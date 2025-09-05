Bilanțul morților după cutremurul din Afganistan a crescut la 2.200
SafeNews, 5 septembrie 2025 08:00
Echipele de salvare au scos joi alte cadavre dintre dărâmăturile caselor distruse de cutremurele din Afganistan, numărul confirmat al morţilor depăşind 2.200. Supravieţuitorii fără adăpost se confruntă cu un viitor sumbru, iar agenţiile globale de ajutor umanitar avertizând cu privire la diminuarea resurselor, scrie stirileprotv.ro. Operaţiunile de căutare au continuat în zonele muntoase estice afectate de
Acum 10 minute
08:20
Kremlinul a acuzat europenii că „împiedică" soluționarea conflictului din Ucraina, la o zi după reuniunea susținătorilor europeni ai Kievului dedicată garanțiilor de securitate pentru această țară, numită și Coaliția Voinței, relatează RFI. „Europenii împiedică soluționarea conflictului din Ucraina. Ei nu contribuie la aceasta", a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat
08:20
Popularitatea președintelui Macron, la un nivel minim. Majoritatea francezilor vor ca el să demisioneze # SafeNews
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron, relatează joi AFP, preluată de Agerpres. Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenţi au spus că doresc organizarea
Acum 30 minute
08:00
Echipele de salvare au scos joi alte cadavre dintre dărâmăturile caselor distruse de cutremurele din Afganistan, numărul confirmat al morţilor depăşind 2.200. Supravieţuitorii fără adăpost se confruntă cu un viitor sumbru, iar agenţiile globale de ajutor umanitar avertizând cu privire la diminuarea resurselor, scrie stirileprotv.ro. Operaţiunile de căutare au continuat în zonele muntoase estice afectate de
Acum o oră
07:50
Franța nu va mai participa la Campionatul de Box Feminin de la Liverpool pentru că sportivele sale nu au demonstrat în timp util că sunt femei, prin teste de laborator atestate. Echipa feminină de box a Franţei nu va putea participa la Campionatele Mondiale organizate în premieră de World Boxing, în perioada 4-14 septembrie, la
07:40
26 de state se angajează să ofere Ucrainei garanții de securitate „la sol, pe mare sau în aer”, anunță Zelenski și Macron # SafeNews
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron au anunțat, la finalul summitului „Coaliției voluntarilor" de la Paris, că 26 de state s-au angajat să ofere garanții de securitate „în formate diferite" pentru Ucraina. În perioada următoare, statele respective își vor coordona eforturile de ajutorare a Kievului, scrie Hotnews.ro. Zelenski a anunțat că s-a
07:30
Cei trei suspecți de furtul unor artefacte românești din muzeu vor fi scutiți de pedeapsă în Țările de Jos. # SafeNews
Trei dintre suspecții în cazul furtului unor opere de artă românești din muzeul din Assen, Țările de Jos, nu vor fi trași la răspundere penală. Trei dintre cei patru inculpați în dosarul furtului spectaculos de opere de artă din muzeul Drents din Assen nu vor fi trași la răspundere penală. Procuratura consideră că rolul lor
Acum 2 ore
07:20
Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova” # SafeNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" își consolidează echipa cu lideri din mediul de afaceri, cu experiență solidă și rezultate remarcabile. Antreprenoarea Angela Gheorghița, recunoscută în top 5 femei de afaceri și președinte al unui grup de companii incluse în top zece afaceri profitabile din țară, s-a alăturat formațiunii conduse de Marian Lupu. Angela Gheorghița coordonează afaceri în
07:10
Australia a adoptat joi o lege care permite deportarea mai rapidă a cetățenilor străini către țări terțe. Mai exact, inițial persoanele vor fi trimise pe insula pacifică Nauru, dacă li s-au refuzat vizele din cauza condamnărilor penale. În baza unui acord pe 30 de ani semnat cu Nauru vinerea trecută, Australia a convenit să plătească
07:00
VIDEO // Trump, scandal cu un jurnalist polonez care l-a întrebat despre Putin: „Găsește-ți alt loc de muncă!” # SafeNews
Președintele Donald Trump a reacționat dur miercuri în Biroul Oval, spunând unui reporter să-și găsească un alt loc de muncă după ce a fost întrebat de ce nu a luat nicio măsură împotriva președintelui rus Vladimir Putin, în ciuda războiului continuu din Ucraina. Întrebarea a venit din partea corespondentului Radio Polonia, Marek Wałkuski, care l-a
