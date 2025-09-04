Low costul, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău – Şase curse noi vor fi lansate spre mai multe orașe europene
Politik, 4 septembrie 2025 16:40
Compania aeriană low cost, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău, urmând să lanseze, în martie 2026, șase curse noi către orașe europene importante: Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Anunțul a fost făcut joi, 4 septembrie, de premierul Dorin Recean, după o întrevedere cu directorul Wizz Air, József Váradi. Potrivit prim-ministrului, baza
UE alocă Moldovei încă 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țara noastră
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova o tranșă suplimentară de 18,9 milioane de euro prin intermediul Facilității pentru Reformă și Creștere, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru parcursul de reforme al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Moldova în implementarea reformelor, UE lansează un apel către mediul de afaceri pentru a investi
Partidul Nostru vrea reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, lichidarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că
Datele pentru lunile iulie–august 2025 arată o evoluție mixtă pentru exporturile agricole ale Republicii Moldova, potrivit analizei economistului Iurie Rija. Țara și-a consolidat poziția pe piața oleaginoaselor, dar a înregistrat scăderi semnificative la cereale. La floarea-soarelui, Moldova a rămas lider în Uniunea Europeană, livrând aproape 29 de mii de tone în primele două luni ale
MAE de la Chișinău – Nu există informații despre cetățeni moldoveni răniți în accidentul funicularului "Glória" din Lisabona
Cel puțin trei persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite miercuri seară, 3 septembrie 2025, după ce funicularul "Glória" din Lisabona, unul dintre simbolurile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit în apropiere de Avenida da Liberdade, în jurul orei 18 00. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că,
LIVE:Conferință de presă susținută de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și comisarul european pentru extindere, Marta Kos
LIVE:Conferință de presă susținută de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și comisarul european pentru extindere, Marta Kos
La Paris a început ședința Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a sosit miercuri seara, 3 septembrie, la Palatul Élysée, unde a fost întâmpinat de preşedintele francez, Emmanuel Macron, înaintea discuţiilor de joi din cadrul Coaliţiei de Voinţă, ce reuneşte ţările care vor să ajute Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, relatează The Guardian. Emmanuel Macron şi Vladimir Zelenski
Moldova va beneficia de autorizații suplimentare de transport și taxe reduse în Uzbekistan
Republica Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, în cadrul ședinței Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurate la Chișinău pe 1–2 septembrie 2025. Agenția Naționalǎ pentru Transport Auto (ANTA),informeazǎ cǎ pentru anul 2026, au fost confirmate 300 autorizații pentru transport bilateral și tranzit și 60
Din 4 septembrie cetățenii moldoveni vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără vize de ședere – Precizǎrile MAE de la Chișinău
Începând de joi, 4 septembrie, cetățenii moldoveni pot călători în Emiratele Arabe Unite fără vize de ședere, pe o perioadă care nu depășește 90 de zile, într-un interval de 180 de zile calendaristice. Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize a intrat în
A început Salonul Internațional de Carte, Bookfest Chișinău 2025 – 40.000 de volume, la dispoziția cititorilor
Bookfest revine la Chișinău, la cea de-a opta ediție și aduce împreună cultura de pe ambele maluri ale Prutului. Salonul Internațional de Carte și-a deschis miercuri ușile la Centrul „Mediacor", unde peste 40 de mii de volume, publicate recent de 30 de edituri din România și Republica Moldova, îi așteaptă pe cititori, profesori, elevi și
António Costa: UE va deschide oficial procedura de preaderare pentru Moldova după alegerile din septembrie
Uniunea Europeană intenționează să lanseze procedura oficială de preaderare a Republicii Moldova imediat după alegerile parlamentare programate pentru această toamnă. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, António Costa, aflat în vizită oficială la București. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele României, Nicușor Dan, liderul european a evidențiat progresele semnificative
Doar 0,85% dintre companiile moldovene au primit compensații la energia electrică prin programul ODA
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada ianuarie–august 2025, a evaluat și aprobat 356 de cereri din totalul de 442 depuse de companii din industria prelucrătoare pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică, notează bani.md Potrivit instituției, pentru aceste companii au fost deja debursate 5,63 milioane lei, iar alte 8,79 milioane lei urmează să
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de ieri modificări esențiale la Regulile pieței energiei electrice (RPEE), adaptând cadrul de reglementare la realitățile actuale ale sectorului și la standardele europene, transmite MOLDPRES. „Noile prevederi facilitează lansarea pieței serviciilor de sistem și a pieței energiei electrice de echilibrare, menite să rezolve problema
Elena Grițco: "Partidul Nostru este pentru o Moldovă în care legea îi protejează pe toți!"
