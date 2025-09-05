CNAM suplimentează serviciile medicale de înaltă performanță pentru pacienți
5 septembrie 2025
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat semnarea unor acorduri adiționale cu prestatorii de servicii medicale, prin care a fost suplimentat numărul de servicii de înaltă performanță contractate pentru anul curent, transmite Noi.md.Astfel, persoanele asigurate vor putea beneficia, pînă la sfîrșitul anului, de peste 2800 de servicii medicale suplimentare, printre care 2060 d
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a extins, pînă la 15 septembrie, avertizarea meteorologică privind riscul sporit de incendii, transmite moldpres.Potrivit meteorologilor, în perioada vizată, pe întreg teritoriul țării se va menține un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, cauzat de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor.Autoritățile recomandă populației să
Agenția Servicii Publice extinde serviciul de programare online la examenele auto la Soroca și Comrat # Noi.md
Agenția Servicii Publice informează că serviciul digital de depunere online a cererilor pentru susținerea examenelor auto, proba teoretică și practică, este disponibil și pentru subdiviziunile ASP din municipiile Soroca și Comrat.Acest serviciu a fost lansat anterior, în regim de pilotare, în subdiviziunile ASP din orașele Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni. Cetățenii care urmează să sus
Percheziții și confiscări de bunuri în valoare de milioane de lei, în cadrul unei cauze penale ce vizează organizația criminală „Kitaeț” # Noi.md
În perioada 02-03 septembrie 2025, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale.În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate trei automobile de lux,
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, să nu se victimizeze politic, în contextul acuzațiilor lansate de aceasta precum că perchezițiile efectuate la colegii ei de partid sînt o formă de represiune din partea autorităților. Declarațiile au fost făcute în legătură cu descinderile recente din sudul și nordul ță
Nu doar Belca și Strelca: ce alte animale (și nu doar ele!) au fost trimise în spațiu și de ce # Noi.md
Pe 20 august 1960, după ce au petrecut douăzeci și cinci de ore în zbor, câinii Belca și Strelca s-au întors pe Pământ. De atunci, cine și ce nu a fost trimis în spațiul cosmic: animale, muzica lui Mozart și mâncare. Să ne amintim de câteva „colete” extraordinare. Félicette și NadejdaIstoria lansării animalelor pe orbita circumterestră pare să se fi terminat. Cercetătorii moderni au aj
În atenția moldovenilor care merg în Bulgaria: Circulația pe podul Giurgiu-Ruse, suspendată # Noi.md
Autoritățile bulgare au anunțat că vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 6.30-7.15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare, anunță Poliția de Frontieră.„Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații”, a transmis Poliția d
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada ianuarie – iunie 2025, au fost restituite din Bugetul de stat sume aferente taxei pe valoare adăugată (TVA) în valoare totală de 2,06 miliarde lei, cu circa 19,9 milioane lei (0,98%) mai mult față de aceeași perioadă a anului 2024. Ponderea TVA restituită constituie 7,29% din totalul încasărilor TVA la Bugetul de stat.De restituiri au benef
10:00
Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începînd de duminică, conform Centrului german de Geoştiinţe, citat de presa.Naqibullah Rahimi, purtător de cuvînt al departamentului pentru sănătate al provinciei Nangarhar, a precizat că epicentrul seismului s-a aflat în districtul Shiwa, în apropierea graniţei c
Fostul președinte american Joe Biden a fost supus recent unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, a confirmat purtătorul său de cuvînt.Procedura, cunoscută sub denumirea de operație Mohs, este utilizată frecvent pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele.Aceasta constă în îndepărtarea strat cu strat a țesutului afectat, pînă la elim
Naționala Moldovei va întîlni pe 5 septembrie selecționata Israelului, în cel de-al patrulea meci al tricolorilor în campania de calificare la Cupa Mondială 2026.Într-o conferință de presă susținută joi, selecționerul Serghei Cleșcenco a declarat că, după trei înfrîngeri, toți jucătorii sînt pregătiți și motivați să obțină un rezultat care să justifice încrederea suporterilor, transmite IPN.
Aproape 33 de mii de locuri de muncă vacante au fost înregistrate în Republica Moldova la sfîrșitul trimestrului II al anului, în creștere cu 1,4% față de începutul anului, arată datele Biroului Național de Statistică.Dintre acestea, aproape 13 mii de posturi – circa 40% – sînt disponibile în sectorul bugetar, transmite IPN.Potrivit BNS, datele se referă la unitățile din sectorul real cu
Percheziții la nivel național în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Noi.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții în mai multe locații, vizînd fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, săvîrșite în proporții mari.Totodată, sînt investigate și suspiciuni de spălare de bani com
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar putea reveni în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, după ce Curtea Supremă de Justiție și-a anulat propria hotărîre prin care formațiunea fusese exclusă.Pe 3 septembrie, instanța supremă a admis cererea de revizuire depusă de partid, iar pe 4 septembrie a respins recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC), calific
Peste 64% dintre cetățenii Republicii Moldova se informează zilnic de pe rețelele de socializare, însă, paradoxal, aceleași platforme sunt considerate de 70% dintre respondenți drept principala sursă de dezinformare.Constatările se conțin într-un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului, care analizează nivelul de alfabetizare media al populației, transmite IPN.P
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:5 septembrie — a 248-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 117 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Lup. Sf. Ier. IrineuCe se sărbătorește în lume: Ziua întîrzi
Pericolul interferențelor străine care vizează subminarea procesului democratic din Republica Moldova a fost subliniat joi de președinta Maia Sandu, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie.Menționînd poziția fermă și coordonată a instituțiilor statului pentru a contracara orice tentativă de manipu
Vremea în Republica Moldova va fi stabilă și în general senină. Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din sectorul nord-estic.Temperaturile aerului:Sudul țării: +30…+32°CCentrul: +28…+30°CNordul: +25…+27°CNoaptea, valorile termice vor coborî pînă la +14…+18°C.
Moldovenesc leu și-a continuat ușoara depreciere față de euro și dolar, la sfîrșitul săptămînii.Mai exact, în cursul zilei, moneda națională s-a depreciat cu peste patru bani față de moneda europeană și cu peste doi bani față de moneda americană, relatează Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 5 septembrie un curs oficial de schimb egal cu 19,4840 lei pentru un euro (
Republica Moldova avansează pe calea transformării într-un stat mai puternic, mai rezilient și ferm ancorat în cadrul Uniunii Europene, a declarat joi ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o conferință cu participarea comisarei europene pentru extindere, Marta Kos.Cu această ocazie, au fost prezentate prioritățile strategice ale instituției pentru perioada 2026-2030, tran
Alexandru Muravschi: Și dacă va veni o altă forță, care să fie, de asemenea, pro-integrare europeană? # Noi.md
Fostul viceprim-ministru Alexandru Muravschi a declarat că, în ultima perioadă, retorica și acțiunile Uniunii Europene în ceea ce privește Moldova s-au schimbat în mod vizibil. {{827475}}„Înainte, UE spunea că pentru ei nu contează ce forță politică este la putere, important este ca reformele să fie realizate în conformitate cu valorile europene. Astăzi, semnalul este dur, direct”, a remar
Ruslan Rokhov: „Maia Sandu trebuie să aplice aceeași strategie înțeleaptă ca Leonid Kuchma în Ucraina” # Noi.md
Președinta Moldovei, Maia Sandu, ar trebui să aplice aceeași strategie înțeleaptă ca Leonid Kuchma în Ucraina, pentru a asigura cu succes echilibrul intereselor și promovarea vectorului pro-european.Această opinie a fost exprimată de politologul Ruslan Rokhov, în cadrul unei intervenții pe canalul YouTube al lui Yuri Romanenko, relatează Noi.md El a menționat că sociologia, care arată în
În cadrul emisiunii «Без галстуков» cu Alexandr Stahurski, politologul Anatolie Dirun s-a exprimat cu privire la perspectivele aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la soarta conflictului din Transnistria.Potrivit expertului, însăși ideea unei unificări treptate nu are o bază reală:{{834088}}„Nu va avea loc nicio aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Aderarea înseamnă de
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a lansat o amenințare împotriva grupării rebele Houthi din Yemen, promițînd să aplice „cele zece pedepse biblice”, în urma unui atac asupra Israelului, anunță Al Jazeera.Joi, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Israel Katz a anunțat „Houthii au lansat din nou rachete asupra Israelului. O plagă a întunericului, o plagă a întîilor născuți –
Descoperire arheologică majoră în Siria: cel mai vechi cîntec cunoscut din lume a fost identificat pe o tăbliță de lut datînd de aproximativ 3.400 de ani.Artefactul a fost găsit în anii 1950 la Ugarit, un vechi oraș-port de pe coasta siriană, unde arheologii au scos la iveală 29 de tăblițe cuneiforme.Dintre toate tăblițele descoperite, una s-a păstrat aproape intactă. Denumită H6 („Imnul n
