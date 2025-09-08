Presiunea economică ar putea aduce Rusia la masa negocierilor, spune Scott Bessent
SafeNews, 8 septembrie 2025 08:00
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că presiunea economică suplimentară exercitată de Statele Unite şi Europa ar putea determina preşedintele rus Vladimir Putin să iniţieze negocieri de pace cu Ucraina, relatează Reuters, citat de News.RO. „Dacă SUA şi Uniunea Europeană pot interveni, pot impune mai multe sancţiuni, tarife secundare ţărilor care cumpără petrol rusesc, […]
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
08:00
Comisia Europeană a lansat pe 4 septembrie 2025, un apel pentru exprimarea interesului în investiții, adresat tuturor companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova. Ucraina beneficiază de un astfel de mecanism deja de 10 luni. Mai exact, este vorba despre apelul pentru exprimarea interesului în investiții, adresat tuturor companiilor din Uniunea Europeană, […]
08:00
07:50
Un tânăr moldovean în vârstă de 17 ani, Cristi Savin, rezident în localitatea Canale, provincia Cuneo din Italia, a fost premiat de autoritățile din regiunea Piemonte pentru un gest de curaj care a impresionat întreaga comunitate. La data de 22 iulie 2025, la Alba, adolescentul a intervenit pentru a salva un bărbat atacat de un […]
Acum o oră
07:40
VIDEO // Echipa unui luptător moldovean, implicată într-o bătaie generală la un turneu de lupte din Rusia # SafeNews
Un incident de proporții a avut loc la un turneu de lupte „Prime" organizat la Irkuțk, Federația Rusă, unde sportivul moldovean Constantin Ciobanu (25 de ani) a fost victima unei încălcări flagrante a regulilor. Incidentul a denaturat într-o bătaie generală. Ciobanu a intrat în ring împotriva luptătorului Tagar Namsaraev (31 de ani, Ulan-Ude). În timpul […]
07:40
Avarii la cabluri submarine din Marea Roșie au provocat întreruperi de internet în Asia și Orientul Mijlociu. Experții nu exclud atacuri deliberate # SafeNews
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesului la internet în mai multe ţări din Asia şi Orientul Mijlociu, au anunţat experţi duminică, fără ca sursa exactă a incidentului să fie deocamdată clară, relatează CNBC, conform News.ro. Situaţia reaprinde îngrijorările privind posibile atacuri asupra infrastructurii de comunicaţii, în contextul campaniei […]
07:30
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a fost surprins folosind termenul „bîdle" la adresa persoanelor care nu vor susține PAS la alegerile parlamentare din această toamnă. Imaginile video în care apare Buzu, participând la o acțiune de campanie, au devenit imediat virale pe rețelele de socializare. „Trebuie să ne luăm în mâini, haideți să […]
07:20
Un vicepreședinte de raion, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, nu a fost suspendat din funcție până la începerea campaniei electorale, dar și-a luat concediu neplătit ca să evite incompatibilitățile stabilite de legislație. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins duminică, 7 septembrie, o sesizare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a solicitat anularea […]
Acum 2 ore
07:10
La câteva zile le după moartea lui Giorgio Armani, industria modei și mediul de afaceri global urmăresc cu atenție viitorul imperiului construit de designerul italian, estimat la peste un miliard de dolari, transmite puterea.ro. De la visul anilor '70 la un brand global Giorgio Armani, decedat pe 4 septembrie la vârsta de 91 de ani, a […]
07:00
Vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică și fondatorul Partidului „Respect Moldova", Eugeniu Nichiforciuc, a avut mai multe întâlniri cu alegătorii din raionul Florești, localitatea sa de baștină, dar și cu cei din satul Alexeevca, raionul Edineț. În cadrul vizitei, locuitorii din nordul țării și-au exprimat îngrijorările, dar și speranțele pentru viitor. Oamenii au vorbit despre problemele de […]
06:50
Atac fără precedent asupra Ucrainei: Kremlinul își bate joc de diplomație, declară șeful Comisiei Europene # SafeNews
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminica, 7 septembrie, că Rusia 'își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discriminare', făcând această afirmație după atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează EFE, citat de Agerpres. 'Noaptea trecută, Rusia a lansat unul […]
06:40
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev # SafeNews
