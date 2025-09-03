(video) ”Practică” după ore în raionul Glodeni. Un minor de 16 ani și-a trimis semenul la spital

11:20

Doar gândiți-vă că s-a depus un anumit efort pentru a concepe asta! Un bărbat în etate din raionul Ungheni a fost surprins conducând un motocultor cum nu s-a mai văzut. Acesta l-a conectat nu la o tradițională remorcă, ci la… un vechi Ford Orion care a fost ”spintecat” în două. Sedanul a fost tăiat exact […] Articolul (video) Imaginea zilei: Cum un utilizator de motocultor a decis să se conformeze regulilor de circulație apare prima dată în Autoblog.md.