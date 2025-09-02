(foto) smart confirmă reinventarea mașinii urbane iconice
Autoblog.md, 2 septembrie 2025 09:40
Astăzi, 2 septembrie 2025, smart anunță o decizie majoră: lansarea modelului smart #2, un nou city car electric de două locuri, care marchează o reinventare a modelului fortwo original. Această mișcare, bazată pe succesul fazei de fezabilitate a „proiectului: two”, extinde portofoliul brandului cu un vehicul ultra-compact din segmentul A, destinat în special nevoilor urbane. […] Articolul (foto) smart confirmă reinventarea mașinii urbane iconice apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
La Salonul Auto IAA Mobility 2025 de la München, BMW Group urmează să prezinte peste câteva zile BMW Motorrad Vision CE, o viziune revoluționară a mobilității electrice pe o singură bandă de contact cu solul în centrele urbane, consolidând poziția sa de lider în domeniul inteligenței, conectivității și mobilității electrice pe două roți. Cu un […] Articolul (video) Conducerea unui BMW Motorrad Vision CE nu necesită echipament de protecție apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Porsche a livrat la fața locului șapte dintre cele zece modele 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan” # Autoblog.md
Porsche a prezentat șapte dintre cele zece modele 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan”, echipate cu un pachet special de opțiuni creat pentru a onora cea de-a 50-a aniversare a legendarului drum din România și pentru a celebra comunitatea locală de pasionați Porsche. Unitățile exclusive au fost prezentate unui număr restrâns de clienți, entuziaști […] Articolul (video) Porsche a livrat la fața locului șapte dintre cele zece modele 911 Carrera 4 GTS „Tribute to Transfăgărășan” apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Contrabandistul cu fistic nu s-a dat bătut! O nouă tentativă, cu marfă ascunsă și sub capotă # Autoblog.md
În timp ce toată țara sărbătorea Ziua Națională a Limbii Române, un conațional de 32 de ani și-a încercat repetat norocul în vamă. La Postul Vamal Cahul, pe sensul de intrare în Republica Moldova, un Nissan Qashqai condus de acesta a fost supus controlului fizic. Deși șoferul a declarat că NU transportă bunuri interzise sau […] Articolul (video) Contrabandistul cu fistic nu s-a dat bătut! O nouă tentativă, cu marfă ascunsă și sub capotă apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Poliția a venit iarăși nepoftită la un nou ”offline”, organizat de această dată pe Drumul Băcioiului # Autoblog.md
Sezonul estival s-a dorit a fi închis cu distracții văzute în filme sau prin alte țări, însă iarăși poliția a dat peste cap planurile organizatorilor. IGP informează că aseară târziu a desfășurat o amplă acțiune de supraveghere a traficului rutier, vizând șoferii care participă la curse neautorizate și pun în pericol siguranța altor participanți la […] Articolul (video) Poliția a venit iarăși nepoftită la un nou ”offline”, organizat de această dată pe Drumul Băcioiului apare prima dată în Autoblog.md.
Marca smart adoptă o unitate de propulsie hibridă pentru că vânzările de pur electrice sunt slabe # Autoblog.md
Brandul smart face un pas semnificativ în istoria sa prin lansarea tehnologiei EHD Super Hybrid Drive, marcând astfel intrarea oficială în era 2.0 în cadrul Salonului Auto de la Chengdu. Cu sprijinul constant al acționarilor săi, Mercedes-Benz și Geely, smart a consolidat în ultimii cinci ani o prezență globală impresionantă, extinzându-se în 38 de țări […] Articolul Marca smart adoptă o unitate de propulsie hibridă pentru că vânzările de pur electrice sunt slabe apare prima dată în Autoblog.md.
