VIDEO // CNA face publice noi detalii în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor. Află cum erau influențați alegătorii
SafeNews, 8 septembrie 2025 12:40
Centrului Național Anticorupție (CNA) cu noi detalii într-un material video publicat cu momente din cele 60 de percheziții desfășurate în cadrul unui dosar complex ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, coruperea alegătorilor și spălarea de bani. Ancheta scoate la iveală un mecanism bine pus la punct, în care 15 persoane au fost deja reținute, […] Articolul VIDEO // CNA face publice noi detalii în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor. Află cum erau influențați alegătorii apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
12:50
„A venit timpul”. Bulgaria a început să utilizeze camerele pentru taxa de drum și la depășirea vitezei legale, amenda vine automat # SafeNews
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune începând de duminică și camere de supraveghere care calculează viteza medie a mașinilor de pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi șoferilor care încalcă legea. Fiecare vehicul este înregistrat la începutul și sfârșitul fiecărei secțiuni de drum și apoi se calculează viteza medie a acestuia. Dacă aceasta […] Articolul „A venit timpul”. Bulgaria a început să utilizeze camerele pentru taxa de drum și la depășirea vitezei legale, amenda vine automat apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
12:40
VIDEO // CNA face publice noi detalii în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor. Află cum erau influențați alegătorii # SafeNews
Centrului Național Anticorupție (CNA) cu noi detalii într-un material video publicat cu momente din cele 60 de percheziții desfășurate în cadrul unui dosar complex ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, coruperea alegătorilor și spălarea de bani. Ancheta scoate la iveală un mecanism bine pus la punct, în care 15 persoane au fost deja reținute, […] Articolul VIDEO // CNA face publice noi detalii în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor. Află cum erau influențați alegătorii apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
12:10
Sondaj iData: Patru formațiuni politice ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. Află care partide trec pragul # SafeNews
Un sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025, indică faptul că patru formațiuni politice ar reuși să treacă pragul electoral și să ajungă în Legislativul Republicii Moldova, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. Conform cercetării, Blocul Electoral Patriotic conduce clasamentul cu 25,2% din intențiile de vot, urmat […] Articolul Sondaj iData: Patru formațiuni politice ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. Află care partide trec pragul apare prima dată în SafeNews.
12:10
Un bărbat a fost reținut, după ce i-a agresat pe polițiștii care au intervenit într-un caz de violență în familie. Incidentul a avut loc ieri-seara, în jurul orei20:40, pe strada Donici din orașul Rîșcani, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani care, în urma […] Articolul Polițist luat la palme de un individ care și-a atacat soția cu cuțitul, la Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
11:50
Moarte suspectă a unei bătrâne în Italia: o moldoveancă anchetată după exhumarea cadavrului victimei # SafeNews
Moartea unei femei în vârstă din Italia a declanșat o anchetă penală, după ce familia acesteia a semnalat indicii care ar sugera un posibil caz de abuz. O îngrijitoare moldoveancă este în centrul investigațiilor, iar autoritățile italiene încearcă să stabilească dacă decesul pensionarei are legătură cu presupuse acte de violență. Cazul a fost preluat de […] Articolul Moarte suspectă a unei bătrâne în Italia: o moldoveancă anchetată după exhumarea cadavrului victimei apare prima dată în SafeNews.
11:30
Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat # SafeNews
Un avion Ryanair a fost redirecționat după ce un pasager ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în timpul zborului. Avionul care zbura de la Bournemouth la Girona, în Spania, a fost forțat să aterizeze joi pe aeroportul din Toulouse, în urma unei presupuse altercații în care au fost implicați mai mulți pasageri, transmite […] Articolul Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat apare prima dată în SafeNews.
11:20
În timpul controalelor în weekend, echipele Secției escortă și misiuni speciale din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat doi conducători auto care rulau cu viteză excesivă pe traseul M2, în direcția Chișinău–Ialoveni. Șoferii, în vârstă de 25 și 44 de ani, se aflau la volanul unor automobile de marca BMW. Aceștia au fost […] Articolul Doi șoferi au fost surprinși circulând cu peste 170 km/h pe traseul Chișinău–Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
11:20
VIDEO // Boris Volosatîi: „Republica Moldova este un stat eșuat. Singura soluție este Unirea cu România” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat luni un mesaj tranșant către cetățeni, declarând că actuala stare a Republicii Moldova este rezultatul direct al guvernărilor anterioare care au „trădat speranțele oamenilor”. „Fraților, astăzi trebuie să privim adevărul în față: Republica Moldova este un stat eșuat. Nu pentru că poporul ar fi slab, ci […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi: „Republica Moldova este un stat eșuat. Singura soluție este Unirea cu România” apare prima dată în SafeNews.