06:50
În Republica Moldova va fi creată poliția judecătorească, o măsură esențială pentru asigurarea pazei și securității în incinta instanțelor judecătorești. În cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Justiției (MJ), reprezentanții instituțiilor din domeniu au discutat mecanismele eficiente de instituire și funcționare a acestei structuri. În cadrul ședinței, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii
06:40
Președintele SUA, Donald Trump, s-a întors la Casa Albă pentru a salva America, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova. „L-am văzut pe [fostul președinte al SUA, Barack] Obama, care a primit Premiul Nobel pentru nimic. Sau, mai bine zis, doar pentru că nu a căzut în vreun
06:30
Cofondatorul Alfa Group, Mihail Fridman, a cerut Guvernului spaniol să sprijine excluderea sa de pe lista de sancțiuni a UE. Fridman este acționarul-cheie al fondului de investiții LetterOne, care controlează rețeaua spaniolă de supermarketuri Dia. Potrivit El Mundo, argumentându-și cererea, omul de afaceri a menționat într-o scrisoare că rețeaua Dia din Spania are peste 2.300
Acum 4 ore
06:20
„Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni”: Președintele îndeamnă misiunile internaționale de observare a alegerilor să fie vigilente # SafeNews
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit ieri cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie, respectiv Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șeful statului a atras atenția misiunilor de observare asupra interferențelor străine care încearcă să submineze procesul democratic din Republica Moldova.
06:10
VIDEO // Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă # SafeNews
Un iaht în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după inaugurare, pasagerii și echipajul panicați au sărit peste bord. O înregistrare video dramatică realizată de un amator arată nava Dolce Vento intrând ușor în apă în largul coastei Zonguldak, în districtul Eregli din nordul
Acum 24 ore
18:30
DOC // CEC pierde la CSJ: Moldova Mare ar putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie # SafeNews
Partidul „Moldova Mare" a anunțat că ar putea figura pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC). Prin hotărârea pronunțată pe 4 septembrie, CSJ a calificat recursul depus de CEC drept „neîntemeiat" și a subliniat că „simplul dezacord al
17:10
VIDEO // Autoritățile oferă detalii după cele peste 40 de percheziții în dosarul coruperii alegătorilor: bani ridicați și două persoane reținute # SafeNews
După ce au anunțat anterior desfășurarea unor percheziții în mai multe localități din țară, organele de drept au făcut astăzi publice detalii despre amploarea acțiunii și cauzele acesteia. Peste 40 de percheziții au fost efectuate de ofițerii INI și BPDS „Fulger", cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, într-un dosar penal ce vizează coruperea
16:50
Alertă de incendiu în clădirea Parlamentul R. Moldova: pompierii au intervenit după un scurtcircuit # SafeNews
Sistemul de alarmă la incendiu s-a declanșat joi după-amiază în clădirea Parlamentului Republicii Moldova, iar pompierii IGSU au intervenit rapid pentru a verifica situația. Din fericire, nu a fost vorba despre un incendiu, ci despre un scurtcircuit la echipamentul tehnic al clădirii. Apelul la Serviciul 112 a fost primit la ora 15:41, iar echipajele de
16:40
Giorgio Armani, legendarul designer vestimentar care a clădit un imperiu al modei și unul dintre cei mai cunoscuți italieni din lume, a murit la vârsta de 91 de ani, anunță Corriere della Sera. „Cu durere fără margini, grupul Armani anunță dispariția creatorului, fondatorului și motorului său neobosit. Domnul Armani, așa cum a fost întotdeauna numit cu
16:30
Potrivit informațiilor furnizate de BILD, joi la prânz, în cartierul Berlin-Wedding, un o mașină a intrat într-un grup de persoane. Accidentul s-a produs în jurul orei 13:10, pe strada Seestraße, la intersecția cu Dohnagestell. Conform primelor informații, mașina a intrat într-un grup de copii (cu vârste între 7 și 8 ani) în timp ce vira.
