R. Moldova poate adera la UE în pofida conflictului transnistrean, reiterează ministra pentru Afaceri Europene a Ciprului
Ziarul de Garda, 5 septembrie 2025 17:30
Ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, a declarat într-un interviu pentru postul public de televiziune Moldova 1 că aderarea R. Moldova la UE, un stat cu probleme teritoriale, este posibilă, oferind exemplul țării sale, unde aplicarea acquis-ului comunitar a fost suspendată în regiunea aflată sub ocupație străină. Declarația a fost făcută în...
• • •
Acum 15 minute
17:40
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei cere alegeri parlamentare corecte în R. Moldova # Ziarul de Garda
„Alegerile parlamentare care urmează vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova și pentru Europa în ansamblu. Într-o societate polarizată și un climat geopolitic tensionat, procesul trebuie să rămână incluziv și echitabil pentru toți cetățenii, acasă și în străinătate”, a declarat Chris Said, șeful delegației Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), încheind o vizită de două...
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:00
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului a fost reparată capital și dotată cu echipament medical modern # Ziarul de Garda
Astăzi, 5 septembrie, a avut loc inaugurarea Secției prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC), după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipament medical modern și mobilier nou, anunță Ministerul Sănătății. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României în R. Moldova, conducerea și personalul medical al institutului. Secția...
17:00
LIVE TEXT/ Europa trimite o echipă la Washington pentru a lucra la sancțiunile împotriva Rusiei, declară șeful Consiliului UE. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 O delegație europeană va călători la Washington pentru a colabora la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, vineri, 5 septembrie, transmite presa ucraineană. „Lucrăm cu SUA și alți parteneri pentru a intensifica presiunea prin sancțiuni suplimentare, atât directe, cât și secundare. Echipa noastră europeană se...
Acum 2 ore
16:50
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi garantează securitatea 100%, dar exclude prezenţa trupelor străine în Ucraina # Ziarul de Garda
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri, 5 septembrie, din nou pe Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja. De asemenea, liderul de la Kremlin a exclus o viitoare prezenţă a trupelor străine în ţara vecină, atât înainte, cât şi după un eventual acord...
16:30
„A reușit să spele o sumă impunătoare de bani”. Procurorul de caz oferă detalii despre noul dosar al lui Andronachi. Fostul parlamentar pledează nevinovat # Ziarul de Garda
Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri....
16:20
VIDEO/ Opt ambasadori își încep mandatele în R. Moldova. Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare # Ziarul de Garda
Șefa statului, Maia Sandu, a primit pe 5 septembrie scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori, potrivit comunicatului de presă al Președinției. Astfel, la Președinție a fost marcat începutul mandatelor de ambasodri în R. Moldova a opt diplomați. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 5 septembrie, scrisorile de acreditare din partea a...
16:00
30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Andronachi, cercetat într-un nou dosar pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi a primit arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Demersul procurorilor a fost admis vineri, 5 septembrie de către Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Andronachi a solicitat examinarea demersului de aplicare a măsurii preventive în lipsa lui. Fostul deputat în Parlament a fost reținut în seara zilei...
Acum 4 ore
15:20
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei pe lună, a anunțat într-un comunicat MEC. Bursele sunt distribuite pe...
15:10
DOC/ Fostul șef al depoului de locomotive din Chișinău a câștigat concursul pentru funcția de director al CFM. Detalii despre averea acestuia # Ziarul de Garda
Calea Ferată din Moldova (CFM) are un nou director. Serghei Cotelinic, fostul șef al depoului de locomotive din Chișinău, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat, obținând cel mare mare punctaj. Anunțul a fost făcut vineri, 5 septembrie, de Agenția Proprietății Publice (APP) printr-un comunicat. Concursul a fost desfășurat în...
15:00
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra tentativelor de fraudă. „Le recomandăm tuturor să manifeste prudență maximă” # Ziarul de Garda
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează despre tentative de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției, se arată în comunicatul de presă emis de FGDSB. Conform sursei citate, un caz recent raportat către FGDSB arată modul de operare al escrocilor: un cetățean, care a accesat o reclamă online despre câștiguri...