11:20
Patru persoane au fost ucise și alte 11 rănite luni într-un atac armat la o stație de autobuz din Ierusalim, transmite skynews. Atacatorii, care au deschis focul asupra unui autobuz de pe linia 62, au fost neutralizați, în parte datorită unui soldat care a tras asupra lor. Raportul inițial privind focurile de armă a fost […] Articolul Cel puțin patru persoane au fost ucise într-un atac armat din centrul Ierusalimului apare prima dată în SafeNews.
11:10
15 persoane reținute și 60 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # SafeNews
15 persoane reținute, 60 de percheziții efectuate și tranzacții suspecte de peste 8,5 milioane de lei, sunt rezultatele unei operațiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a unei formațiuni politice și spălarea de bani. Potrivit autorităților, ancheta vizează un grup de persoane, […] Articolul 15 persoane reținute și 60 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:50
Structura electoratului din Republica Moldova suferă transformări profunde, marcate de îmbătrânirea populației, migrația masivă și excluderea de facto a unor categorii importante de alegători. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, aceste tendințe afectează deja echilibrul electoral și vor avea un impact tot mai pronunțat asupra viitoarelor alegeri. Conform unei analize realizate de IDIS „Viitorul”, la alegerile […] Articolul Tineri tot mai puțini, diaspora tot mai vocală: Cum arată noul electorat al Moldovei apare prima dată în SafeNews.
10:30
Poliția poloneză a raportat descoperirea „rămășițelor unui obiect zburător neidentificat” în zona punctului de trecere a frontierei Terespol din satul Polatycze, voievodatul Lublin, potrivit Reuters. Duminică, înainte de ora locală 22:00, departamentul de poliție din Terespol a primit un raport de la grăniceri despre o descoperire. Rămășițele unui „obiect zburător” au fost găsite în zona punctului […] Articolul Încă un „obiect zburător” s-a prăbușit în Polonia, aproape de granița cu Belarus apare prima dată în SafeNews.
10:20
Daniela Cociu, vicecampioană mondială la kaiac-canoe, după o cursă remarcabilă la Campionatul Mondial din Ungaria # SafeNews
Polițista de frontieră Daniela Cociu a obținut locul II la Campionatul Mondial de kaiac-canoe, desfășurat în perioada 2–8 septembrie 2025, în orașul Győr, Ungaria. Ea a cucerit medalia de argint în proba de canoe pe distanța de 14,4 km, terminând cursa într-un timp excelent de 1:17:45. Reprezentanta Republicii Moldova s-a aflat la doar 29,71 secunde […] Articolul Daniela Cociu, vicecampioană mondială la kaiac-canoe, după o cursă remarcabilă la Campionatul Mondial din Ungaria apare prima dată în SafeNews.
10:10
Un incendiu produs în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 52 de ani. Tragedia a avut loc pe strada Ioana Iachir 30, iar intervenția pompierilor a durat mai bine de o oră și jumătate. Apelul la Serviciul 112 a […] Articolul Incendiu fatal la o fabrică de panificație din Orhei: un bărbat și-a pierdut viața apare prima dată în SafeNews.
10:00
Avocatul Poporului îndeamnă la decență în campania electorală: „Evitați discursul de ură și discriminarea” # SafeNews
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, le solicită actorilor politici implicați în campania electorală să adopte un discurs respectuos și echilibrat, îndemnându-i să renunțe la retorica agresivă, incitarea la ură și atacurile discriminatorii. Panico atrage atenția că încă din debutul campaniei au fost identificate multiple derapaje de limbaj din partea unor candidați sau susținători ai acestora – […] Articolul Avocatul Poporului îndeamnă la decență în campania electorală: „Evitați discursul de ură și discriminarea” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a fost primit oficial la Casa Albă, unde și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii solemne. Cu această ocazie, ambasadorul Kulminski a transmis un mesaj personal din partea președintei Maia Sandu, exprimând onoarea de a reprezenta Republica Moldova […] Articolul Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump apare prima dată în SafeNews.