Peste 700 de șoferi și-au încheiat vara cu amenzi pentru centură necuplată și vorbit la telefon # Autoblog.md
În weekendul recent, polițiștii din Republica Moldova au înregistrat un nou număr impresionant, de peste 4500 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, evidențiind o serie de probleme care persistă zilnic pe drumurile publice. Aceste date subliniază necesitatea unei atenții sporite din partea șoferilor și a aplicării mai riguroase a legislației rutiere. Cele Mai Grave […] Articolul Peste 700 de șoferi și-au încheiat vara cu amenzi pentru centură necuplată și vorbit la telefon apare prima dată în Autoblog.md.
Astăzi, 1 septembrie, s-au anunțat mai multe schimbări în echipa de conducere a Renault Group. Și poate cea mai notabilă este despre Katrin Adt, care s-a alăturat companiei și preia funcția de CEO al brandului Dacia, succedându-l pe Denis Le Vot, care părăsește organizația. Cu o experiență de aproape 26 de ani în industria auto, […] Articolul O femeie a preluat șefia mărcii Dacia apare prima dată în Autoblog.md.
Numărătoare inversă: Patru luni până la scumpirea tuturor mașinilor importate în Moldova # Autoblog.md
Am intrat în sezonul de toamnă și acest lucru, printre altele, ne amintește de faptul că 2026 se apropie rapid. Amintim că anul 2026 este cel din care, în Republica Moldova, se va implementa TVA la taxarea tuturor autovehiculelor importate. Sistemul de calcul prin așa-numitele accize în funcție de capacitatea cilindrică a motorului pleacă în […] Articolul Numărătoare inversă: Patru luni până la scumpirea tuturor mașinilor importate în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
KIA introduce noul Stonic, doar că nu este modelul de nouă generație. Crossoverul compact din segmentul B se alege cu un design mai expresiv, tehnologie avansată și mai multă versatilitate. Inspirat de filosofia „Opposites United”, acest model aduce actualizări semnificative atât la exterior, cât și la interior, oferind clienților o experiență modernă și practică. Prezentat […] Articolul (foto) Al doilea facelift în loc de a doua generație. Cum s-a schimbat KIA Stonic apare prima dată în Autoblog.md.
Sezon estival încheiat cu… un alt accident grav de circulație pe drumurile Republicii Moldova… Aseară târziu, în jurul orei 20:00, poliția din Soroca a fost sesizată privind înregistrarea unui accident la intrare în satul Cosăuți, în rezultat o mașină răsturnându-se. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, la […] Articolul Accident grav la intrarea în satul Cosăuți, soldat cu două persoane decedate apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Oscar Piastri a câștigat primul său Grand Slam, iar Isack Hadjar primul său podium # Autoblog.md
Oscar Piastri a triumfat într-un Grand Prix al Olandei plin de dramatism, extinzându-și avantajul în clasamentul piloților după ce coechipierul său de la McLaren, Lando Norris, a abandonat în ultimele tururi din cauza unei defecțiuni mecanice. Victoria marcată de australian, obținută pe circuitul de la Zandvoort, i-a adus a șaptea victorie din sezon și un […] Articolul (video) Oscar Piastri a câștigat primul său Grand Slam, iar Isack Hadjar primul său podium apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Accident lângă Sîngerei. Doi tineri polițiști, transportați la spital din cauza unei șoferițe ieșite pe contrasens # Autoblog.md
Astăzi seara, pe traseul R-6 Chișinău-Orhei-Bălți, în apropierea satului Copăceni din raionul Sîngerei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă. Conform cercetărilor preliminare, un Volkswagen Passat, condus de o șoferiță de 32 de ani, din motive care urmează a fi stabilite a ieșit pe contrasens și a lovit […] Articolul (video) Accident lângă Sîngerei. Doi tineri polițiști, transportați la spital din cauza unei șoferițe ieșite pe contrasens apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Inovații de ultimă oră pentru performanțe neobosite. Dotările lui AMG GT XX prin care au fost posibile recordurile de la Nardò # Autoblog.md
Cu câteva zile în urmă, CONCEPT AMG GT XX a captat atenția întregii lumi când a parcurs 40.075 de kilometri pe legendarul circuit de teste Nardò în mai puțin de opt zile – stabilind un total de 25 de recorduri de distanță cu o marjă impresionantă în timpul acestei călătorii „în jurul lumii în opt […] Articolul (video) Inovații de ultimă oră pentru performanțe neobosite. Dotările lui AMG GT XX prin care au fost posibile recordurile de la Nardò apare prima dată în Autoblog.md.