Elena Grițco, membru al Biroului Executiv Național al Partidului Nostru și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pledează pentru o Moldovă în care legea funcționează pentru toți cetățenii, iar oamenii aleg să rămână acasă din dragoste pentru țară, nu din obligație. „Pentru mine politica nu este despre putere, ci despre responsabilitate, despre curajul de
Statul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare din Fondul național al culturii
Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii a fost extinsă. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri. Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa și alte organizații culturale. Este vorba de artiști independenți, oameni de creație, organizații culturale de drept public și privat.
Energocom schimbă strategia de achiziții – Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen
Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen, pentru a optimiza costurile de transport și depozitare. Declarația a fost făcută de către directorul general interimar al întreprinderii „Energocom", Eugeniu Buzatu în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice", notează MOLDPRES. Șeful de la „Energocom" a menționat că întreprinderea a procurat peste 75
Primarul, Ion Ceban după vizita în Italia: „Nu există motive reale pentru interdicția mea, doar interese politice"
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și interdicția de intrare pe teritoriul României, valabilă și în întreg spațiul Schengen. Ceban a calificat decizia autorităților române drept una „pur politică", menită să-i afecteze cariera. Reamintim că, începând cu 9 iulie 2025,
Comisarul pentru extindere, Marta Kos – Muntenegru și Albania, următoarele state membre ale UE
Muntenegru ar putea deveni cel de al 28-lea membru al Uniunii Europene în anul 2028, dacă în anul viitor va fi încheiată partea tehnică de negocieri. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în Slovenia, la Forumul Strategic Bled. În cadrul unui panel de discuții, alături de prim-miniștrii Sloveniei, Croației, Muntenegrului
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, în afara Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare. Cele mai multe dintre ele, 75 la număr, vor funcționa în Italia. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, printre statele unde vor activa cele mai multe secții de votare se mai numără Germania, unde vor fi 36,
Primarul Ion Ceban și-a suspendat activitatea pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare
Primarul Capitalei şi liderul blocului „Alternativa", Ion Ceban, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că și-a suspendat activitatea de primar pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul unei conferințe de presă, Ceban a oferit detalii și despre vizita sa recentă în Italia „Am fost invitat în primul rând ca cetățean și
Partidul Liberal Democrat din Moldova, condus de fostul premier Vlad Filat, rămâne în afara cursei electorale. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme de Justiție. Astfel, instanța a admis un recurs al Comisiei Electorale Centrale în acest sens, notează info1.md P
Mesajul Președintelui Sandu la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi” # Politik
Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare Armatei Naționale, care marchează 34 de ani de la înființare. Șefa statului a menționat că Armata Națională este o instituție a curajului și disciplinei, un simbol al devotamentului față de Republica Moldova. „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Republica Moldova nu este ... Mesajul Președintelui Sandu la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi” The post Mesajul Președintelui Sandu la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi” appeared first on Politik.
Servicii medicale mai eficiente și dosarul electronic de sănătate – Ce prevede Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 # Politik
Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul asigură continuarea procesului de modernizare a sistemului medical. Programul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze fluxurile de lucru. În plus, pacienții vor beneficia de ... Servicii medicale mai eficiente și dosarul electronic de sănătate – Ce prevede Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 The post Servicii medicale mai eficiente și dosarul electronic de sănătate – Ce prevede Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 appeared first on Politik.