09:40
Un bărbat a murit, după ce s-ar fi încâlcit în niște plase de pescuit. Tragedia a avut loc ieri-seara în apele râului Nistru, la Molovata Nouă, raionul Dubăsari, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 77 de ani. Noaptea trecută, în jurul orei […] Articolul Pescuit cu sfârșit tragic, la Dubăsari. Un pescar și-ar fi dat duhul în propria plasă apare prima dată în SafeNews.
09:30
Lideri europeni, aşteptaţi la Casa Albă pentru discuții despre războiul Rusia-Ucraina. Trump: Se va rezolva # SafeNews
Donald Trump ia în calcul să pedepsească Rusia cu noi sancţiuni după atacul fără precedent al armatei lui Vladimir Putin, cel mai mare de la începutul războiului. Cel puţin patru oameni au murit şi 44 au fost răniţi, iar printre victime se află şi un bebeluş. Reacţii au venit şi din partea liderilor europeni. Şefa […] Articolul Lideri europeni, aşteptaţi la Casa Albă pentru discuții despre războiul Rusia-Ucraina. Trump: Se va rezolva apare prima dată în SafeNews.
09:10
Doi agenți de pază ai unei companii private urmează să compară în fața instanței, fiind acuzați că au agresat fizic un tânăr de 24 de ani, aplicându-i tratamente inumane și degradante, inclusiv după ce acesta fusese încătușat. Potrivit Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, incidentul a avut loc la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO […] Articolul Tânăr agresat lângă o stație PECO din Ialoveni: doi agenți de pază, pe banca acuzaților apare prima dată în SafeNews.
09:00
Sfârșit tragic în povestea care a captivat Noua Zeelandă: tatăl care a fugit cu copiii săi în sălbăticie acum 4 ani, împușcat mortal # SafeNews
Într-un final tragic al unui caz care a captivat Noua Zeelandă timp de aproape patru ani, tatăl fugar Tom Phillips a fost împușcat mortal de poliție după un jaf, luni. Phillips era pe fugă cu cei trei copii ai săi din 2021. Unul dintre copii se afla cu Phillips în timpul schimbului de focuri de lângă Piopio, […] Articolul Sfârșit tragic în povestea care a captivat Noua Zeelandă: tatăl care a fugit cu copiii săi în sălbăticie acum 4 ani, împușcat mortal apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
08:30
Angajații restaurantelor japoneze se plâng șefilor că turiștii străini le oferă bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia” # SafeNews
Numărul tot mai mare de turiști străini care dau bacșiș în Japonia a cauzat confuzie și a dus la animozitate în rândul localnicilor, scrie presa niponă. Tot mai mulți turiști încearcă să ofere bacșișuri pentru serviciile de la restaurante, probabil fără să știe că aceasta nu este o practică obișnuită în Japonia. Un lanț de restaurante […] Articolul Angajații restaurantelor japoneze se plâng șefilor că turiștii străini le oferă bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată luni la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soţului său, după ce le-a servit o masă preparată cu ciuperci otrăvitoare. Este epilogul unui caz care a stârnit groază şi fascinaţie în întreaga […] Articolul Australia: Criminala cu ciuperci otrăvitoare a fost condamnată la închisoare pe viaţă apare prima dată în SafeNews.
08:00
Comisia Europeană a lansat pe 4 septembrie 2025, un apel pentru exprimarea interesului în investiții, adresat tuturor companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova. Ucraina beneficiază de un astfel de mecanism deja de 10 luni. Mai exact, este vorba despre apelul pentru exprimarea interesului în investiții, adresat tuturor companiilor din Uniunea Europeană, […] Articolul Asistența UE: Încă un domeniu unde Ucraina a întrecut Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:00
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că presiunea economică suplimentară exercitată de Statele Unite şi Europa ar putea determina preşedintele rus Vladimir Putin să iniţieze negocieri de pace cu Ucraina, relatează Reuters, citat de News.RO. „Dacă SUA şi Uniunea Europeană pot interveni, pot impune mai multe sancţiuni, tarife secundare ţărilor care cumpără petrol rusesc, […] Articolul Presiunea economică ar putea aduce Rusia la masa negocierilor, spune Scott Bessent apare prima dată în SafeNews.
