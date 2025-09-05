VIDEO // Doi egipteni, prinși în lanul de porumb lângă Leușeni în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera din R. Moldova spre România
SafeNews, 5 septembrie 2025 14:20
Doi bărbați originari din Egipt au fost reținuți de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să treacă ilegal granița din Republica Moldova în România, în zona localității Leușeni, raionul Hîncești. Tentativa a avut loc în seara zilei de 2 septembrie. Cei doi se deplasau pe jos, cu rucsacuri în spate, pe terenuri agricole din […]
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
14:30
Drone, în apropiere de Sulina. Au schimbat traiectoria după ce România a trimis avioane Eurofighter Typhoon # SafeNews
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE regiunii Sulina din România iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina, informează news.ro. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, […]
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere de revizuire la Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție (CSJ), vizând decizia pronunțată la 2 septembrie 2025, prin care formațiunea a fost exclusă din competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a […]
13:50
Medalie de argint pentru Serghei Tarnovschi la Campionatul Mondial de canoe maraton din Ungaria # SafeNews
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, desfășurat în orașul Gyor, Ungaria. Informația a fost confirmată de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, care au felicitat sportivul pentru performanța sa remarcabilă. Tarnovschi a urcat pe treapta a doua a podiumului, încheind cursa de 3,6 km cu timpul de […]
Acum 2 ore
13:40
Pedepse mai mici pentru deținuții care citesc. Țara care eliberează mai devreme infractorii în funcție de cărţile citite # SafeNews
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte" în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică din Asia Centrală, informează AFP. Noua modificare a Codului Penal vizează peste 13.500 de deţinuţi, dar nu se aplică […]
13:30
Tragedie evitată la limită: IGSU dezvăluie detalii despre incendiul izbucnit la o cafenea din sectorul Ciocana. Află cauza care a dus la dezastru # SafeNews
O explozie de butelie cu gaz, produsă într-o clădire comercială din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău, a fost la un pas să se transforme într-o tragedie, în seara zilei de 4 septembrie 2025. Din fericire, toate persoanele aflate în incintă au fost evacuate la timp, iar deflagrația s-a produs înainte ca pompierii să ajungă la […]
13:10
LIVE // Conferință de presă organizată de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova privind admiterea în instituțiile de învățământ superior din țară # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă organizată de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova privind admiterea în instituțiile de învățământ superior din țară apare prima dată în SafeNews.
13:10
Trump, discuţii aprinse cu liderii europeni: I-a acuzat că finanţează războiul Rusiei în Ucraina # SafeNews
Donald Trump a avut joi prin videoconferinţă discuții aprinse cu liderii europeni, acuzându-i că susțin indirect războiul Rusiei în Ucraina prin continuarea importurilor de petrol rusesc, relatează Bild, care susține că liderul american nu pare dispus să impună noi sancțiuni Rusiei în coordonare cu UE. Trump are parțial dreptate când acuză Europa că alimentează economia Rusiei, dar […]
12:50
Kim Jong Un s-a afișat cu un ceas elvețian de lux la Beijing. Cât costă bijuteria de la mâna dictatorului nord-coreean # SafeNews
Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, un gest ostentativ, în ciuda sancţiunilor ONU care vizează Coreea de Nord, dar şi a regulilor regimului de la Phenian, care pedepsesc comportamentele considerate „burgheze". În fotografiile publicate de Kremlin, Kim […]
Acum 4 ore
12:40