Statul vrea să reevalueze garajele și locurile de parcare pentru a-și actualiza baza impozabilă # Politik
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat un proiect de ordin privind aprobarea modelului de evaluare a garajelor și locurilor de parcare, în scopul actualizării bazei de impozitare la nivel național. Documentul vine după ce această categorie de bunuri nu a mai fost reevaluată din anul 2007, ceea ce a dus la un decalaj major ... Statul vrea să reevalueze garajele și locurile de parcare pentru a-și actualiza baza impozabilă The post Statul vrea să reevalueze garajele și locurile de parcare pentru a-și actualiza baza impozabilă appeared first on Politik.
Populația nu riscă o majorare a tarifelor la gazele naturale în prag de iarnă, a declarat directorul adjunct al Energocom, Eugen Buzatu, în cadrul emisiunii „Conexiuni economice” de la TVR Moldova. „Deocamdată, în prag de iarnă, nu este o premisă la momentul de față ca gazele să se scumpească”, a afirmat Buzatu, subliniind că piața ... Promisiunea Energocomului – Nu este o premisă ca gazele să se scumpească în prag de iarnă The post Promisiunea Energocomului – Nu este o premisă ca gazele să se scumpească în prag de iarnă appeared first on Politik.
Slusari acuză PAS -ul de „tactici electorale bolșevice” și-i solicită să renunțe la etichetarea oponenților politici # Politik
Fostul vicepreședinte al Parlamentului și ex-deputat al Platformei Demnitate şi Adevăr (DA),Alexandr Slusari, a lansat miercuri, 3 septembrie 2025, un apel public către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Politicianul acuză formațiunea de „tactici electorale bolșevice” și de lipsă de deschidere pentru o colaborare proeuropeană mai largă. „Fac ... Slusari acuză PAS -ul de „tactici electorale bolșevice” și-i solicită să renunțe la etichetarea oponenților politici The post Slusari acuză PAS -ul de „tactici electorale bolșevice” și-i solicită să renunțe la etichetarea oponenților politici appeared first on Politik.
Guvernul a aprobat pe 3 septembrie 2025 actualizarea listelor drumurilor naționale și locale de interes raional, măsură ce vizează clarificarea denumirilor, clasificării și poziționării unor tronsoane care nu erau până acum atribuite unei autorități sau figurau cu denumiri eronate. Conform hotărârii, drumul de legătură R15.2 M5 – R16 va fi inclus în rețeaua națională și ... Guvernul a aprobat actualizarea listelor drumurilor naționale și locale The post Guvernul a aprobat actualizarea listelor drumurilor naționale și locale appeared first on Politik.
„Nu te juca cu votul” este campania lansată de Poliția Națională, pentru a informa cetățenii despre riscurile și urmările corupției electorale. Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a relatat jurnaliștilor că forțele de ordine se concentrează atât pe investigarea și documentarea fenomenului, cât și pe prevenirea lui, notează realitatea.md În cadrul campaniei, sloganul va fi imprimat ... Poliția în rolul CEC-lui – A lansat o campanie despre corupția electorală The post Poliția în rolul CEC-lui – A lansat o campanie despre corupția electorală appeared first on Politik.
Guvernul a aprobat semnarea unui acord de grant pentru restaurarea zonelor umede în 15 raioane # Politik
Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030. Proiectul prevede îmbunătățirea stării ecosistemelor forestiere pe 1.700 ha de terenuri publice și 500 ha de terenuri comunitare, protecția ... Guvernul a aprobat semnarea unui acord de grant pentru restaurarea zonelor umede în 15 raioane The post Guvernul a aprobat semnarea unui acord de grant pentru restaurarea zonelor umede în 15 raioane appeared first on Politik.