16:20
Jaf spectaculos la un muzeu din Franţa: porțelanuri chinezești de aproape 10 milioane euro, furate # SafeNews
Piese de porțelan chinezesc de mare valoare au fost furate dintr-un muzeu din Franța. Două platouri chinezești și o vază considerate „comori naționale" au fost furate în noaptea de miercuri spre joi din Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, recunoscut pentru vasta sa colecție de porțelanuri. Trei piese de porțelan chinezesc, evaluate la aproape 10 milioane de euro, au
16:10
ONU denunţă ”experimente” medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi în Coreea de Nord, de la sterilizări şi avorturi forţate, la folosire în experimente clinice # SafeNews
Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi – pe care le sterilizează cu forţa sau ucide nou-născuţii -, acuză într-un raport Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care invocă informaţii credibile în acest sens, relatează AFP. Astfel de practici au avut loc în instituţii pediatrice şi în centre de detenţie,
15:30
Rusia a mobilizat 100.000 de soldați pentru a cuceri un oraș strategic ce ar putea deschide calea către ultimele fortărețe din Donețk # SafeNews
În vreme ce negocierile de pace se prelungesc, fără un rezultat palpabil, președintele rus Vladimir Putin pregătește o nouă ofensivă în estul Ucrainei, oficialii europeni și ucraineni avertizând că o breșă ar putea apărea în apropierea orașului Pokrovsk, pe care Moscova nu a reușit să-l cucerească în atacurile din ultimul an, scrie Kyiv Post. Săptămâna trecută,
15:20
UE oferă Republicii Moldova un nou sprijin financiar de 18,9 milioane de euro pentru reforme și dezvoltare economică # SafeNews
Uniunea Europeană a aprobat un nou sprijin financiar în valoare de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Această decizie vine ca urmare a progreselor înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor în domenii esențiale, în special în sectorul energetic. Fondurile alocate fac parte din
15:10
Tensiuni între Moscova și Tallin, după ce Estonia l-a expulzat pe prim-secretarul ambasadei ruse # SafeNews
Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat eston ca răspuns la o măsură similară luată de ţara baltică. „Pe baza principiului reciprocităţii, partea rusă a anunţat expulzarea unui angajat diplomatic de la Ambasada Estoniei din Moscova", a declarat Ministerul de Externe rus într-un comunicat. Partea estonă a fost, de asemenea, informată că „orice acţiune ostilă
15:00
VIDEO // Droguri în valoare de 200.000 de lei și muniții deținute ilegal, găsite în urma perchezițiilor la domiciliul unui bărbat din Cahul # SafeNews
Un bărbat de 53 de ani din raionul Cahul este cercetat penal după ce în locuința sa au fost descoperite droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei și muniții deținute ilegal. Descoperirea a fost făcută în urma unei percheziții autorizate, efectuate de ofițerii Direcției Investigații Sud a INI. Polițiștii monitorizau activitatea suspectului pe parcursul
15:00
Moldovenii au sărăcit brusc în ultimii patru ani din cauza actualei guvernări incompetente, care a eșuat în gestionarea economiei și a domeniului social. Creșterea galopantă a prețurilor și inflația record au obligat oamenii să-și cheltuie economiile de-o viață pentru a face față facturilor tot mai mari. „Cel mai important este faptul că lumea brusc a
14:50
Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de două ori în noaptea de miercuri spre joi, anunță liderii militari ai țării # SafeNews
Dronele au încălcat spațiul aerian polonez în două rânduri în noaptea de mi
14:40
VIDEO // Trafic îmbunătățit la două intersecții din capitală. Află unde și ce modificări au fost făcute # SafeNews
Poliția Națională anunță că, pentru a reduce ambuteiajele în orele de vârf și a îmbunătăți fluența traficului rutier în capitală, au fost implementate noi măsuri la două intersecții importante. Astfel, în zona intersecției bd. Dacia cu str. Ciuflea a fost creată o bandă suplimentară destinată întoarcerii transportului, iar la intersecția străzilor Florilor și Bogdan Voievod, […] Articolul VIDEO // Trafic îmbunătățit la două intersecții din capitală. Află unde și ce modificări au fost făcute apare prima dată în SafeNews.
14:20
Teroare în aer: Solicitanți ruși de azil povestesc despre un zbor inuman din SUA spre Moscova. Pasager: „Am fost legați la mâini și picioare, forțați să urcăm în avion # SafeNews
Autoritățile americane de imigrație au deportat zeci de solicitanți ruși de azil către Moscova, printre care și un fost soldat căutat pentru dezertare, care a fost reținut imediat după sosire, conform unei investigații realizate de Guardian. Cel puțin două zboruri organizate de ICE (Immigration and Customs Enforcement) au decolat din centrul de detenție din Alexandria, […] Articolul Teroare în aer: Solicitanți ruși de azil povestesc despre un zbor inuman din SUA spre Moscova. Pasager: „Am fost legați la mâini și picioare, forțați să urcăm în avion apare prima dată în SafeNews.
