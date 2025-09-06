Mogulul criptomonedelor rusești, găsit mort într-o închisoare din India
SafeNews, 6 septembrie 2025 09:00
Administratorul bursei rusești de criptomonede Garantex, Alexei Beshchekov, a murit în circumstanțe misterioase cu doar câteva săptămâni înainte de extrădarea planificată în Statele Unite. Alexei Beshchekov, mogulul platformei de criptomonede Garantex, a fi fost găsit mort într-o închisoare indiană. Acest lucru a fost anunțat pe 5 septembrie de influentul canal rus de Telegram, apropiat de […] Articolul Mogulul criptomonedelor rusești, găsit mort într-o închisoare din India apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
09:20
O nouă medalia pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe din Ungaria. Elena Glizan, argint în proba de canoe simplu # SafeNews
O nouă performanță pentru Republica Moldova. Sportiva Centrului Sportiv de Pregătire a Lotului Național, Elena Glizan, a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care se desfășoară în orașul Gyor, Ungaria. Potrivit Ministerului Educației, sportiva moldoveancă Elena Glizan a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere în proba de canoe […] Articolul O nouă medalia pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe din Ungaria. Elena Glizan, argint în proba de canoe simplu apare prima dată în SafeNews.
09:20
Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova. Sistemul „Nostradamus”, readus la viață # SafeNews
Ministerul francez al Apărării își intensifică investițiile într-un sistem radar construit în anii 1990, ca parte a eforturilor Parisului de a-și consolida apărarea de avertizare timpurie și de a reduce dependența Europei de Statele Unite. Asta după ce politicienii au recunoscut că conflictele din Ucraina și Gaza „le-au dat multe de gândit”, scrie Digi24.ro cu referire la […] Articolul Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova. Sistemul „Nostradamus”, readus la viață apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:10
Vlad Kulminski, primit la Casa Albă. I-a prezentat lui Donald Trump scrisorile de acreditare # SafeNews
Noul ambasador al R. Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare către președintele SUA, Donald J. Trump. Prezentarea scrisorilor a avut loc astăzi, 5 septembrie, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. Potrivit informațiilor oferite de Ambasada SUA la Chișinău, discuțiile oficialilor au vizat consolidarea parteneriatului moldo-american. Articolul Vlad Kulminski, primit la Casa Albă. I-a prezentat lui Donald Trump scrisorile de acreditare apare prima dată în SafeNews.
09:00
Acum o oră
08:50
VIDEO // Victor Micu: „Respect Moldova” vrea o justiție pentru cetățeni, nu subordonată politic # SafeNews
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Victor Micu, fost președinte al CSM, consideră că justiția a fost subordonată politic guvernării PAS și că abia acum putem vorbi despre noțiunea de așa-zis stat capturat. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая Неделя” de la TV8. Micu a subliniat că, deși sondajele indică o percepție negativă asupra judecătorilor, procurorilor […] Articolul VIDEO // Victor Micu: „Respect Moldova” vrea o justiție pentru cetățeni, nu subordonată politic apare prima dată în SafeNews.
08:40
Moldova devine o destinație tot mai populară pentru studenții indieni, mai ales în domeniile medicinii și ingineriei. Despre aceasta a declarat într-un interviu pentru The Indian Express ambasadoarea Moldovei în India, Ana Taban, transmite rupor.md. „Numărul studenților indieni care se înscriu la universitățile noastre crește. În prezent avem aproximativ 3.000 de studenți indieni, aceasta fiind cea […] Articolul 3.000 de studenți indieni studiază în Moldova. apare prima dată în SafeNews.
08:30
Fugarii dintr-o țară în alta din UE vor primi pedeapsa cu încuviințarea statului de origine # SafeNews
Decizie importantă pentru țările membre al Uniunii Europene: magistrații Curții de Justiție a UE au decis că dacă un stat membru refuză executarea unui mandat european de arestare, cu scopul ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul statului respectiv, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din țara-membră emitentă. În context, ministrul român de externe, Oana Țoiu, […] Articolul Fugarii dintr-o țară în alta din UE vor primi pedeapsa cu încuviințarea statului de origine apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
08:20
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # SafeNews
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg. Andris Spruds a declarat miercuri, într-un interviu acordat site-ului Delfi, că partidul său politic, Progresiștii, intenționează să prezinte guvernului, anul viitor, o propunere privind extinderea serviciului militar, care […] Articolul Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 apare prima dată în SafeNews.
