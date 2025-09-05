Dodon, schimbă macazul. Dacă în 2020 se plângea că au votat prea mulți moldoveni în diasporă, astăzi îi îndeamnă să participe masiv la alegerile parlamentare

12:40

Liderii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați că Rusia va lansa o nouă ofensivă împotriva Ucrainei, în timp ce se așază la masa discuțiilor cu președintele Volodimir Zelenski pentru a aborda garanțiile de securitate ale țării sale, scrie publicația bloomberg.com. La reuniunea consiliului de securitate de la Toulon, săptămâna trecută, oficialii germani și …