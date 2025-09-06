Zi de vară târzie: Soarele domină cerul Moldovei astăzi
UNIMEDIA, 6 septembrie 2025 07:20
Astăzi, vremea în Moldova se anunță a fi predominant frumoasă, fără semne de precipitații, cu cer senin și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
• • •
Acum 12 ore
21:10
(video) „Ne-am văzut în ziua când am fost exclusă din partid”: Olesea Stamate, despre ultima discuție cu Maia Sandu # UNIMEDIA
Candidata independentă la parlamentarele din 28 septembrie 2025, Olesea Stamate a vorbit în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA despre ultima discuție dintre ea și președinta Maia Sandu.
20:50
Avertismentul lui Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: Petrolul rusesc nu are viitor în Europa # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul slovac Robert Fico au discutat vineri în oraşul ucrainean Ujgorod despre importurile slovace de petrol rusesc şi despre recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia, probleme care sunt o sursă de dispută între Ucraina, de o parte, şi Ungaria şi Slovacia, de cealaltă parte, scrie digi24.ro.
20:40
Descoperire macabră în capitală: O femeie de 66 de ani, găsită moartă, după ce s-ar fi sinucis # UNIMEDIA
O femeie de 66 de ani a fost găsită decedată într-un apartament de pe strada Ginta Latină. Potrivit oamenilor legii, aceasta s-ar fi sinucis.
20:10
Loredana, surpriză de proporţii. I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe care o așteptam” # UNIMEDIA
Loredana Groza reușește să surprindă și să fie cu un pas înaintea tuturor, fie că vorbim de muzică sau de film. Artista și-a surprins plăcut fanii prin lansarea unei piese cu Direcția 5, după o pauză de 3 decenii. În interviul acordat pentru cancan.ro, diva a vorbit despre culisele acestei colaborări, Marian Ionescu și colegii lui numărându-se și printre invitații de la concertul Maiastra, pe care Lori îl va susține în toamnă la Sala Palatului. Artista le este recunoscătoare oamenilor care au crezut în ea și care au contribuit la succesul pe care îl are de ani buni.
20:00
„Orice om greșește”. Olesea Stamate, despre regretele din activitatea politică: Nu privesc în trecut, dar... # UNIMEDIA
Candidata independentă la parlamentarele din 28 septembrie 2025, Olesea Stamate, a recunoscut la UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA că nu are regrete legate de activitatea din ultimii 5 ani. „Ca și orice om greșesc și încerc să învăț din această lecție ca să nu o comit pe viitor”, a menționat Stamate.
19:40
Meghan Markle, dată în vileag de o fostă prietenă: „Moare de invidie când vede cât de mult este iubită Kate” # UNIMEDIA
Valurile de simpatie pe care le-a provocat apariția de ieri a Prințesei de Wales posibil să-i fi lăsat din nou un gust amar cumnatei sale, Meghan Markle, despre care s-a tot zvonit că este o femeie destul de invidioasă, scrie presa română.
19:30
AUR din Republica Moldova și-a lansat Organizația de Femei: „Vrem o Moldovă unită cu România” # UNIMEDIA
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a constituit oficial Organizația de Femei, o structură destinată implicării active a femeilor în viața politică, promovării egalității de gen și reprezentării lor în toate raioanele. Noua organizație își propune să fie o voce puternică în sprijinul idealului național – Reîntregirea Republicii Moldova cu România, văzută ca unica soluție reală pentru integrarea deplină și rapidă în Uniunea Europeană.
19:20
PDMM, după ce CSJ a respins recursul privind înscrierea în cursa electorală: Guvernarea PAS ne-a confirmat că deține controlul asupra justiției, dar lupta abia începe # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a anunțat că v continua lupta politică, în ciuda deciziei Curții Supreme de Justiție (CSJ) de a respinge recursul privind înscrierea formațiunii în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie.
19:10
Atenție șoferi! Traficul rutier pe un tronson de pe șoseaua Hîncești, sistat total pe timp de noapte # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că în perioada 7- 8 septembrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier, pe timp de noapte, pe șos. Hîncești, tronsonul cuprins între str. Sihastrului și Ialoveni.
