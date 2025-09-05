(video) GT Racing se întâlnește cu Formula 1: Limitatul model Mercedes-AMG GT2 Edition W16
Autoblog.md, 5 septembrie 2025 09:40
Mercedes-AMG Motorsport extinde portofoliul său cu un model nou și impresionant: Mercedes-AMG GT2 Edition W16. Dezvoltat pe baza modelului GT2 lansat la sfârșitul lui 2022, această ediție limitată combină caracteristicile fundamentale ale modelului de bază cu tehnologii și elemente de design inspirate de actuala mașină de Formula 1 – Mercedes-AMG F1 W16 E PERFORMANCE.
• • •
Acum 30 minute
09:40
(video) GT Racing se întâlnește cu Formula 1: Limitatul model Mercedes-AMG GT2 Edition W16 # Autoblog.md
Acum 24 ore
18:00
Honda lansează noul Prelude, un coupe sportiv hibrid care marchează revenirea iconicului nume după o pauză de 24 de ani. Dezvoltat sub conceptul „Unlimited Glide", inspirat de planarea lină a planoarelor, Prelude combină designul dinamic, tehnologia hibridă e:HEV avansată și componente de șasiu de la Civic Type R pentru a oferi o experiență de condus
16:10
Volvo Cars a început producția noului său model ES90, complet electric, pentru piețele europene, marcând o etapă importantă în călătoria Volvo Cars către un viitor complet electric. Conceput pentru o viață echilibrată, ES90 oferă siguranță, tehnologie și versatilitate într-o formă elegantă de sedan electric modern. ES90 este primul automobil Volvo care dispune de o arhitectură
15:00
(video) Important: Schimbări efectuate în intersecția Florilor-Bogdan Voievod, lângă Tipografia Centrală # Autoblog.md
Poliția Națională informează că, pentru fluidizarea circulației rutiere și evitarea ambuteiajelor în orele de vârf în capitală, au fost realizate câteva modificări în sistematizarea traficului. Ni se amintește că în zona intersecției bulevardului Dacia cu strada Ciuflea a fost amenajată o bandă suplimentară pentru întoarcerea transportului. Iar la intersecția strǎzilor Florilor și Bogdan Voievod din
14:30
(video) Noile Ford Ranger PHEV și Tourneo Custom MS-RT: ADN de curse pentru muncă și aventură # Autoblog.md
Ford a lansat oficial două noi modele care combină performanța electrificată cu un design inspirat de curse: Ranger MS-RT PHEV și Tourneo Custom MS-RT. Aceste vehicule, dezvoltate în colaborare cu specialiștii MS-RT – o ramură a partenerului de raliuri M-Sport – își fac debutul global la IAA Mobility 2025 din München, Germania, între 8 și
13:40
HORSE Powertrain, un lider în sisteme de propulsie inovatoare și cu emisii reduse, își dezvăluie noua familie de tehnologii ultra-compacte de extindere a autonomiei. Lansarea setată în cadrul IAA Mobility 2025 din München, Germania, marchează un pas semnificativ către diversificarea opțiunilor de mobilitate sustenabilă, oferind producătorilor auto o soluție versatilă pentru transformarea simplă vehiculelor electrice
12:10
(video) Noul Porsche Cayenne Electric – primul automobil de producție care suportă încărcare wireless # Autoblog.md
Porsche face un pas uriaș în industria mobilității electrice, devenind primul producător auto care introduce pe piață un sistem de încărcare inductivă de 11 kW cu o placă de bază unică (one-box) pentru vehiculele electrice cu baterie. Această tehnologie inovatoare va debuta odată cu noua generație complet electrică a modelului Cayenne. Noul Porsche Cayenne Electric
11:40
Dacia anunță noi motoare mai performante pentru Duster și Bigster, unul fiind o premieră mondială # Autoblog.md
Dacia continuă evoluția gamei de motorizări a modelelor Duster și Bigster, introducând noi sisteme de propulsie, care vor fi disponibile în curând pe ambele modele. Marea noutate este sistemul hybrid-G 150 4×4 – o combinație unică ce reprezintă o premieră mondială! Hybrid-G 150 4×4 Noul sistem hybrid-G 150 4×4 bi-fuel GPL oferă un echilibru optim între performanță, eficiență și versatilitate.
