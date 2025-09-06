Campanie digitală coordonată pe TikTok cu narative pro-Kremlin: Cum PDMM își fabrică artificial sprijinul public prin conturi false și mesaje generate cu AI

12:40

Partidul „Nostru” refuză propunerea celor din Blocul „Patriotic” de a semna un acord public, prin care își iau angajamentul de a nu face coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Liderul Partidului „Nostru”, Renato Usatîi, spune că acest document este unul formal și ar însemna mai mult o asociere cu toată adunătura „comunistă”. Mai mult, Renato …