14:20
LIVE // Conferință de presă susținută de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a R. Moldova, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a R. Moldova, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos apare prima dată în SafeNews.
14:00
Panică la Londra: Un autobuz a spulberat mai mulți pietoni. Sunt raportați zeci de răniți # SafeNews
Un grav incident rutier a avut loc joi dimineață în centrul Londrei, pe strada Victoria Street, unde un autobuz a intrat în coliziune cu mai mulți pietoni. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe persoane, inclusiv șoferul autobuzului, au fost rănite. Echipele de intervenție personal medical, pompieri și un elicopter al serviciului London Air Ambulance s-au deplasat […] Articolul Panică la Londra: Un autobuz a spulberat mai mulți pietoni. Sunt raportați zeci de răniți apare prima dată în SafeNews.
13:40
Prim-ministrul Dorin Recean promite noi rute aeriene și investiții majore în dezvoltarea aeroporturilor # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat astăzi, după o întâlnire cu directorul companiei Wizz Air, József Váradi, că în curând vor fi deschise șase noi rute aeriene către orașe importante precum Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Mai mult, flota Wizz Air alocată pentru zborurile din Moldova va fi suplimentată, ceea ce va permite […] Articolul Prim-ministrul Dorin Recean promite noi rute aeriene și investiții majore în dezvoltarea aeroporturilor apare prima dată în SafeNews.
13:40
Dezvoltarea municipiului Orhei nu încetinește, spun autoritățile într-un comunicat emis presei. Zilele trecute, administrația locală condusă de echipa lui Ilan Șor a inaugurat un nou proiect de infrastructură rutieră: modernizarea completă a străzii Ion Neculce din sectorul Slobozia Doamnei. Potrivit unui comunicat emis presei, drumul a fost reconstruit cu materiale durabile, adaptate pentru condiții dificile, […] Articolul FOTO // Primăria Orhei inaugurează strada Ion Neculce, reabilitată integral apare prima dată în SafeNews.
13:20
Australia va expulza refugiații pe care nu-i dorește pe cea mai mică țară insulară din lume # SafeNews
Australia a adoptat joi o lege care permite deportarea mai rapidă a cetățenilor străini către țări terțe, deschizând calea pentru trimiterea pe mica insulă pacifică Nauru a sute de refugiați cărora li s-au refuzat vizele din cauza condamnărilor penale, relatează Reuters. În baza unui acord pe 30 de ani semnat cu Nauru vinerea trecută, Australia a […] Articolul Australia va expulza refugiații pe care nu-i dorește pe cea mai mică țară insulară din lume apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO // Trei ucraineni, refugiați în R. Moldova, au fost reținuți pentru escrocherii online cu echipamente militare destinate apărării Ucrainei. Află cum au fost prinși # SafeNews
Trei cetățeni ucraineni au fost reținuți în Republica Moldova, fiind suspectați că au obținut ilegal sume importante de bani printr-o schemă de escrocherie online, vânzând fictiv echipamente militare și alte bunuri. Potrivit anchetei, începând cu anul 2022, bănuiții au publicat anunțuri false pe platforme online, oferind spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte […] Articolul VIDEO // Trei ucraineni, refugiați în R. Moldova, au fost reținuți pentru escrocherii online cu echipamente militare destinate apărării Ucrainei. Află cum au fost prinși apare prima dată în SafeNews.
13:00
„Epidemie incontrolabilă” de HIV și hepatită în armata lui Putin. „Atunci când a plecat în misiune, era cu siguranță sănătos” # SafeNews
În armata rusă luptă mii de oameni cu diagnostic confirmat de infecție cu HIV și hepatită B și C. Jurnaliștii de la sibreal au discutat cu câțiva dintre ei și a aflat că modalitățile de infectare au fost foarte diverse – de la utilizarea independentă a seringilor pentru injectarea de droguri până la utilizarea repetată […] Articolul „Epidemie incontrolabilă” de HIV și hepatită în armata lui Putin. „Atunci când a plecat în misiune, era cu siguranță sănătos” apare prima dată în SafeNews.
