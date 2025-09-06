(Ep. 6) Votează informat! “Domnule Voronin, cine sunt profesioniștii și patrioții despre care tot vorbiți?!” / Replica dată de istoricul Oleg Chiseliov
Cotidianul, 6 septembrie 2025 20:10
Într-un material explicativ realizat în mod special pentru vorbitorii de limba rusă, istoricul Oleg Chiseliov contestă declarația comunistului Voronin potrivit căreia în așa-zisul bloc electoral “Patriotic” ar fi acei politicieni patrioți și profesioniști de care cetățenii Republicii Moldova au nevoie. În acest context, Oleg Chiseliov amintește o serie de detalii din activitatea liderilor blocului “Patriotic”, …
• • •
Acum 30 minute
20:10
Acum 4 ore
17:40
Ambasadorul Japoniei: Puteți să fiți foarte optimiști privind viitorul R. Moldova, atâta timp cât urmați traseul de aderare la UE # Cotidianul
Relațiile dintre Japonia și Republica Moldova au intrat într-o nouă etapă, odată cu accelerarea reformelor și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Într-un interviu la Moldova1, ambasadorul Yamada Yoichiro a subliniat că Japonia a sprijinit constant țara noastră, în special în agricultură și sănătate, iar schimbările politice din ultimii ani au consolidat încrederea partenerilor japonezi. …
17:30
Dezinformarea despre secțiile de vot din Transnistria pe Facebook: de la „drepturi încălcate”, la „război iminent” # Cotidianul
Subiectul secțiilor de votare pentru locuitorii din stânga Nistrului, unde autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu au control, a stârnit dispute și discuții aprinse în a doua jumătate a lunii august și a devenit unul dintre principalele instrumente de propagare a dezinformării în context electoral pe Facebook, scrie CJI într-o investigație. Narațiunile identificate pe 98 …
17:30
Ambasadorul Japoniei, la Moldova1: Puteți să fiți foarte optimiști privind viitorul R. Moldova, atâta timp cât urmați traseul de aderare la UE # Cotidianul
Relațiile dintre Japonia și Republica Moldova au intrat într-o nouă etapă, odată cu accelerarea reformelor și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Într-un interviu la Moldova1, ambasadorul Yamada Yoichiro a subliniat că Japonia a sprijinit constant țara noastră, în special în agricultură și sănătate, iar schimbările politice din ultimii ani au consolidat încrederea partenerilor japonezi. …
Acum 6 ore
15:20
(Ep. 5) Votează informat! Trecutul, principalul inamic al lui Ivan Ceban. Detaliile care îl dezbracă de haina de “pro-european” / Precizările jurnalistului Nicolae Chicu # Cotidianul
În cadrul unui amplu material explicativ pe care-l redăm episodic, jurnalistul Nicolae Chicu conturează și profilul lui Ion Ivan Ceban, personaj al cărui cameleonism îl face în prezent să se pretindă, din oportunism, pro-european, însă îl trădează istoricul, unul marcat de jocuri agresive în favoarea Rusiei, de pildă proteste desfășurate împotriva integrării europene a Republicii …
14:50
(Ep. 4) Votează informat! Stoianoglo, o carieră în serviciul mafiei / Retrospectivă realizată de jurnalistul Nicolae Chicu # Cotidianul
În cadrul unui amplu material explicativ pe care-l redăm episodic, jurnalistul Nicolae Chicu conturează și profilul lui Alexandr Stoianoglo, personaj al cărui carieră de procuror, analizată cu atenție, a deservit mafiei. Mai mult, la nivel politic, nu face decât să rostogolească narativele Kremlinului, inclusiv în prezent, ca lider al Alternativa, bloc electoral care se pretinde …
Acum 8 ore
14:10
Președintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care Pentagonul este redenumit „Departamentul de Război”, declarând reporterilor, în Biroul Oval, că este o denumire mai „adecvată” având în vedere situația actuală din lume, relatează CNN. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales în contextul în care se află lumea acum. Avem …
14:00
(Ep. 3) Votează informat! “Printr-un credit cu iz de trădare, Ion Chicu a încercat să pună Republica Moldova pe tavă intereselor economice rusești” / Precizările jurnalistului Nicolae Chicu # Cotidianul