HORSE Technologies, o divizie a HORSE Powertrain și lider global în sisteme de propulsie hibride și cu combustie cu emisii reduse, a demarat producția motorului „HR12 LPG” la fabrica sa din Mioveni, România. Această lansare marchează o premieră mondială, motorul fiind primul de producție în masă care combină tehnologia injecției directe cu gaz petrolier lichefiat […] Articolul HORSE începe producția motorului HR12 LPG MHEV în România. Prin ce este unic în lume apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Ford F-150 Lightning SuperTruck cu peste 1400 CP este mai rapid pe Nürburgring decât Supervan cu peste 2000 CP # Autoblog.md
Ford a făcut noi valuri pe legendarul circuit Nürburgring, cunoscut drept „Iadul Verde”, cu performanțe remarcabile ale prototipurilor sale electrice. Aflați că F-150 Lightning SuperTruck a stabilit al cincilea cel mai rapid tur din istorie, cu un timp de 6:43.482 minute! De asemenea aflați că realizarea a fost obținută în aceeași zi în care a […] Articolul (video) Ford F-150 Lightning SuperTruck cu peste 1400 CP este mai rapid pe Nürburgring decât Supervan cu peste 2000 CP apare prima dată în Autoblog.md.
În showroomul Horizon Auto din centrul capitalei Republicii Moldova a sosit Denza D9, un SUV premium plug-in hybrid care se poziționează ca un concurent direct pentru multe modele mari și cunoscute, inclusiv europene. „E o mașină în vogă, plină de tehnologii de top!”, a exclamat Constantin Mihalachi. Cu un preț cuprins între 70 și 80 […] Articolul (video) Noul Denza N9 este în Chișinău! Primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
Tesla introduce, deocamdată exclusiv în Europa, noul Model Y Performance facelift. Crossoverul electric este disponibil de cumpărat și din România. Și iată ce oferă pentru 61.990 de euro. Livrările lui Model Y Performance încep din septembrie. Articolul (video) Tesla Model Y Performance facelift – ce oferă și la câți bani apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Voyah Dreamer a devenit hibrid paralel și s-a ales cu direcție pe roțile spate # Autoblog.md
Voyah mai introduce o porție de actualizări pentru van-ul mare Dreamer și prezintă mașina, precum în 2024, tot la Salonul Auto de la Chengdu. Noutățile pentru gama anului 2026 sunt și de această dată notabile, dar și suficiente pentru a atrage peste 10.000 de precomenzi în prima oră! Design Exterior: Stil Impunător și Modern Interior: […] Articolul (video) Voyah Dreamer a devenit hibrid paralel și s-a ales cu direcție pe roțile spate apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Zeekr a obținut peste 42.000 de precomenzi pentru noul 9X într-o oră! Toate detaliile și prețuri # Autoblog.md
În timp ce Moldova încă se odihnea, în China a început a 28-a ediție a Salonului Auto Internațional de la Chengdu. Poate cea mai importantă și mult așteptată mașină lansată este noul Zeekr 9X, care a intrat în perioada de presale. Cu această ocazie au fost date publicității absolut toate detaliile despre SUV, dar și […] Articolul (video) Zeekr a obținut peste 42.000 de precomenzi pentru noul 9X într-o oră! Toate detaliile și prețuri apare prima dată în Autoblog.md.