08:10
O tânără britanică de 23 de ani a primit recent o sentință de închisoare pe viață în Dubai. Mama ei susține că fata a comis doar „o greșeală stupidă” și lansează un apel disperat pentru ajutor, atât financiar, cât și emoțional. O tânără britanică, Mia O’Brien, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnată […] Articolul Cum a ajuns o tânără să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai apare prima dată în SafeNews.
08:00
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul. Într-o postare pe pagina Telegram a Delegației UE în Republica Moldova se menționează că „acest lucru marchează un angajament reînnoit de consolidare a relațiilor UE–Republica Moldova, pe măsură ce țara […] Articolul Noua ambasadoare a UE și-a început oficial mandatul în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:50
Agenții federali americani au arestat vineri 475 de muncitori în urma unui raid de amploare, cea mai mare operațiune de acest fel realizată vreodată de Homeland Security Investigations. Un număr de 475 de persoane au fost reținute în urma unui raid de amploare la uzina Hyundai Metaplant din statul Georgia, cea mai mare operațiune de […] Articolul Raid masiv la un celebru producător auto: Circa 500 muncitori, arestați apare prima dată în SafeNews.
07:40
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii pronunțată vineri, 5 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție, care a anunțat că magistrații au admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive. Andronachi a solicitat ca examinarea demersului de arestare să […] Articolul Vladimir Andronachi a fost plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
07:30
Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanție de securitate: „Ar trebui să vină cu miile” # SafeNews
Mii de soldați occidentali ar putea fi desfășurați în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate furnizate de aliații Kievului în fața Rusiei, a afirmat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși președintele rus Vladimir Putin a exclus din nou într-o declarație mai devreme în aceeași zi posibilitatea să accepte vreo prezență militară străină în Ucraina, înainte […] Articolul Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanție de securitate: „Ar trebui să vină cu miile” apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
07:20
Departamentul Apărării al SUA a informat săptămâna trecută ţările europene că sprijinul din cadrul unui program cunoscut sub numele de „Secţiunea 333” va fi redus la zero începând cu următorul an fiscal, a declarat vineri un oficial al Ministerului Apărării lituanian, scrie Digi24. Două surse familiarizate cu situaţia au declarat joi că Statele Unite vor elimina […] Articolul SUA au informat Europa că reduc asistenţa de securitate militară apare prima dată în SafeNews.
07:10
VIDEO // Detalii despre perchezițiile de ieri ale poliției într-un dosar de corupere electorală # SafeNews
În timpul perchezițiilor efectuate ieri 6 septembrie în Chișinău și Ungheni într-un dosar de corupere electorală, autoritățile au ridicat 10 telefoane mobile, 2 laptopuri, 2 tablete, 2 calculatoare, 9 dispozitive de stocare a datelor, 23 de carduri bancare și sume de bani în diferite valute. Poliţia anunţă că mai multe persoane au fost audiate, iar […] Articolul VIDEO // Detalii despre perchezițiile de ieri ale poliției într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:10
VIDEO // AUR Moldova a lansat oficial Organizația de Femei: „Femeile pot fi motorul Reîntregirii și al integrării europene” # SafeNews
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a lansat oficial Organizația de Femei, o nouă structură destinată consolidării participării femeilor în viața politică și civică. Evenimentul de constituire, a reunit membre și susținătoare ale formațiunii din mai multe raioane ale țării, se arată într-un comunicat emis presei. Organizația își propune să promoveze egalitatea […] Articolul VIDEO // AUR Moldova a lansat oficial Organizația de Femei: „Femeile pot fi motorul Reîntregirii și al integrării europene” apare prima dată în SafeNews.
