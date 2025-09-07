Repoziționarea SUA în Marea Neagră: Ce înseamnă pentru Moldova și România
SafeNews, 7 septembrie 2025 08:20
Statele Unite continuă să-și mențină angajamentul în regiunea Mării Negre, inclusiv față de Republica Moldova și România, dar termenii și modul în care acest sprijin se aplică pot părea uneori neclari, potrivit expertei în diplomație internațională Clara Volintiru. „Statele Unite trăiesc o confruntare internă între diferite școli ideologice și abordări de politică externă, ceea ce […] Articolul Repoziționarea SUA în Marea Neagră: Ce înseamnă pentru Moldova și România apare prima dată în SafeNews.
Acum 5 minute
08:50
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că nu va tolera coruperea electorală și protestele organizate pe bani sau la comanda cuiva. Politicianul, în prezent președinte al Parlamentului, a menționat că a luptat pentru o țară unde poți protesta liber, nu pentru o țară unde protestele sunt plătite și oamenii mințiți, transmite ipn.md. „Vrei […] Articolul Igor Grosu: Protestele plătite nu sunt democrație. apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
08:40
Vineri, 5 septembrie, fostul ministru al Educației și Cercetării, actualmente candidat la funcția de deputat pe lista Partidului „Respect Moldova”, Lilia Pogolșa, împreună cu Ruslan Petrusenco, președintele organizației municipiului Chișinău, și Sandu Cernean, președintele organizației primare Durlești, au avut o întâlnire cu cadrele didactice și de conducere de la Liceul „Hyperion” și Grădinița-creșă nr. 2 […] Articolul FOTO // Fără respect pentru profesori nu există educație de calitate apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:30
Neymar, „alesul” sorții: moștenește aproape un miliard de euro de la o persoană necunoscută # SafeNews
Potrivit presei braziliene, Neymar ar fi fost desemnat unicul moștenitor al averii impresionante a unui miliardar retras din Porto Alegre, estimată la peste 840 de milioane de lire sterline. Testamentul, semnat și autentificat pe 12 iunie în prezența a doi martori, a stârnit uimire, mai ales că fotbalistul și omul de afaceri nu s-ar fi […] Articolul Neymar, „alesul” sorții: moștenește aproape un miliard de euro de la o persoană necunoscută apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:20
08:10
Selecționerul Serghei Cleșcenco a „tunat” la adresa fotbaliștilor echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova după înfrângerea usturătoare. Cleșcenco i-a criticat pentru lipsa de atitudine pe care au avut-o în această partidă pierdută de „tricolori” fără drept de apel cu scorul de 0:4. „Ce fel de indicații? Pe teren trebuie să muncești, dar noi prima […] Articolul VIDEO // Foc și pară după meciul cu Israel. Cleșcenco și-a criticat fotbaliștii apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ambasada Irlandei își va deschide curând ușile la Chișinău. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu pe contul său de Facebook. În cadrul ultimei sale vizite în Irlanda, Grosu a primit asigurări că în această toamnă va fi acreditat primul ambasador cu sediul la Chișinău. „Angajamentul este ca pentru luna octombrie să avem deschisă […] Articolul VIDEO // Irlanda va deschide o Ambasadă la Chișinău în luna octombrie apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:50
Spitalul Raional Rezina, care oferă asistență medicală pentru peste 109 mii de locuitori din raioanele Rezina, Râbnița și Camenca, dispune acum de condiții îmbunătățite pentru angajați și pacienți, în urma unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a vizat înlocuirea tâmplăriei în blocul Secției consultative, fiind montate ferestre și […] Articolul Spitalul din Rezina are geamuri și uși noi: CNAM a alocat 1,1 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
07:40
Donald Trump sare în apărarea companiei Google și amenință Uniunea Europeană, după amenda de aproape 3 miliarde de euro # SafeNews
Donald Trump a reacționat dur după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă în industria tehnologiei publicitare. Președintele SUA a calificat sancțiunea drept „nedreaptă” și „discriminatorie”, amenințând cu măsuri de retorsiune împotriva Uniunii Europene, scrie Libertatea.ro. Trump, despre sancțiunea UE: „Foarte nedreaptă și discriminatorie” Într-o postare pe […] Articolul Donald Trump sare în apărarea companiei Google și amenință Uniunea Europeană, după amenda de aproape 3 miliarde de euro apare prima dată în SafeNews.