Informație pentru șoferi! Al doilea punct de trecere a frontierei de vest în care s-a inițiat control coordonat comun # Autoblog.md
Evenimente care s-au întâmplat în weekend, motiv pentru care ne-au scăpat atunci… Republica Moldova și România au marcat încă un moment istoric prin implementarea, din dimineața zilei de 24 august 2025, a procedurii de control coordonat la PTF Giurgiulești–Galați, pe sensul de intrare în România. Această inițiativă, care elimină controalele la ieșirea din Moldova, promite […] Articolul Informație pentru șoferi! Al doilea punct de trecere a frontierei de vest în care s-a inițiat control coordonat comun apare prima dată în Autoblog.md.
Articol de: BT Leasing Moldova Veste mare pentru toți cei care își doresc o mașină nouă sau second-hand! Potrivit noilor modificări aduse Codului Fiscal prin Legea 187 din 10.07.2025, publicată în Monitorul Oficial din 18.07.2025, începând cu 1 ianuarie 2026 toate autoturismele achiziționate vor avea aplicat TVA de 20%! Însă! Dacă semnezi un contract de […] Articolul (P) Grăbește-te! Până la 31 decembrie poți lua mașină fără TVA! apare prima dată în Autoblog.md.
(video) No comment: În Chișinău, chiar și în 2025, se simte lipsa acută de experiență în parcarea paralelă # Autoblog.md
Parcarea paralelă cu trotuarul este și rămâne pentru mulți conducători auto una destul de complicată, deși este vitală într-un oraș cu străzi aglomerate și lipsă suficientă de locuri de parcare amenajate/marcate. Și cei mai mulți o practică pe cont propriu, căci rare sunt școlile auto în care se predă și se învață eficient această „artă”, […] Articolul (video) No comment: În Chișinău, chiar și în 2025, se simte lipsa acută de experiență în parcarea paralelă apare prima dată în Autoblog.md.
Porsche Macan Electric s-a ales cu mai multe funcții noi și o deblocare a capacității de remorcare # Autoblog.md
Porsche anunță o serie de inovații pentru modelul electric Macan, pregătit fiind astfel pentru gama anului 2026. Accentul este pus pe creșterea confortului la parcare, încărcare și remorcare, precum și pe introducerea de noi funcții de divertisment și operațiuni mai inteligente prin aplicații sau comenzi vocale. Aceste îmbunătățiri reflectă angajamentul mărcii de a ridica experiența […] Articolul Porsche Macan Electric s-a ales cu mai multe funcții noi și o deblocare a capacității de remorcare apare prima dată în Autoblog.md.
Industria auto europeană a lansat un apel urgent către Uniunea Europeană pentru a reconsidera strategia actuală privind emisiile de CO2, în special interdicția planificată pentru 2035 asupra motoarelor cu ardere internă. Liderii marilor producători auto, inclusiv Ola Källenius, CEO al Mercedes-Benz și președinte al Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA), alături de Matthias Zink […] Articolul Scrisoare deschisă: Producătorii auto cer revizuirea planului UE pentru anul 2035 apare prima dată în Autoblog.md.
Brandul MG (Morris Garages) a pătruns pe piața din Republica Moldova în toamna anului trecut și a reușit să cucerească publicul cu modele accesibile și bine echipate. Unul dintre acestea, RX5, un SUV compact cu design modern și tehnologii avansate, a fost testat recent pentru a evidenția ce oferă la un preț de pornire de […] Articolul (video) Test Drive: MG RX5 – își merită banii? apare prima dată în Autoblog.md.
(video) VW Golf din 1989 vs cel din 2024: Un crash test actual dezvăluie progresul imens în siguranță # Autoblog.md
Iată încă o dovadă, pe cât se poate de clară, pentru utilizatorii de autovehicule vechi din Republica Moldova, în sensul în care nu ar trebui să se distreze cu acestea pe drumurile publice și ar trebuie să fie mereu cu gândul în ce fel de cutie de metal se află. Nu de alta, dar riscul […] Articolul (video) VW Golf din 1989 vs cel din 2024: Un crash test actual dezvăluie progresul imens în siguranță apare prima dată în Autoblog.md.