14:00
Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade a lovit regiunea din sud-est a Afganistanului în seara zilei joi, 4 septembrie, fiind al treilea cutremur în șase zile, în timp ce numărul morților de la primul cutremur continua să crească, transmite BBC. Cutremurul a avut loc la ora locală 20:56 și i-a făcut pe locuitorii din...
14:00
Viorel Cernăuțeanu spune că aplicația TAITO „este utilizată de către membrii organizației criminale Șor pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală” # Ziarul de Garda
Aplicația TAITO este utilizată de către membrii organizației criminale Șor, ghidată de la Moscova, pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, declară șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Poliția a stabilit deja zeci de mii de persoane care au descărcat această aplicație prin intermediul Telegram-ului, cazurile...
Acum 6 ore
13:30
Detalii noi de la șeful IGP despre extrădarea lui Plahotniuc. Poliția a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce în R. Moldova pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, după aprobarea Ministerului Justiției din Grecia. Declarația a fost făcută joi seară, 4 septembrie, de șeful Poliției R. Moldova, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul de...
13:20
Detalii de la IGSU despre incendiul produs pe strada Voluntarilor. „Acest incident prezintă un avertisment important” # Ziarul de Garda
În seara zilei de 4 septembrie, pompierii din capitală au fost alertați pentru a stinge un incendiu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 din sectorul Ciocana, izbucnit într-un edificiu cu un singur nivel, unde funcționau un magazin și o frizerie. „O tragedie de proporții a fost evitată, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul...
13:20
LIVE TEXT/ Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 5 septembrie, că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar când conflictul se va termina”, într-un discurs online la un forum din Cernobbio (nordul Italiei), a transmis G4Media. „Există 45 de ţări în Coaliţia Voinţei, iar...
13:00
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Ziarul de Garda
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, desfășurate în orașul Gyor, Ungaria. Sportivul nostru a încheiat cursa de 3,6 km cu timpul de 15:42:30, urcând pe treapta a doua a podiumului, scrie Moldpres. Tarnovschi a fost depășit cu doar 19,43 secunde de canoistul spaniol Jame Duro, pe...
12:20
Ministerul Justiței din Grecia a acceptat joi, 4 septembrie, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, confirmă surse ale Ziarului de Gardă. Pe 28 septembrie, Vladimir Plahotniuc a fost adus în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena, acolo unde i-au fost examinate alte două cereri ale autorităților de la Chișinău privind extrădarea oligarhului. Astfel, Curtea...
12:20
Cum pot părinții și profesorii să sprijine împreună copiii cu cerințe educaționale speciale # Ziarul de Garda
O relație deschisă și constructivă între părinți și școală joacă un rol esențial în dezvoltarea educațională a fiecărui elev, în special a celor cu cerințe educaționale speciale. Atunci când familia și profesorii colaborează constant, se creează un cadru educativ stabil, care asigură legătura dintre ceea ce învață copilul la școală și sprijinul primit acasă. „Părinții...
12:10
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. Detalii noi: cum a fost promovat politicianul suveranist din România de „Armata digitală a Kremlinului” # Ziarul de Garda
Conturile cu identități false din rețeaua coordonată de curatori din Rusia, în care au fost instruiți activiștii Blocului Victorie al lui Ilan Șor, documentată în investigația sub acoperire publicată de Ziarul de Gardă „Armata digitală a Kremlinului”, l-au promovat pe Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea...
Acum 8 ore
11:50
Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate. Două persoane au condamnate la închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua jumătate de pedeapsă a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 1 an. Acesta ar fi condus o motocicletă în stare de ebrietate prin localitatea Ruseştii...
11:40
LIVE TEXT/ 11 morți și 32 răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Cel puțin 11 civili au fost uciși și 32 răniți în atacuri rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 5 septembrie, transmite presa ucraineană. Apărarea aeriană a interceptat 121 de drone, dar 35 de drone și șapte rachete au lovit totuși 10 locații. Regiunea Donețk a suferit cel...