Republica Moldova și Israel au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru cooperarea în agricultură # Politik
În Chișinău a fost parafat astăzi un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul Israel, care deschide o nouă etapă de colaborare în domeniul agricol. Documentul a fost semnat de secretara generală adjunctă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ina Butucel, și de ministrul israelian al Agriculturii și Securității Alimentare, Avi Dichter. Printre principalele ... Republica Moldova și Israel au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru cooperarea în agricultură The post Republica Moldova și Israel au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru cooperarea în agricultură appeared first on Politik.
Declin – Ministerul Economiei a revizuit prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2025 la 1,3% # Politik
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova în 2025, estimând un avans al PIB-ului de 1,3%, față de 2% anterior. Ajustarea reflectă în special un deficit comercial accentuat, cauzat de scăderea exporturilor și majorarea importurilor, în special a celor energetice. Totuși, autoritățile menționează posibilitatea unei redresări ... Declin – Ministerul Economiei a revizuit prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2025 la 1,3% The post Declin – Ministerul Economiei a revizuit prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2025 la 1,3% appeared first on Politik.
Liderul partidului Nostru , Renato Usatîi a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia zilei Armatei Naționale „Astăzi, 3 septembrie, îi felicit pe toți militarii Armatei Naționale, pe veterani și pe angajații civili ai instituției. Mulțumesc pentru devotament, disciplină și pentru liniștea pe care o apărați zilnic. Cinste și recunoștință familiilor voastre! Am spus ... Mesajul liderului Partidului Nostru cu ocazia zilei Armatei Naționale The post Mesajul liderului Partidului Nostru cu ocazia zilei Armatei Naționale appeared first on Politik.
Candidatul la funcția de deputat din partea PAS Marina Morozova și-a asumat meritele pentru lucrările de reparație a grădiniței din orașul Drochia, de parcă acestea ar fi fost realizate de PAS. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu a atras atenția asupra acestui caz, îndemnând pe toți candidații să respecte munca oamenilor din teritoriu. „Nu am știut ... Partidul Nostru bate alarma – PAS își asumă munca altora!” The post Partidul Nostru bate alarma – PAS își asumă munca altora!” appeared first on Politik.
Procuratura Anticorupție anunță că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit instituției, acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal. În prezent, grupul ... Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal The post Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal appeared first on Politik.
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, scrie ProTV. Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin a susţinut că afirmaţiile liderilor europeni conform ... Vladimir Putin:”Rusia nu se opune aderării Ucrainei la UE, dar respinge intrarea în NATO” The post Vladimir Putin:”Rusia nu se opune aderării Ucrainei la UE, dar respinge intrarea în NATO” appeared first on Politik.
SURSE: Costantin Țuțu ar fi fost eliberat din penitenciarul din Grecia și vrea să vină în Moldova # Politik
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, notează ZdG. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova. Apropiatul lui Plahotniuc urmează să ajungă la Chișinău joi, 4 septembrie, la 09:30. Pe data de 23 iulie, fostul deputat Constantin Țuțu ... SURSE: Costantin Țuțu ar fi fost eliberat din penitenciarul din Grecia și vrea să vină în Moldova The post SURSE: Costantin Țuțu ar fi fost eliberat din penitenciarul din Grecia și vrea să vină în Moldova appeared first on Politik.
Partidul Democrat Modern va contesta la CSJ hotărârea Curții de Apel Chișinău de neînregistrare în cursa pentru parlamentarele din toamnă # Politik
Curtea de Apel a respins marţi, 2 septembrie, contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC),care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ),iar PDMM a anunțat că va folosi toate căile legale pentru a-și apăra drepturile. Liderii formațiunii au ... Partidul Democrat Modern va contesta la CSJ hotărârea Curții de Apel Chișinău de neînregistrare în cursa pentru parlamentarele din toamnă The post Partidul Democrat Modern va contesta la CSJ hotărârea Curții de Apel Chișinău de neînregistrare în cursa pentru parlamentarele din toamnă appeared first on Politik.