10:50
Abia acum s-a răspândit vestea despre o mutare destul de notabilă în industria designului auto. Compania Xiaomi a reușit să-l atragă pe designerul Fabian Schmölz, un expert care și-a lăsat amprenta pe o serie de modele cunoscute, deja lansate pe piața internațională. Fabian Schmölz este din aprilie 2025 șed de design exterior la Centrul de
Ieri
09:10
Volkswagen redefinește viitorul numelor modelelor sale, adoptând o strategie inovatoare care transferă denumirile consacrate ale modelelor cu motoare cu combustie către gama electrică ID. Primul model care va purta acest nou branding este ID. Polo, ce va intra în producția de serie în 2026, fiind cunoscut anterior drept ID. 2all Concept. Această mișcare marchează începutul
3 septembrie 2025
18:10
(video) Un nou și rar accident feroviar în Moldova. Un TIR s-a ciocnit cu un vagon autopropulsat # Autoblog.md
În această dimineață, la ora 8:05, poliția din Anenii Noi a fost sesizată despre un accident rutier produs în localitatea Socoleni. Preliminar, un bărbat de 63 ani, conducător de autocamion marca DAF, în momentul deplasării peste calea ferată s-a ciocnit cu un vagon autopropulsat condus de un bărbat de 55 ani. Ambii conducători au fost
17:20
Al doilea Tesla Cybertruck care a ajuns în Moldova la mijlocul verii se află… în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, proprietarul a beneficiat de oportunitatea de a-l vămui fără taxe și l-a înmatriculat în dreapta Nistrului. Și asta pentru că, după niște reparații pe latura dreaptă a mașinii (care intenționat nu se arată aproape deloc
16:50
(video) O denumire mai originală nu se putea găsi. Rușii anunță PlayAuto pentru mașinile autohtone # Autoblog.md
Compania rusă Navio, fostă SberAutoTech, lansează PlayAuto, o platformă software inovatoare pentru piața locală, concepută pentru a transforma experiența de interacțiune cu automobilul, atât în interiorul, cât și în afara acestuia. Dezvoltată special pentru piața rusă, această soluție integrează servicii familiare șoferilor locali, marcând un pas important spre o mobilitate conectată și personalizată. Se dorește
16:40
(video) De denumire mai originală nu se putea. Rușii anunță PlayAuto pentru mașinile autohtone # Autoblog.md
14:50
(video) Volvo Moldova extinde oferta de neratat XC90 Summer Edition și iată de ce este una fierbinte # Autoblog.md
Volvo Car Moldova extinde perioada ofertei de neratat. Echiparea specială Summer Edition pentru SUV-ul premium Volvo XC90 cu 7 locuri, disponibilă la un preț special de la 59.800 euro, rămâne valabilă până la sfârșitul anului 2025, dar în limita stocului disponibil. „O astfel de ofertă nu trebuie ratată, mai ales că prețurile vor crește din
14:00
(video) ”Practică” după ore în raionul Glodeni. Un minor de 16 ani și-a trimis semenul la spital # Autoblog.md
Ieri, în jurul orei 15:00, pe traseul G57 Glodeni – Dușmani – Moara Domnească, s-a produs un accident rutier cu implicarea a trei automobile. Doi minori au fost implicați, unul dintre care a ajuns la spital într-o stare deloc satisfăcătoare. Polițiștii din Glodeni, deplasați la fața locului, au stabilit că un BMW, condus de un
12:20
(foto) Banda de întoarcere de lângă intersecția București-Dacia poate fi utilizată începând de astăzi # Autoblog.md
Șoferii care circulă des prin zonă au observat că din luna august s-au executat mai multe lucrări în vederea construcției unei bretele de întoarcere pentru transport pe bulevardul Dacia. Banda de întoarcere din apropierea intersecției cu strada București este începând de astăzi funcțională. Conform Primăriei Chișinău, această intervenție era necesară pentru a fluidiza traficul într-una
11:40
(video) Accident grav în județul Botoșani. Trei moldoveni au decedat după un impact frontal # Autoblog.md
Conduceți prudent: trei persoane au murit, iar alte 16 au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs, în această dimineață, pe traseul DN 24 C de lângă frontiera cu Republica Moldova, între localitățile Santa Mare și Dămideni din județul Botoșani. În accident au fost implicate un microbuz Mercedes-Benz Sprinter și un autoturism
11:20
