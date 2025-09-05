Florida intenționează să devină primul stat american care elimină obligativitatea vaccinării copiilor

15:10

„Faptul că am ajuns în Italia demonstrează încă o dată că interdicția impusă a fost una politică și că nu prezint pericol pentru nicio țară din Europa". Este reacția lui Ion Ceban după revenirea politicianului de la o conferință din Roma. „Faptul că am ajuns în Italia, la Roma, a arătat cât de mult îi […]