Reacția lui Renato Usatîi la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” – Unicul aliat al PN este cetățeanul Republicii Moldova! # Politik
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma ... Reacția lui Renato Usatîi la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” – Unicul aliat al PN este cetățeanul Republicii Moldova! The post Reacția lui Renato Usatîi la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” – Unicul aliat al PN este cetățeanul Republicii Moldova! appeared first on Politik.
CEC a publicat lista celor 12 secții de vot din stânga Nistrului pentru scrutinul din 28 septembrie – Care sunt adresele # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană și în municipiul Bender. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent vor funcționa 12 secții de votare dedicate exclusiv acestor alegători. Lista secțiilor de votare: Chișinău – Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, ... CEC a publicat lista celor 12 secții de vot din stânga Nistrului pentru scrutinul din 28 septembrie – Care sunt adresele The post CEC a publicat lista celor 12 secții de vot din stânga Nistrului pentru scrutinul din 28 septembrie – Care sunt adresele appeared first on Politik.
Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Ne-au făcut dependenți de importuri, cumpărăm din afară și contribuim la creșterea economiei altor state # Politik
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Olesea Vîrtosu, candidatul formațiunii la parlamentare consideră că economia RM este dependentă de importuri iar acest fapt nu face decât să cumpărăm produse din afară și contribuim la creșterea economiei altor state „În timp ce marile puteri împart lumea – eu îmi pun întrebarea: Moldova oare contează pe ... Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Ne-au făcut dependenți de importuri, cumpărăm din afară și contribuim la creșterea economiei altor state The post Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Ne-au făcut dependenți de importuri, cumpărăm din afară și contribuim la creșterea economiei altor state appeared first on Politik.
Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care elimină restricţiile de volum pentru lichide # Politik
Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunţă că elimină restricţiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână. Astfel, este primul aeroport din România care aplică această măsură. Noua măsură va fi aplicată începând cu data de 3 septembrie 2025. Astfel, pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un ... Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care elimină restricţiile de volum pentru lichide The post Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care elimină restricţiile de volum pentru lichide appeared first on Politik.
Natalia Băleanu, candidat al Partidului Nostru la parlamentare: Vom reduce birocrația, vom revizui structurile de stat, iar surplusurile financiare vor fi direcționate către buget # Politik
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Natalia Băleanu, candidatul formațiunii la parlamentare spune că una din promisiunile față de cetățeni este” reducerea birocrației, revizuirea structurilor de stat, iar surplusurile finaciare acumulate vor fi direcționate către buget „Sunt economist și auditor, știu cum circulă banii și cum putem transforma economia în motorul dezvoltării. Știu cum ... Natalia Băleanu, candidat al Partidului Nostru la parlamentare: Vom reduce birocrația, vom revizui structurile de stat, iar surplusurile financiare vor fi direcționate către buget The post Natalia Băleanu, candidat al Partidului Nostru la parlamentare: Vom reduce birocrația, vom revizui structurile de stat, iar surplusurile financiare vor fi direcționate către buget appeared first on Politik.
Forța Fermierilor acuză Guvernul că denaturează starea din agricultură în fața UE – Sunt prezentate doar afacerile privelegiate # Politik
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, prin care solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzați că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale. În document, fermierii reclamă că imaginea agriculturii prezentată oficialilor europeni în timpul vizitei se limitează la câteva ... Forța Fermierilor acuză Guvernul că denaturează starea din agricultură în fața UE – Sunt prezentate doar afacerile privelegiate The post Forța Fermierilor acuză Guvernul că denaturează starea din agricultură în fața UE – Sunt prezentate doar afacerile privelegiate appeared first on Politik.
