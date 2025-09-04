EDITORIAL | Alo, cârmuirea, n-ați încurcat nimic? Cum adică Guvernul a DONAT un microbuz pentru elevi?!…
Ziua, 4 septembrie 2025 13:30
Guvernul nu poate face donații cetățenilor care l-au împuternicit prin vot să gestioneze treburile și banii statului. Dacă Guvernul construiește sau repară un drum, o școală, o grădiniță, dacă asigură un sat cu transport pentru elevi, acestea nu sunt acte de binefacere, ci îndeplinirea unor obligații statutare. Obligația Guvernului este să le asigure cetățenilor condiții […] Articolul EDITORIAL | Alo, cârmuirea, n-ați încurcat nimic? Cum adică Guvernul a DONAT un microbuz pentru elevi?!… apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
13:30
EDITORIAL | Alo, cârmuirea, n-ați încurcat nimic? Cum adică Guvernul a DONAT un microbuz pentru elevi?!… # Ziua
Guvernul nu poate face donații cetățenilor care l-au împuternicit prin vot să gestioneze treburile și banii statului. Dacă Guvernul construiește sau repară un drum, o școală, o grădiniță, dacă asigură un sat cu transport pentru elevi, acestea nu sunt acte de binefacere, ci îndeplinirea unor obligații statutare. Obligația Guvernului este să le asigure cetățenilor condiții […] Articolul EDITORIAL | Alo, cârmuirea, n-ați încurcat nimic? Cum adică Guvernul a DONAT un microbuz pentru elevi?!… apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
„Filantropie” pe banii statului. Ministerul Muncii se laudă că a donat un microbuz comunității din satul Talmaza # Ziua
Ministerul Muncii, obligat prin legislație să elaboreze proiecte și politici sociale, a organizat, zilele trecute, o ceremonie cu discursuri și baloane în cadrul căreia a anunțat că donează un microbuz comunității din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, pentru transportarea copiilor la grădinițe. În comunicatul oficial al Ministerului Muncii, evenimentul este descris drept unul „de donație”, […] Articolul „Filantropie” pe banii statului. Ministerul Muncii se laudă că a donat un microbuz comunității din satul Talmaza apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
13:10
Percheziții la Strășeni într-un dosar de construcții ilegale. O firmă, acuzată de lucrări abuzive și contrare dispozițiilor legale # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins azi cu percheziții la Strășeni într-un dosar de construcții ilegale. O companie este acuzată de lucrări abuzive în ridicarea unui imobil, deși a fost atenționată de instituțiile responsabile despre abateri. Potrivit anchetei, compania a executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației de urbanism și amenajare a […] Articolul Percheziții la Strășeni într-un dosar de construcții ilegale. O firmă, acuzată de lucrări abuzive și contrare dispozițiilor legale apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Profesorii din România amenință să boicoteze începutul anului școlar. Ministrul Educației afirmă că nu are „niciun plan B” # Ziua
Cu doar câteva zile înainte de începerea anului școlar, tensiunile din sistemul educational din România ating cote maxime. Sindicatele profesorilor au anunțat că vor boicota prima zi de școală, iar dascălii continuă protestele în mai multe orașe. Președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat, că luni, în prima zi a noului an școlar, […] Articolul Profesorii din România amenință să boicoteze începutul anului școlar. Ministrul Educației afirmă că nu are „niciun plan B” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
12:30
O femeie de 28 de ani dintr-un sat din raionul Ialoveni l-a născut în ambulanță pe cel de-al șaptelea copil. Echipa de urgență din satul Puhoi a fost chemată, azi-dimineață, de gravida care intrase în travaliu. Ambulanța a ajuns de urgență la locuința tinerei care era în 37-38 de săptămâni de sarcină. „Distanța până la spital […] Articolul O femeie din Ialoveni l-a născut în ambulanță pe cel de-al șaptelea copil apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
11:40
Zeci de lideri discută joi, la Paris, cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea joi o întâlnire cu liderii europeni la Paris, într-un nou efort de a pune presiune asupra lui Vladimir Putin, după ce liderul rus a declarat că Rusia va continua războiul în Ucraina dacă nu se va ajunge la un acord de pace. Aproximativ 30 de lideri vor purta joi […] Articolul Zeci de lideri discută joi, la Paris, cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Începând de joi, 4 septembrie, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite, după ce a intrat în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a vizelor. Documentul a fost semnat pe 4 august la Abu Dhabi de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și […] Articolul Începând de astăzi, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Cryptodigest: Republica Moldova, pe locul 2 mondial la adopția cryptomonedelor, raportat la numărul populației # Ziua