Acum 24 ore
18:50
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață: Franța investește masiv în singurul radar din Europa care poate „vedea” până la Moscova # UNIMEDIA
Ministerul francez al Apărării își intensifică investițiile într-un sistem radar construit în anii 1990, ca parte a eforturilor Parisului de a-și consolida apărarea de avertizare timpurie și de a reduce dependența Europei de Statele Unite, după ce politicienii au recunoscut că conflictele din Ucraina și Gaza „le-au dat multe de gândit”, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro.
18:20
Opt ambasadori își încep mandatele în RM: Noii diplomați și-au prezentat scrisorile de acreditare Maiei Sandu # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori.
17:50
Ultima oră! CEC a înregistrat partidul Moldova Mare în cursa electorală: Condițiile impuse formațiunii # UNIMEDIA
Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat în cursa electorală. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei Electorale Centrale, după reexaminarea cererii de înregistrare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:40
Boris Volosatîi, către aleșii locali: „Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș din Republica Moldova” # UNIMEDIA
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile Republicii Moldova.
17:40
Regele Charles, o nouă actualizare despre starea sa de sănătate și noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Nu mă simt prea rău” # UNIMEDIA
Regele Charles al III-lea a oferit un nou update despre lupta sa cu cancerul, în timpul unei vizite emoționante la Spitalul Universitar Midland Metropolitan, unde s-a întâlnit cu alți pacienți aflați în tratament, scrie protv.ro.
17:20
(foto) Aduce acasă argintul: Serghei Tarnovschi a urcat pe podium la Campionatul Mondial de canoe maraton. Unde s-a desfășurat competiția # UNIMEDIA
Sportivul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton. Potrivit Olympic Moldova, competiția s-a desfășurat în orașul Gyor din Ungaria.
17:10
(video) „Vizita” lui Ion Ceban la Moscova, din 2022 a fost, de fapt, un schimb de avion spre o destinație exotică. Unde a fost familia primarului # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, respinge acuzațiile legate de o presupusă vizită la Moscova înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Edilul a explicat că a făcut doar o escală pe teritoriul Rusiei, în drum spre destinația finală - Thailanda. „Ca să clarificăm această întrebare odată și pentru totdeauna, am luat astăzi documente care datează din acea perioadă”, a declarat acesta la o emisiune de la N4.
17:10
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii # UNIMEDIA
Consiliul de Administraţie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters, citată de digi24.ro.
16:50
Letonia ar putea introduce recrutarea obligatorie a femeilor în armată: Statul vrea să își dubleze efectivele militare # UNIMEDIA
Ministrul Apărării din Letonia, Andris Spruds, a anunțat că țara sa intenționează să înceapă recrutarea femeilor în armată din 2028, ca parte a unui plan amplu de extindere a forțelor armate, scrie adevarul.ro.
16:50
(video) „Tentative de intimidare”. Membrul CEC, Vadim Filipov, susține că este presat de colegii săi să adopte decizii contrare voinței: Se depășesc limitele # UNIMEDIA
Membrul Comisiei Centrale, Vadim Filipov, susține că este presat de colegii săi să adopte decizii contrare voinței. „Le percep ca tentative de intimidare și de influență asupra mea, în legătură cu pozițiile pe care le exprim în cadrul CEC, la examinarea unor subiecte”, a declarat acesta la începutul ședinței de astăzi.
16:10
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală: CSJ a emis o nouă decizie în litigiul cu CEC, după revizuirea hotărârii precedente # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală va reexamina cererea de înregistrare a Partidului politic „Moldova Mare” în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia vine după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis cererea de revizuire depusă de formațiune și a declarat inadmisibil recursul anterior al CEC.
16:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” către șeful IGP: De ce Poliţia se ocupă de persecutarea celor care critică guvernarea? # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” a venit cu o serie de „recomandări” pentru șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
15:50
Ultima oră! Ex-deputatul Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Ex-deputatul, Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție.
15:40
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham # UNIMEDIA
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham vineri, scrie protv.ro.
15:40
(foto) Explozia de la Ciocana: O butelie de gaz, depozitată necorespunzător, a aruncat în aer clădirea, în timpul incendiului. Detalii de la IGSU # UNIMEDIA
Mai multe persoane au fost la un pas de tragedie, după incendiul produs ieri la o cafenea și o frizerie din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, deflagrația a fost cauzată de o butelie cu gaz lichefiat, păstrată necorespunzător într-un spațiu auxiliar al clădirii.