Comisarul UE pentru Agricultură despre suportul pentru fermierii moldoveni – Este mai bine să investim în infrastructură, în sisteme de irigare, decât să plătim doar despăgubiri de moment # Politik
Aflat în vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a fost întrebat dacă Uniunea Europeană va sprijini financiar fermierii moldoveni afectați de secetă și alte calamități naturale. Oficialul a recunoscut că resursele disponibile în prezent sunt limitate, însă a subliniat că noul cadru financiar multianual al UE, care va intra în ... Comisarul UE pentru Agricultură despre suportul pentru fermierii moldoveni – Este mai bine să investim în infrastructură, în sisteme de irigare, decât să plătim doar despăgubiri de moment The post Comisarul UE pentru Agricultură despre suportul pentru fermierii moldoveni – Este mai bine să investim în infrastructură, în sisteme de irigare, decât să plătim doar despăgubiri de moment appeared first on Politik.
Statul va cheltui 200 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare – Suma alocată pentru votul prin corespondență # Politik
Bugetul estimat pentru organizarea alegerilor parlamentare din această toamnă este de aproximativ 200 de milioane de lei, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, notează realitatea.md Potrivit șefei CEC, 180 de milioane de lei sunt destinați organizării secțiilor de votare din țară și de peste hotare, iar alte 17 milioane au fost estimate pentru ... Statul va cheltui 200 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare – Suma alocată pentru votul prin corespondență The post Statul va cheltui 200 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare – Suma alocată pentru votul prin corespondență appeared first on Politik.
Premierul Recean la Tokyo – S-a întâlnit cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională și cu asociația de business din Japonia # Politik
Prim-ministrul țǎrii, Dorin Recean, aflat într-o vizitǎ de lucru la Tokyo, a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA),precum și cu reprezentanți ai celei mai mari asociații ai oamenilor de afaceri din Japonia – Keidanren. Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova ... Premierul Recean la Tokyo – S-a întâlnit cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională și cu asociația de business din Japonia The post Premierul Recean la Tokyo – S-a întâlnit cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională și cu asociația de business din Japonia appeared first on Politik.
PAS a prezentat angajamentele pentru următorii patru ani – Grosu: Semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 # Politik
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a transmis un mesaj video în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, prezentând realizările partidului din ultimii ani și angajamentele pentru următorul mandat. „În acești ani am guvernat cu grijă pentru țară, pentru oameni și pentru localități. Am demonstrat că îndeplinim ce promitem. Din 395 de angajamente luate ... PAS a prezentat angajamentele pentru următorii patru ani – Grosu: Semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 The post PAS a prezentat angajamentele pentru următorii patru ani – Grosu: Semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 appeared first on Politik.
Două companii, obligate de Consiliul Concurenței sǎ achite peste 5 milioane lei pentru licitații trucate în achizițiile publice # Politik
Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit informațiilor, cele două companii și-au coordonat în mod ilegal ... Două companii, obligate de Consiliul Concurenței sǎ achite peste 5 milioane lei pentru licitații trucate în achizițiile publice The post Două companii, obligate de Consiliul Concurenței sǎ achite peste 5 milioane lei pentru licitații trucate în achizițiile publice appeared first on Politik.
Ministerul Educației – Mai multe teste la examenul de matematică au fost anulate după ce elevii au folosit inteligența artificială # Politik
Mai multe teste la examenul la matematică din anul trecut de studii au fost anulate din motiv că acestea au fost rezolvate folosind inteligența artificială. Estimativ, ar fi vorba de șapte elevi care ar fi folosit ChatGPT, comunică secretarul de stat la Ministerul Educației, Galina Rusu, notează Agora.md. Inteligența artificială folosită de elevi pentru temele ... Ministerul Educației – Mai multe teste la examenul de matematică au fost anulate după ce elevii au folosit inteligența artificială The post Ministerul Educației – Mai multe teste la examenul de matematică au fost anulate după ce elevii au folosit inteligența artificială appeared first on Politik.
Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament – A fost semnat un pact pentru respectarea acestui angajament # Politik
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. În context, liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. Liderii Blocului Patriotic au făcut apel către celelalte formațiuni politice, îndemnându-le ... Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament – A fost semnat un pact pentru respectarea acestui angajament The post Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament – A fost semnat un pact pentru respectarea acestui angajament appeared first on Politik.
