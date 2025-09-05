Incendiul de joi dintr-un magazin de la Ciocana a fost provocat de o explozie a unei butelii de gaz

10:50

Președintele american Donald Trump l-a primit joi la Casa Albă pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, aflat la prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Trump a elogiat liderul polonez, afirmând că „poporul Poloniei îl iubește" și că „face o treabă fantastică". „Este o onoare să te am alături. Președintele a fost uimitor… […]