12:50
VIDEO // Trei cetățeni străini reținuți cu 8 kilograme de substanțe narcotice în valoare de 6 milioane de lei. Află cum funcționa rețeaua de traficanți destructurată # SafeNews
Trei bărbați cu vârstele de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de păstrarea și comercializarea a aproximativ 8 kilograme de substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute și ca „sare”, în proporții deosebit de mari în Chișinău. Ieri […] Articolul VIDEO // Trei cetățeni străini reținuți cu 8 kilograme de substanțe narcotice în valoare de 6 milioane de lei. Află cum funcționa rețeaua de traficanți destructurată apare prima dată în SafeNews.
12:20
Mitropolitul Vladimir face apel la responsabilitate: „Preoții să se abțină de la propagandă politică în această perioadă” # SafeNews
Biserica Ortodoxă din Moldova a emis un apel către toți clericii și enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber, fără influențe politice sau presiuni, mesajul vine în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un comunicat oficial, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove subliniază importanța pluralismului și a concurenței electorale bazate pe viziuni […] Articolul Mitropolitul Vladimir face apel la responsabilitate: „Preoții să se abțină de la propagandă politică în această perioadă” apare prima dată în SafeNews.
12:10
Curtea de Apel a înăsprit pedeapsa unui procuror din Călărași, acuzat că ar fi cerut mită 300 de euro ca să nu atace o hotărâre judecătorească # SafeNews
Un procuror din Călărași, acuzat că a pretins 300 de euro pentru a nu ataca cu recurs o hotărâre judecătorească, a primit o pedeapsă mai aspră după ce Curtea de Apel Centru a admis, pe 3 septembrie, apelul procurorilor împotriva sentinței inițiale pronunțate de Judecătoria Strășeni la 30 decembrie 2024. Instanța de apel a emis […] Articolul Curtea de Apel a înăsprit pedeapsa unui procuror din Călărași, acuzat că ar fi cerut mită 300 de euro ca să nu atace o hotărâre judecătorească apare prima dată în SafeNews.
11:50
Companie de construcții din Strășeni, vizată într-o anchetă penală pentru lucrări ilegale și încălcarea reglementărilor urbanistice # SafeNews
O companie de construcții din raionul Strășeni este investigată pentru executarea unor lucrări de construcție care nu respectă documentația de urbanism și amenajare a teritoriului. Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică a constatat mai multe încălcări grave, printre care depășirea regimului maxim admis de înălțime cu un nivel și depășirea procentului de ocupare a terenului. Deși administrația […] Articolul Companie de construcții din Strășeni, vizată într-o anchetă penală pentru lucrări ilegale și încălcarea reglementărilor urbanistice apare prima dată în SafeNews.
11:30
O moldoveancă a fost arestată după ce a abuzat o bătrână cu dizabilități pe care trebuia să o îngrijească în Italia. Află ce au descoperit carabinierii la fața locului # SafeNews
O moldoveancă de 49 de ani, angajată recent în Italia ca îngrijitoare, a fost arestată după ce a fost acuzată că a maltratat o bătrână cu dizabilități. Femeia este cercetată pentru rele tratamente, furt și amenințări, iar autoritățile au intervenit în urma unui apel făcut de familia victimei. În localitatea Maddaloni, provincia Caserta, carabinierii au […] Articolul O moldoveancă a fost arestată după ce a abuzat o bătrână cu dizabilități pe care trebuia să o îngrijească în Italia. Află ce au descoperit carabinierii la fața locului apare prima dată în SafeNews.
11:30
Irina Vlah: Noi suntem alături de colegii noştri! Ei au toată susţinerea noastră! Şi vom lupta până când li se va face dreptate! Iar regimul dictatorial al PAS nu ne va putea închide gura # SafeNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din ultimele zile, îndreptate împotriva sa și a echipei pe care o conduce „sunt strict motivate politic” și sunt încercări disperate ale guvernării de a-i reduce la tăcere „prin percheziţii, instrumentarea de dosare, aruncarea în spaţiul public a unor […] Articolul Irina Vlah: Noi suntem alături de colegii noştri! Ei au toată susţinerea noastră! Şi vom lupta până când li se va face dreptate! Iar regimul dictatorial al PAS nu ne va putea închide gura apare prima dată în SafeNews.
