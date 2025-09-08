Comisia Electorală a stabilit ordinea celor 23 de candidați la alegerile parlamentare în buletinul de vot

15:50

Consiliul de Administraţie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters. Pachetul propus, care va fi […] Articolul Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii apare prima dată în SafeNews.