Prim-ministrul Dorin Recean anunță blocarea fondurilor unor persoane acuzate de colaborare cu Rusia: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare” # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean anunță măsuri ferme împotriva celor care ar acționa în interesul Federației Ruse pentru a submina securitatea Republicii Moldova. Într-o declarație oficială publicată pe rețelele sociale, premierul a precizat că autoritățile nu vor tolera transformarea securității naționale în jucăria portavocilor Kremlinului. Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis astăzi aplicarea măsurilor restrictive internaționale stabilite […]
12:30
Elveția sprijină Moldova în lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor infracționale prin proiecte finanțate cu peste 5 milioane de franci elvețieni # SafeNews
Republica Moldova va beneficia de sprijin financiar și expertiză din partea Elveției pentru consolidarea eforturilor în lupta împotriva corupției și pentru dezvoltarea unui mediu economic mai transparent. Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va finanța două proiecte strategice care vizează atât recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, cât și promovarea integrității în sectorul public și în […]
12:10
Serghei Cotelinic desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” # SafeNews
Serghei Cotelinic a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova", obținând cel mai mare punctaj în urma evaluării finale. Decizia a fost adoptată în unanimitate de Consiliul de administrație. Concursul organizat de Agenția Proprietății Publice (APP) s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, desfășurată […]
11:50
Cetăţean polonez acuzat de spionaj, arestat în Belarus. Documente privind exerciţii militare ruso-belaruse au fost găsite asupra sa # SafeNews
Un cetăţean polonez a fost arestat în Belarus pentru spionaj, acuzat că deţine un document clasificat privind exerciţii militare comune ruso-belaruse, a relatat joi presa din această ţară, un aliat al Moscovei, informează vineri AFP. Arestarea este „o nouă provocare a regimului (preşedintelui belarus Aleksandr) Lukaşenko îndreptată împotriva ţării noastre", a reacţionat Jacek Dobrzynski, purtător […]
11:40
Exerciții cu focuri de armă și explozii în sectorul Buiucani: 52 de mascați „Fulger” luptă pentru „Bereta Neagră” # SafeNews
Exerciții tactice de amploare au loc astăzi în sectorul Buiucani al capitalei și în suburbiile acestuia, unde 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger" susțin testul anual „Bereta Neagră". Antrenamentele includ focuri de armă, explozii controlate și misiuni complexe, toate menite să evalueze la cel mai înalt nivel pregătirea forțelor speciale. […]
11:40
Doi șoferi condamnați pentru conducere în stare de ebrietate. Într-un caz, instanța a dispus confiscarea motocicletei # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 35 și 24 de ani, au fost condamnați recent pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate, după ce au fost depistați pe drumurile publice în timp ce se aflau sub influența alcoolului. Ambii aveau antecedente penale pentru infracțiuni similare. Într-unul dintre cazuri, instanța a dispus și confiscarea vehiculului […]
11:30
Scrisoare deschisă către noul șef al Delegației UE. Irina Vlah: „E nevoie să auziţi ce spune poporul Republicii Moldova, inclusiv şi opoziţia, să ştiţi adevărul despre situaţia din ţara noastră” # SafeNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele" pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. […]
11:20
Trump schimbă azi numele Pentagonului în Departamentul de Război. Hegseth va fi „ministru de război” # SafeNews
Președintele Donald Trump va semna vineri un ordin executiv prin care va schimba denumirea Departamentului Apărării în Departamentul de Război, revenind astfel la denumirea istorică a instituției, relatează Fox News. Pete Hegseth va fi, de asemenea, numit „ministru de război". Casa Albă a confirmat ulterior informaţia pentru AFP. Donald Trump urmează să semneze „un ordin executiv […]
11:00
Un minor de 14 ani a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un copac, în raionul Hîncești. Află cum s-a produs tragedia # SafeNews
Un accident rutier tragic s-a soldat în această dimineață cu decesul unui băiat de 14 ani, pe traseul Ivanovca – Cățăleni, raionul Hîncești. Potrivit Poliției, incidentul a avut loc în jurul orei 08:00. Din primele cercetări reiese că minorul ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, recent cumpărată, fără a avea permisiunea acestuia. În […]