În cadrul unui amplu material explicativ pe care-l redăm episodic, jurnalistul Nicolae Chicu conturează și profilul lui Ion Chicu, personaj care din postura de premier a fost pe punctul de a pune Republica Moldova pe tavă Rusiei din perspectivă economică, dar anumite mecanisme instituționale au funcționat și au blocat demersul. Mai mult, cariera politică a fostului …
13:50
Campanie digitală coordonată pe TikTok cu narative pro-Kremlin: Cum PDMM își fabrică artificial sprijinul public prin conturi false și mesaje generate cu AI # Cotidianul
Un raport al Observatorului Bulgaro-Român de Media Digitală (BROD) scoate la iveală o campanie de manipulare digitală desfășurată pe TikTok de către Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM). Analiza arată existența a aproape 300 de comentarii suspecte, distribuite prin intermediul a 59 de conturi false, menite să cosmetizeze imaginea partidului și să submineze parcursul european …
12:50
Euronews: Mitropolia Moldovei a devenit o armă de război hibrid în alegerile din Moldova / De la liturghie la politică # Cotidianul
Uniunea Europeană a avertizat că Republica Moldova a devenit din nou o țintă principală a campaniilor de dezinformare rusești, de această dată în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, scrie euronews.com. Autoritățile de la Chișinău au identificat mai multe modalități prin care Moscova încearcă să influențeze orientarea geopolitică a Republicii Moldova. Potrivit experților moldoveni în …
12:40
Reportaj Euronews: Cum a devenit Mitropolia Moldovei o armă de război hibrid în alegerile din Moldova / De la liturghie la politică # Cotidianul
Uniunea Europeană a avertizat că Republica Moldova a devenit din nou o țintă principală a campaniilor de dezinformare rusești înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, scrie euronews.com. Autoritățile de la Chișinău au identificat mai multe modalități prin care Moscova încearcă să influențeze orientarea geopolitică a țării de peste 2 milioane de locuitori, dintre care majoritatea …
Acum 12 ore
11:10
Senatori americani cer Meta și Alphabet să prevină influența rusă în alegerile din Moldova # Cotidianul
Un grup bipartizan de senatori îi îndeamnă pe Meta și Alphabet, companiile-mamă ale giganților rețelelor sociale Facebook, Instagram și Google, să prevină operațiunile de influență ale Rusiei pe platformele lor în legătură cu alegerile parlamentare din Moldova, programate pentru 28 septembrie, scrie thehill.com. Scrisoarea bipartizană subliniază amenințarea constantă și tacticile în evoluție ale Rusiei de …
Acum 24 ore
21:00
Ministra Afacerilor Europene din Cipru spune că Moldova poate intra în UE chiar dacă nu controlează Transnistria. Ce reprezintă „Protocolul 10” la Actul de Aderare # Cotidianul
Aderarea Republicii Moldova la UE, având problema transnistreană, este posibilă, iar pentru acest proces sunt instrumente speciale, a transmis ministra pentru Afaceri Europene a Republicii Cipru, Marilena Raouna, într-un interviu acordat postului Moldova 1. Raouna a prezentat exemplul țării sale, unde aplicarea acquis-ului comunitar a fost suspendată în regiunea aflată sub ocupație străină. „Când Ciprul …
20:30
Poliția, în acțiune! Discipolii interlopului „Kitaeț”, percheziționați. Fondatorul grupării infracționale fusese decorat de Dodon în anul 2020 # Cotidianul
Rețelele de crimă organizată fondate de Mihail Aizin, alias „Kitaeț”, personaj decorat în anul 2020 de Igor Dodon din calitatea de președinte, sunt din nou în vizorul autorităților. Pe 2 și 3 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției a efectuat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar privind crearea și …
Ieri
20:20
Putin îl invită repetat pe Zelenski la Moscova și spune că îi garantează securitatea 100% # Cotidianul
Dictatorul rus Vladimir Putin a declarat vineri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina vor reprezenta ținte legitime pentru atacuri din partea Moscovei, lansând un avertisment aliaților Kievului în contextul în care aceștia discută despre măsuri de protecție pentru viitorul Ucrainei. Putin a făcut aceste declarații la o zi după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, …