Republica Moldova se clasează pe locul 2 la nivel mondial în ceea ce privește adopția cryptomonedelor, raportată la populație și venituri, conform raportului Chainalysis – Geography of Cryptocurrency Report 2025, citat de Cryptodigest Moldova. Țara noastră este depășită doar de Ucraina. Această poziție surprinzătoare arată că, deși piața crypto din Republica Moldova nu este printre […] Articolul Cryptodigest: Republica Moldova, pe locul 2 mondial la adopția cryptomonedelor, raportat la numărul populației apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
O moldoveancă din Napoli, arestată pentru tâlhărie și rele tratamente față de bătrâna pe care o îngrijea # Ziua
O moldoveancă în vârstă de 49 de ani dintr-o localitate de lângă Napoli, Italia, a ajuns pe mâna poliției pentru tâlhărie, furt și rele tratamente față de bătrâna pe care o îngrijea. Aceasta fusese angajată de câteva zile de familia unei pensionare cu dizabilități în vârstă de 81 de ani. Îngrijitoarea este acuzată că o […] Articolul O moldoveancă din Napoli, arestată pentru tâlhărie și rele tratamente față de bătrâna pe care o îngrijea apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Trump garantează prezența militară a SUA în Polonia, după vizita lui Nawrocki la Casa Albă: „Nu ne-am gândit să le retragem. Ne gândim la asta în raport cu alte țări” # Ziua
Președintele american Donald Trump l-a primit joi la Casa Albă pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, aflat la prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Trump a elogiat liderul polonez, afirmând că „poporul Poloniei îl iubește” și că „face o treabă fantastică”. „Este o onoare să te am alături. Președintele a fost uimitor… […] Articolul Trump garantează prezența militară a SUA în Polonia, după vizita lui Nawrocki la Casa Albă: „Nu ne-am gândit să le retragem. Ne gândim la asta în raport cu alte țări” apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Procedurile de preaderare a R. Moldova la UE ar putea începe după alegerile din 28 septembrie, potrivit președintelui Consiliului European # Ziua
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat miercuri, la București, că UE va deschide procedura de preaderare a Republicii Moldova în această toamnă, potrivit TVR Info. Într-o conferință de presă după întrevederea cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, oficialul european a vorbit despre extinderea UE. „Ultimul Consiliu European a susținut în unanimitate propunerea […] Articolul Procedurile de preaderare a R. Moldova la UE ar putea începe după alegerile din 28 septembrie, potrivit președintelui Consiliului European apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
ATITUDINI | George Damian: În R. Moldova există trei forțe politice reale: menșevicii, bolșevicii și unioniștii pro-români # Ziua
În 1999 Republica Moldova putea intra pe traseul de aderare la UE deodată cu țările baltice, chiar înaintea României! Asta ne zice Ala Mândâcanu (nu știți voi cine a fost Ala) în dialog cu Nata Albot. Deja vorbim de delir. În 1999 Republica Moldova nu avea curent electric, primea din România și nu și-a achitat […] Articolul ATITUDINI | George Damian: În R. Moldova există trei forțe politice reale: menșevicii, bolșevicii și unioniștii pro-români apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru directoarea unei grădinițe din Chișinău, acuzată de luare de mită de la părinți # Ziua
Directoarea unei grădinițe din sectorul Ciocana al Capitalei riscă 9 ani de închisoare pentru mită. Pedeapsa este cerută de procurori într-un dosar de corupție deschis anul trecut pe numele funcționarei. Suspecta a fost reținută în luna mai 2024 de ofițerii CNA în urma mai multor denunțuri din partea părinților, care susțineau că erau obligați să […] Articolul Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru directoarea unei grădinițe din Chișinău, acuzată de luare de mită de la părinți apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
09:40
FOTO | Alertă nocturnă în raionul Râșcani. 300 de capre salvate dintr-un incendiu izbucnit la o fermă din satul Sângureni # Ziua
Pompierii au reușit să salveze 300 de animale, noaptea trecută, dintr-un incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din satul Sângureni, raionul Râșcani, anunță IGSU, într-un comunicat de presă. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut în jurul orei 01:20, după ce o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor a luat foc. Patru echipaje de pompieri și salvatori […] Articolul FOTO | Alertă nocturnă în raionul Râșcani. 300 de capre salvate dintr-un incendiu izbucnit la o fermă din satul Sângureni apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Trump reafirmă angajamentul de a obține pacea între Rusia și Ucraina: „Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiți” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat că rămâne hotărât să urmărească un acord de pace între Rusia și Ucraina, în pofida incertitudinilor tot mai mari privind o posibilă întâlnire directă între președintele rus Vladimir Putin și cel ucrainean Volodimir Zelenski, relatează CBS News. „Am urmărit situația, am discutat despre ea atât cu președintele Putin, cât […] Articolul Trump reafirmă angajamentul de a obține pacea între Rusia și Ucraina: „Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiți” apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Putin vede „luminița de la capătul tunelului” pentru încetarea războiului din Ucraina, Zelenski respinge retragerea din Donbas # Ziua
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că există „un punct de speranță” pentru oprirea războiului din Ucraina, sugerând că Moscova este pregătită să reia negocierile la un nivel politic superior. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, după vizita oficială în China. Liderul de la Kremlin a subliniat că „dacă va prevala […] Articolul Putin vede „luminița de la capătul tunelului” pentru încetarea războiului din Ucraina, Zelenski respinge retragerea din Donbas apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
VIDEO | Accident teribil în Lisabona. Cel puțin 15 oameni au murit, după ce un funicular din oraș a deraiat # Ziua
Cel puțin 15 oameni au murit, iar 18 au fost răniți, după ce celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în Lisabona, capitala Portugaliei. Imaginile filmate la faţa locului arată funicularul, similar unui tramvai şi foarte popular printre turişti, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, complet distrus. Potrivit BBC, 43 de persoane se […] Articolul VIDEO | Accident teribil în Lisabona. Cel puțin 15 oameni au murit, după ce un funicular din oraș a deraiat apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Poliția și procurorii s-au mutat cu descinderile la nord. Peste 40 de percheziții au loc acum într-un dosar de corupere electorală # Ziua
Noi percheziții ale procurorilor, de data asta în nordul R. Moldova, într-o cauză penală deschisă pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. În total, au loc peste 40 de percheziții, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au […] Articolul Poliția și procurorii s-au mutat cu descinderile la nord. Peste 40 de percheziții au loc acum într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
07:40
VIDEO | La capătul viaductului, direcția Centru, a fost construită o bandă de întoarcere pentru a fluidiza traficul rutier # Ziua
La capătul viaductului care leagă sectorul Botanica de Centru, la intersecția străzii București și bulevardul Dacia, a fost construită o nouă bandă de întoarcere, pentru a fluidiza traficul rutier care vine de pe viaduct în direcția centru. Lucrările au fost efectuate în luna august, iar noua bandă a fost dată în folosință în data de […] Articolul VIDEO | La capătul viaductului, direcția Centru, a fost construită o bandă de întoarcere pentru a fluidiza traficul rutier apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:30
Primăria Sireți lansează emisiune de obligațiuni municipale. Autoritățile vor să investească banii în reabilitarea drumurilor # Ziua
Primăria Șireți, raionul Strășeni, a lansat emisiune de obligațiuni municipale, în valoare de 3 milioane de lei, cu scopul de a atrage resurse financiare ce vor fi utilizate la modernizarea infrastructurii rutiere. Fondurile obținute prin această emisiune vor fi direcționate spre reconstrucția a 14 străzi, cu o lungime totală de 3,34 km. Viceprimarul localității, Irina […] Articolul Primăria Sireți lansează emisiune de obligațiuni municipale. Autoritățile vor să investească banii în reabilitarea drumurilor apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
VIDEO | Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi Jinping vorbind despre transplanturi de organe și „nemurire” # Ziua
Un microfon deschis i-a surprins pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe omologul său chinez, Xi Jinping, discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Momentul a avut loc la Beijing, în timpul paradei militare organizate pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al […] Articolul VIDEO | Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi Jinping vorbind despre transplanturi de organe și „nemurire” apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
În 2025, Ilan Șor ar fi alocat 100 de milioane de dolari pentru proiecte sale în Republica Moldova și CSI # Ziua
În anul2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari SUA pentru finanțarea proiectelor sale destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova. Acest lucru reiese din documente interne ale „grupului Șor”, care au ajuns în spațiul public în urma unui atac cibernetic de amploare asupra conturilor asociate infrastructurii sale. Scurgerea […] Articolul În 2025, Ilan Șor ar fi alocat 100 de milioane de dolari pentru proiecte sale în Republica Moldova și CSI apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Ambasadele, folosite ca platforme de promovare a PAS. Misiunea din Irlanda a chemat diaspora să voteze pentru partidul de la putere # Ziua
Un nou caz de utilizare a resurselor administrative și de implicare a instituțiilor statului în promovarea partidului de la guvernare a fost sesizat pe rețelele de socializare. Ambasada R. Moldova în Irlanda, condusă de Jana Costachi, fost demnitar în Guvernul PAS, a publicat un mesaj pe pagina de pe Facebook în care a îndemnat indirect […] Articolul Ambasadele, folosite ca platforme de promovare a PAS. Misiunea din Irlanda a chemat diaspora să voteze pentru partidul de la putere apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Serghei Lavrov cere recunoașterea internațională a anexării teritoriilor ucrainene de către Rusia „pentru o pace durabilă” # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susține că recunoașterea internațională a anexării de către Rusia a Crimeei, Sevastopolului și a regiunilor Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson reprezintă o condiție esențială pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina. „Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale apărute după aderarea Crimeei, Sevastopolului, RPD [Republica Populară […] Articolul Serghei Lavrov cere recunoașterea internațională a anexării teritoriilor ucrainene de către Rusia „pentru o pace durabilă” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
556 de ani de la Sfințirea Mănăstirii Putna, prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare, lăcaș supranumit și Ierusalimul Neamului Românesc # Ziua
Sărbătoare mare la Mănăstirea Putna, supranumită și Ierusalimul Neamului Românesc. Astăzi se împlinesc 556 de ani de la sfințirea sfântului lăcaș, unde-și doarme somnul de veci Voievodul Ștefan cel Mare, ctitorul mănăstirii. În 3 septembrie 1469 mare domnitor Ștefan cel Mare, împreună cu Mitropolitul Teoctist și un sobor de 64 de ierarhi și slujitori au sfințit Mănăstirea Putnei. Începută […] Articolul 556 de ani de la Sfințirea Mănăstirii Putna, prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare, lăcaș supranumit și Ierusalimul Neamului Românesc apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Ion Ceban, după vizita din Italia: S-a demonstrat că nu prezint pericol pentru nicio țară din Europa # Ziua
„Faptul că am ajuns în Italia demonstrează încă o dată că interdicția impusă a fost una politică și că nu prezint pericol pentru nicio țară din Europa”. Este reacția lui Ion Ceban după revenirea politicianului de la o conferință din Roma. „Faptul că am ajuns în Italia, la Roma, a arătat cât de mult îi […] Articolul Ion Ceban, după vizita din Italia: S-a demonstrat că nu prezint pericol pentru nicio țară din Europa apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Maia Sandu, de Ziua Armatei, cere „consolidării apărării antiaeriene, rezilienței cibernetice, energetice și protecția infrastructurii critice” # Ziua
Președintele Maia Sandu a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în apărarea păcii și menținerea siguranței cetățenilor, a exprimat recunoștință familiilor acestora și a adus un omagiu celor care și-au dat viața pentru […] Articolul Maia Sandu, de Ziua Armatei, cere „consolidării apărării antiaeriene, rezilienței cibernetice, energetice și protecția infrastructurii critice” apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Conspirații în Germania, după ce șase candidați AfD au murit înaintea alegerilor locale din țară # Ziua
Șase candidaţi ai partidului Alternativă pentru Germania (AfD) au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania de Nord-Westfalia, din vestul ţării, ceea ce a dat naştere rapid unei serii de teorii ale conspiraţiei, scrie BBC. Poliţia germană a precizat că nu există dovezi de crime în legătură cu aceste decese. Cu […] Articolul Conspirații în Germania, după ce șase candidați AfD au murit înaintea alegerilor locale din țară apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
13:40
Un ucrainean care încerca să treacă ilegal frontiera cu R. Moldova a fost ucis de grăniceri în regiunea Odesa # Ziua
Un bărbat de 23 de ani din Harkov a fost împușcat mortal de grăniceri în regiunea Odesa, la frontiera cu R. Moldova, în timp ce încerca să treacă ilegal granița. Incidentul a avut loc pe 1 septembrie, în jurul orei 18:00, potrivit Biroului Național de Investigații din Ucraina. Potrivit autorităților ucrainene, grănicerii au observat mai […] Articolul Un ucrainean care încerca să treacă ilegal frontiera cu R. Moldova a fost ucis de grăniceri în regiunea Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Candidații PAS implică miniștrii rămași în funcție în campania electorală. Radu Marian a publicat un video de la Ministerul Energiei, pe care ulterior l-a șters # Ziua
Candidații PAS implică reprezentanți ai Guvernului, rămași în funcție, în promovarea mesajelor electorale. Radu Marian, aflat pe locul al 21-lea în lista PAS, a publicat, marți seara, un video pe pagina sa de Facebook de la sediul Ministerului Energiei, acolo unde discută cu șeful instituției, Dorin Junghietu, despre realizările guvernării în domeniul energeticii. Mesajul a […] Articolul Candidații PAS implică miniștrii rămași în funcție în campania electorală. Radu Marian a publicat un video de la Ministerul Energiei, pe care ulterior l-a șters apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
VIDEO | Trump a anunțat că armata SUA a atacat o ambarcațiune din Venezuela: „11 teroriști uciși în acțiune” # Ziua
Forțele armate americane au atacat o ambarcațiune care transporta droguri, marți, în Marea Caraibilor, în prima operațiune cunoscută de acest gen după decizia administrației Trump de a spori numărul de nave de război ale SUA în regiune, transmite Reuters. „În ultimele minute, am tras efectiv asupra unei ambarcațiuni, o ambarcațiune care transporta droguri, o mulțime […] Articolul VIDEO | Trump a anunțat că armata SUA a atacat o ambarcațiune din Venezuela: „11 teroriști uciși în acțiune” apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
În plină campanie electorală, un candidat PAS este acuzat că-și atribuie un proiect al Primăriei Drochia finanțat de PNUD # Ziua
Un candidat al PAS, Marina Morozova, actual deputat, este acuzată că atribuie guvernării realizarea proiectului de reabilitarea a unei grădinițe din orașul Drochia, în timp ce autoritățile locale dezmint afirmațiile candidatei și precizează că lucrările au fost realizate la inițiativa primăriei orașului în cadrul unui program susținut de UE și finanțat de PNUD. Într-un scurt […] Articolul În plină campanie electorală, un candidat PAS este acuzat că-și atribuie un proiect al Primăriei Drochia finanțat de PNUD apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Autoritățile georgiene l-au acuzat fostul președinte Mihail Saakașvili de „declanșarea războiului din 2008”, în contextul unui raport al unei comisii parlamentare speciale care investighează „crimele regimului Saakașvili”. Fostul președinte georgian, care își ispășește o pedeapsă de 12 ani pentru abuz de putere și deturnarea de fonduri, ar putea fi judecat pentru „trădare de patrie”, iar […] Articolul Mihail Saakașvili riscă închisoare pe viață, iar partidul său ar putea fi interzis apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova, condus de fostul premier Vlad Filat, rămâne în afara cursei electorale pentru alegerile parlamentare. Formațiunea s-a adresat în judecată după ce nu s-a regăsit pe lista partidelor care pot participa la scrutinul din 28 septembrie, iar instanța de apel îi dăduse câștig de cauză. Totuși, Comisia Electorală Centrală s-a adresat […] Articolul PLDM rămâne în afara cursei electorale. CSJ a admis recursul Comisiei Electorale Centrale apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Toate cele trei persoane decedate în urma accidentului din această dimineață din județul Botoșani sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit Poliției din România, un moldovean de 48 de ani, în timp ce se deplasa cu automobilul, ar fi pierdut controlul asupra mașinii și s-a izbit de un microbuz care transporta mai mulți pasageri. „Din verificările […] Articolul Trei cetățeni moldoveni au murit în accidentul devastator de la Botoșani apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
„Partidul Nostru” nu va face alianțe nici cu PAS, nici cu Blocul „Patriotic”, pe care îl descrie drept unul oportunist și creat din interes # Ziua