07:50
Un tânăr moldovean în vârstă de 17 ani, Cristi Savin, rezident în localitatea Canale, provincia Cuneo din Italia, a fost premiat de autoritățile din regiunea Piemonte pentru un gest de curaj care a impresionat întreaga comunitate. La data de 22 iulie 2025, la Alba, adolescentul a intervenit pentru a salva un bărbat atacat de un […] Articolul Un adolescent moldovean, erou în Italia: A înfruntat un grup de agresori apare prima dată în SafeNews.
07:40
VIDEO // Echipa unui luptător moldovean, implicată într-o bătaie generală la un turneu de lupte din Rusia # SafeNews
Un incident de proporții a avut loc la un turneu de lupte „Prime” organizat la Irkuțk, Federația Rusă, unde sportivul moldovean Constantin Ciobanu (25 de ani) a fost victima unei încălcări flagrante a regulilor. Incidentul a denaturat într-o bătaie generală. Ciobanu a intrat în ring împotriva luptătorului Tagar Namsaraev (31 de ani, Ulan-Ude). În timpul […] Articolul VIDEO // Echipa unui luptător moldovean, implicată într-o bătaie generală la un turneu de lupte din Rusia apare prima dată în SafeNews.
07:40
Avarii la cabluri submarine din Marea Roșie au provocat întreruperi de internet în Asia și Orientul Mijlociu. Experții nu exclud atacuri deliberate # SafeNews
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesului la internet în mai multe ţări din Asia şi Orientul Mijlociu, au anunţat experţi duminică, fără ca sursa exactă a incidentului să fie deocamdată clară, relatează CNBC, conform News.ro. Situaţia reaprinde îngrijorările privind posibile atacuri asupra infrastructurii de comunicaţii, în contextul campaniei […] Articolul Avarii la cabluri submarine din Marea Roșie au provocat întreruperi de internet în Asia și Orientul Mijlociu. Experții nu exclud atacuri deliberate apare prima dată în SafeNews.
07:30
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a fost surprins folosind termenul „bîdle” la adresa persoanelor care nu vor susține PAS la alegerile parlamentare din această toamnă. Imaginile video în care apare Buzu, participând la o acțiune de campanie, au devenit imediat virale pe rețelele de socializare. „Trebuie să ne luăm în mâini, haideți să […] Articolul VIDEO // Alexei Buzu, în centrul unei dispute verbale. A fost sau nu o insultă? apare prima dată în SafeNews.
07:20
Un vicepreședinte de raion, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, nu a fost suspendat din funcție până la începerea campaniei electorale, dar și-a luat concediu neplătit ca să evite incompatibilitățile stabilite de legislație. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins duminică, 7 septembrie, o sesizare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a solicitat anularea […] Articolul CEC a respins două sesizări depuse de PAS împotriva Partidului Nostru apare prima dată în SafeNews.
07:10
La câteva zile le după moartea lui Giorgio Armani, industria modei și mediul de afaceri global urmăresc cu atenție viitorul imperiului construit de designerul italian, estimat la peste un miliard de dolari, transmite puterea.ro. De la visul anilor ’70 la un brand global Giorgio Armani, decedat pe 4 septembrie la vârsta de 91 de ani, a […] Articolul Moștenirea lui Giorgio Armani: cine va prelua imperiul de un miliard de dolari apare prima dată în SafeNews.
07:00
Vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică și fondatorul Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, a avut mai multe întâlniri cu alegătorii din raionul Florești, localitatea sa de baștină, dar și cu cei din satul Alexeevca, raionul Edineț. În cadrul vizitei, locuitorii din nordul țării și-au exprimat îngrijorările, dar și speranțele pentru viitor. Oamenii au vorbit despre problemele de […] Articolul FOTO // Eugeniu Nichiforciuc: „Viitorul Moldovei se construiește aici, acasă” apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:50
Atac fără precedent asupra Ucrainei: Kremlinul își bate joc de diplomație, declară șeful Comisiei Europene # SafeNews
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminica, 7 septembrie, că Rusia ‘își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discriminare’, făcând această afirmație după atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează EFE, citat de Agerpres. ‘Noaptea trecută, Rusia a lansat unul […] Articolul Atac fără precedent asupra Ucrainei: Kremlinul își bate joc de diplomație, declară șeful Comisiei Europene apare prima dată în SafeNews.
