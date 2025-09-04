(video) Important: Schimbări efectuate în intersecția Florilor-Bogdan Voievod, lângă Tipografia Centrală

18:40

Evenimente care s-au întâmplat în weekend, motiv pentru care ne-au scăpat atunci… Republica Moldova și România au marcat încă un moment istoric prin implementarea, din dimineața zilei de 24 august 2025, a procedurii de control coordonat la PTF Giurgiulești–Galați, pe sensul de intrare în România. Această inițiativă, care elimină controalele la ieșirea din Moldova, promite […] Articolul Informație pentru șoferi! Al doilea punct de trecere a frontierei de vest în care s-a inițiat control coordonat comun apare prima dată în Autoblog.md.