Veste mare pentru pasionații auto din Republica Moldova: marca Lynk & Co, parte a grupului chinez Geely, a sosit oficial în țară prin intermediul dealerului Auto Space. Primele exemplare ale modelelor Lynk & Co 01 (plug-in hybrid) și Lynk & Co 02 (complet electric) au fost descărcate în parcarea Auto Space, iar modelul Lynk &
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
BMW Group a început pregătirile pentru producția de serie a sistemelor cu celulă de combustie # Autoblog.md
Spre deosebire de Stellantis, BMW Group își intensifică angajamentul față de mobilitatea cu emisii zero, pregătindu-se pentru producția de serie a sistemelor cu celulă de combustie (fuel cell) de generația a treia la uzina Steyr, începând cu 2028. Competențele din München și Steyr, combinate cu contribuțiile tehnologice din Landshut, pun bazele unei noi ere a
09:00
Conceptul Jaguar Type 00 are un "văr" la Audi. Germanii lansează o nouă filosofie de design – „The Radical Next" – un pas îndrăzneț menit să redefinească identitatea brandului și experiența sa. Prezentată aseară în Milano, această transformare este marcată de introducerea Audi Concept C, un roadster electric cu două locuri care anticipează viitorul modelelor
2 septembrie 2025
18:30
(video) Prima motocicletă din lume a împlinit 140 de ani și există o replică încă funcțională # Autoblog.md
La 140 de ani de la depunerea brevetului de către Gottlieb Daimler pentru „vehiculul de călărie" pe 29 august 1885, Mercedes-Benz Museum celebrează o piatră de hotar în istoria mobilității individuale. Cunoscută drept prima motocicletă din lume, această invenție echipată cu un motor cu ardere internă de mare viteză a deschis drumul către automobilele moderne.
17:00
O Tesla Model S a fost ridicată din sudul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Autoblog.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat astăzi 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit
16:10
BYD introduce în Europa seria de modele Seal 6. În China aceasta se numește Seal 06 și este formată dintr-un sedan + break hibrid, un sedan electric și un hatchback electric. Pentru piața europeană s-au adaptat primii doi membri și cu toate taxele impuse de UE (+27%), pe lângă altele, mașinile costă mai mult decât
13:10
Toyota RAV4 este în topul modelelor de mașină care apar des cu probleme la frontiera moldo-română. Un nou caz recent a scos la iveală o altă istorie din spatele unui crossover declarat furat. În ziua de 1 septembrie, în jurul orei 2:00 noaptea, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat cu intenția de
12:30
(video) Un șofer beat, care ar fi provocat un accident în lanț pe șoseaua Hîncești, reținut pentru 72 de ore # Autoblog.md
Unul dintre cei 73 de șoferi, care au fost prinși în weekend prin Republica Moldova în stare de ebrietate la volan, ar fi provocat un accident în lanț chiar în capitală. Mai mulți participanți la trafic și călători au fost martorii urmărilor, căci șoferul cu pricina s-a răsturnat. Conform datelor Poliției Capitalei, accidentul s-a întâmplat
11:20
(video) Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo are 800 CP și este capabil de 0-100 km/h în două clipe # Autoblog.md
După câteva teasere intrigante, Opel a ridicat vălul și a dezvăluit primele imagini complete ale mașinii, împreună cu numele său: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Acest show car își va celebra premiera mondială la IAA Mobility 2025 din München, între 8 și 14 septembrie 2025. După cum sugerează numele, modelul nu doar că anticipează
10:20
ZF LIFETEC, lider global în sisteme de siguranță pasivă, va prezenta la IAA Mobility 2025, care se va desfășura la München între 8 și 14 septembrie, noua generație a centurii încălzite, Heat Belt 2.0. Lansată inițial în 2023, această soluție avansată va oferi un nou standard de confort iarna, cu beneficii semnificative pentru autonomia vehiculelor
09:40
Astăzi, 2 septembrie 2025, smart anunță o decizie majoră: lansarea modelului smart #2, un nou city car electric de două locuri, care marchează o reinventare a modelului fortwo original. Această mișcare, bazată pe succesul fazei de fezabilitate a „proiectului: two", extinde portofoliul brandului cu un vehicul ultra-compact din segmentul A, destinat în special nevoilor urbane.