11:40
ULTIMA ORĂ/ Autoritățile urmează să blocheze fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, sancționată de Canada. Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Dorin Recean anunță vineri, 5 septembrie, că Serviciul Fiscal de Stat (SFS) urmează să blocheze, în termen de două zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, care este parte a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Măsura a fost luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare de...
10:50
Alegerile parlamentare 2025. ADEPT a făcut o analiză în care explică evoluția organizării secțiilor de votare în Stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) a lansat o nouă analiză dedicată organizării secțiilor de votare pentru cetățenii R. Moldova domiciliați în regiunea transnistreană. Studiul oferă o prezentare amplă a evoluției acestei practici începând cu anul 1994, examinează principalele provocări semnalate de observatori naționali și internaționali și analizează recenta decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC) de...
10:40
Un minor a decedat după ce ar fi luat motocicleta fratelui său și a comis un accident rutier. Poliția din Hîncești investighează cazul # Ziarul de Garda
În această dimineață, 5 septembrie, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier, soldat cu decesul unui minor, pe traseul Ivanovca–Cățăleni. Conform primelor cercetări, minorul de 14 ani ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, fără permisiunea acestuia, cumpărată acum câteva zile, se arată într-un comunicat...
10:10
Reuters: Trump pune presiune pe liderii europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia # Ziarul de Garda
Donald Trump le-a cerut statelor europene să nu mai cumpere petrol din Rusia, pentru a-i limita veniturile direcționate spre alimentarea războiului din Ucraina. Informațiile au fost transmise către Reuters de un oficial de la Casa Albă care a dorit să rămână anonim. Conform acestuia, Donald Trump a discutat cu liderii statelor care fac parte din...
10:00
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu aproape 160 de drone și șapte rachete. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:55 În noaptea de 5 septembrie, forțele ruse au atacat cu 157 de drone de tip Shahed și alte drone de diferite tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Primorsko-Akhtars și Crimeea, precum și cu 6 rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunea Kursk și cu o rachetă aeriană ghidată X-59 din regiunea Voronej, transmit...
Acum 12 ore
09:40
Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat circa 5200 de cazuri de muncă nedeclarată în primele opt luni ale anului # Ziarul de Garda
În primele opt luni ale anului 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat circa 5200 de cazuri de muncă nedeclarată, comparativ cu 4029 de cazuri în perioada 2017-2024, conform comunicatul de presă emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Sursa citată scrie că din totalul acestor cazurilor raportate, 91% dintre angajați depistați fără...
09:30
Două persoane afiliate organizației criminale „Kitaeț” au fost reținute în urma unor percheziții efectuate de oamenii legii # Ziarul de Garda
În perioada 2-3 septembrie 2025, au fost desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea organizației criminale „Kitaeț”, anunță vineri, 5 septembrie, Inspectoratul General al Poliței (IGP). Astfel, în cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții...
09:00
LIVE TEXT/ Rusia a lansat mai multe drone în Sumî asupra obiectelor industriale și mai multor clădiri. Război în Ucraina, ziua1290 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 Pe 4 septembrie, Rusia a lansat o serie de atacuri asupra obiectelor industriale din regiunea Sumî: au fost înregistrate distrugeri și un incendiu de proporții, trasmite Serviciul pentru Situații de Urgență. Forțele ruse au lansat repetate atacuri asupra zonei în care echipele de salvare stingeau incendiul. „Echipele de intervenție nu au suferit pierderi,...
08:40
Noi percheziții au loc în această dimineață în mai multe dosare de corupere electorală, finanțărea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali # Ziarul de Garda
Percheziții în mai multe locații au loc vineri, 5 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) în comun cu procurorii anticorupție, în cadrul unor dosare de coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup...