15:20
(video 18+) Accident teribil la Tiraspol: Momentul în care o femeie este lovită pe zebră, din viteză și aruncată la câțiva metri # UNIMEDIA
O femeie de 48 de ani a suferit traumatisme grave după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni în stânga Nistrului. Vehiculul implicat, un Volkswagen, circula cu viteză și a aruncat victima la câțiva metri, potrivit imaginilor video publicate de presa locală.
15:10
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a prezentat astăzi angajamentele sale pentru Diaspora, pe care o numește „O singură țară oriunde am fi”. El susține că cetățenii plecați peste hotare nu mai pot fi tratați ca o simplă temă de campanie, ci trebuie priviți ca parteneri reali în dezvoltarea țării.
15:00
(video) Au rupt tiparele: Marco Ballerini s-a căsătorit, din nou, cu iubita moldoveancă mai tânără cu 29 de ani. Primele imagini cu mirii # UNIMEDIA
Arhitectul italian, Marco Ballerini, nu a stat mult timp burlac. Bărbatul și-a unit destinul cu iubita moldoveancă mai tânără cu 29 de ani, Capitolina Cașu, la doar doi ani de la divorț.
14:40
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE # UNIMEDIA
Divizarea fostelor Țări de Jos în secolul al XVI-lea a fost „cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”, a declarat premierul belgian Bart De Wever, referindu-se la țara sa, Olanda și Luxemburg, relatează La Libre, citată de hotnews.ro.
14:40
Cetățeni din Nisporeni spun că sprijină inițiativa Partidului Nostru de interzicere a propagandei LGBT # UNIMEDIA
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova.
14:30
„Miracol electoral”: Guvernul a ajuns să facă „donații” - microbuzul, publicat de Buzu, care a scandalizat societatea. Stamate: Păcat... # UNIMEDIA
Ministrul Muncii a mers într-un sat din sudul țării și a prezentat un microbuz, cumpărat din bugetul statului pentru copiii care vor merge la grădiniță. Pe vehicul a fost scris cu litere mari că este „donat de Guvern”, ceea ce a scandalizat societatea. „Păcat, Guvernul nu face donații, din banii contribuabililor. Aș vrea să cred că a fost o gafă”, a comentat Olesea Stamate, la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
14:10
(stop cadru) „Cine va fi premier, dacă PAS obține majoritate?” Sturza: „Băieții ăștia care fac Tiktok-uri seară de seară” # UNIMEDIA
Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a spus, în glumă, că dacă PAS va obține majoritatea parlamentară, următorul prim-ministru al Republicii Moldova ar putea fi cineva din „băieții ăștia care fac TikTok-uri seară de seară”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În PROfunzime” de la PRO TV.
14:10
Putin insistă ca Zelenski să meargă la Moscova pentru negocieri și promite „condiții de securitate 100%”: „Sunt gata. Vă rog, veniți” # UNIMEDIA
Liderul rus Vladimir Putin a declarat clar că nu intenționează să călătorească nicăieri pentru a purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar este dispus să se întâlnească la Moscova, scrie adevarul.ro.
14:00
Noua Opțiune Istorică: Republica Moldova estre o ţară mică şi îşi poate realiza interesele doar având o politică externă echilibrată # UNIMEDIA
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o integrare europeană pragmatică şi pentru neutralitate activă. Aceste principii sunt prevăzute în programul elaborat de experţii formaţiunii pentru alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025.
14:00
Membrii Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au avut o întrevedere cu Misiunea preelectorală a APCE # UNIMEDIA
Reprezentanții Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) – Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului și președintele fracțiunii BCS, Olga Cebotari, membru al Comitetului Executiv al PSRM, și Nicolae Fomov, jurist – au avut o întrevedere cu membrii Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova.
13:50
(video) Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi. Avocat: Este un abuz, un dosar din 2021, reluat în plină campanie # UNIMEDIA
„Demersul procurorilor prin care se solicită 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi este unul neîntemeiat, la fel ca întreg dosarul pe care aceștia l-au reluat subit în plină campanie electorală”. Declarația a fost făcută de avocatul acestuia, Vladimir Moșneaga.