Trupele Kievului au atacat noaptea trecutămrafinăria Ilsky din regiunea Krasnodar și stația de control a conductei petroliere „8-N", situată lângă satul Naitopovici din regiunea Briansk, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Hotnews. Ambele obiective sunt folosite pentru aprovizionarea cu combustibil a trupelor ruse implicate în invazia Ucrainei, se arată în […]
06:30
Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat după doar 11 luni în funcție. Conform presei nipone, el își anunțase mai mulți colegi din Partidul Liberal Democratic (LDP) că intenționează să se retragă de la conducerea guvernului El a menționat că a încheiat un tratat comercial cu Statele Unite privind taxele vamale asupra cărora insistă președintele american […]
06:20
Un moldovean de 47 de ani a încercat să îşi omoare soţia, în vârstă de 42 de ani, la Avezzano (provincia L'Aquila),în regiunea Abruzzo, Italia, în urma unui conflict. Potrivit presei străine, cei doi soți, ambii moldoveni și rezidenți în Luco dei Marsi, au fost văzuți de trecători în jurul orei 2:30 noaptea discutând aprins […]
Acum 4 ore
06:10
Comisia Electorală a stabilit ordinea celor 23 de candidați la alegerile parlamentare în buletinul de vot # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC),în cadrul ședinței de duminică, 7 septembrie 2025, a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. De asemenea, autoritatea electorală a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare. Potrivit hotărârii CEC, […]
Acum 24 ore
10:00
Partidul „Moldova Mare" a fost înregistrat oficial în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, după ce a fost respins de trei ori de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Lidera formațiunii, Victoria Furtună, a calificat decizia drept o „victorie împotriva abuzurilor sistemului" și un „moment istoric" pentru partid. Într-o declarație publică, Furtună a afirmat […]
09:10
Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, vrea să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violențele tot mai grave legate de droguri, notează Politico. „Armata are rolul de a apăra integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac asta la granițe sau departe, în misiuni externe. Dar și războiul împotriva criminalității din droguri ține […]
09:00
Serghei Cotelinic a preluat funcția de director interimar al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) și a declarat un salariu anual de 205.618 lei, precum și un apartament și două automobile. În martie 2025, Serghei Cotelinic, fostul șef al depoului de locomotive din Chișinău, a fost numit director interimar al întreprinderii de stat, […]
08:50
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că nu va tolera coruperea electorală și protestele organizate pe bani sau la comanda cuiva. Politicianul, în prezent președinte al Parlamentului, a menționat că a luptat pentru o țară unde poți protesta liber, nu pentru o țară unde protestele sunt plătite și oamenii mințiți, transmite ipn.md. „Vrei […]
08:40
Vineri, 5 septembrie, fostul ministru al Educației și Cercetării, actualmente candidat la funcția de deputat pe lista Partidului „Respect Moldova", Lilia Pogolșa, împreună cu Ruslan Petrusenco, președintele organizației municipiului Chișinău, și Sandu Cernean, președintele organizației primare Durlești, au avut o întâlnire cu cadrele didactice și de conducere de la Liceul „Hyperion" și Grădinița-creșă nr. 2 […]
08:30
Neymar, „alesul” sorții: moștenește aproape un miliard de euro de la o persoană necunoscută # SafeNews
Potrivit presei braziliene, Neymar ar fi fost desemnat unicul moștenitor al averii impresionante a unui miliardar retras din Porto Alegre, estimată la peste 840 de milioane de lire sterline. Testamentul, semnat și autentificat pe 12 iunie în prezența a doi martori, a stârnit uimire, mai ales că fotbalistul și omul de afaceri nu s-ar fi […]
08:20
Statele Unite continuă să-și mențină angajamentul în regiunea Mării Negre, inclusiv față de Republica Moldova și România, dar termenii și modul în care acest sprijin se aplică pot părea uneori neclari, potrivit expertei în diplomație internațională Clara Volintiru. „Statele Unite trăiesc o confruntare internă între diferite școli ideologice și abordări de politică externă, ceea ce […]
Ieri
08:10
Selecționerul Serghei Cleșcenco a „tunat" la adresa fotbaliștilor echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova după înfrângerea usturătoare. Cleșcenco i-a criticat pentru lipsa de atitudine pe care au avut-o în această partidă pierdută de „tricolori" fără drept de apel cu scorul de 0:4. „Ce fel de indicații? Pe teren trebuie să muncești, dar noi prima […]
08:00
