5 septembrie - Calendarul celor mai importante evenimente din trecut și prezent
Noi.md, 5 septembrie 2025 08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:5 septembrie — a 248-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 117 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Lup. Sf. Ier. IrineuCe se sărbătorește în lume: Ziua întîrzi
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:5 septembrie — a 248-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 117 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Lup. Sf. Ier. IrineuCe se sărbătorește în lume: Ziua întîrzi
08:00
Pericolul interferențelor străine care vizează subminarea procesului democratic din Republica Moldova a fost subliniat joi de președinta Maia Sandu, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie.Menționînd poziția fermă și coordonată a instituțiilor statului pentru a contracara orice tentativă de manipu
Acum o oră
07:30
Vremea în Republica Moldova va fi stabilă și în general senină. Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din sectorul nord-estic.Temperaturile aerului:Sudul țării: +30…+32°CCentrul: +28…+30°CNordul: +25…+27°CNoaptea, valorile termice vor coborî pînă la +14…+18°C.
07:30
Moldovenesc leu și-a continuat ușoara depreciere față de euro și dolar, la sfîrșitul săptămînii.Mai exact, în cursul zilei, moneda națională s-a depreciat cu peste patru bani față de moneda europeană și cu peste doi bani față de moneda americană, relatează Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 5 septembrie un curs oficial de schimb egal cu 19,4840 lei pentru un euro (
07:30
Republica Moldova avansează pe calea transformării într-un stat mai puternic, mai rezilient și ferm ancorat în cadrul Uniunii Europene, a declarat joi ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o conferință cu participarea comisarei europene pentru extindere, Marta Kos.Cu această ocazie, au fost prezentate prioritățile strategice ale instituției pentru perioada 2026-2030, tran
Acum 2 ore
07:00
Alexandru Muravschi: Și dacă va veni o altă forță, care să fie, de asemenea, pro-integrare europeană? # Noi.md
Fostul viceprim-ministru Alexandru Muravschi a declarat că, în ultima perioadă, retorica și acțiunile Uniunii Europene în ceea ce privește Moldova s-au schimbat în mod vizibil. {{827475}}„Înainte, UE spunea că pentru ei nu contează ce forță politică este la putere, important este ca reformele să fie realizate în conformitate cu valorile europene. Astăzi, semnalul este dur, direct”, a remar
06:30
Ruslan Rokhov: „Maia Sandu trebuie să aplice aceeași strategie înțeleaptă ca Leonid Kuchma în Ucraina” # Noi.md
Președinta Moldovei, Maia Sandu, ar trebui să aplice aceeași strategie înțeleaptă ca Leonid Kuchma în Ucraina, pentru a asigura cu succes echilibrul intereselor și promovarea vectorului pro-european.Această opinie a fost exprimată de politologul Ruslan Rokhov, în cadrul unei intervenții pe canalul YouTube al lui Yuri Romanenko, relatează Noi.md El a menționat că sociologia, care arată în
06:30
În cadrul emisiunii «Без галстуков» cu Alexandr Stahurski, politologul Anatolie Dirun s-a exprimat cu privire la perspectivele aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la soarta conflictului din Transnistria.Potrivit expertului, însăși ideea unei unificări treptate nu are o bază reală:{{834088}}„Nu va avea loc nicio aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Aderarea înseamnă de
Acum 4 ore
04:30
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a lansat o amenințare împotriva grupării rebele Houthi din Yemen, promițînd să aplice „cele zece pedepse biblice”, în urma unui atac asupra Israelului, anunță Al Jazeera.Joi, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Israel Katz a anunțat „Houthii au lansat din nou rachete asupra Israelului. O plagă a întunericului, o plagă a întîilor născuți –
Acum 6 ore
03:30
Descoperire arheologică majoră în Siria: cel mai vechi cîntec cunoscut din lume a fost identificat pe o tăbliță de lut datînd de aproximativ 3.400 de ani.Artefactul a fost găsit în anii 1950 la Ugarit, un vechi oraș-port de pe coasta siriană, unde arheologii au scos la iveală 29 de tăblițe cuneiforme.Dintre toate tăblițele descoperite, una s-a păstrat aproape intactă. Denumită H6 („Imnul n
02:30
Portugalia este acuzată de Organizația Națiunilor Unite că a încălcat dreptul cetățenilor la accesul la informații de mediu, ascunzînd date esențiale despre mina de litiu din regiunea Barroso, cel mai mare proiect de acest fel din Europa.Comitetul pentru conformitate cu Convenția de la Aarhus a anunțat miercuri că autoritățile portugheze au obstrucționat accesul publicului la informații cheie
