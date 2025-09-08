VIDEO // CNA face publice noi detalii în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor. Află cum erau influențați alegătorii

07:20

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că țări europene cumpără țiței din Rusia pe ascuns, în timp ce Ungaria face asta în mod deschis pentru că nu are alternative. Şeful diplomaţiei ungare a fost întrebat şi despre recenta afirmaţie a preşedintelui american Donald Trump, prin care şeful statului american a lansat un apel către […]