Participarea la alegeri a Partidului „Moldova Mare” ar fi un joc politic al PAS, sugerează Ion Sturza: E o mișcare inteligentă că i-au dat drumul să zburde

08:10

Noi percheziții ale procurorilor, de data asta în nordul R. Moldova, într-o cauză penală deschisă pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. În total, au loc peste 40 de percheziții, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au […] Articolul Poliția și procurorii s-au mutat cu descinderile la nord. Peste 40 de percheziții au loc acum într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în ZIUA.md.