Acum 6 ore
10:40
Consiliul Național al Audiovizualului de la București avertizează: România și R. Moldova, ținte ale unui atac informațional coordonat de Rusia # SafeNews
Mircea Toma, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului de la București, afirmă că România şi Republica Moldova sunt ţări care sunt atacate informaţional de Rusia, o probă fiind o campanie pe TikTok de influențare a alegerilor din Republica Moldova, care-i viza inclusiv pe moldovenii care trăiesc în România, informează Agerpres. „Atât România cât şi Republica […]
10:20
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer” # SafeNews
Președintele Rusiei și-a reiterat opoziția față de prezența militarilor străini în Ucraina, deși a susținut că Kievului trebuie să i se ofere garanții de securitate, scriu Reuters și Kommersant. Vladimir Putin a declarat vineri că, dacă trupele străine vor apărea acum în Ucraina, acestea vor deveni imediat ținte legitime pentru armata rusă, potrivit Reuters. Dacă […]
10:00
Un cetățean ucrainean a încercat să „rezolve” o încălcare a regimului de ședere cu mită la vamă # SafeNews
Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani a încercat să mituiască un polițist de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei de Stat „Leușeni-Albița", pentru a evita sancțiunile legate de depășirea termenului legal de ședere în Republica Moldova. Incidentul s-a produs pe sensul de ieșire din țară, într-un autocar cu destinația Germania. Pasagerul […]
09:50
Două avioane militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave de război a SUA. Pentagon: „Acţiune extrem de provocatoare” # SafeNews
Două avioane militare venezuelene au zburat, joi, în apropierea unei nave a Marinei SUA în apele internaţionale, o acţiune pe care Departamentul Apărării al SUA a calificat-o drept „extrem de provocatoare". „Astăzi, două avioane militare ale regimului Maduro au zburat în apropierea unei nave a Marinei SUA în apele internaţionale. Această acţiune extrem de provocatoare […]
09:40
Caz terifiant în Canada: O tânără de 18 ani a fost ucisă de propriul frate și alte 7 persoane au fost rănite. Agresorul a murit şi el # SafeNews
Atac sălbatic în Canada: un bărbat și-a ucis sora de 18 ani, apoi a murit după un impact cu mașina poliției. Alți șapte oameni au fost răniți în urma șirului de atacuri. O fată de 18 ani a murit şi alte şapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul într-o comunitate indigenă izolată din […]
09:20
VIDEO // Organizație criminală destructurată: Percheziții, rețineri și bunuri de milioane ridicate în dosar cu legături la „hoțul în lege” Kitaeț # SafeNews
Două persoane au fost reținute, iar bunuri de peste 2 milioane de lei au fost ridicate în urma unei operațiuni desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova. Acțiunea vizează destructurarea unei organizații criminale conduse de persoane apropiate temutului „hoț în lege" supranumit Kitaeț. În perioada 2–3 […]
09:10
FOTO // Echipa lui Ilan Șor și bașcanul Evgheniei Guțul au oferit școlilor din Găgăuzia echipamente și cadouri la început de an școlar # SafeNews
Cu ocazia Zilei Cunoștințelor, echipa lui Ilan Șor, împreună cu reprezentanții Comitetului Executiv al Gagauziei și ai blocului „Victorie", a vizitat mai multe localități din Găgăuzia pentru a felicita elevii, profesorii și părinții. Potrivit unui comunicat emis presei, instituțiile de învățământ au primit table interactive, imprimante, echipament sportiv și certificate pentru înverzire. În total, 12 […]
09:00
VIDEO // Potop cu grindină peste Hautes-Alpes, în Franța. Temperatura a scăzut cu 13 grade în nici o oră # SafeNews
Furtuni violente, însoţite de grindină, au provocat ieri inundaţii şi pagube semnificative în Franţa, unde două case au fost lovite de trăsnet şi au luat foc. Incidentele s-au soldat însa fără victime. Şi în alte zone, străzile s-au transformat în râuri, iar circulaţia pe şosele a fost aproape imposbilă. În doar câteva zeci de minute, […]
Acum 8 ore
08:30
Percheziții în noi locații, inclusiv la Ungheni, într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # SafeNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii Anticorupție și trupele speciale ale BPDS „Fulger", au efectuat astăzi percheziții în mai multe locații, într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali. Potrivit informațiilor preliminare, faptele au fost comise în proporții mari de către un […]