Acum 8 ore
01:30
Parlamentarii români ai partidului AUR au depus patru moțiuni de cenzură, după ce cabinetul de miniștri și-a asumat răspunderea, în fața plenului reunit al legislativului de la București, pentru cinci pachete de măsuri de austeritate.Inițiativele opoziției parlamentare sînt prezentate astăzi în ședința plenară, transmite ipnBirourile permanente al Camerei Deputaților și Senatului au decis
01:00
Un tribunal american a interzis noilor proprietari să demoleze casa din Los Angeles în care a locuit actrița Marilyn Monroe, la începutul anilor '60.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru informează Bloomberg.{{834113}}Conform informațiilor, noii proprietari ai vilei sînt fiica unui celebru dezvoltator imobiliar, Brina Milstein, și producătorul de televiziune Roy Bank.Cuplul deține tere
00:30
Ministerul de Comerț din China a inițiat, în 4 martie 2025, la cererea companiilor chineze, o anchetă anti-eludare privind importul de produse din fibră optică originare din Statele Unite ale Americii.Aceasta este prima anchetă anti-eludare din China, scrie romanian.cgtn.comDupă deschiderea cazului, Ministerul Comerțului a desfășurat ancheta conform legii și reglementărilor, iar proceduril
00:30
Cel mai mare aisberg din lume (A23a) s-a rupt în bucăți, după ce a ajuns în ape calde. Cercetătorii spun că se va descompune și se va topi, până nu va mai fi identificabil.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Andrew Meijers, oceanograf la British Antarctic Survey (BAS), a declarat pentru CNN că, în ultimele săptămâni, aisbergul s-a rupt în bucăți foarte mari, unele de aproape 400
Acum 12 ore
00:00
Una dintre cele cinci persoane acuzate în cazul morții lui Matthew Perry și-a recunoscut vina # Noi.md
Jaswin Sangha, cetățeană americană și britanică în vîrstă de 42 de ani, cunoscută sub numele de „regina ketaminei”, și-a recunoscut vina pentru vînzarea de substanțe narcotice care au dus la moartea actorului Matthew Perry, a informat BBC News pe 3 septembrie.Ea și-a recunoscut vinovăția în cinci capete de acuzare, inclusiv distribuirea de ketamină. Inițial, Sangha a negat acuzațiile, dar în a
00:00
Google, amendată cu 425 de milioane de dolari pentru colectarea datelor cu caracter personal # Noi.md
California. Google pierde un proces prin care era acuzat că a continuat să colecteze datele utilizatorilor de Android chiar dacă aceștia și-au dezactivat din setări această permisiune. Compania ar urma să plătească 425 de milioane de dolari, juriul constatînd că instrumentele analitice ale Google din alte aplicații (precum Uber sau Instagram) au continuat să încalce dreptul la confidențialitate al
4 septembrie 2025
23:30
FIFA va începe luna aceasta să pună în vînzare biletele pentru Cupa Mondială de anul viitor, la preţuri care vor varia de la 60 de dolari (52 de euro), pentru meciurile din faza grupelor, pînă la 6.170 de dolari (5.290 de euro) pentru finală, a anunţat forul mondial.Preţurile se vor putea modifica în funcţie de cerere, spectatorii putînd cumpăra bilete pentru un singur meci, pentru un anume st
23:00
Reperat într-un anunț imobiliar din Argentina, dar fără să fie găsit în timpul percheziției desfășurate de Poliția argentiniană, un tablou din secolul al XVIII-lea, ce a fost furat de naziști de la un colecționar evreu în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost în cele din urmă restituit autorităților din această țară sud-americană, a anunțat miercuri Parchetul din orașul Mar del Plata, i
22:30
Ar putea fi leul înaripat din Veneția, care tronează în Piața San Marco, un obiect adus din China? Aceasta este ipoteza avansată de o echipă de cercetători italieni într-un studiu publicat joi în prestigioasa revistă Antiquity, informează AFP. Simbol al Orașului Dogilor, această sculptură din bronz, admirată în fiecare an de milioane de vizitatori și plasată în vîrful uneia dintre cele două
22:00
Marocul intenționează să înființeze comitete judiciare pe stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială de fotbal din 2030, care să judece rapid eventualele infracțiuni comise de fani, la turneul final găzduit împreună cu Spania și Portugalia, a anunțat ministrul marocan al Justiției, Abdellatif Ouahbi, citat, joi, de Reuters.Inițiativa se numără printre mai multe reforme judiciare care
21:30
