dezinformare se găsește...