09:10
La Salonul Auto IAA Mobility 2025 de la München, BMW Group urmează să prezinte peste câteva zile BMW Motorrad Vision CE, o viziune revoluționară a mobilității electrice pe o singură bandă de contact cu solul în centrele urbane, consolidând poziția sa de lider în domeniul inteligenței, conectivității și mobilității electrice pe două roți. Cu un
1 septembrie 2025
19:20
(video) Porsche a livrat la fața locului șapte dintre cele zece modele 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan” # Autoblog.md
Porsche a prezentat șapte dintre cele zece modele 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan", echipate cu un pachet special de opțiuni creat pentru a onora cea de-a 50-a aniversare a legendarului drum din România și pentru a celebra comunitatea locală de pasionați Porsche. Unitățile exclusive au fost prezentate unui număr restrâns de clienți, entuziaști
18:40
(video) Contrabandistul cu fistic nu s-a dat bătut! O nouă tentativă, cu marfă ascunsă și sub capotă # Autoblog.md
În timp ce toată țara sărbătorea Ziua Națională a Limbii Române, un conațional de 32 de ani și-a încercat repetat norocul în vamă. La Postul Vamal Cahul, pe sensul de intrare în Republica Moldova, un Nissan Qashqai condus de acesta a
18:30
(video) Contrabandistul cu fistic nu s-a lăsat bătut! O nouă tentativă, cu marfă ascunsă și sub capotă # Autoblog.md
17:40
(video) Poliția a venit iarăși nepoftită la un nou ”offline”, organizat de această dată pe Drumul Băcioiului # Autoblog.md
Sezonul estival s-a dorit a fi închis cu distracții văzute în filme sau prin alte țări, însă iarăși poliția a dat peste cap planurile organizatorilor. IGP informează că aseară târziu a desfășurat o amplă acțiune de supraveghere a traficului rutier, vizând șoferii care participă la curse neautorizate și pun în pericol siguranța altor participanți la […] Articolul (video) Poliția a venit iarăși nepoftită la un nou ”offline”, organizat de această dată pe Drumul Băcioiului apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Marca smart adoptă o unitate de propulsie hibridă pentru că vânzările de pur electrice sunt slabe # Autoblog.md
Brandul smart face un pas semnificativ în istoria sa prin lansarea tehnologiei EHD Super Hybrid Drive, marcând astfel intrarea oficială în era 2.0 în cadrul Salonului Auto de la Chengdu. Cu sprijinul constant al acționarilor săi, Mercedes-Benz și Geely, smart a consolidat în ultimii cinci ani o prezență globală impresionantă, extinzându-se în 38 de țări […] Articolul Marca smart adoptă o unitate de propulsie hibridă pentru că vânzările de pur electrice sunt slabe apare prima dată în Autoblog.md.
