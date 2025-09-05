(video) GT Racing se întâlnește cu Formula 1: Limitatul model Mercedes-AMG GT2 Edition W16

17:20

Ford a făcut noi valuri pe legendarul circuit Nürburgring, cunoscut drept „Iadul Verde", cu performanțe remarcabile ale prototipurilor sale electrice. Aflați că F-150 Lightning SuperTruck a stabilit al cincilea cel mai rapid tur din istorie, cu un timp de 6:43.482 minute! De asemenea aflați că realizarea a fost obținută în aceeași zi în care a […]