07:30
Elena Glizan a adus a doua medalie de argint pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe maraton, care se desfășoară în orașul Győr, Ungaria. Sportiva Centrului Sportiv de Pregătire a Lotului Național a urcat pe treapta a doua a podiumului în proba de canoe simplu, la categoria de vârstă sub 23 de ani, transmite […] Articolul A doua medalie de argint pentru R. Moldova, la Campionatele Mondialele de canoe maraton apare prima dată în SafeNews.
07:20
Ministrul ungar de Externe susține că sunt țări europene care cumpără țiței rusesc pe ascuns: „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare” # SafeNews
Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că țări europene cumpără țiței din Rusia pe ascuns, în timp ce Ungaria face asta în mod deschis pentru că nu are alternative. Şeful diplomaţiei ungare a fost întrebat şi despre recenta afirmaţie a preşedintelui american Donald Trump, prin care şeful statului american a lansat un apel către […] Articolul Ministrul ungar de Externe susține că sunt țări europene care cumpără țiței rusesc pe ascuns: „Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP, preluat de news.ro. Peste 1.400 de persoane, provenind din aproximativ douăzeci de ţări, au răspuns invitaţiei asociaţiei italiene „La Tenda di Gionata” (Cortul […] Articolul Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican. Peste 1.000 de persoane vor participa la eveniment apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
15:40
Sesizare depusă de PAS la Comisia Electorală Centrală împotriva lui Ion Ceban, după vizita în Italia. Au cerut să fie sancționat # SafeNews
PAS cere Comisiei Electorale Centrale (CEC) sancționarea liderului MAN, Ion Ceban, după vizita în Italia. Partidul susține că acesta ar fi solicitat viza temporară invocând calitatea sa de primar, iar la evenimentul din Roma ar fi urmat să participe tot în calitate de edil. Asta deși Ceban a fost suspendat din funcția de primar începând […] Articolul Sesizare depusă de PAS la Comisia Electorală Centrală împotriva lui Ion Ceban, după vizita în Italia. Au cerut să fie sancționat apare prima dată în SafeNews.
11:10
SUA au decis să trimită zece avioane de luptă în Puerto Rico, teritoriu afiliat Statelor Unite, pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, relatează, citând surse, CBS News. Avioanele F-35 vor fi trimise pe un aerodrom aflat în insula din Caraibe cu trei milioane de locuitori, au declarat vineri pentru AFP surse americane. Tensiunile […] Articolul Luptă contra drogurilor: SUA trimit zece avioane de luptă în Puerto Rico apare prima dată în SafeNews.
11:00
Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: „E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii” # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie 2025, un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a lumii. Avem cea mai puternică armată din lume”, a declarat Trump înainte de a semna ordinul. Ordinul autorizează Secretarul […] Articolul Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: „E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Mike Tyson și Floyd Mayweather se vor întâlni într-un meci demonstrativ de box în 2026. Data și locul luptei vor fi anunțate ulterior. Fostul campion mondial american la box, Mike Tyson, va susține un meci demonstrativ cu Floyd Mayweather. Despre aceasta informează ESPN, scrie point.md. În noiembrie 2024, Tyson a pierdut în fața bloggerului Jake […] Articolul Mike Tyson și Floyd Mayweather se vor întâlni într-un meci demonstrativ în 2026 apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un surfer a fost atacat mortal de un presupus „rechin mare”, sâmbătă, într-un incident rar în largul coastei din Sydney, ceea ce a dus la o serie de închideri de plaje, au declarat autoritățile australiene, potrivit AFP. Victima a fost scoasă din valurile Pacificului și adusă pe țărmul plajei Long Reef din nordul orașului Sydney, […] Articolul Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un „rechin mare” apare prima dată în SafeNews.