14:10
Peste 700 de șoferi și-au încheiat vara cu amenzi pentru centură necuplată și vorbit la telefon # Autoblog.md
În weekendul recent, polițiștii din Republica Moldova au înregistrat un nou număr impresionant, de peste 4500 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, evidențiind o serie de probleme care persistă zilnic pe drumurile publice. Aceste date subliniază necesitatea unei atenții sporite din partea șoferilor și a aplicării mai riguroase a legislației rutiere. Cele Mai Grave […] Articolul Peste 700 de șoferi și-au încheiat vara cu amenzi pentru centură necuplată și vorbit la telefon apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
Astăzi, 1 septembrie, s-au anunțat mai multe schimbări în echipa de conducere a Renault Group. Și poate cea mai notabilă este despre Katrin Adt, care s-a alăturat companiei și preia funcția de CEO al brandului Dacia, succedându-l pe Denis Le Vot, care părăsește organizația. Cu o experiență de aproape 26 de ani în industria auto, […] Articolul O femeie a preluat șefia mărcii Dacia apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
Numărătoare inversă: Patru luni până la scumpirea tuturor mașinilor importate în Moldova # Autoblog.md
Am intrat în sezonul de toamnă și acest lucru, printre altele, ne amintește de faptul că 2026 se apropie rapid. Amintim că anul 2026 este cel din care, în Republica Moldova, se va implementa TVA la taxarea tuturor autovehiculelor importate. Sistemul de calcul prin așa-numitele accize în funcție de capacitatea cilindrică a motorului pleacă în […] Articolul Numărătoare inversă: Patru luni până la scumpirea tuturor mașinilor importate în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
KIA introduce noul Stonic, doar că nu este modelul de nouă generație. Crossoverul compact din segmentul B se alege cu un design mai expresiv, tehnologie avansată și mai multă versatilitate. Inspirat de filosofia „Opposites United”, acest model aduce actualizări semnificative atât la exterior, cât și la interior, oferind clienților o experiență modernă și practică. Prezentat […] Articolul (foto) Al doilea facelift în loc de a doua generație. Cum s-a schimbat KIA Stonic apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Sezon estival încheiat cu… un alt accident grav de circulație pe drumurile Republicii Moldova… Aseară târziu, în jurul orei 20:00, poliția din Soroca a fost sesizată privind înregistrarea unui accident la intrare în satul Cosăuți, în rezultat o mașină răsturnându-se. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, la […] Articolul Accident grav la intrarea în satul Cosăuți, soldat cu două persoane decedate apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) Oscar Piastri a câștigat primul său Grand Slam, iar Isack Hadjar primul său podium # Autoblog.md
Oscar Piastri a triumfat într-un Grand Prix al Olandei plin de dramatism, extinzându-și avantajul în clasamentul piloților după ce coechipierul său de la McLaren, Lando Norris, a abandonat în ultimele tururi din cauza unei defecțiuni mecanice. Victoria marcată de australian, obținută pe circuitul de la Zandvoort, i-a adus a șaptea victorie din sezon și un […] Articolul (video) Oscar Piastri a câștigat primul său Grand Slam, iar Isack Hadjar primul său podium apare prima dată în Autoblog.md.
30 august 2025
22:00
(video) Accident lângă Sîngerei. Doi tineri polițiști, transportați la spital din cauza unei șoferițe ieșite pe contrasens # Autoblog.md
Astăzi seara, pe traseul R-6 Chișinău-Orhei-Bălți, în apropierea satului Copăceni din raionul Sîngerei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă. Conform cercetărilor preliminare, un Volkswagen Passat, condus de o șoferiță de 32 de ani, din motive care urmează a fi stabilite a ieșit pe contrasens și a lovit […] Articolul (video) Accident lângă Sîngerei. Doi tineri polițiști, transportați la spital din cauza unei șoferițe ieșite pe contrasens apare prima dată în Autoblog.md.
29 august 2025
18:50
(video) Inovații de ultimă oră pentru performanțe neobosite. Dotările lui AMG GT XX prin care au fost posibile recordurile de la Nardò # Autoblog.md
Cu câteva zile în urmă, CONCEPT AMG GT XX a captat atenția întregii lumi când a parcurs 40.075 de kilometri pe legendarul circuit de teste Nardò în mai puțin de opt zile – stabilind un total de 25 de recorduri de distanță cu o marjă impresionantă în timpul acestei călătorii „în jurul lumii în opt […] Articolul (video) Inovații de ultimă oră pentru performanțe neobosite. Dotările lui AMG GT XX prin care au fost posibile recordurile de la Nardò apare prima dată în Autoblog.md.