20:00
Ce au găsit polițiștii și procurorii în urma perchezițiilor de astăzi la mai mulți membri ai organizației „Șor” # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit …
19:50
Letonia ia în calcul recrutarea femeilor în armată, începând cu 2028. Țara baltică vrea să-și dubleze efectivele militare, urmând exemplul Danemarcei # Cotidianul
Letonia și-a propus să își dubleze efectivele militare. Ministrul Apărării din Letonia, Andris Spruds, a anunțat că țara sa intenționează să înceapă recrutarea femeilor în armată din 2028, ca parte a unui plan amplu de extindere a forțelor armate, scrie bloomberg, citat de adevărul.ro. Într-un interviu acordat site-ului Delfi, ministrul leton al apărării a precizat …
19:50
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina vor reprezenta ținte legitime pentru atacuri din partea Moscovei, lansând un avertisment aliaților Kievului în contextul în care aceștia discută despre măsuri de protecție pentru viitorul Ucrainei. Putin a făcut aceste declarații la o zi după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, …
18:40
Siegfried Mureșan: E fals când AUR spune că România vinde energie ieftină în Republica Moldova și scumpă la noi în țară # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan reacționează dur la afirmațiile lansate de partidul AUR privind livrările de energie din România către Republica Moldova. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta acuză formațiunea condusă de George Simion de manipulare în interesul Moscovei și respinge categoric acuzațiile potrivit cărora România ar furniza energie mai ieftină Moldovei decât propriilor cetățeni. „AUR …
18:30
Ca totdeauna, corigentele cronice, certate cu limba română și gândirea elementară, au nevoie de explicații suplimentare. Postarea mea se referea la toți indivizii, fripturiștii și lacheii care înjură oamenii, le țipă minciuni la ureche și îi obligă să intre în turma lor. În esență, am vizat un fenomen urât și rușinos, de sorginte bolșevică – …
16:40
Igor Dodon, în apărarea pro-rusei Irina Vlah: Statul trebuie să își apăre cetățenii în fața sancțiunilor străine # Cotidianul
Fostul președinte Igor Dodon, sare în apărarea colegeai sale de bloc electoral, Irina Vlah, acuzând guvernarea că „își bate joc de propriii cetățeni” asta după ce Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis astăzi implementarea sancțiunilor internaționale ale Canadei. Dodon scrie pe pagina sa de Facebook că Guvernul ar trebui să sară în apărarea cetățenilor săi …
16:20
Rusia folosește Interpolul în dosare politice împotriva ucrainenilor. Arestările controversate efectuate la comanda Moscovei inclusiv în Occident # Cotidianul
Moscova a reușit folosirea Interpolului pentru arestarea în Franța a unui activist tătar, Ilnur Șagaev, în luna iulie a acestui an, deși statutul instituției internaționale nu permite amestecul acesteia în chestiuni politice. Șagaev, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut de poliția franceză cu mandat Interpol, în timp ce se îmbarca pe feribot …
16:00
Dodon, schimbă macazul. Dacă în 2020 se plângea că au votat prea mulți moldoveni în diasporă, astăzi îi îndeamnă să participe masiv la alegerile parlamentare # Cotidianul
Igor Dodon a revenit cu un mesaj emoționant adresat moldovenilor din diaspora. De data aceasta, socialistul îi îndeamnă să se mobilizeze masiv la alegeri pentru a nu-i permite Maiei Sandu să „justifice frauda electorală acoperindu-se cu ei”. O schimbare de ton radicală față de noiembrie 2020, când același Igor Dodon descria diaspora drept un „electorat …
13:30
IGP promite scutirea de răspundere penală a celor implicați în acțiunile de corupere a alegătorilor, dacă colaborează cu poliția sau procurorii / Cernăuțeanu: Dacă vine și denunță astăzi, mâine nu va mai fi percheziționat # Cotidianul
Rețeaua Șor continuă să funcționeze în Republica Moldova, fiind un mecanism bine organizat care acționează la indicațiile venite din Federația Rusă. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”, de la jurnal TV, unde a vorbit despre metodele prin care este corupt electoratul din Republica …