În viitorul Parlament, formațiunea „Partidul Nostru” nu va face alianțe nici cu PAS, nici cu Blocul „Patriotic” de stânga, singurul aliat al formațiunii fiind cetățeanul R. Moldova. Este declarația făcută de Renato Usatîi, care a răspuns astfel la un apel al Irinei Vlah, care i-a propus semnarea unui pact de coalizare. Usatîi a precizat […] Articolul „Partidul Nostru” nu va face alianțe nici cu PAS, nici cu Blocul „Patriotic”, pe care îl descrie drept unul oportunist și creat din interes apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Constantin Țuțu, reținut în iulie la Atena, a fost eliberat de justiția din Grecia și revine în Republica Moldova # Ziua
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în iulie împreună cu Vladimir Plahotniuc, în Grecia, a fost eliberat. Acesta și-a luat deja bilet de avion spre Republica Moldova și ar urma să aterizeze pe aeroportul din Chișinău joi, 4 septembrie. Informația a fost confirmată de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că Țuțu nu […] Articolul Constantin Țuțu, reținut în iulie la Atena, a fost eliberat de justiția din Grecia și revine în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost reținut pentru 72 de ore, într-un dosar pornit pentru spălare de bani, anunță Procuratura Anticoruoție, într-un comunicat de presă. Fostul parlamentar a fost reținut marți seara. „Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art. 243 alin. […] Articolul Fostul deputat Vladimir Andronachi, reținut pentru 72 de ore. Este bănuit de spălare de bani apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Trei morţi şi 15 răniţi în urma accidentului între un microbuz şi un autoturism produs în judeţul Botoşani # Ziua
Trei morţi şi 15 răniţi este bilanţul tragic al unui accident produs în judeţul Botoşani între un microbuz şi un autoturism. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Accidentul a avut loc pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni. Un autocar cu 17 persoane s-a izbit de un autoturism în care se aflau […] Articolul VIDEO | Trei morţi şi 15 răniţi în urma accidentului între un microbuz şi un autoturism produs în judeţul Botoşani apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Președintele american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, pe fondul paradei militare de la Beijing dedicată marcării a 80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial. „Transmiteți cele mai calde urări [președintelui rus] Vladimir Putin și [liderului nord-coreean] Kim Jong Un, în […] Articolul Trump acuză Rusia, China și Coreea de Nord că plănuiesc un „complot” împotriva SUA apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Parada militară de amploare la Beijing. Xi Jinping, însoțit de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a cerut pace, dar a prezentat o nouă rachetă intercontinentală # Ziua
China a marcat la Beijing 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial printr-o amplă paradă militară, la care au asistat președintele Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și conducătorul Coreei de Nord, Kim Jong Un, relatează AP. În discursul său, Xi a afirmat că omenirea se află în fața […] Articolul Parada militară de amploare la Beijing. Xi Jinping, însoțit de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a cerut pace, dar a prezentat o nouă rachetă intercontinentală apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Accident grav la Botoșani, între un autocar și un autoturism. Ar fi implicate 15 persoane, din care patru sunt încarcerate # Ziua
A fost activat Planul Roșu de intervenție la Botoșani, în urma unui accident grav în care a fost implicat un autocar și un autoturism. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru sunt încarcerate. Accidentul s-a produs între localitățile Românești și Dămideni, pe DN 24 C. „Având în vedere natura evenimentului și numărul […] Articolul Accident grav la Botoșani, între un autocar și un autoturism. Ar fi implicate 15 persoane, din care patru sunt încarcerate apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Soldații, ofițerii și angajații Ministerului Apărării marchează azi 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, prima instituție strategică ce a fost înființată în 3 septembrie 1991, la o săptămână de la declararea independenței R. Moldova. Cu prilejul aniversării, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, le-a mulțumit tuturor generațiilor de militari și angajați civili ai instituției pentru dăruire, curaj, […] Articolul Onoare pentru militari. Forțele armate ale R. Moldova marchează 34 de ani de la creare apare prima dată în ZIUA.md.
