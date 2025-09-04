MAE de la Chișinău – Nu există informații despre cetățeni moldoveni răniți în accidentul funicularului ”Glória” din Lisabona

23:20

Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба". Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma ...