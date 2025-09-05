CNAM suplimentează serviciile medicale de înaltă performanță pentru pacienți

20:00

La un an de la moartea lui Alain Delon, la vîrsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony. {{833211}}Cei trei copii legitimi ai actorului sînt Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de ani) şi Alain-Fabien (31 de ani), transmite Digi24. Vineri, 29 august, Alain-F