08:30
Consiliul Europei și CA au realizat un studiu despre cum recunosc moldovenii falsurile și ce cred despre presă: 56% consideră că pot identifica un fals # Ziarul de Garda
Consiuliul Europei și Consiliul Audiovizualului (CA) au realizat studiul „Evaluarea gradului de alfabetizare media” în care arată gradul de alfabetizare media al cetățenilor R. Moldova. Potrivit analizei majoritatea populației chestionate (64%) se informează zilnic de pe rețelele de socializare, dar tot aceiași respondenți declară în 70% dintre cazuri că principala sursă de dezinformare se găsește...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Macron: 26 de țări s-au declarat dispuse să trimită trupe în Ucraina după încheierea invaziei. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:49 Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că 26 de țări au fost de acord să trimită un contingent militar în Ucraina sau să sprijine această inițiativă pentru securitatea maritimă și aeriană. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă comună cu Volodîmîr Zelenski, după reuniunea „Coaliției celor dispuși”, relatează Hromadske. „Astăzi, 26 de...
21:10
După doi ani, Ceban prezintă „dovezile” aflării sale la Moscova și susține că acolo erau „mai mulți deputați PAS”, menționând o persoană care nu deținea mandat de parlamentar # Ziarul de Garda
Ion Ceban, lider al Blocului Electoral Alternativa și candidat la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, a prezentat, într-o emisiune la N4, o copie a vizei turistice obținute la Moscova, care îi permitea să plece într-o vacanță în Thailanda în februarie 2024, chiar înaintea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. El a...
19:50
Ajutorul școlar de 1000 de lei: soluții pentru părinții care întâmpini probleme cu cardul # Ziarul de Garda
Mai mulți părinți s-au confruntat cu dificultăți legate de cardul și contul lor bancar în procesul de obținere a suportului financiar în valoare de o mie de lei, pentru elevii din clasele I-IX. Suntparinte.md a discutat cu șeful Direcției informare și comunicare din cadrul CNAS, Petru Socolan, care a explicat ce trebuie să facă părinții...
19:10
DOC/ Partidul condus de Victoria Furtună poate participa la alegeri parlamentare. Decizia CSJ # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) trebuie să reexamineze cererea formațiunii „Moldova Mare”, condusă de Victoria Furtună, de a fi înregistrată în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost pronunțată joi, 4 septembrie, de către Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Pe 30 august, CSJ a respins acțiunea Partidului „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a menținut...
18:20
Parlamentare 2025: Mitropolia Basarabiei și-a reafirmat poziția față de implicarea clerului în viața politică # Ziarul de Garda
Preoții din cadrul Mitropoliei Basarabiei sunt îndemnați să nu se implice în viața politică în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În cadrul unei ședințe al Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, ierarhii au adoptat o hotărâre prin care au subliniat că „nu sunțin niciun partid politic” din R. Moldova. În cadrul unuei sinteze a ședinței...
18:20
SINTEZA ELECTORALĂ/ Armata digitală a Kremlinului, noi percheziții în nordul țării, apelul Mitropoliei Moldovei către preoți, Costiuc vrea Biblia în Parlament # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă a publicat o nouă investigație sub acoperire. De această dată este devoalată armata digitală a Rusiei, pusă cu tunurile pe R. Moldova. Mai exact, rușii, cu implicarea lui Ilan Șor, au creat grupuri de așa-numiți „activiști pe comunicare” pentru a publica materiale propagandistice pe TikTok și Facebook. Scopul rețelei este de a...
18:10
Ilan Șor, într-o conferință online cu Vladimir Putin. Ce i-a raportat fugarul penal liderului de la Kremlin # Ziarul de Garda
Oligarhul Ilan Șor a participat joi, 4 septembrie, la o conferință online alături de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Imagini de la conferință au fost publicate de Canal 5, afiliat fugarului penal. Alături de Șor, a fost prezent un reprezentat al băncii comerciale „Promsvyazbank” – Peotr Fratcov. Ilan Șor, directorul general al companiei „A 7”,...
Ieri
17:40
Curtea de Justiție a UE, decizie cu referire la fugarii care încearcă să scape de condamnări # Ziarul de Garda
Curtea de Justiție a Uniunii europene (CJUE) a decis că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat, scrie Agerpres, cu referire la un comunicat difuzat joi, 4 septembrie, pe webasite-ul curia.europa.eu. Fără acest consimțământ,...