Ambasada Irlandei își va deschide curând ușile la Chișinău. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu pe contul său de Facebook. În cadrul ultimei sale vizite în Irlanda, Grosu a primit asigurări că în această toamnă va fi acreditat primul ambasador cu sediul la Chișinău. „Angajamentul este ca pentru luna octombrie să avem deschisă […]
07:50
Spitalul Raional Rezina, care oferă asistență medicală pentru peste 109 mii de locuitori din raioanele Rezina, Râbnița și Camenca, dispune acum de condiții îmbunătățite pentru angajați și pacienți, în urma unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a vizat înlocuirea tâmplăriei în blocul Secției consultative, fiind montate ferestre și […]
07:40
Donald Trump sare în apărarea companiei Google și amenință Uniunea Europeană, după amenda de aproape 3 miliarde de euro # SafeNews
Donald Trump a reacționat dur după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă în industria tehnologiei publicitare. Președintele SUA a calificat sancțiunea drept „nedreaptă" și „discriminatorie", amenințând cu măsuri de retorsiune împotriva Uniunii Europene, scrie Libertatea.ro. Trump, despre sancțiunea UE: „Foarte nedreaptă și discriminatorie" Într-o postare pe […]
07:30
Elena Glizan a adus a doua medalie de argint pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe maraton, care se desfășoară în orașul Győr, Ungaria. Sportiva Centrului Sportiv de Pregătire a Lotului Național a urcat pe treapta a doua a podiumului în proba de canoe simplu, la categoria de vârstă sub 23 de ani, transmite […]
07:20
Ministrul ungar de Externe susține că sunt țări europene care cumpără țiței rusesc pe ascuns: „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare” # SafeNews
Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că țări europene cumpără țiței din Rusia pe ascuns, în timp ce Ungaria face asta în mod deschis pentru că nu are alternative. Şeful diplomaţiei ungare a fost întrebat şi despre recenta afirmaţie a preşedintelui american Donald Trump, prin care şeful statului american a lansat un apel către […]
07:10
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerin
6 septembrie 2025
15:40
Sesizare depusă de PAS la Comisia Electorală Centrală împotriva lui Ion Ceban, după vizita în Italia. Au cerut să fie sancționat # SafeNews
PAS cere Comisiei Electorale Centrale (CEC) sancționarea liderului MAN, Ion Ceban, după vizita în Italia. Partidul susține că acesta ar fi solicitat viza temporară invocând calitatea sa de primar, iar la evenimentul din Roma ar fi urmat să participe tot în calitate de edil. Asta deși Ceban a fost suspendat din funcția de primar începând […] Articolul Sesizare depusă de PAS la Comisia Electorală Centrală împotriva lui Ion Ceban, după vizita în Italia. Au cerut să fie sancționat apare prima dată în SafeNews.
11:10
SUA au decis să trimită zece avioane de luptă în Puerto Rico, teritoriu afiliat Statelor Unite, pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, relatează, citând surse, CBS News. Avioanele F-35 vor fi trimise pe un aerodrom aflat în insula din Caraibe cu trei milioane de locuitori, au declarat vineri pentru AFP surse americane. Tensiunile […] Articolul Luptă contra drogurilor: SUA trimit zece avioane de luptă în Puerto Rico apare prima dată în SafeNews.
11:00
Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: „E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii” # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie 2025, un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a lumii. Avem cea mai puternică armată din lume”, a declarat Trump înainte de a semna ordinul. Ordinul autorizează Secretarul […] Articolul Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: „E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Mike Tyson și Floyd Mayweather se vor întâlni într-un meci demonstrativ de box în 2026. Data și locul luptei vor fi anunțate ulterior. Fostul campion mondial american la box, Mike Tyson, va susține un meci demonstrativ cu Floyd Mayweather. Despre aceasta informează ESPN, scrie point.md. În noiembrie 2024, Tyson a pierdut în fața bloggerului Jake […] Articolul Mike Tyson și Floyd Mayweather se vor întâlni într-un meci demonstrativ în 2026 apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un surfer a fost atacat mortal de un presupus „rechin mare”, sâmbătă, într-un incident rar în largul coastei din Sydney, ceea ce a dus la o serie de închideri de plaje, au declarat autoritățile australiene, potrivit AFP. Victima a fost scoasă din valurile Pacificului și adusă pe țărmul plajei Long Reef din nordul orașului Sydney, […] Articolul Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un „rechin mare” apare prima dată în SafeNews.
