Bilanțul morților după cutremurul din Afganistan a crescut la 2.200

La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony. Cei trei copii legitimi ai actorului sunt Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de