08:20
Kremlinul a acuzat europenii că „împiedică" soluționarea conflictului din Ucraina, la o zi după reuniunea susținătorilor europeni ai Kievului dedicată garanțiilor de securitate pentru această țară, numită și Coaliția Voinței, relatează RFI. „Europenii împiedică soluționarea conflictului din Ucraina. Ei nu contribuie la aceasta", a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat […]
08:20
Popularitatea președintelui Macron, la un nivel minim. Majoritatea francezilor vor ca el să demisioneze # SafeNews
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron, relatează joi AFP, preluată de Agerpres. Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenţi au spus că doresc organizarea […]
08:00
Echipele de salvare au scos joi alte cadavre dintre dărâmăt
07:50
Franța nu va mai participa la Campionatul de Box Feminin de la Liverpool pentru că sportivele sale nu au demonstrat în timp util că sunt femei, prin teste de laborator atestate. Echipa feminină de box a Franţei nu va putea participa la Campionatele Mondiale organizate în premieră de World Boxing, în perioada 4-14 septembrie, la […] Articolul Franța nu va mai participa la Mondialele de box feminin: Motivul apare prima dată în SafeNews.
07:40
26 de state se angajează să ofere Ucrainei garanții de securitate „la sol, pe mare sau în aer”, anunță Zelenski și Macron # SafeNews
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron au anunțat, la finalul summitului „Coaliției voluntarilor” de la Paris, că 26 de state s-au angajat să ofere garanții de securitate „în formate diferite” pentru Ucraina. În perioada următoare, statele respective își vor coordona eforturile de ajutorare a Kievului, scrie Hotnews.ro. Zelenski a anunțat că s-a […] Articolul 26 de state se angajează să ofere Ucrainei garanții de securitate „la sol, pe mare sau în aer”, anunță Zelenski și Macron apare prima dată în SafeNews.
07:30
Cei trei suspecți de furtul unor artefacte românești din muzeu vor fi scutiți de pedeapsă în Țările de Jos. # SafeNews
Trei dintre suspecții în cazul furtului unor opere de artă românești din muzeul din Assen, Țările de Jos, nu vor fi trași la răspundere penală. Trei dintre cei patru inculpați în dosarul furtului spectaculos de opere de artă din muzeul Drents din Assen nu vor fi trași la răspundere penală. Procuratura consideră că rolul lor […] Articolul Cei trei suspecți de furtul unor artefacte românești din muzeu vor fi scutiți de pedeapsă în Țările de Jos. apare prima dată în SafeNews.
07:20
Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova” # SafeNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” își consolidează echipa cu lideri din mediul de afaceri, cu experiență solidă și rezultate remarcabile. Antreprenoarea Angela Gheorghița, recunoscută în top 5 femei de afaceri și președinte al unui grup de companii incluse în top zece afaceri profitabile din țară, s-a alăturat formațiunii conduse de Marian Lupu. Angela Gheorghița coordonează afaceri în […] Articolul Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Australia a adoptat joi o lege care permite deportarea mai rapidă a cetățenilor străini către țări terțe. Mai exact, inițial persoanele vor fi trimise pe insula pacifică Nauru, dacă li s-au refuzat vizele din cauza condamnărilor penale. În baza unui acord pe 30 de ani semnat cu Nauru vinerea trecută, Australia a convenit să plătească […] Articolul Australia vrea să reloce migranții care nu au primit viză pe o insulă din Pacific apare prima dată în SafeNews.
07:00
VIDEO // Trump, scandal cu un jurnalist polonez care l-a întrebat despre Putin: „Găsește-ți alt loc de muncă!” # SafeNews
Președintele Donald Trump a reacționat dur miercuri în Biroul Oval, spunând unui reporter să-și găsească un alt loc de muncă după ce a fost întrebat de ce nu a luat nicio măsură împotriva președintelui rus Vladimir Putin, în ciuda războiului continuu din Ucraina. Întrebarea a venit din partea corespondentului Radio Polonia, Marek Wałkuski, care l-a […] Articolul VIDEO // Trump, scandal cu un jurnalist polonez care l-a întrebat despre Putin: „Găsește-ți alt loc de muncă!” apare prima dată în SafeNews.