18:00
HORSE Technologies, o divizie a HORSE Powertrain și lider global în sisteme de propulsie hibride și cu combustie cu emisii reduse, a demarat producția motorului „HR12 LPG” la fabrica sa din Mioveni, România. Această lansare marchează o premieră mondială, motorul fiind primul de producție în masă care combină tehnologia injecției directe cu gaz petrolier lichefiat […] Articolul HORSE începe producția motorului HR12 LPG MHEV în România. Prin ce este unic în lume apare prima dată în Autoblog.md.
17:20
(video) Ford F-150 Lightning SuperTruck cu peste 1400 CP este mai rapid pe Nürburgring decât Supervan cu peste 2000 CP # Autoblog.md
Ford a făcut noi valuri pe legendarul circuit Nürburgring, cunoscut drept „Iadul Verde”, cu performanțe remarcabile ale prototipurilor sale electrice. Aflați că F-150 Lightning SuperTruck a stabilit al cincilea cel mai rapid tur din istorie, cu un timp de 6:43.482 minute! De asemenea aflați că realizarea a fost obținută în aceeași zi în care a […] Articolul (video) Ford F-150 Lightning SuperTruck cu peste 1400 CP este mai rapid pe Nürburgring decât Supervan cu peste 2000 CP apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
În showroomul Horizon Auto din centrul capitalei Republicii Moldova a sosit Denza D9, un SUV premium plug-in hybrid care se poziționează ca un concurent direct pentru multe modele mari și cunoscute, inclusiv europene. „E o mașină în vogă, plină de tehnologii de top!”, a exclamat Constantin Mihalachi. Cu un preț cuprins între 70 și 80 […] Articolul (video) Noul Denza N9 este în Chișinău! Primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Tesla introduce, deocamdată exclusiv în Europa, noul Model Y Performance facelift. Crossoverul electric este disponibil de cumpărat și din România. Și iată ce oferă pentru 61.990 de euro. Livrările lui Model Y Performance încep din septembrie. Articolul (video) Tesla Model Y Performance facelift – ce oferă și la câți bani apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
(video) Voyah Dreamer a devenit hibrid paralel și s-a ales cu direcție pe roțile spate # Autoblog.md
Voyah mai introduce o porție de actualizări pentru van-ul mare Dreamer și prezintă mașina, precum în 2024, tot la Salonul Auto de la Chengdu. Noutățile pentru gama anului 2026 sunt și de această dată notabile, dar și suficiente pentru a atrage peste 10.000 de precomenzi în prima oră! Design Exterior: Stil Impunător și Modern Interior: […] Articolul (video) Voyah Dreamer a devenit hibrid paralel și s-a ales cu direcție pe roțile spate apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
(video) Zeekr a obținut peste 42.000 de precomenzi pentru noul 9X într-o oră! Toate detaliile și prețuri # Autoblog.md
În timp ce Moldova încă se odihnea, în China a început a 28-a ediție a Salonului Auto Internațional de la Chengdu. Poate cea mai importantă și mult așteptată mașină lansată este noul Zeekr 9X, care a intrat în perioada de presale. Cu această ocazie au fost date publicității absolut toate detaliile despre SUV, dar și […] Articolul (video) Zeekr a obținut peste 42.000 de precomenzi pentru noul 9X într-o oră! Toate detaliile și prețuri apare prima dată în Autoblog.md.
28 august 2025
18:40
Informație pentru șoferi! Al doilea punct de trecere a frontierei de vest în care s-a inițiat control coordonat comun # Autoblog.md
Evenimente care s-au întâmplat în weekend, motiv pentru care ne-au scăpat atunci… Republica Moldova și România au marcat încă un moment istoric prin implementarea, din dimineața zilei de 24 august 2025, a procedurii de control coordonat la PTF Giurgiulești–Galați, pe sensul de intrare în România. Această inițiativă, care elimină controalele la ieșirea din Moldova, promite […] Articolul Informație pentru șoferi! Al doilea punct de trecere a frontierei de vest în care s-a inițiat control coordonat comun apare prima dată în Autoblog.md.
