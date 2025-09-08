Presiunea economică ar putea aduce Rusia la masa negocierilor, spune Scott Bessent

15:40

PAS cere Comisiei Electorale Centrale (CEC) sancționarea liderului MAN, Ion Ceban, după vizita în Italia. Partidul susține că acesta ar fi solicitat viza temporară invocând calitatea sa de primar, iar la evenimentul din Roma ar fi urmat să participe tot în calitate de edil. Asta deși Ceban a fost suspendat din funcția de primar începând […] Articolul Sesizare depusă de PAS la Comisia Electorală Centrală împotriva lui Ion Ceban, după vizita în Italia. Au cerut să fie sancționat apare prima dată în SafeNews.