Portalul chinez Sina a dezvăluit o tendință alarmantă pe piața locală: firmele autohtone au început să transforme sedanurile Mercedes-Benz S-Class în replici ale luxosului Maybach S-Class, totul pentru cel puțin 18.000 yuani, echivalentul a peste 2000 de euro. Această practică ieftină, dar controversată, ridică semne de întrebare serioase legate de siguranță și calitate. Transformarea Estetică: […] Articolul (foto) În China au fost identificate Mercedes-Maybach S-Class contrafăcute apare prima dată în Autoblog.md.
Volvo Cars ridică standardele siguranței prin lansarea gamei de SUV-uri blindate actualizate XC60 și XC90, proiectate pentru a oferi protecție avansată și confort de top. Cunoscută pentru pasiunea sa pentru siguranță, Volvo extinde această filozofie către clienți speciali, precum oficialii, combinând luxul scandinav cu tehnologie de ultimă generație. Siguranță la 360 de Grade: Blindajul Avansat […] Articolul (video) Volvo XC90 facelift a îmbrăcat armuri din fabrică apare prima dată în Autoblog.md.
Harmony Intelligent Mobility Alliance are un nou membru – Shangjie. Amintim că HIMA este o alianță auto și o rețea de vânzări inițiată și condusă de compania multinațională chineză de tehnologie Huawei. Înființată în 2023, alianța are printre membri AITO (rezultatul colaborării cu Seres Group), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC BluePark), Maextro (JAC Group) și mai […] Articolul (video) Noul Shangjie H5 a obținut peste 50.000 de precomenzi în doar 18 ore apare prima dată în Autoblog.md.
Noul Volvo XC70 se prezintă astăzi drept primul SUV plug-in hybrid cu autonomie extinsă al mărcii, oferind o autonomie electrică de peste 200 km conform standardului CLTC, cea mai mare dintre toate modelele hibride Volvo de până acum. Construit pe platforma Scalable Modular Architecture (SMA), XC70 combină designul scandinav modern, tehnologia avansată și siguranța de […] Articolul (video) Premieră mondială: Noul Volvo XC70 – inclusiv pentru Europa apare prima dată în Autoblog.md.
VW a decis să nu aștepte cu premiera publică a noului T-Roc, care este setată la Salonul Auto de la München, lansând astăzi virtual modelul, dacă tot primele imagini au scăpat în spațiul online anticipat. Volkswagen lansează doua generație a modelului T-Roc, un SUV compact care s-a vândut în peste două milioane de unități la […] Articolul (video) Premieră mondială: Noua generație Volkswagen T-Roc apare prima dată în Autoblog.md.
Sub-brandul, divizia Geely Galaxy al producătorului auto chinez Geely Auto, a început să promoveze viitorul sedan hibrid Starshine 6, sugerând o lansare iminentă. Primele imagini oficiale ale modelului au fost dezvăluite rețeaua de socializare Weibo, unde Geely Galaxy l-a descris drept „născut pentru a fi disruptiv”. Acest model vine să completeze o serie de lansări […] Articolul (foto) Următoarea lansare Geely Galaxy – sedanul Starshine 6. Primele informații apare prima dată în Autoblog.md.
VW R pregătește cel mai puternic Golf R cu ocazia aniversării de 25 de ani. Ce va ascunde sub capotă # Autoblog.md
Volkswagen pregătește lansarea celui mai puternic Golf R din istorie, un model special dedicat aniversării a 25 de ani ai sub-brandului R. Noul Golf R, așteptat în 2027, va fi echipat cu motorul turbo de 2.5 litri, cel cu cinci cilindri utilizat de Audi RS 3, marcând o tranziție spectaculoasă înaintea electrificării totale a gamei. […] Articolul VW R pregătește cel mai puternic Golf R cu ocazia aniversării de 25 de ani. Ce va ascunde sub capotă apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Imaginea zilei: Cum un utilizator de motocultor a decis să se conformeze regulilor de circulație # Autoblog.md
Doar gândiți-vă că s-a depus un anumit efort pentru a concepe asta! Un bărbat în etate din raionul Ungheni a fost surprins conducând un motocultor cum nu s-a mai văzut. Acesta l-a conectat nu la o tradițională remorcă, ci la… un vechi Ford Orion care a fost ”spintecat” în două. Sedanul a fost tăiat exact […] Articolul (video) Imaginea zilei: Cum un utilizator de motocultor a decis să se conformeze regulilor de circulație apare prima dată în Autoblog.md.
