VIDEO // Doi egipteni, prinși în lanul de porumb lângă Leușeni în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera din R. Moldova spre România

16:10

Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi – pe care le sterilizează cu forţa sau ucide nou-născuţii -, acuză într-un raport Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care invocă informaţii credibile în acest sens, relatează AFP. Astfel de practici au avut loc în instituţii pediatrice şi în centre de detenţie, […] Articolul ONU denunţă ”experimente” medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi în Coreea de Nord, de la sterilizări şi avorturi forţate, la folosire în experimente clinice apare prima dată în SafeNews.