09:20
O nouă medalia pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe din Ungaria. Elena Glizan, argint în proba de canoe simplu # SafeNews
O nouă performanță pentru Republica Moldova. Sportiva Centrului Sportiv de Pregătire a Lotului Național, Elena Glizan, a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, care se desfășoară în orașul Gyor, Ungaria. Potrivit Ministerului Educației, sportiva moldoveancă Elena Glizan a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere în proba de canoe […] Articolul O nouă medalia pentru Republica Moldova la Campionatele Mondiale de canoe din Ungaria. Elena Glizan, argint în proba de canoe simplu apare prima dată în SafeNews.
09:20
Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova. Sistemul „Nostradamus”, readus la viață # SafeNews
Ministerul francez al Apărării își intensifică investițiile într-un sistem radar construit în anii 1990, ca parte a eforturilor Parisului de a-și consolida apărarea de avertizare timpurie și de a reduce dependența Europei de Statele Unite. Asta după ce politicienii au recunoscut că conflictele din Ucraina și Gaza „le-au dat multe de gândit”, scrie Digi24.ro cu referire la […] Articolul Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova. Sistemul „Nostradamus”, readus la viață apare prima dată în SafeNews.
09:10
Vlad Kulminski, primit la Casa Albă. I-a prezentat lui Donald Trump scrisorile de acreditare # SafeNews
Noul ambasador al R. Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare către președintele SUA, Donald J. Trump. Prezentarea scrisorilor a avut loc astăzi, 5 septembrie, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. Potrivit informațiilor oferite de Ambasada SUA la Chișinău, discuțiile oficialilor au vizat consolidarea parteneriatului moldo-american. Articolul Vlad Kulminski, primit la Casa Albă. I-a prezentat lui Donald Trump scrisorile de acreditare apare prima dată în SafeNews.
09:00
Administratorul bursei rusești de criptomonede Garantex, Alexei Beshchekov, a murit în circumstanțe misterioase cu doar câteva săptămâni înainte de extrădarea planificată în Statele Unite. Alexei Beshchekov, mogulul platformei de criptomonede Garantex, a fi fost găsit mort într-o închisoare indiană. Acest lucru a fost anunțat pe 5 septembrie de influentul canal rus de Telegram, apropiat de […] Articolul Mogulul criptomonedelor rusești, găsit mort într-o închisoare din India apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:50
VIDEO // Victor Micu: „Respect Moldova” vrea o justiție pentru cetățeni, nu subordonată politic # SafeNews
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Victor Micu, fost președinte al CSM, consideră că justiția a fost subordonată politic guvernării PAS și că abia acum putem vorbi despre noțiunea de așa-zis stat capturat. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая Неделя” de la TV8. Micu a subliniat că, deși sondajele indică o percepție negativă asupra judecătorilor, procurorilor […] Articolul VIDEO // Victor Micu: „Respect Moldova” vrea o justiție pentru cetățeni, nu subordonată politic apare prima dată în SafeNews.
08:40
Moldova devine o destinație tot mai populară pentru studenții indieni, mai ales în domeniile medicinii și ingineriei. Despre aceasta a declarat într-un interviu pentru The Indian Express ambasadoarea Moldovei în India, Ana Taban, transmite rupor.md. „Numărul studenților indieni care se înscriu la universitățile noastre crește. În prezent avem aproximativ 3.000 de studenți indieni, aceasta fiind cea […] Articolul 3.000 de studenți indieni studiază în Moldova. apare prima dată în SafeNews.
08:30
Fugarii dintr-o țară în alta din UE vor primi pedeapsa cu încuviințarea statului de origine # SafeNews
Decizie importantă pentru țările membre al Uniunii Europene: magistrații Curții de Justiție a UE au decis că dacă un stat membru refuză executarea unui mandat european de arestare, cu scopul ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul statului respectiv, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din țara-membră emitentă. În context, ministrul român de externe, Oana Țoiu, […] Articolul Fugarii dintr-o țară în alta din UE vor primi pedeapsa cu încuviințarea statului de origine apare prima dată în SafeNews.