13:20
Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să înceapă „fără a aștepta sfârșitul luptelor”, spune Zelenski # Cotidianul
Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie implementate imediat, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 5 septembrie la Forumul Economic de la Cernobbio, potrivit postului italian Rai. Declarațiile sale vin după summitul din 4 septembrie al așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, unde Zelenski și liderii europeni au discutat planuri pentru o forță multinațională de reasigurare și …
12:20
Conturile bancare din R. Moldova ale Irinei Vlah, blocate de autorități. Dorin Recean: Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului # Cotidianul
Conturile bancare din R. Moldova ale Irinei Vlah, blocate de autorități. Despre acesta a anunțat prim-ministrul Dorin Recean într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Recean, Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis astăzi implementarea sancțiunilor internaționale ale Canadei, instituite pentru a contracara interferența malignă a Rusiei. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat …
10:40
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus joi liderilor europeni că Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, despre care a afirmat că ajută Moscova să-și finanțeze războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Casei Albe, adoptând un ton combativ pe fondul progreselor lente în diplomația de a pune capăt conflictului, scrie reuters.com. …
10:30
Rusia se confruntă cu un deficit de gaze. Putin a sugerat trecerea la rezervele de cărbune # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia se confruntă cu un deficit de gaze, a relatat The Moscow Times pe 4 septembrie. Afirmația vine după o campanie de mai multe luni a Ucrainei, care a vizat infrastructura energetică a Rusiei, încercând să pună presiune economică asupra Moscovei și să îi submineze capacitatea de a …
10:20
De ce încă nu a fost extrădat Plahotniuc? Carp: Extrădarea a fost amânată pentru a putea fi judecat pe toate cele patru capete de acuzare # Cotidianul
Odată extrădat în R. Moldova, oligarhul fugar Vlad Plahotniuc va fi judecat pe patru capete de acuzare, anunță președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, în cadrul emisiunii ”Dialog Deschis”. Potrivit lui, anume din acest motiv autoritățile moldovenești au expediat mai multe solicitări de extrădare, pentru a putea fi tras la …
10:20
Șor, la raport în fața lui Putin: 7,5 trilioane de ruble tranzacționate prin compania A7, vizată de sancțiuni internaționale # Cotidianul
Fugarul Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, unde i-a raportat liderului de la Kremlin detalii despre activitatea companiei sale „A7” și colaborarea cu banca rusă Promsvyazbank – PSB, transmite IPN. În cadrul intervenției sale, Șor s-a prezentat drept director al companiei „A7”, și a menționat că a creat un centru …
10:10
Igor Grosu: Avem datoria să continuăm parcursul nostru european. Fără susținerea Uniunii Europene, nu ne-ar ajunge nici 100 de ani ca să realizăm toate acele proiecte de dezvoltare # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a lansat un apel pe pagina sa de Facebook în care a subliniat importanța continuării parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, integrarea europeană nu mai este doar un obiectiv îndepărtat, ci o „adevărată obligație” pentru țară. „Un trai mai bun este o necesitate. Fără susținerea Uniunii Europene, nu ne-ar ajunge …
10:00
„Bună dimineața, Poliția! Deschideți” – Noi percheziții la partide acuzate de finanțare ilegală și corupere electorală # Cotidianul
Ofițerii INI în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, astăzi, cu percheziții în noi locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. În …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
(Ep. 2) Votează informat! Nicolae Chicu conturează profilul lui Tkaciuk, un anti-european și românofob notoriu / Un istoric în mod transparent favorabil Moscovei # Cotidianul