KIA a marcat o schimbare majoră în producția sa europeană, punând capăt fabricării modelelor Ceed de a treia generație – în caroseriile hatchback, estate și shooting brake – pentru a face loc noului model electric EV4. Această tranziție, anunțată recent, transformă fabrica din Zilina, Slovacia, într-un hub al electrificării, pregătind terenul pentru lansarea primului automobil […] Articolul (foto) KIA Ceed face loc noului EV4: O revoluție electrică la fabrica din Slovacia apare prima dată în Autoblog.md.
(foto) Șeful Koenigsegg se gândește în timpul liber la avioane. Iată ce design a brevetat # Autoblog.md
Din motiv că producătorul auto Koenigsegg nu mai are ce vinde, cel puțin deocamdată, șeful companiei explorează în acest ”timp liber” noi direcții de business. De curând, Christian von Koenigsegg a surprins industria cu un nou proiect ambițios. Inginerul suedez a înregistrat la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO) un brevet internațional pentru o aeronavă cu aripi […] Articolul (foto) Șeful Koenigsegg se gândește în timpul liber la avioane. Iată ce design a brevetat apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Acest Pontiac GTO a fost reconstruit în doi ani cu o investiție de $1.2 milioane. Uimitor cu cât s-a vândut la licitație # Autoblog.md
Un Pontiac GTO din 1967, supranumit „Twisted”, a fost adjudecat pentru numai 610.000 de dolari la licitația Mecum din cadrul Monterey Car Week 2025. Într-un mod uimitor și de neînțeles, proprietarul a căzut de acord să o vândă pentru această sumă, deși estimativ ar fi investit într-aceasta aproximativ 1.2 milioane de dolari! Acest restomod, creat […] Articolul (video) Acest Pontiac GTO a fost reconstruit în doi ani cu o investiție de $1.2 milioane. Uimitor cu cât s-a vândut la licitație apare prima dată în Autoblog.md.
Pe final de sezon estival avem parte de noutăți de la Peugeot. A trecut atât de repede timpul, încât este gata deja facelift-ul pentru a treia generație Peugeot 308 și 308 SW. Modelele promit să redefinească plăcerea de a conduce în segmentul C, combinând designul francez distinctiv, performanțele dinamice și o gamă variată de motorizări […] Articolul (video) Premieră: Peugeot 308 facelift a devenit mai arătos și păstrează dieselul apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Ultima oră: Valtteri Bottas și Sergio Perez sunt piloții noii echipe Cadillac de Formula 1 # Autoblog.md
După luni de zvonuri și speculații, Cadillac Formula 1 Team a anunțat oficial componența piloților pentru debutul său în Formula 1, programat în 2026. Echipa americană, susținută de General Motors și condusă de fostul director sportiv al Marussia, Graeme Lowdon, a ales experiența în locul unor novice. Se confirmă aducerea la volan a veteranilor Valtteri […] Articolul (video) Ultima oră: Valtteri Bottas și Sergio Perez sunt piloții noii echipe Cadillac de Formula 1 apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Bugatti Veyron cu jante din China și anvelope diferite. Cum se conduce cu peste 150.000 de dolari economisiți # Autoblog.md
Ca să-ți cumperi un Bugatti trebuie să fii milionar, dar pentru a-l deservi – tot! Un proprietar de Bugatti Veyron Grand Sport din 2012, din Alpharetta, Georgia, a găsit o soluție ingenioasă pentru a înlocui roțile și anvelopele extrem de scumpe ale automobilului francez. Refuzând să plătească 120.000 de dolari pentru un set de jante […] Articolul (video) Bugatti Veyron cu jante din China și anvelope diferite. Cum se conduce cu peste 150.000 de dolari economisiți apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Yangwang U9 Track Edition, cu 3018 cai putere, a setat un record de viteză maximă în Germania # Autoblog.md
Marca de lux a celor de la BYD, Yangwang, anunță că a făcut istorie pe pista de testare ATP Automotive din Papenburg, Germania. Supercarul său electric U9, într-o versiune specială Track Edition (însă într-o interpretare de prototip cu vitezometru deblocat), a atins o viteză maximă record de 472,41 km/h pe 8 august 2025. Acest rezultat […] Articolul (video) Yangwang U9 Track Edition, cu 3018 cai putere, a setat un record de viteză maximă în Germania apare prima dată în Autoblog.md.