18:00
Partidul „Moldova Mare”, admis condiționat în cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis oficial înregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Decizia a fost luată cu o clauză de rezervă, în sensul că înregistrarea ar putea fi revocată în cazul în care lista candidaților nu respectă în totalitate prevederile Codului Electoral. Potrivit hotărârii adoptate, formațiunea […] Articolul Partidul „Moldova Mare”, admis condiționat în cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
17:00
16:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, relatează Reuters. „Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine. Să aibă împreună un viitor lung […] Articolul Donald Trump declară că Rusia și India „au fost pierdute” în favoarea Chinei apare prima dată în SafeNews.
16:10
16:00
16:00
VIDEO // AUR din Republica Moldova: „Unirea cu România este soluția pentru dezvoltarea localităților” # SafeNews
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile țării, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, se arată într-un comunicat de presă emis de partid. În declarația sa, președintele AUR a atras atenția asupra bugetelor insuficiente și a lipsei investițiilor, care condamnă comunitățile la stagnare și […] Articolul VIDEO // AUR din Republica Moldova: „Unirea cu România este soluția pentru dezvoltarea localităților” apare prima dată în SafeNews.
15:50
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii # SafeNews
Consiliul de Administraţie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters. Pachetul propus, care va fi […] Articolul Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii apare prima dată în SafeNews.
15:40
Investiție de 1,6 milioane de euro: Secția prematuri de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, complet modernizată # SafeNews
Secția destinată îngrijirii nou-născuților prematuri din cadrul Institutului Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău a fost redeschisă oficial, după un amplu proces de renovare și modernizare. Investiția, în valoare de 1,6 milioane de euro, a fost realizată în cadrul proiectului transfrontalier „Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți”, cu sprijin financiar din partea Uniunii […] Articolul Investiție de 1,6 milioane de euro: Secția prematuri de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, complet modernizată apare prima dată în SafeNews.
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați în Republica Moldova. Este vorba despre:• Iwona Daria Piorko Bermig – ambasadorul agreat al Uniunii Europene,• Hubert Knirsch – ambasadorul agreat al Republicii Federale Germania,• Myles Geiran – ambasadorul agreat al Republicii Irlanda,• Yoram Elron – ambasadorul […] Articolul Opt ambasadori și-au prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
15:10
Donald Trump a declarat că va discuta în curând cu liderul rus Vladimir Putin, după ce a vorbit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuţie ar putea avea loc în viitorul apropiat. „Da, voi discuta cu el”, a […] Articolul Donald Trump anunță o nouă discuție cu Vladimir Putin. Reacția Kremlinului apare prima dată în SafeNews.
15:00
Un bogat moştenitor a fost ales prim-ministru al Thailandei pentru a scoate țara din criză. Poreclit „Noo”(Şoarece), este considerat un adevărat cameleon politic # SafeNews
Într-un demers de a pune capăt unei săptămâni de haos şi blocaj politic, magnatul conservator din domeniul imobiliar Anutin Charnvirakul a câştigat vineri votul în Parlamentul thailandez pentru a deveni următorul prim-ministru al ţării, învingându-l pe candidatul partidului de guvernământ al influentei familii Shinawatra, cea care a dominat timp de decenii viaţa politică de la […] Articolul Un bogat moştenitor a fost ales prim-ministru al Thailandei pentru a scoate țara din criză. Poreclit „Noo”(Şoarece), este considerat un adevărat cameleon politic apare prima dată în SafeNews.
14:50
Accident grav la Tiraspol: O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni de o șoferiță de 20 de ani # SafeNews
O femeie de 48 de ani a fost grav rănită după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni, joi dimineața, 4 septembrie, în Tiraspol. Accidentul s-a produs în timp ce mai mulți pietoni traversau regulamentar strada. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Volkswagen, condus de o tânără de 20 […] Articolul Accident grav la Tiraspol: O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni de o șoferiță de 20 de ani apare prima dată în SafeNews.
14:30
Drone, în apropiere de Sulina. Au schimbat traiectoria după ce România a trimis avioane Eurofighter Typhoon # SafeNews
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE regiunii Sulina din România iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina, informează news.ro. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, […] Articolul Drone, în apropiere de Sulina. Au schimbat traiectoria după ce România a trimis avioane Eurofighter Typhoon apare prima dată în SafeNews.