2 septembrie 2025
18:40
VIDEO | O autocisternă, condusă de un cetățean moldovean, plină cu gaz metan, s-a răsturnat la Vaslui. Peste 50 de oameni au fost evacuați # Ziua
Situație de urgență în județul Vaslui, după ce o autocisternă plină cu 19 mii de litri de gaz metan lichefiat, condusă de un cetățean al R. Moldova, s-a răsturnat în satul Simila, comuna Zorleni, la un sens giratoriu, scrie vasluianul.ro. Șoferul autocisternei a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgență Bârlad cu un traumatism toracic. […] Articolul VIDEO | O autocisternă, condusă de un cetățean moldovean, plină cu gaz metan, s-a răsturnat la Vaslui. Peste 50 de oameni au fost evacuați apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
CEC, sesizată în cazul perchezițiilor efectuate la Partidul „Inima Moldovei”. PNM cere excluderea formațiunii din cursa electorală # Ziua
Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în cazul perchezițiilor efectuate astăzi de polițiști și ofițerii CNA într-o cauză penală legată de finanțarea ilegală a acțiunilor electorale ale Partidului „Inima Moldovei”, parte a Blocului „Patriotic”. Contestația a fost depusă de Partidul Național Moldovenesc care cere anularea înregistrării în cursa electorală a formațiunii, condusă de Irina Vlah. […] Articolul CEC, sesizată în cazul perchezițiilor efectuate la Partidul „Inima Moldovei”. PNM cere excluderea formațiunii din cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
PDMM va contesta decizia Curții de Apel de a lăsa formațiunea în afara alegerilor: Suntem determinați să învingem și nu au cum să ne oprească # Ziua
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) anunță că va contesta la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) hotărârea pronunțată marți, 2 septembrie, de către Curtea de Apel Chișinău, care a menținut în vigoarea decizie Comisiei Electorale Centrale (CEC) de neînregistrare a formațiunii politice în cursa pentru alegerile parlamentare. Potrivit unui comunicat de presă al PDMM, decizia […] Articolul PDMM va contesta decizia Curții de Apel de a lăsa formațiunea în afara alegerilor: Suntem determinați să învingem și nu au cum să ne oprească apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Tânărul prins în iunie după o evadare din Penitenciarul din Tighina, condamnat la încă 11 ani de închisoare # Ziua
Tânărul de 26 de ani, care în luna mai a fugit din Penitenciarul nr. 8 din Tighina și prins peste o lună, a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare. După evadare, în timp ce se ascundea de polițiști, acesta a comis cel puțin 17 infracțiuni, printre care tâlhării și jafuri. Pușcăriașul, care își […] Articolul Tânărul prins în iunie după o evadare din Penitenciarul din Tighina, condamnat la încă 11 ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a sugerat premierului slovac Robert Fico să întrerupă livrările de gaze și electricitate către Ucraina, ca răspuns la atacurile armatei ucrainene asupra oleoductului „Drujba”. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri bilaterale la Beijing, fiind citată de agenția TASS. „Ucraina primește un volum semnificativ de resurse energetice prin vecinii săi […] Articolul Putin propune Slovaciei să taie livrările de gaze și electricitate către Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Partidul Democrat Modern rămâne în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii # Ziua
Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare decizia Comisiei Electorale centrale de neînregistrare în cursa electorală a Partidului Democrat Modern din Moldova. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă. Hotărârea CEC poate fi contestată în trei zile la Curtea Supremă de Justiție. Decizia CEC a fost luată în 28 septembrie fiind, votată […] Articolul Partidul Democrat Modern rămâne în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Partidul Democrat Modern, în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii # Ziua
Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare decizia Comisiei Electorale centrale de neînregistrare în cursa electorală a Partidului Democrat Modern din Moldova. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă. Hotărârea CEC poate fi contestată în trei zile la Curtea Supremă de Justiție. Decizia CEC a fost luată în 28 septembrie fiind, votată […] Articolul Partidul Democrat Modern, în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.