Portugalia este acuzată de Organizația Națiunilor Unite că a încălcat dreptul cetățenilor la accesul la informații de mediu, ascunzînd date esențiale despre mina de litiu din regiunea Barroso, cel mai mare proiect de acest fel din Europa.Comitetul pentru conformitate cu Convenția de la Aarhus a anunțat miercuri că autoritățile portugheze au obstrucționat accesul publicului la informații cheie
Parlamentarii români ai partidului AUR au depus patru moțiuni de cenzură, după ce cabinetul de miniștri și-a asumat răspunderea, în fața plenului reunit al legislativului de la București, pentru cinci pachete de măsuri de austeritate.Inițiativele opoziției parlamentare sînt prezentate astăzi în ședința plenară, transmite ipnBirourile permanente al Camerei Deputaților și Senatului au decis
Un tribunal american a interzis noilor proprietari să demoleze casa din Los Angeles în care a locuit actrița Marilyn Monroe, la începutul anilor '60.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru informează Bloomberg.{{834113}}Conform informațiilor, noii proprietari ai vilei sînt fiica unui celebru dezvoltator imobiliar, Brina Milstein, și producătorul de televiziune Roy Bank.Cuplul deține tere
Ministerul de Comerț din China a inițiat, în 4 martie 2025, la cererea companiilor chineze, o anchetă anti-eludare privind importul de produse din fibră optică originare din Statele Unite ale Americii.Aceasta este prima anchetă anti-eludare din China, scrie romanian.cgtn.comDupă deschiderea cazului, Ministerul Comerțului a desfășurat ancheta conform legii și reglementărilor, iar proceduril
Cel mai mare aisberg din lume (A23a) s-a rupt în bucăți, după ce a ajuns în ape calde. Cercetătorii spun că se va descompune și se va topi, până nu va mai fi identificabil.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Andrew Meijers, oceanograf la British Antarctic Survey (BAS), a declarat pentru CNN că, în ultimele săptămâni, aisbergul s-a rupt în bucăți foarte mari, unele de aproape 400
Una dintre cele cinci persoane acuzate în cazul morții lui Matthew Perry și-a recunoscut vina # Noi.md
Jaswin Sangha, cetățeană americană și britanică în vîrstă de 42 de ani, cunoscută sub numele de „regina ketaminei”, și-a recunoscut vina pentru vînzarea de substanțe narcotice care au dus la moartea actorului Matthew Perry, a informat BBC News pe 3 septembrie.Ea și-a recunoscut vinovăția în cinci capete de acuzare, inclusiv distribuirea de ketamină. Inițial, Sangha a negat acuzațiile, dar în a
Google, amendată cu 425 de milioane de dolari pentru colectarea datelor cu caracter personal # Noi.md
California. Google pierde un proces prin care era acuzat că a continuat să colecteze datele utilizatorilor de Android chiar dacă aceștia și-au dezactivat din setări această permisiune. Compania ar urma să plătească 425 de milioane de dolari, juriul constatînd că instrumentele analitice ale Google din alte aplicații (precum Uber sau Instagram) au continuat să încalce dreptul la confidențialitate al
FIFA va începe luna aceasta să pună în vînzare biletele pentru Cupa Mondială de anul viitor, la preţuri care vor varia de la 60 de dolari (52 de euro), pentru meciurile din faza grupelor, pînă la 6.170 de dolari (5.290 de euro) pentru finală, a anunţat forul mondial.Preţurile se vor putea modifica în funcţie de cerere, spectatorii putînd cumpăra bilete pentru un singur meci, pentru un anume st
Reperat într-un anunț imobiliar din Argentina, dar fără să fie găsit în timpul percheziției desfășurate de Poliția argentiniană, un tablou din secolul al XVIII-lea, ce a fost furat de naziști de la un colecționar evreu în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost în cele din urmă restituit autorităților din această țară sud-americană, a anunțat miercuri Parchetul din orașul Mar del Plata, i
Ar putea fi leul înaripat din Veneția, care tronează în Piața San Marco, un obiect adus din China? Aceasta este ipoteza avansată de o echipă de cercetători italieni într-un studiu publicat joi în prestigioasa revistă Antiquity, informează AFP. Simbol al Orașului Dogilor, această sculptură din bronz, admirată în fiecare an de milioane de vizitatori și plasată în vîrful uneia dintre cele două
Marocul intenționează să înființeze comitete judiciare pe stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială de fotbal din 2030, care să judece rapid eventualele infracțiuni comise de fani, la turneul final găzduit împreună cu Spania și Portugalia, a anunțat ministrul marocan al Justiției, Abdellatif Ouahbi, citat, joi, de Reuters.Inițiativa se numără printre mai multe reforme judiciare care
Schimbările climatice cauzate de activitățile umane au multiplicat de 40 de ori riscul de apariție a unor valuri de căldură, precum cel care a favorizat incendiile mortale din Spania și Portugalia în luna august, potrivit unui raport publicat joi de rețeaua internațională World Weather Attribution (WWA), informează AFP.Peninsula Iberică, situată în sud-vestul Europei, a înregistrat temperaturi