14:20
VIDEO // Doi egipteni, prinși în lanul de porumb lângă Leușeni în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera din R. Moldova spre România # SafeNews
Doi bărbați originari din Egipt au fost reținuți de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să treacă ilegal granița din Republica Moldova în România, în zona localității Leușeni, raionul Hîncești. Tentativa a avut loc în seara zilei de 2 septembrie. Cei doi se deplasau pe jos, cu rucsacuri în spate, pe terenuri agricole din […] Articolul VIDEO // Doi egipteni, prinși în lanul de porumb lângă Leușeni în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera din R. Moldova spre România apare prima dată în SafeNews.
14:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere de revizuire la Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție (CSJ), vizând decizia pronunțată la 2 septembrie 2025, prin care formațiunea a fost exclusă din competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a […] Articolul PLDM: „Recursul a fost examinat fără participarea părților, contrar legii” apare prima dată în SafeNews.
13:50
Medalie de argint pentru Serghei Tarnovschi la Campionatul Mondial de canoe maraton din Ungaria # SafeNews
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, desfășurat în orașul Gyor, Ungaria. Informația a fost confirmată de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, care au felicitat sportivul pentru performanța sa remarcabilă. Tarnovschi a urcat pe treapta a doua a podiumului, încheind cursa de 3,6 km cu timpul de […] Articolul Medalie de argint pentru Serghei Tarnovschi la Campionatul Mondial de canoe maraton din Ungaria apare prima dată în SafeNews.
13:40
Pedepse mai mici pentru deținuții care citesc. Țara care eliberează mai devreme infractorii în funcție de cărţile citite # SafeNews
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte” în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică din Asia Centrală, informează AFP. Noua modificare a Codului Penal vizează peste 13.500 de deţinuţi, dar nu se aplică […] Articolul Pedepse mai mici pentru deținuții care citesc. Țara care eliberează mai devreme infractorii în funcție de cărţile citite apare prima dată în SafeNews.
13:30
Tragedie evitată la limită: IGSU dezvăluie detalii despre incendiul izbucnit la o cafenea din sectorul Ciocana. Află cauza care a dus la dezastru # SafeNews
O explozie de butelie cu gaz, produsă într-o clădire comercială din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău, a fost la un pas să se transforme într-o tragedie, în seara zilei de 4 septembrie 2025. Din fericire, toate persoanele aflate în incintă au fost evacuate la timp, iar deflagrația s-a produs înainte ca pompierii să ajungă la […] Articolul Tragedie evitată la limită: IGSU dezvăluie detalii despre incendiul izbucnit la o cafenea din sectorul Ciocana. Află cauza care a dus la dezastru apare prima dată în SafeNews.
13:10
LIVE // Conferință de presă organizată de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova privind admiterea în instituțiile de învățământ superior din țară # SafeNews
13:10
Trump, discuţii aprinse cu liderii europeni: I-a acuzat că finanţează războiul Rusiei în Ucraina # SafeNews
Donald Trump a avut joi prin videoconferinţă discuții aprinse cu liderii europeni, acuzându-i că susțin indirect războiul Rusiei în Ucraina prin continuarea importurilor de petrol rusesc, relatează Bild, care susține că liderul american nu pare dispus să impună noi sancțiuni Rusiei în coordonare cu UE. Trump are parțial dreptate când acuză Europa că alimentează economia Rusiei, dar […] Articolul Trump, discuţii aprinse cu liderii europeni: I-a acuzat că finanţează războiul Rusiei în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
12:50
Kim Jong Un s-a afișat cu un ceas elvețian de lux la Beijing. Cât costă bijuteria de la mâna dictatorului nord-coreean # SafeNews
Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, un gest ostentativ, în ciuda sancţiunilor ONU care vizează Coreea de Nord, dar şi a regulilor regimului de la Phenian, care pedepsesc comportamentele considerate „burgheze”. În fotografiile publicate de Kremlin, Kim […] Articolul Kim Jong Un s-a afișat cu un ceas elvețian de lux la Beijing. Cât costă bijuteria de la mâna dictatorului nord-coreean apare prima dată în SafeNews.