08:20
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 # SafeNews
Ministrul Apărării din Letonia a declarat că țara sa ar trebui să înceapă recrutarea femeilor în armată în 2028, ca parte a eforturilor de extindere a forțelor armate, relatează Bloomberg. Andris Spruds a declarat miercuri, într-un interviu acordat site-ului Delfi, că partidul său politic, Progresiștii, intenționează să prezinte guvernului, anul viitor, o propunere privind extinderea serviciului militar, care […] Articolul Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028 apare prima dată în SafeNews.
08:10
O tânără britanică de 23 de ani a primit recent o sentință de închisoare pe viață în Dubai. Mama ei susține că fata a comis doar „o greșeală stupidă” și lansează un apel disperat pentru ajutor, atât financiar, cât și emoțional. O tânără britanică, Mia O’Brien, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnată […] Articolul Cum a ajuns o tânără să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai apare prima dată în SafeNews.
08:00
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul. Într-o postare pe pagina Telegram a Delegației UE în Republica Moldova se menționează că „acest lucru marchează un angajament reînnoit de consolidare a relațiilor UE–Republica Moldova, pe măsură ce țara […] Articolul Noua ambasadoare a UE și-a început oficial mandatul în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:50
Agenții federali americani au arestat vineri 475 de muncitori în urma unui raid de amploare, cea mai mare operațiune de acest fel realizată vreodată de Homeland Security Investigations. Un număr de 475 de persoane au fost reținute în urma unui raid de amploare la uzina Hyundai Metaplant din statul Georgia, cea mai mare operațiune de […] Articolul Raid masiv la un celebru producător auto: Circa 500 muncitori, arestați apare prima dată în SafeNews.
07:40
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii pronunțată vineri, 5 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție, care a anunțat că magistrații au admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive. Andronachi a solicitat ca examinarea demersului de arestare să […] Articolul Vladimir Andronachi a fost plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
07:30
Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanție de securitate: „Ar trebui să vină cu miile” # SafeNews
Mii de soldați occidentali ar putea fi desfășurați în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate furnizate de aliații Kievului în fața Rusiei, a afirmat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși președintele rus Vladimir Putin a exclus din nou într-o declarație mai devreme în aceeași zi posibilitatea să accepte vreo prezență militară străină în Ucraina, înainte […] Articolul Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanție de securitate: „Ar trebui să vină cu miile” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Departamentul Apărării al SUA a informat săptămâna trecută ţările europene că sprijinul din cadrul unui program cunoscut sub numele de „Secţiunea 333” va fi redus la zero începând cu următorul an fiscal, a declarat vineri un oficial al Ministerului Apărării lituanian, scrie Digi24. Două surse familiarizate cu situaţia au declarat joi că Statele Unite vor elimina […] Articolul SUA au informat Europa că reduc asistenţa de securitate militară apare prima dată în SafeNews.
07:10
VIDEO // Detalii despre perchezițiile de ieri ale poliției într-un dosar de corupere electorală # SafeNews
În timpul perchezițiilor efectuate ieri 6 septembrie în Chișinău și Ungheni într-un dosar de corupere electorală, autoritățile au ridicat 10 telefoane mobile, 2 laptopuri, 2 tablete, 2 calculatoare, 9 dispozitive de stocare a datelor, 23 de carduri bancare și sume de bani în diferite valute. Poliţia anunţă că mai multe persoane au fost audiate, iar […] Articolul VIDEO // Detalii despre perchezițiile de ieri ale poliției într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în SafeNews.
5 septembrie 2025
18:10
VIDEO // AUR Moldova a lansat oficial Organizația de Femei: „Femeile pot fi motorul Reîntregirii și al integrării europene” # SafeNews
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a lansat oficial Organizația de Femei, o nouă structură destinată consolidării participării femeilor în viața politică și civică. Evenimentul de constituire, a reunit membre și susținătoare ale formațiunii din mai multe raioane ale țării, se arată într-un comunicat emis presei. Organizația își propune să promoveze egalitatea […] Articolul VIDEO // AUR Moldova a lansat oficial Organizația de Femei: „Femeile pot fi motorul Reîntregirii și al integrării europene” apare prima dată în SafeNews.