În cadrul unui amplu material explicativ pe care-l redăm episodic, jurnalistul Nicolae Chicu conturează și profilul lui Mark Tkaciuk, personaj al cărui carieră politică este marcată de poziționări agresive împotriva României și de acțiuni subversive favorabile, desigur, Kremlinului. Istoricul lui Tkaciuk este poate cel mai controversat la nivelul blocului Alternativa, un proiect politic care se …
19:40
Batman, angrenat în campania anti-PAS și bunicuțe AI arestate de autoritățile “abuzive” de la Chișinău / Noul val de propagandă rusă pe TikTok # Cotidianul
Dezinformarea generată artificial câștigă teren în contextul electoral: imagini fabricate, voci false și narațiuni rusești bine ambalate, raportează publicația mediacritica.md. TikTok-ul din Republica Moldova a devenit în ultimele luni un teren fertil pentru manipulări politice, conspirații și falsuri grosolane – toate create sau amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, …
19:10
Igor Grosu afirmă că Șor s-a întâlnit cu Putin în persoană pentru a-i da raportul privind deturnarea parcursului european al R. Moldova / “Pericolul e clar!” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că oligarhul fugar Ilan Șor i-ar fi raportat direct dictatorului rus Vladimir Putin despre acțiunile sale subversive prin care încearcă să deturneze parcursul european al Republicii Moldova. „Șor, alături de un reprezentant PSB din Vladivostok, i-a raportat lui Putin, ca un angajat cuminte, despre tranzacțiile sale. Altfel spus, i-a raportat …
17:10
VIDEO | Mascații au luat pe sus mai mulți membri ai organizației „Șor”, în urma altor 40 de percheziții. Mii de lei, confiscați și două persoane, reținute # Cotidianul
Ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat, astăzi, peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Investigațiile au stabilit că un grup de …
16:50
UE va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. # Cotidianul
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan, transmite IPN. Antonio Costa a subliniat că, în cadrul recentei reuniuni a …
16:50
Siegfried Mureșan: „George Simion și partidul AUR fac jocul Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova” # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan acuză partidul AUR, condus de George Simion, că promovează o agendă pro-rusă și antieuropeană în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Într-o postare publicată pe Facebook, Mureșan afirmă că formațiunea acționează împotriva intereselor României și ale românilor. „ Partidul AUR, în frunte cu George Simion, arată că este un partid pro-rus, …
16:20
UE alocă încă 18,9 milioane de euro pentru Moldova. Uniunea Europeană invită mediul de afaceri să investească în țară # Cotidianul
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova o tranșă suplimentară de 18,9 milioane de euro prin intermediul Facilității pentru Reformă și Creștere, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru parcursul de reforme al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Moldova în implementarea reformelor, UE lansează un apel către mediul de afaceri pentru a investi …
15:50
Șalaru denunță modul în care Limba Română e batjocorită în anumite zone ale statului și cere luarea unor măsuri legislative / Problema Găgăuziei, scoasă în relief de fostul ministru # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a lansat critici dure la adresa clasei politice și a autorităților centrale, acuzând lipsa fermității în raport cu chestiunea folosirea limbii române în spațiul public și în instituțiile statului. În podcastul „Adevăruri, cu Olga Bejan”, Șalaru a afirmat că unii politicieni care refuză să vorbească limba română o fac …
14:20
VIDEO | Republica Moldova poate încheia negocierile până în 2028. Marta Kos: Totul depinde de voința cetățenilor și livrarea rezultatelor # Cotidianul
Finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 este un obiectiv realizabil, cu o condiție esențială: continuitatea reformelor și dorința reală a cetățenilor de a avansa pe acest drum. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat postului public de radio. Oficiala a transmis un mesaj optimist, …