11:20
Vodă: Rusia atacă R. Moldova în context electoral, dar nu vom permite vânzarea democrației. # SafeNews
Rusia continuă să atace Republica Moldova prin finanțări ilegale, proteste plătite, dezinformare, atacuri cibernetice, propagandă, inclusiv a celei religioase. Guvernul vine cu un mesaj foarte clar: instituțiile statului nu vor permite ca democrația să fie vândută. Mesajul a fost transmis de purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, în cadrul unei conferințe de presă, informează moldpres.md. […] Articolul Vodă: Rusia atacă R. Moldova în context electoral, dar nu vom permite vânzarea democrației. apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO // Șoferi surprinși circulând pe trotuar, iar circulația troleibuzelor perturbată după un accident pe strada Alexei Mateevici # SafeNews
Un accident rutier produs pe strada Alexei Mateevici a provocat perturbări semnificative în circulația troleibuzelor din zonă. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) a anunțat că, în urma incidentului, mai multe rute de troleibuz au fost redirecționate, iar circulația transportului public a fost afectată, cu întârzieri ce au depășit 20 de minute. Potrivit mărturiilor internauților, blocajul […] Articolul FOTO // Șoferi surprinși circulând pe trotuar, iar circulația troleibuzelor perturbată după un accident pe strada Alexei Mateevici apare prima dată în SafeNews.
10:40
Directoarea unei grădinițe din sectorul Ciocana riscă 9 ani de închisoare pentru luare de mită # SafeNews
Directoarea unei grădinițe din sectorul Ciocana al Capitalei ar putea petrece 9 ani după gratii, în urma unui dosar de corupție în care este acuzată că ar fi cerut mită de la părinți pentru înscrierea copiilor în instituția de învățământ. Potrivit procurorilor, funcționara cerea de la părinți o „taxă de intrare” de 3.000 de lei, […] Articolul Directoarea unei grădinițe din sectorul Ciocana riscă 9 ani de închisoare pentru luare de mită apare prima dată în SafeNews.
10:30
SUA au interceptat 300 de tone de substanțe chimice din China, care urmau să ajungă în Mexic. Procuror: „Cea mai mare captură de chimicale pentru droguri din istorie” # SafeNews
Autoritățile din Statele Unite au anunțat că au confiscat o cantitate de 300 de tone de substanțe chimice precursoare pentru producerea metamfetaminei, care, potrivit acestora, fuseseră trimise din China și aveau ca destinație cartelul Sinaloa din Mexic. Făcând acest anunț în Texas, procurorul din Washington, Jeanine Pirro, și directorul interimar al Serviciului de Imigrație și […] Articolul SUA au interceptat 300 de tone de substanțe chimice din China, care urmau să ajungă în Mexic. Procuror: „Cea mai mare captură de chimicale pentru droguri din istorie” apare prima dată în SafeNews.
10:00
Comisara UE Marta Kos: „Fondurile europene pentru Moldova sunt strict monitorizate și condiționate de reforme și transparență” # SafeNews
UE monitorizează atent sprijinul financiar oferit Republicii Moldova, iar continuarea acestuia depinde de rezultatele reformelor, afirmă comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, Marta Kos a declarat că fondurile europene alocate Republicii Moldova sunt supravegheate cu strictețe, iar utilizarea transparentă a acestora este o condiție esențială pentru continuarea sprijinului. Potrivit […] Articolul Comisara UE Marta Kos: „Fondurile europene pentru Moldova sunt strict monitorizate și condiționate de reforme și transparență” apare prima dată în SafeNews.
09:40
300 de capre salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit într-o gospodărie din raionul Rîșcani # SafeNews
Pompierii au intervenit prompt și au salvat 300 de capre dintr-un incendiu izbucnit într-o gospodărie, reușind totodată să evacueze o butelie de gaz și să prevină o explozie. Incendiul a izbucnit în noaptea de 4 septembrie 2025, în satul Sîngureni, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:20, iar la fața […] Articolul 300 de capre salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit într-o gospodărie din raionul Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
09:40
Irina Vlah către Misiunea APCE: Poliţia şi partidul de guvernare şi au acţionat cu bună ştiinţă în vederea discreditării formaţiunii noastre şi inducerii în eroare a opiniei publice # SafeNews
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a întâlnit ieri cu membrii Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova. În adresarea sa, publicată pe site-ul formațiunii, Vlah a spus că, actuala guvernarea recurge grave […] Articolul Irina Vlah către Misiunea APCE: Poliţia şi partidul de guvernare şi au acţionat cu bună ştiinţă în vederea discreditării formaţiunii noastre şi inducerii în eroare a opiniei publice apare prima dată în SafeNews.
09:30
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic al marelui actor își dă în judecată frații # SafeNews
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony. Cei trei copii legitimi ai actorului sunt Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de […] Articolul La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic al marelui actor își dă în judecată frații apare prima dată în SafeNews.