12:40
Prim-ministrul Dorin Recean anunță blocarea fondurilor unor persoane acuzate de colaborare cu Rusia: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare” # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean anunță măsuri ferme împotriva celor care ar acționa în interesul Federației Ruse pentru a submina securitatea Republicii Moldova. Într-o declarație oficială publicată pe rețelele sociale, premierul a precizat că autoritățile nu vor tolera transformarea securității naționale în jucăria portavocilor Kremlinului. Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis astăzi aplicarea măsurilor restrictive internaționale stabilite […] Articolul Prim-ministrul Dorin Recean anunță blocarea fondurilor unor persoane acuzate de colaborare cu Rusia: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare” apare prima dată în SafeNews.
12:30
Elveția sprijină Moldova în lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor infracționale prin proiecte finanțate cu peste 5 milioane de franci elvețieni # SafeNews
Republica Moldova va beneficia de sprijin financiar și expertiză din partea Elveției pentru consolidarea eforturilor în lupta împotriva corupției și pentru dezvoltarea unui mediu economic mai transparent. Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va finanța două proiecte strategice care vizează atât recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, cât și promovarea integrității în sectorul public și în […] Articolul Elveția sprijină Moldova în lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor infracționale prin proiecte finanțate cu peste 5 milioane de franci elvețieni apare prima dată în SafeNews.
12:10
Serghei Cotelinic desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” # SafeNews
Serghei Cotelinic a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova”, obținând cel mai mare punctaj în urma evaluării finale. Decizia a fost adoptată în unanimitate de Consiliul de administrație. Concursul organizat de Agenția Proprietății Publice (APP) s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, desfășurată […] Articolul Serghei Cotelinic desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” apare prima dată în SafeNews.
11:50
Cetăţean polonez acuzat de spionaj, arestat în Belarus. Documente privind exerciţii militare ruso-belaruse au fost găsite asupra sa # SafeNews
Un cetăţean polonez a fost arestat în Belarus pentru spionaj, acuzat că deţine un document clasificat privind exerciţii militare comune ruso-belaruse, a relatat joi presa din această ţară, un aliat al Moscovei, informează vineri AFP. Arestarea este „o nouă provocare a regimului (preşedintelui belarus Aleksandr) Lukaşenko îndreptată împotriva ţării noastre”, a reacţionat Jacek Dobrzynski, purtător […] Articolul Cetăţean polonez acuzat de spionaj, arestat în Belarus. Documente privind exerciţii militare ruso-belaruse au fost găsite asupra sa apare prima dată în SafeNews.
11:40
Exerciții cu focuri de armă și explozii în sectorul Buiucani: 52 de mascați „Fulger” luptă pentru „Bereta Neagră” # SafeNews
Exerciții tactice de amploare au loc astăzi în sectorul Buiucani al capitalei și în suburbiile acestuia, unde 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” susțin testul anual „Bereta Neagră”. Antrenamentele includ focuri de armă, explozii controlate și misiuni complexe, toate menite să evalueze la cel mai înalt nivel pregătirea forțelor speciale. […] Articolul Exerciții cu focuri de armă și explozii în sectorul Buiucani: 52 de mascați „Fulger” luptă pentru „Bereta Neagră” apare prima dată în SafeNews.
11:40
Doi șoferi condamnați pentru conducere în stare de ebrietate. Într-un caz, instanța a dispus confiscarea motocicletei # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 35 și 24 de ani, au fost condamnați recent pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate, după ce au fost depistați pe drumurile publice în timp ce se aflau sub influența alcoolului. Ambii aveau antecedente penale pentru infracțiuni similare. Într-unul dintre cazuri, instanța a dispus și confiscarea vehiculului […] Articolul Doi șoferi condamnați pentru conducere în stare de ebrietate. Într-un caz, instanța a dispus confiscarea motocicletei apare prima dată în SafeNews.