09:20
O nouă medalia pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe din Ungaria. Elena Glizan, argint în proba de canoe simplu # SafeNews
O nouă performanță pentru Republica Moldova. Sportiva Centrului Sportiv de Pregătire a Lotului Național, Elena Glizan, a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care se desfășoară în orașul Gyor, Ungaria. Potrivit Ministerului Educației, sportiva moldoveancă Elena Glizan a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere în proba de canoe […] Articolul O nouă medalia pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe din Ungaria. Elena Glizan, argint în proba de canoe simplu apare prima dată în SafeNews.
09:20
Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova. Sistemul „Nostradamus”, readus la viață # SafeNews
Ministerul francez al Apărării își intensifică investițiile într-un sistem radar construit în anii 1990, ca parte a eforturilor Parisului de a-și consolida apărarea de avertizare timpurie și de a reduce dependența Europei de Statele Unite. Asta după ce politicienii au recunoscut că conflictele din Ucraina și Gaza „le-au dat multe de gândit”, scrie Digi24.ro cu referire la […] Articolul Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova. Sistemul „Nostradamus”, readus la viață apare prima dată în SafeNews.
09:10
Vlad Kulminski, primit la Casa Albă. I-a prezentat lui Donald Trump scrisorile de acreditare # SafeNews
Noul ambasador al R. Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare către președintele SUA, Donald J. Trump. Prezentarea scrisorilor a avut loc astăzi, 5 septembrie, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. Potrivit informațiilor oferite de Ambasada SUA la Chișinău, discuțiile oficialilor au vizat consolidarea parteneriatului moldo-american. Articolul Vlad Kulminski, primit la Casa Albă. I-a prezentat lui Donald Trump scrisorile de acreditare apare prima dată în SafeNews.
09:00
Administratorul bursei rusești de criptomonede Garantex, Alexei Beshchekov, a murit în circumstanțe misterioase cu doar câteva săptămâni înainte de extrădarea planificată în Statele Unite. Alexei Beshchekov, mogulul platformei de criptomonede Garantex, a fi fost găsit mort într-o închisoare indiană. Acest lucru a fost anunțat pe 5 septembrie de influentul canal rus de Telegram, apropiat de […] Articolul Mogulul criptomonedelor rusești, găsit mort într-o închisoare din India apare prima dată în SafeNews.
08:50
VIDEO // Victor Micu: „Respect Moldova” vrea o justiție pentru cetățeni, nu subordonată politic # SafeNews
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Victor Micu, fost președinte al CSM, consideră că justiția a fost subordonată politic guvernării PAS și că abia acum putem vorbi despre noțiunea de așa-zis stat capturat. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая Неделя” de la TV8. Micu a subliniat că, deși sondajele indică o percepție negativă asupra judecătorilor, procurorilor […] Articolul VIDEO // Victor Micu: „Respect Moldova” vrea o justiție pentru cetățeni, nu subordonată politic apare prima dată în SafeNews.
08:40
Moldova devine o destinație tot mai populară pentru studenții indieni, mai ales în domeniile medicinii și ingineriei. Despre aceasta a declarat într-un interviu pentru The Indian Express ambasadoarea Moldovei în India, Ana Taban, transmite rupor.md. „Numărul studenților indieni care se înscriu la universitățile noastre crește. În prezent avem aproximativ 3.000 de studenți indieni, aceasta fiind cea […] Articolul 3.000 de studenți indieni studiază în Moldova. apare prima dată în SafeNews.
08:30
Fugarii dintr-o țară în alta din UE vor primi pedeapsa cu încuviințarea statului de origine # SafeNews
Decizie importantă pentru țările membre al Uniunii Europene: magistrații Curții de Justiție a UE au decis că dacă un stat membru refuză executarea unui mandat european de arestare, cu scopul ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul statului respectiv, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din țara-membră emitentă. În context, ministrul român de externe, Oana Țoiu, […] Articolul Fugarii dintr-o țară în alta din UE vor primi pedeapsa cu încuviințarea statului de origine apare prima dată în SafeNews.
