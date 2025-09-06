Un biciclist francez ar fi fost arestat în Rusia: încerca să stabilească un nou record mondial

11:50

Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua jumătate de pedeapsă a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 1 an. Acesta ar fi condus o motocicletă în stare de ebrietate prin localitatea Ruseştii...