06:50
În Republica Moldova va fi creată poliția judecătorească, o măsură esențială pentru asigurarea pazei și securității în incinta instanțelor judecătorești. În cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Justiției (MJ), reprezentanții instituțiilor din domeniu au discutat mecanismele eficiente de instituire și funcționare a acestei structuri. În cadrul ședinței, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii […] Articolul Magistrații vor fi protejați: Se înființează poliția judecătorească apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
06:40
Președintele SUA, Donald Trump, s-a întors la Casa Albă pentru a salva America, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova. „L-am văzut pe [fostul președinte al SUA, Barack] Obama, care a primit Premiul Nobel pentru nimic. Sau, mai bine zis, doar pentru că nu a căzut în vreun […] Articolul Zaharova îl laudă pe Donald Trump: A venit să salveze America apare prima dată în SafeNews.
06:30
Cofondatorul Alfa Group, Mihail Fridman, a cerut Guvernului spaniol să sprijine excluderea sa de pe lista de sancțiuni a UE. Fridman este acționarul-cheie al fondului de investiții LetterOne, care controlează rețeaua spaniolă de supermarketuri Dia. Potrivit El Mundo, argumentându-și cererea, omul de afaceri a menționat într-o scrisoare că rețeaua Dia din Spania are peste 2.300 […] Articolul Mihail Fridman a cerut Guvernului Spaniei să îl ajute să iasă de sub sancțiunile UE. apare prima dată în SafeNews.
06:20
„Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni”: Președintele îndeamnă misiunile internaționale de observare a alegerilor să fie vigilente # SafeNews
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit ieri cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie, respectiv Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șeful statului a atras atenția misiunilor de observare asupra interferențelor străine care încearcă să submineze procesul democratic din Republica Moldova. […] Articolul „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni”: Președintele îndeamnă misiunile internaționale de observare a alegerilor să fie vigilente apare prima dată în SafeNews.
06:10
VIDEO // Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă # SafeNews
Un iaht în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după inaugurare, pasagerii și echipajul panicați au sărit peste bord. O înregistrare video dramatică realizată de un amator arată nava Dolce Vento intrând ușor în apă în largul coastei Zonguldak, în districtul Eregli din nordul […] Articolul VIDEO // Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:30
DOC // CEC pierde la CSJ: Moldova Mare ar putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie # SafeNews
Partidul „Moldova Mare” a anunțat că ar putea figura pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC). Prin hotărârea pronunțată pe 4 septembrie, CSJ a calificat recursul depus de CEC drept „neîntemeiat” și a subliniat că „simplul dezacord al […] Articolul DOC // CEC pierde la CSJ: Moldova Mare ar putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
17:10
VIDEO // Autoritățile oferă detalii după cele peste 40 de percheziții în dosarul coruperii alegătorilor: bani ridicați și două persoane reținute # SafeNews
După ce au anunțat anterior desfășurarea unor percheziții în mai multe localități din țară, organele de drept au făcut astăzi publice detalii despre amploarea acțiunii și cauzele acesteia. Peste 40 de percheziții au fost efectuate de ofițerii INI și BPDS „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, într-un dosar penal ce vizează coruperea […] Articolul VIDEO // Autoritățile oferă detalii după cele peste 40 de percheziții în dosarul coruperii alegătorilor: bani ridicați și două persoane reținute apare prima dată în SafeNews.