18:00
Partidul „Moldova Mare”, admis condiționat în cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis oficial înregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Decizia a fost luată cu o clauză de rezervă, în sensul că înregistrarea ar putea fi revocată în cazul în care lista candidaților nu respectă în totalitate prevederile Codului Electoral. Potrivit hotărârii adoptate, formațiunea […] Articolul Partidul „Moldova Mare”, admis condiționat în cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
17:00
Departamentul Apărării al SUA a informat săptămâna trecută ţările europene că sprijinul din cadrul unui program cunoscut sub numele de „Secţiunea 333” va fi redus la zero începând cu următorul an fiscal, a declarat vineri un oficial al Ministerului Apărării lituanian. Două surse familiarizate cu situaţia au declarat joi că Statele Unite vor elimina treptat […] Articolul SUA au informat Europa că reduc asistenţa de securitate militară apare prima dată în SafeNews.
16:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, relatează Reuters. „Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine. Să aibă împreună un viitor lung […] Articolul Donald Trump declară că Rusia și India „au fost pierdute” în favoarea Chinei apare prima dată în SafeNews.
16:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 5 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:00
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost plasat în izolatorul de detenție pentru 30 de zile, în urma unei decizii luate astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Instanța a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive în privința acestuia. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Andronachi a solicitat ca demersul să fie examinat în lipsa sa. Reamintim că Vladimir […] Articolul Fostul deputat Vladimir Andronachi, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // AUR din Republica Moldova: „Unirea cu România este soluția pentru dezvoltarea localităților” # SafeNews
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile țării, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, se arată într-un comunicat de presă emis de partid. În declarația sa, președintele AUR a atras atenția asupra bugetelor insuficiente și a lipsei investițiilor, care condamnă comunitățile la stagnare și […] Articolul VIDEO // AUR din Republica Moldova: „Unirea cu România este soluția pentru dezvoltarea localităților” apare prima dată în SafeNews.
15:50
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii # SafeNews
Consiliul de Administraţie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters. Pachetul propus, care va fi […] Articolul Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii apare prima dată în SafeNews.
15:40
Investiție de 1,6 milioane de euro: Secția prematuri de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, complet modernizată # SafeNews
Secția destinată îngrijirii nou-născuților prematuri din cadrul Institutului Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău a fost redeschisă oficial, după un amplu proces de renovare și modernizare. Investiția, în valoare de 1,6 milioane de euro, a fost realizată în cadrul proiectului transfrontalier „Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți”, cu sprijin financiar din partea Uniunii […] Articolul Investiție de 1,6 milioane de euro: Secția prematuri de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, complet modernizată apare prima dată în SafeNews.
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați în Republica Moldova. Este vorba despre:• Iwona Daria Piorko Bermig – ambasadorul agreat al Uniunii Europene,• Hubert Knirsch – ambasadorul agreat al Republicii Federale Germania,• Myles Geiran – ambasadorul agreat al Republicii Irlanda,• Yoram Elron – ambasadorul […] Articolul Opt ambasadori și-au prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
15:10
Donald Trump a declarat că va discuta în curând cu liderul rus Vladimir Putin, după ce a vorbit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuţie ar putea avea loc în viitorul apropiat. „Da, voi discuta cu el”, a […] Articolul Donald Trump anunță o nouă discuție cu Vladimir Putin. Reacția Kremlinului apare prima dată în SafeNews.