Savanții ruși: „Nivelul radiațiilor electromagnetice în Lixiang L9 depășește norma de opt ori” # Autoblog.md
Cercetătorii de la Universitatea Națională de Cercetare Politehnică din Perm (PSTU) au lansat un semnal de alarmă privind siguranța mașinilor moderne hibride și electrice. Studiul lor, publicat în revista „Transport. Construcții de Transport. Ecologie”, dezvăluie că nivelul de radiații electromagnetice din aceste vehicule poate depăși normele sanitare de peste opt ori, punând sub semnul întrebării […] Articolul Savanții ruși: „Nivelul radiațiilor electromagnetice în Lixiang L9 depășește norma de opt ori” apare prima dată în Autoblog.md.
Nissan marchează sfârșitul producției modelului GT-R în caroseria R35, un simbol al performanței și inovației care a captivat pasionații auto timp de 18 ani. Ultimul exemplar din ediția Premium T-Spec, vopsit în celebra nuanță Midnight Purple, a ieșit de pe linia de asamblare a fabricii din Tochigi, Japonia. Este sfârșitul unei povești de succes care […] Articolul (video) Adio, R35! Ultimul Nissan GT-R a părăsit linia de producție apare prima dată în Autoblog.md.
Un Ferrari F40 LM modificat de Michelotto Automobili a stabilit un nou record de preț, fiind vândut cu 11.005.000 milioane de dolari la licitația RM Sotheby’s din cadrul Monterey Car Week 2025. Fiind al 14-lea dintre cele 19 exemplare produse, acest supercar, construit conform specificațiilor GTC, deține titlul de cea mai scumpă versiune F40 din […] Articolul (video) Ferrari F40 LM GTC by Michelotto este cel mai scump F40 din toate timpurile apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Primarul de Chișinău, despre ambuteiajele care revin: „Nu există vreo capitală în lume unde să fie altfel” # Autoblog.md
În ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 25 august 2025, primarul general a enunțat câteva declarații noi cu privire la ambuteiajele din oraș. Toate în contextul startului unui sezon nou de studii în instituțiile de învățământ. Potrivit lui Ion Ceban, de la 1 septembrie, problema ambuteiajelor din Chișinău va fi exploatată la turații maxime […] Articolul (video) Primarul de Chișinău, despre ambuteiajele care revin: „Nu există vreo capitală în lume unde să fie altfel” apare prima dată în Autoblog.md.
Audi Q3 Sportback, lansat astăzi într-a doua generație, redefinește segmentul SUV-urilor compacte premium, combinând designul sportiv de coupé cu versatilitatea unui SUV. Prezentat la Ingolstadt, Germania, modelul impresionează prin proporții dinamice, tehnologie digitală avansată și o gamă de motoare eficiente, inclusiv PHEV cu o autonomie electrică de până la 118 km. Design Exterior: Sportiv și […] Articolul (video) Noul Audi Q3, acum și în caroserie Sportback apare prima dată în Autoblog.md.
