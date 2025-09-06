Ucraina: Deputat al unui partid interzis a fost arestat de SBU fiind suspectat de trădare de patrie

21:40

Uniunea Europeană va trimite un grup de lucru la Washington pentru a se coordona cu Statele Unite în vederea impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Politico. Anunțul a fost ... Post-ul Uniunea Europeană trimite un grup de lucru la Washington pentru coordonarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Unica.md.