13:40
PLDM cere Colegiului de Contencios să revizuie decizia CSJ privind excluderea din alegeri: „Recursul a fost examinat fără participarea parților, contrar legii” # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere de revizuire la Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție (CSJ), vizând decizia pronunțată la 2 septembrie 2025, prin care formațiunea a fost exclusă din competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:30
(video) Postică: CC a declarat ilegale normele prin care persoanelor supuse sancțiunilor le-a fost îngrădit dreptul de a candida # UNIMEDIA
Decizia Comisiei Electorale Centrale privind refuzul de a înregistra Partidul Democrat Modern în cursă, luată în baza unor notificări ale Serviciului de Informații și Securitate și Agenției Servicii Publice, este contrară Constituției. Acest lucru îl sugerează chiar vicepreședintele CEC, Pavel Postică, care a precizat, prin mai multe declarații publice, că legislația electorală nu îngrădește în niciun fel dreptul de a candida persoanelor supuse unor sancțiuni internaționale sau naționale și al celor asociate acestor persoane.
13:30
13:10
UNInterviu cu Olesea Stamate despre culisele PAS, scandalul amnistiei, Patriot, regrete, relația cu Maia Sandu și parlamentare: Vreau să fiu vocea cetățenilor # UNIMEDIA
Candidata independentă la parlamentarele din 28 septembrie 2025, Olesea Stamate este prima invitată lai UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA. Olesea Stamate a făcut dezvăluiri, în exclusivitate, despre ce se întâmplă în culisele PAS, lupta dintre grupuri pentru influență în justiție și în partid, de ce unii colegi „au vrut să scape” de ea, dar și cum este Maia Sandu în postura de „șefă”.
13:10
A rămas fără motocicletă, pe viață: Un șofer beat va face închisoare cu executare, iar vehiculul i-a fost confiscat # UNIMEDIA
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, după ce a fost prins conducând o motocicletă în stare de ebrietate prin localitatea Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Totodată, mijlocul de transport a fost confiscat – fiind al doilea caz de acest fel înregistrat în justiția penală din Republica Moldova.
12:40
Companiile aeriene din SUA nu vor plăti despăgubiri pasagerilor pentru zborurile întârziate: Administrația Trump a renunțat la un plan în acest sens # UNIMEDIA
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat joi că va renunța la planul lui Joe Biden de a obliga companiile aeriene să plătească despăgubiri pasagerilor atunci când zborurile din SUA întârzie din vina transportatorilor, scrie hotnews.ro.
12:30
Concursul public pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” s-a încheiat. Agenția Proprietății Publice a publicat rezultatele finale și a desemnat câștigătorul care va prelua mandatul.
12:10
Serviciul Fiscal de Stat va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah: Anunțul lui Dorin Recean # UNIMEDIA
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah vor fi blocate de către Serviciul Fiscal de Stat, în urma aplicării măsurilor restrictive internaționale împotriva celor suspectați că servesc interesele Kremlinului în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean.
11:50
(video) „Avea bilet de zbor înapoi”. Părinții tânărului găsit strangulat în pădure, după ce a dispărut de la Aeroport, nu cred că fiul lor s-a sinucis: Primele declarații # UNIMEDIA
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, rămâne învăluită de mister. Tânărul de 32 de ani, care era stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, a fost găsit fără suflare într-o pădure din raionul Orhei, la aproape 90 de kilometri de casă. Poliția vorbește despre un suicid, însă familia respinge această versiune și cere investigații transparente, scrie tvn.
11:40
Ultima oră! Ministerul Justiției din Grecia a acceptat cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # UNIMEDIA
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat, pe 4 septembrie, cererea de extrădare a ex-liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.
11:30
11:30
Un pod care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic. Liderul de la Kremlin a mai declarat că, până în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare a industriei de pământuri rare, scrie digi24.ro.
11:10
Testamentul lui Giorgio Armani: Cine va moșteni averea imensă a legendarului creator de modă # UNIMEDIA
Giorgio Armani a lăsat o moștenire uriașă în urma sa. De-a lungul timpului, legendarul creator de modă a adunat aproape 7 miliarde de dolari, scrie cancan.ro.
11:00
Scrisoare deschisă către noul șef al Delegației UE. Irina Vlah: „E nevoie să auziţi ce spune poporul Republicii Moldova, inclusiv şi opoziţia, să ştiţi adevărul despre situaţia din ţara noastră” # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele” pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. Acțiunile ei vor arăta: este ea alături de poporul Moldovei sau de dictatura Sandu”. În context, politiciana a adresat o scrisoare deschisă către Iwona Piorko, noua șefă a Delegației UE în Republica Moldova.
