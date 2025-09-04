Putin vede „luminița de la capătul tunelului” pentru încetarea războiului din Ucraina, Zelenski respinge retragerea din Donbas

12:50

Uniunea Europeană a susținut că avionul cu care Ursula von der Leyen a călătorit duminică spre Plovdiv, Bulgaria, ar fi fost vizat de un bruiaj GPS atribuit Rusiei. Oficialii au declarat că pilotul ar fi fost nevoit să aterizeze manual, după ce semnalul de navigație a fost blocat. Totuși, site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 […] Articolul După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare” apare prima dată în ZIUA.md.