12:40
Liderii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați că Rusia va lansa o nouă ofensivă împotriva Ucrainei, în timp ce se așază la masa discuțiilor cu președintele Volodimir Zelenski pentru a aborda garanțiile de securitate ale țării sale, scrie publicația bloomberg.com. La reuniunea consiliului de securitate de la Toulon, săptămâna trecută, oficialii germani și …
12:20
VIDEO | Investigație sub acoperire marca Ziarul de Gardă: Armata digitală a Kremlinului. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” # Cotidianul
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram, scrie Ziarul de Gardă într-o …
12:10
Președintele rus Vladimir Putin a dat de înțeles Kievului, că există o șansă de a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri „dacă va prevala bunul-simț”, opțiune pe care a spus că o preferă, dar că este gata să-l încheie prin forță dacă aceasta va fi singura cale, scrie reuters.com. Vorbind la Beijing, la finalul …
11:00
Cei patru membri ai partidului „Inima Moldovei” sunt aduși în fața judecătorilor. Vlah se jură că acuzațiile procurorilor sunt false # Cotidianul
După ce poliția și procurorii au luat pe sus membrii Partidului pro-rus „Inima Moldovei” în 60 de percheziții, pentru finanțare ilegală a formațiunii, lidera acestora Irina Vlah se plânge de presiuni și dă vina pe cei din PAS. Într-o conferință de presă, pro-rusa Vlah spune că astăzi, instanța decide soarta a patru colegi ai, reținuți. …
3 septembrie 2025
20:40
În anii Războiului Rece, diplomația de la Beijing și-a făcut un obicei din a trimite, la intervale regulate, Statelor Unite „avertismente solemne”. Era un ritual fără miză reală, o liturghie ideologică menită să arate vigilența revoluționară. Atât de dese și de lipsite de consecințe erau aceste admonestări, încât până și vecinii sovietici au început să …
19:40
Putin, de la Beijing, îi propune lui Zelenski să vină la Moscova: „dacă este pregătit pentru discuții”. Reacția Kievului # Cotidianul
Președintele dictator al Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a chemat pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski la Moscova. La acest subiect a vorbit șeful de la Kremlin în cadrul unei conferințe la Beijing. „Donald Trump m-a întrebat dacă este posibil să se organizeze o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil, dacă Zelenski …
18:50
Oazu Nantoi: Regimul de la Tiraspol e arma Kremlinului pentru alegerile din 28 septembrie / Mecanismul rusesc de fraudă electorală # Cotidianul
Regimul separatist de la Tiraspol a fost instaurat prin violență, sub controlul direct al Moscovei, iar în prezent reprezintă o unealtă strategică a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova, avertizează expertul în problema transnistreană, Oazu Nantoi. În cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, Nantoi a declarat că vicierea alegerilor din 28 septembrie reprezintă un …
18:20
Ministra Justiției explică de ce autoritățile nu au cerut extrădarea lui Țuțu din Grecia # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău nu au solicitat extrădarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu din Grecia, deoarece în privința acestuia nu exista o hotărâre de căutare, o măsură preventivă de arest sau o sentință definitivă care să trebuiască executată. Declarația a fost făcută de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. „În privința dumnealui se examinează o cauză în …
18:20
Oazu Nantoi: regimul de la Tiraspol e arma Kremlinului pentru alegerile din 28 septembrie # Cotidianul
Regimul separatist de la Tiraspol a fost instaurat prin violență, sub controlul direct al Moscovei, iar în prezent reprezintă o unealtă strategică a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova, avertizează expertul în problema transnistreană, Oazu Nantoi. În cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, el a declarat că destabilizarea alegerilor din 28 septembrie este un …