16:50
Alertă de incendiu în clădirea Parlamentul R. Moldova: pompierii au intervenit după un scurtcircuit # SafeNews
Sistemul de alarmă la incendiu s-a declanșat joi după-amiază în clădirea Parlamentului Republicii Moldova, iar pompierii IGSU au intervenit rapid pentru a verifica situația. Din fericire, nu a fost vorba despre un incendiu, ci despre un scurtcircuit la echipamentul tehnic al clădirii. Apelul la Serviciul 112 a fost primit la ora 15:41, iar echipajele de […] Articolul Alertă de incendiu în clădirea Parlamentul R. Moldova: pompierii au intervenit după un scurtcircuit apare prima dată în SafeNews.
16:40
Giorgio Armani, legendarul designer vestimentar care a clădit un imperiu al modei și unul dintre cei mai cunoscuți italieni din lume, a murit la vârsta de 91 de ani, anunță Corriere della Sera. „Cu durere fără margini, grupul Armani anunță dispariția creatorului, fondatorului și motorului său neobosit. Domnul Armani, așa cum a fost întotdeauna numit cu […] Articolul Giorgio Armani a murit. Legendarul creator de modă avea 91 de ani apare prima dată în SafeNews.
16:30
Potrivit informațiilor furnizate de BILD, joi la prânz, în cartierul Berlin-Wedding, un o mașină a intrat într-un grup de persoane. Accidentul s-a produs în jurul orei 13:10, pe strada Seestraße, la intersecția cu Dohnagestell. Conform primelor informații, mașina a intrat într-un grup de copii (cu vârste între 7 și 8 ani) în timp ce vira. […] Articolul O mașină a intrat într-un grup de copii în Berlin apare prima dată în SafeNews.
16:20
Jaf spectaculos la un muzeu din Franţa: porțelanuri chinezești de aproape 10 milioane euro, furate # SafeNews
Piese de porțelan chinezesc de mare valoare au fost furate dintr-un muzeu din Franța. Două platouri chinezești și o vază considerate „comori naționale” au fost furate în noaptea de miercuri spre joi din Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, recunoscut pentru vasta sa colecție de porțelanuri. Trei piese de porțelan chinezesc, evaluate la aproape 10 milioane de euro, au […] Articolul Jaf spectaculos la un muzeu din Franţa: porțelanuri chinezești de aproape 10 milioane euro, furate apare prima dată în SafeNews.
16:10
ONU denunţă ”experimente” medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi în Coreea de Nord, de la sterilizări şi avorturi forţate, la folosire în experimente clinice # SafeNews
Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi – pe care le sterilizează cu forţa sau ucide nou-născuţii -, acuză într-un raport Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care invocă informaţii credibile în acest sens, relatează AFP. Astfel de practici au avut loc în instituţii pediatrice şi în centre de detenţie, […] Articolul ONU denunţă ”experimente” medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi în Coreea de Nord, de la sterilizări şi avorturi forţate, la folosire în experimente clinice apare prima dată în SafeNews.
15:30
Rusia a mobilizat 100.000 de soldați pentru a cuceri un oraș strategic ce ar putea deschide calea către ultimele fortărețe din Donețk # SafeNews
În vreme ce negocierile de pace se prelungesc, fără un rezultat palpabil, președintele rus Vladimir Putin pregătește o nouă ofensivă în estul Ucrainei, oficialii europeni și ucraineni avertizând că o breșă ar putea apărea în apropierea orașului Pokrovsk, pe care Moscova nu a reușit să-l cucerească în atacurile din ultimul an, scrie Kyiv Post. Săptămâna trecută, […] Articolul Rusia a mobilizat 100.000 de soldați pentru a cuceri un oraș strategic ce ar putea deschide calea către ultimele fortărețe din Donețk apare prima dată în SafeNews.
15:20
UE oferă Republicii Moldova un nou sprijin financiar de 18,9 milioane de euro pentru reforme și dezvoltare economică # SafeNews
Uniunea Europeană a aprobat un nou sprijin financiar în valoare de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Această decizie vine ca urmare a progreselor înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor în domenii esențiale, în special în sectorul energetic. Fondurile alocate fac parte din […] Articolul UE oferă Republicii Moldova un nou sprijin financiar de 18,9 milioane de euro pentru reforme și dezvoltare economică apare prima dată în SafeNews.