Luptătorul celebru UFC Conor McGregor a anunțat lansarea campaniei sale prezidențiale în Irlanda. El și-a îndemnat susținătorii să ia legătura cu consilierii locali pentru a-i propune candidatura.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta el a scris pe pagina sa din rețeaua de socializare X (fostul Twitter).{{834057}}„Cetățeni ai Irlandei, timpul pentru o schimbare reală a sosit! Ca președinte, nu vo
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a răspuns la invitația președintelui rus, Vladimir Putin, de a avea o întrevedere bilaterală la Moscova. {{834566}} Potrivit Oxu.Az, despre aceasta scrie „RBC-Ucraina”, cu referire la declarația lui Zelenski făcută în cadrul unei conferințe de presă după reuniunea „coaliției celor hotărîți” de la Paris.„Partenerii americani ne-au transmis că P
Judecătoria Cahul a decis astăzi, 4 septembrie, eliberarea celor patru membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, care au fost reținuți în cadrul perchezițiilor din sudul țării.Aceștia figurează într-o cauză penală privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice, transmite realitatea.{{834625}}„Primul pas spre restabilirea dreptății! Judecătoria Cahul a elib
Turiștii ruși s-au plîns de un virus ciudat, pe care îl contractează pe plajele din Turcia.Potrivit Oxu.Az, despre acest ucru a semnalat canalul Telegram SHOT.{{834307}}Conform canalului, victimele se plîng de o deteriorare bruscă a stării de sănătate după ce s-au scăldat în mare. Persoanele afectate prezintă vărsături, slăbiciune și temperatură peste 38 de grade. Una dintre victime a aj
Un incendiu a izbucnit într-un local din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit imaginilor video, a urmat și o explozie. Mai multe echipaje de pompieri luptă cu focul. „Pentru lichidarea arderii la fața locului au intervenit 4 echipe de pompieri și salvatori, care ajunși au stabilit că focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei”, a declarat pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvînt a
Pe internet au apărut imagini rare cu femelele de delfini care au înotat aproape pînă la malul Mării Azov și au început să nască acolo, pentru ca noii lor pui să aibă condiții mai confortabile.După naștere, puii lor au sărit imediat din apă pentru a trage primul aer.Cei care au observat această imagine uimitoare remarcă faptul că este un spectacol cu adevărat incredibil - un miracol al nat
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi, în Marea Sală a Poporului, o întîlnire cu omologul sîrb, Aleksandar Vucic, venit la Beijing pentru participarea la ceremonia dedicată marcării a 80 de ani de la victoria obținută în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a arătat că China şi Serbia t
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vîrsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony. {{833211}}Cei trei copii legitimi ai actorului sînt Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de ani) şi Alain-Fabien (31 de ani), transmite Digi24. Vineri, 29 august, Alain-F
Aproximativ 30 de judecători și procurori au participat la o nouă sesiune de instruire profesională dedicată examinării și soluționării litigiilor electorale, organizată în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a fost desfășurat de Comisia Electorală Centrală (CEC), în parteneriat cu Institutul Național al Justiției și Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, , tr
În Siberia a fost descoperit un mamut de peste 1 milion de ani: conținutul ADN-ului său a uimit oamenii de știință # Noi.md
În deșertul siberian a fost descoperit un mamut cu o vîrstă de 1,1 milioane de ani. Analiza ADN-ului său microbian a permis oamenilor de știință să descopere bacterii asociate cu gazda în rămășițele animalelor dispărute.Acest lucru a provocat un mare entuziasm în rîndul oamenilor de știință, deoarece a aruncat o nouă lumină asupra microbiomului mamuților, scrie BBC Wildlife.{{805635}}
Pînă la sfîrșitul lunii iulie 2025, în Republica Moldova au fost instalate peste 48,7 MW de capacități fotovoltaice, înregistrate de aproximativ 2400 de prosumatori – persoane fizice, instituții bugetare și companii private – prin mecanismul de Facturare netă, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Energiei, această cifră reprezintă 49% din plafonul de 100 MW, stabilit prin Hotărîrea Guvernulu
În primele șase luni de la lansare (1 martie – 31 august 2025), prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) au fost finanțate 117 afaceri agricole, cu o valoare totală de 126,15 milioane lei.În luna august au fost aprobate 26 de finanțări, în sumă totală de 23,33 milioane lei.Distribuția sprijinului:18,11 milioane lei – granturi nerambursabile (inclusiv 2,73 milioane l
Două incursiuni cu drone în spațiul aerian polonez au avut loc în noaptea de marți pînă miercuri, dar acestea nu au fost doborîte, deoarece nu reprezentau niciun pericol, a anunțat armata joi, conform AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, Polonia este în alertă maximă pentru obiectele care intră în spațiul său aerian de cînd o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sud
