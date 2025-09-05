LIVE TEXT/ În Herson, un băiat de 13 ani a lovit o mină aflată pe bicicleta sa. Război în Ucraina, ziua1290

18:20

Ziarul de Gardă a publicat o nouă investigație sub acoperire. De această dată este devoalată armata digitală a Rusiei, pusă cu tunurile pe R. Moldova. Mai exact, rușii, cu implicarea lui Ilan Șor, au creat grupuri de așa-numiți „activiști pe comunicare” pentru a publica materiale propagandistice pe TikTok și Facebook. Scopul rețelei este de a...