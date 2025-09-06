Un nou fals pe Telegram la 2-3 zile. Maia Sandu, cea mai des vizată în contexte negative

18:30

Ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, a vizitat cramele Cricova. Complexul subteran al vinului se întinde pe o rețea de 120 de kilometri de galerii săpate în calcar, la o adâncime de până la 80 de metri. Aici se află o colecție națională de peste 1,3 milioane de sticle, printre care se numără vinuri rare. Străzile din labirint poartă numele soiurilor de vin păstrate în compartimentele alăturate, cum sunt Cabernet, Fetească sau Sauvignon.