06:40
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev # SafeNews
Trupele Kievului au atacat noaptea trecutămrafinăria Ilsky din regiunea Krasnodar și stația de control a conductei petroliere „8-N”, situată lângă satul Naitopovici din regiunea Briansk, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Hotnews. Ambele obiective sunt folosite pentru aprovizionarea cu combustibil a trupelor ruse implicate în invazia Ucrainei, se arată în […] Articolul Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev apare prima dată în SafeNews.
06:30
Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat după doar 11 luni în funcție. Conform presei nipone, el își anunțase mai mulți colegi din Partidul Liberal Democratic (LDP) că intenționează să se retragă de la conducerea guvernului El a menționat că a încheiat un tratat comercial cu Statele Unite privind taxele vamale asupra cărora insistă președintele american […] Articolul Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a dat demisia după un mandat de doar 11 luni apare prima dată în SafeNews.
06:20
Un moldovean de 47 de ani a încercat să îşi omoare soţia, în vârstă de 42 de ani, la Avezzano (provincia L’Aquila),în regiunea Abruzzo, Italia, în urma unui conflict. Potrivit presei străine, cei doi soți, ambii moldoveni și rezidenți în Luco dei Marsi, au fost văzuți de trecători în jurul orei 2:30 noaptea discutând aprins […] Articolul Un moldovean din Italia a încercat să-și omoare soția cu un cuțit în plină stradă apare prima dată în SafeNews.
06:10
Comisia Electorală a stabilit ordinea celor 23 de candidați la alegerile parlamentare în buletinul de vot # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC),în cadrul ședinței de duminică, 7 septembrie 2025, a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. De asemenea, autoritatea electorală a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare. Potrivit hotărârii CEC, […] Articolul Comisia Electorală a stabilit ordinea celor 23 de candidați la alegerile parlamentare în buletinul de vot apare prima dată în SafeNews.
Ieri
10:00
Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat oficial în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, după ce a fost respins de trei ori de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Lidera formațiunii, Victoria Furtună, a calificat decizia drept o „victorie împotriva abuzurilor sistemului” și un „moment istoric” pentru partid. Într-o declarație publică, Furtună a afirmat […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Am învins presiunile și am fost înregistrați oficial” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, vrea să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violențele tot mai grave legate de droguri, notează Politico. „Armata are rolul de a apăra integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac asta la granițe sau departe, în misiuni externe. Dar și războiul împotriva criminalității din droguri ține […] Articolul Ministrul belgian de Interne vrea să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului apare prima dată în SafeNews.
09:00
Serghei Cotelinic a preluat funcția de director interimar al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și a declarat un salariu anual de 205.618 lei, precum și un apartament și două automobile. În martie 2025, Serghei Cotelinic, fostul șef al depoului de locomotive din Chișinău, a fost numit director interimar al întreprinderii de stat, […] Articolul DOC // Declarația de venit a noului șef al CFM: Salariu anual de 205.618 lei. apare prima dată în SafeNews.
08:50
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că nu va tolera coruperea electorală și protestele organizate pe bani sau la comanda cuiva. Politicianul, în prezent președinte al Parlamentului, a menționat că a luptat pentru o țară unde poți protesta liber, nu pentru o țară unde protestele sunt plătite și oamenii mințiți, transmite ipn.md. „Vrei […] Articolul Igor Grosu: Protestele plătite nu sunt democrație. apare prima dată în SafeNews.
08:40
Vineri, 5 septembrie, fostul ministru al Educației și Cercetării, actualmente candidat la funcția de deputat pe lista Partidului „Respect Moldova”, Lilia Pogolșa, împreună cu Ruslan Petrusenco, președintele organizației municipiului Chișinău, și Sandu Cernean, președintele organizației primare Durlești, au avut o întâlnire cu cadrele didactice și de conducere de la Liceul „Hyperion” și Grădinița-creșă nr. 2 […] Articolul FOTO // Fără respect pentru profesori nu există educație de calitate apare prima dată în SafeNews.