17:30
Ilan Șor, într-o conferință online cu Vladimir Putin. Ce i-a raportat fugarul penal liderului de la Kremilin # Ziarul de Garda
17:20
Negocierile între grupurile politice din Parlamentul European pe marginea rezoluției privind R. Moldova s-au încheiat. Europarlamentar: „Textul compromisului este unul solid” # Ziarul de Garda
Europarlamentarul Dan Barna a anunțat joi, 4 septembrie, că s-au încheiat negocierile între grupurile politice din Parlamentul European (PE) în privința rezoluției care urmează să fie adoptată săptămâna viitoare pentru „sprijinirea R. Moldova în fața valului de imixtiune rusească în alegerile parlamentare”. „Textul compromisului găsit între negociatori este unul solid, care exprimă fără echivoc susținerea...
17:10
Percheziții la un grup de persoane afiliate organizației criminale „Șor”. Două persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Joi, 4 septembrie, oameni legii au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile de urmărire penală au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Poliției. Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine...
17:00
Parlamentare 2025: Mitropolia Moldovei își îndeamnă preoții să stea departe de „jocuri politice”. Mesajul ÎPS Vladimir # Ziarul de Garda
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Înalt Prea Sfințitul (ÎPS) Vladimir, a îndemnat preoții din Mitropolie să evite implicarea în „jocuri politice” și să nu facă propagandă politică în perioada alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În apelul său, ÎPS Vladimir a subliniat că „amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn...
16:50
Intervenția pompierilor IGSU la clădirea Parlamentului. „În interiorul clădirii a fost observat fum” # Ziarul de Garda
În după-amiaza zilei de 4 septembrie, pompierii IGSU au fost alertați să intervină la clădirea Parlamentului după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu. Potrivit primelor informații, în interiorul clădirii a fost observat fum. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:41, informează IGSU. „La fața locului au fost îndreptate forțe...
16:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu rachete lucrătorii umanitari care efectuau activități de deminare lângă Cernihiv. Două persoane au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1289 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:27 Armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra orașului Cernihiv, lovind lucrătorii umanitari care efectuau activități de deminare, a raportat șeful administrației militare a orașului Cernihiv, Dmitri Brîjinski. În rezultat, două persoane au fost ucise, iar alte trei sunt rănite. În jurul orei 15:00, Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra amenințării utilizării...
16:00
Sentință de doi ani la închisoare pentru 11 participanți la protestele pro-europene din Georgia # Ziarul de Garda
În Georgia au fost condamnați la doi ani de închisoare 11 participanți la protestele pro-europene. Procurorii i-au acuzat pe toți cei 11 deținuți pentru „organizarea sau participarea activă la acțiuni de grup care perturbă ordinea publică”, scrie JAM-News. Cei condamnați sunt:● Andro Chichinadze● Onise Tskhadadze● Jano Archaya● Ruslan Sivakov● Luka Jabua● Guram Mirtskhulava● Valeri Tetrashvili●...
15:50
Guvernul bulgar: Nu a existat niciun bruiaj al GPS-ului avionului Ursulei von der Leyen # Ziarul de Garda
Joi, guvernul bulgar a declarat că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, atunci când acesta a aterizat duminică, 31 august, pe un aeroport local — în ciuda faptului că inițial susținuse altceva, scrie Politico. Joi, premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat în...
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare meteo – cod galben de pericol de incendiu pentru perioada de 5-15 septembrie. Conform meteorologilor, în intervalul menționat se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul țării. „În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor...
15:20
Universitățile din țară desfășoară pe parcursul lunii septembrie al III-lea tur de admitere la studii superioare de licență și de master. Astfel, candidații care nu au fost înmatriculați în cadrul sesiunii de admitere 2025, turul I și turul II, dar doresc să-și facă studiile în învățământul superior, pot depune dosarele de participare la concurs în...