15:00
Un bogat moştenitor a fost ales prim-ministru al Thailandei pentru a scoate țara din criză. Poreclit „Noo”(Şoarece), este considerat un adevărat cameleon politic # SafeNews
Într-un demers de a pune capăt unei săptămâni de haos şi blocaj politic, magnatul conservator din domeniul imobiliar Anutin Charnvirakul a câştigat vineri votul în Parlamentul thailandez pentru a deveni următorul prim-ministru al ţării, învingându-l pe candidatul partidului de guvernământ al influentei familii Shinawatra, cea care a dominat timp de decenii viaţa politică de la […] Articolul Un bogat moştenitor a fost ales prim-ministru al Thailandei pentru a scoate țara din criză. Poreclit „Noo”(Şoarece), este considerat un adevărat cameleon politic apare prima dată în SafeNews.
14:50
Accident grav la Tiraspol: O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni de o șoferiță de 20 de ani # SafeNews
O femeie de 48 de ani a fost grav rănită după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni, joi dimineața, 4 septembrie, în Tiraspol. Accidentul s-a produs în timp ce mai mulți pietoni traversau regulamentar strada. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Volkswagen, condus de o tânără de 20 […] Articolul Accident grav la Tiraspol: O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni de o șoferiță de 20 de ani apare prima dată în SafeNews.
14:30
Drone, în apropiere de Sulina. Au schimbat traiectoria după ce România a trimis avioane Eurofighter Typhoon # SafeNews
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE regiunii Sulina din România iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina, informează news.ro. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, […] Articolul Drone, în apropiere de Sulina. Au schimbat traiectoria după ce România a trimis avioane Eurofighter Typhoon apare prima dată în SafeNews.
14:20
VIDEO // Doi egipteni, prinși în lanul de porumb lângă Leușeni în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera din R. Moldova spre România # SafeNews
Doi bărbați originari din Egipt au fost reținuți de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să treacă ilegal granița din Republica Moldova în România, în zona localității Leușeni, raionul Hîncești. Tentativa a avut loc în seara zilei de 2 septembrie. Cei doi se deplasau pe jos, cu rucsacuri în spate, pe terenuri agricole din […] Articolul VIDEO // Doi egipteni, prinși în lanul de porumb lângă Leușeni în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera din R. Moldova spre România apare prima dată în SafeNews.
14:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere de revizuire la Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție (CSJ), vizând decizia pronunțată la 2 septembrie 2025, prin care formațiunea a fost exclusă din competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a […] Articolul PLDM: „Recursul a fost examinat fără participarea părților, contrar legii” apare prima dată în SafeNews.
13:50
Medalie de argint pentru Serghei Tarnovschi la Campionatul Mondial de canoe maraton din Ungaria # SafeNews
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, desfășurat în orașul Gyor, Ungaria. Informația a fost confirmată de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, care au felicitat sportivul pentru performanța sa remarcabilă. Tarnovschi a urcat pe treapta a doua a podiumului, încheind cursa de 3,6 km cu timpul de […] Articolul Medalie de argint pentru Serghei Tarnovschi la Campionatul Mondial de canoe maraton din Ungaria apare prima dată în SafeNews.
13:40
Pedepse mai mici pentru deținuții care citesc. Țara care eliberează mai devreme infractorii în funcție de cărţile citite # SafeNews
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte” în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică din Asia Centrală, informează AFP. Noua modificare a Codului Penal vizează peste 13.500 de deţinuţi, dar nu se aplică […] Articolul Pedepse mai mici pentru deținuții care citesc. Țara care eliberează mai devreme infractorii în funcție de cărţile citite apare prima dată în SafeNews.
13:30
Tragedie evitată la limită: IGSU dezvăluie detalii despre incendiul izbucnit la o cafenea din sectorul Ciocana. Află cauza care a dus la dezastru # SafeNews
O explozie de butelie cu gaz, produsă într-o clădire comercială din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău, a fost la un pas să se transforme într-o tragedie, în seara zilei de 4 septembrie 2025. Din fericire, toate persoanele aflate în incintă au fost evacuate la timp, iar deflagrația s-a produs înainte ca pompierii să ajungă la […] Articolul Tragedie evitată la limită: IGSU dezvăluie detalii despre incendiul izbucnit la o cafenea din sectorul Ciocana. Află cauza care a dus la dezastru apare prima dată în SafeNews.