08:30
Neymar, „alesul” sorții: moștenește aproape un miliard de euro de la o persoană necunoscută # SafeNews
Potrivit presei braziliene, Neymar ar fi fost desemnat unicul moștenitor al averii impresionante a unui miliardar retras din Porto Alegre, estimată la peste 840 de milioane de lire sterline. Testamentul, semnat și autentificat pe 12 iunie în prezența a doi martori, a stârnit uimire, mai ales că fotbalistul și omul de afaceri nu s-ar fi […] Articolul Neymar, „alesul” sorții: moștenește aproape un miliard de euro de la o persoană necunoscută apare prima dată în SafeNews.
08:20
Statele Unite continuă să-și mențină angajamentul în regiunea Mării Negre, inclusiv față de Republica Moldova și România, dar termenii și modul în care acest sprijin se aplică pot părea uneori neclari, potrivit expertei în diplomație internațională Clara Volintiru. „Statele Unite trăiesc o confruntare internă între diferite școli ideologice și abordări de politică externă, ceea ce […] Articolul Repoziționarea SUA în Marea Neagră: Ce înseamnă pentru Moldova și România apare prima dată în SafeNews.
08:10
Selecționerul Serghei Cleșcenco a „tunat” la adresa fotbaliștilor echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova după înfrângerea usturătoare. Cleșcenco i-a criticat pentru lipsa de atitudine pe care au avut-o în această partidă pierdută de „tricolori” fără drept de apel cu scorul de 0:4. „Ce fel de indicații? Pe teren trebuie să muncești, dar noi prima […] Articolul VIDEO // Foc și pară după meciul cu Israel. Cleșcenco și-a criticat fotbaliștii apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ambasada Irlandei își va deschide curând ușile la Chișinău. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu pe contul său de Facebook. În cadrul ultimei sale vizite în Irlanda, Grosu a primit asigurări că în această toamnă va fi acreditat primul ambasador cu sediul la Chișinău. „Angajamentul este ca pentru luna octombrie să avem deschisă […] Articolul VIDEO // Irlanda va deschide o Ambasadă la Chișinău în luna octombrie apare prima dată în SafeNews.
07:50
Spitalul Raional Rezina, care oferă asistență medicală pentru peste 109 mii de locuitori din raioanele Rezina, Râbnița și Camenca, dispune acum de condiții îmbunătățite pentru angajați și pacienți, în urma unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a vizat înlocuirea tâmplăriei în blocul Secției consultative, fiind montate ferestre și […] Articolul Spitalul din Rezina are geamuri și uși noi: CNAM a alocat 1,1 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
07:40
Donald Trump sare în apărarea companiei Google și amenință Uniunea Europeană, după amenda de aproape 3 miliarde de euro # SafeNews
Donald Trump a reacționat dur după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă în industria tehnologiei publicitare. Președintele SUA a calificat sancțiunea drept „nedreaptă” și „discriminatorie”, amenințând cu măsuri de retorsiune împotriva Uniunii Europene, scrie Libertatea.ro. Trump, despre sancțiunea UE: „Foarte nedreaptă și discriminatorie” Într-o postare pe […] Articolul Donald Trump sare în apărarea companiei Google și amenință Uniunea Europeană, după amenda de aproape 3 miliarde de euro apare prima dată în SafeNews.
07:30
Elena Glizan a adus a doua medalie de argint pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe maraton, care se desfășoară în orașul Győr, Ungaria. Sportiva Centrului Sportiv de Pregătire a Lotului Național a urcat pe treapta a doua a podiumului în proba de canoe simplu, la categoria de vârstă sub 23 de ani, transmite […] Articolul A doua medalie de argint pentru R. Moldova, la Campionatele Mondialele de canoe maraton apare prima dată în SafeNews.
07:20
Ministrul ungar de Externe susține că sunt țări europene care cumpără țiței rusesc pe ascuns: „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare” # SafeNews
Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că țări europene cumpără țiței din Rusia pe ascuns, în timp ce Ungaria face asta în mod deschis pentru că nu are alternative. Şeful diplomaţiei ungare a fost întrebat şi despre recenta afirmaţie a preşedintelui american Donald Trump, prin care şeful statului american a lansat un apel către […] Articolul Ministrul ungar de Externe susține că sunt țări europene care cumpără țiței rusesc pe ascuns: „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP, preluat de news.ro. Peste 1.400 de persoane, provenind din aproximativ douăzeci de ţări, au răspuns invitaţiei asociaţiei italiene „La Tenda di Gionata” (Cortul […] Articolul Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican. Peste 1.000 de persoane vor participa la eveniment apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.