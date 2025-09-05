Trump schimbă azi numele Pentagonului în Departamentul de Război. Hegseth va fi „ministru de război”

07:30

Trei dintre suspecții în cazul furtului unor opere de artă românești din muzeul din Assen, Țările de Jos, nu vor fi trași la răspundere penală. Trei dintre cei patru inculpați în dosarul furtului spectaculos de opere de artă din muzeul Drents din Assen nu vor fi trași la răspundere penală. Procuratura consideră că rolul lor […] Articolul Cei trei suspecți de furtul unor artefacte românești din muzeu vor fi scutiți de pedeapsă în Țările de Jos. apare prima dată în SafeNews.