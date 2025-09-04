VIDEO | 17 persoane rănite după ce un autobuz a intrat în plin într-o stație din centrul Londrei

11:00

În viitorul Parlament, formațiunea „Partidul Nostru” nu va face alianțe nici cu PAS, nici cu Blocul „Patriotic” de stânga, singurul aliat al formațiunii fiind cetățeanul R. Moldova. Este declarația făcută de Renato Usatîi, care a răspuns astfel la un apel al Irinei Vlah, care i-a propus semnarea unui pact de coalizare. Usatîi a precizat […] Articolul „Partidul Nostru” nu va face alianțe nici cu PAS, nici cu Blocul „Patriotic”, pe care îl descrie drept unul oportunist și creat din interes apare prima dată în ZIUA.md.