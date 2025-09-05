Kim Jong Un s-a afișat cu un ceas elvețian de lux la Beijing. Cât costă bijuteria de la mâna dictatorului nord-coreean

14:20

Autoritățile americane de imigrație au deportat zeci de solicitanți ruși de azil către Moscova, printre care și un fost soldat căutat pentru dezertare, care a fost reținut imediat după sosire, conform unei investigații realizate de Guardian. Cel puțin două zboruri organizate de ICE (Immigration and Customs Enforcement) au decolat din centrul de detenție din Alexandria, […]