11:30
Scrisoare deschisă către noul șef al Delegației UE. Irina Vlah: „E nevoie să auziţi ce spune poporul Republicii Moldova, inclusiv şi opoziţia, să ştiţi adevărul despre situaţia din ţara noastră” # SafeNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele” pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. […] Articolul Scrisoare deschisă către noul șef al Delegației UE. Irina Vlah: „E nevoie să auziţi ce spune poporul Republicii Moldova, inclusiv şi opoziţia, să ştiţi adevărul despre situaţia din ţara noastră” apare prima dată în SafeNews.
11:20
Trump schimbă azi numele Pentagonului în Departamentul de Război. Hegseth va fi „ministru de război” # SafeNews
Președintele Donald Trump va semna vineri un ordin executiv prin care va schimba denumirea Departamentului Apărării în Departamentul de Război, revenind astfel la denumirea istorică a instituției, relatează Fox News. Pete Hegseth va fi, de asemenea, numit „ministru de război”. Casa Albă a confirmat ulterior informaţia pentru AFP. Donald Trump urmează să semneze „un ordin executiv […] Articolul Trump schimbă azi numele Pentagonului în Departamentul de Război. Hegseth va fi „ministru de război” apare prima dată în SafeNews.
11:00
Un minor de 14 ani a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un copac, în raionul Hîncești. Află cum s-a produs tragedia # SafeNews
Un accident rutier tragic s-a soldat în această dimineață cu decesul unui băiat de 14 ani, pe traseul Ivanovca – Cățăleni, raionul Hîncești. Potrivit Poliției, incidentul a avut loc în jurul orei 08:00. Din primele cercetări reiese că minorul ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, recent cumpărată, fără a avea permisiunea acestuia. În […] Articolul Un minor de 14 ani a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un copac, în raionul Hîncești. Află cum s-a produs tragedia apare prima dată în SafeNews.
10:40
Consiliul Național al Audiovizualului de la București avertizează: România și R. Moldova, ținte ale unui atac informațional coordonat de Rusia # SafeNews
Mircea Toma, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului de la București, afirmă că România şi Republica Moldova sunt ţări care sunt atacate informaţional de Rusia, o probă fiind o campanie pe TikTok de influențare a alegerilor din Republica Moldova, care-i viza inclusiv pe moldovenii care trăiesc în România, informează Agerpres. „Atât România cât şi Republica […] Articolul Consiliul Național al Audiovizualului de la București avertizează: România și R. Moldova, ținte ale unui atac informațional coordonat de Rusia apare prima dată în SafeNews.
10:20
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer” # SafeNews
Președintele Rusiei și-a reiterat opoziția față de prezența militarilor străini în Ucraina, deși a susținut că Kievului trebuie să i se ofere garanții de securitate, scriu Reuters și Kommersant. Vladimir Putin a declarat vineri că, dacă trupele străine vor apărea acum în Ucraina, acestea vor deveni imediat ținte legitime pentru armata rusă, potrivit Reuters. Dacă […] Articolul Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer” apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un cetățean ucrainean a încercat să „rezolve” o încălcare a regimului de ședere cu mită la vamă # SafeNews
Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani a încercat să mituiască un polițist de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei de Stat „Leușeni-Albița”, pentru a evita sancțiunile legate de depășirea termenului legal de ședere în Republica Moldova. Incidentul s-a produs pe sensul de ieșire din țară, într-un autocar cu destinația Germania. Pasagerul […] Articolul Un cetățean ucrainean a încercat să „rezolve” o încălcare a regimului de ședere cu mită la vamă apare prima dată în SafeNews.
09:50
Două avioane militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave de război a SUA. Pentagon: „Acţiune extrem de provocatoare” # SafeNews
Două avioane militare venezuelene au zburat, joi, în apropierea unei nave a Marinei SUA în apele internaţionale, o acţiune pe care Departamentul Apărării al SUA a calificat-o drept „extrem de provocatoare”. „Astăzi, două avioane militare ale regimului Maduro au zburat în apropierea unei nave a Marinei SUA în apele internaţionale. Această acţiune extrem de provocatoare […] Articolul Două avioane militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave de război a SUA. Pentagon: „Acţiune extrem de provocatoare” apare prima dată în SafeNews.