08:20
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # SafeNews
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg. Andris Spruds a declarat miercuri, într-un interviu acordat site-ului Delfi, că partidul său politic, Progresiștii, intenționează să prezinte guvernului, anul viitor, o propunere privind extinderea serviciului militar, care […] Articolul Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
O tânără britanică de 23 de ani a primit recent o sentință de închisoare pe viață în Dubai. Mama ei susține că fata a comis doar „o greșeală stupidă” și lansează un apel disperat pentru ajutor, atât financiar, cât și emoțional. O tânără britanică, Mia O’Brien, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnată […] Articolul Cum a ajuns o tânără să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai apare prima dată în SafeNews.
08:00
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul. Într-o postare pe pagina Telegram a Delegației UE în Republica Moldova se menționează că „acest lucru marchează un angajament reînnoit de consolidare a relațiilor UE–Republica Moldova, pe măsură ce țara […] Articolul Noua ambasadoare a UE și-a început oficial mandatul în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:50
Agenții federali americani au arestat vineri 475 de muncitori în urma unui raid de amploare, cea mai mare operațiune de acest fel realizată vreodată de Homeland Security Investigations. Un număr de 475 de persoane au fost reținute în urma unui raid de amploare la uzina Hyundai Metaplant din statul Georgia, cea mai mare operațiune de […] Articolul Raid masiv la un celebru producător auto: Circa 500 muncitori, arestați apare prima dată în SafeNews.
07:40
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii pronunțată vineri, 5 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție, care a anunțat că magistrații au admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive. Andronachi a solicitat ca examinarea demersului de arestare să […] Articolul Vladimir Andronachi a fost plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
07:30
Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanție de securitate: „Ar trebui să vină cu miile” # SafeNews
Mii de soldați occidentali ar putea fi desfășurați în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate furnizate de aliații Kievului în fața Rusiei, a afirmat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși președintele rus Vladimir Putin a exclus din nou într-o declarație mai devreme în aceeași zi posibilitatea să accepte vreo prezență militară străină în Ucraina, înainte […] Articolul Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanție de securitate: „Ar trebui să vină cu miile” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Departamentul Apărării al SUA a informat săptămâna trecută ţările europene că sprijinul din cadrul unui program cunoscut sub numele de „Secţiunea 333” va fi redus la zero începând cu următorul an fiscal, a declarat vineri un oficial al Ministerului Apărării lituanian, scrie Digi24. Două surse familiarizate cu situaţia au declarat joi că Statele Unite vor elimina […] Articolul SUA au informat Europa că reduc asistenţa de securitate militară apare prima dată în SafeNews.
07:10
VIDEO // Detalii despre perchezițiile de ieri ale poliției într-un dosar de corupere electorală # SafeNews
În timpul perchezițiilor efectuate ieri 6 septembrie în Chișinău și Ungheni într-un dosar de corupere electorală, autoritățile au ridicat 10 telefoane mobile, 2 laptopuri, 2 tablete, 2 calculatoare, 9 dispozitive de stocare a datelor, 23 de carduri bancare și sume de bani în diferite valute. Poliţia anunţă că mai multe persoane au fost audiate, iar […] Articolul VIDEO // Detalii despre perchezițiile de ieri ale poliției într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în SafeNews.
5 septembrie 2025
18:10
VIDEO // AUR Moldova a lansat oficial Organizația de Femei: „Femeile pot fi motorul Reîntregirii și al integrării europene” # SafeNews
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a lansat oficial Organizația de Femei, o nouă structură destinată consolidării participării femeilor în viața politică și civică. Evenimentul de constituire, a reunit membre și susținătoare ale formațiunii din mai multe raioane ale țării, se arată într-un comunicat emis presei. Organizația își propune să promoveze egalitatea […] Articolul VIDEO // AUR Moldova a lansat oficial Organizația de Femei: „Femeile pot fi motorul Reîntregirii și al integrării europene” apare prima dată în SafeNews.
18:00
Partidul „Moldova Mare”, admis condiționat în cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis oficial înregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Decizia a fost luată cu o clauză de rezervă, în sensul că înregistrarea ar putea fi revocată în cazul în care lista candidaților nu respectă în totalitate prevederile Codului Electoral. Potrivit hotărârii adoptate, formațiunea […] Articolul Partidul „Moldova Mare”, admis condiționat în cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