Schimbările climatice cauzate de activitățile umane au multiplicat de 40 de ori riscul de apariție a unor valuri de căldură, precum cel care a favorizat incendiile mortale din Spania și Portugalia în luna august, potrivit unui raport publicat joi de rețeaua internațională World Weather Attribution (WWA), informează AFP.Peninsula Iberică, situată în sud-vestul Europei, a înregistrat temperaturi
21:30
Luptătorul celebru UFC Conor McGregor a anunțat lansarea campaniei sale prezidențiale în Irlanda. El și-a îndemnat susținătorii să ia legătura cu consilierii locali pentru a-i propune candidatura.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta el a scris pe pagina sa din rețeaua de socializare X (fostul Twitter).{{834057}}„Cetățeni ai Irlandei, timpul pentru o schimbare reală a sosit! Ca președinte, nu vo
21:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a răspuns la invitația președintelui rus, Vladimir Putin, de a avea o întrevedere bilaterală la Moscova. {{834566}} Potrivit Oxu.Az, despre aceasta scrie „RBC-Ucraina”, cu referire la declarația lui Zelenski făcută în cadrul unei conferințe de presă după reuniunea „coaliției celor hotărîți” de la Paris.„Partenerii americani ne-au transmis că P
21:00
Judecătoria Cahul a decis astăzi, 4 septembrie, eliberarea celor patru membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, care au fost reținuți în cadrul perchezițiilor din sudul țării.Aceștia figurează într-o cauză penală privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice, transmite realitatea.{{834625}}„Primul pas spre restabilirea dreptății! Judecătoria Cahul a elib
21:00
Turiștii ruși s-au plîns de un virus ciudat, pe care îl contractează pe plajele din Turcia.Potrivit Oxu.Az, despre acest ucru a semnalat canalul Telegram SHOT.{{834307}}Conform canalului, victimele se plîng de o deteriorare bruscă a stării de sănătate după ce s-au scăldat în mare. Persoanele afectate prezintă vărsături, slăbiciune și temperatură peste 38 de grade. Una dintre victime a aj
20:30
Un incendiu a izbucnit într-un local din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit imaginilor video, a urmat și o explozie. Mai multe echipaje de pompieri luptă cu focul. „Pentru lichidarea arderii la fața locului au intervenit 4 echipe de pompieri și salvatori, care ajunși au stabilit că focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei”, a declarat pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvînt a
20:30
Pe internet au apărut imagini rare cu femelele de delfini care au înotat aproape pînă la malul Mării Azov și au început să nască acolo, pentru ca noii lor pui să aibă condiții mai confortabile.După naștere, puii lor au sărit imediat din apă pentru a trage primul aer.Cei care au observat această imagine uimitoare remarcă faptul că este un spectacol cu adevărat incredibil - un miracol al nat
20:30
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi, în Marea Sală a Poporului, o întîlnire cu omologul sîrb, Aleksandar Vucic, venit la Beijing pentru participarea la ceremonia dedicată marcării a 80 de ani de la victoria obținută în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a arătat că China şi Serbia t
20:00
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vîrsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony. {{833211}}Cei trei copii legitimi ai actorului sînt Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de ani) şi Alain-Fabien (31 de ani), transmite Digi24. Vineri, 29 august, Alain-F
20:00
Aproximativ 30 de judecători și procurori au participat la o nouă sesiune de instruire profesională dedicată examinării și soluționării litigiilor electorale, organizată în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a fost desfășurat de Comisia Electorală Centrală (CEC), în parteneriat cu Institutul Național al Justiției și Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, , tr
19:30
În Siberia a fost descoperit un mamut de peste 1 milion de ani: conținutul ADN-ului său a uimit oamenii de știință # Noi.md
În deșertul siberian a fost descoperit un mamut cu o vîrstă de 1,1 milioane de ani. Analiza ADN-ului său microbian a permis oamenilor de știință să descopere bacterii asociate cu gazda în rămășițele animalelor dispărute.Acest lucru a provocat un mare entuziasm în rîndul oamenilor de știință, deoarece a aruncat o nouă lumină asupra microbiomului mamuților, scrie BBC Wildlife.{{805635}}
19:30
Pînă la sfîrșitul lunii iulie 2025, în Republica Moldova au fost instalate peste 48,7 MW de capacități fotovoltaice, înregistrate de aproximativ 2400 de prosumatori – persoane fizice, instituții bugetare și companii private – prin mecanismul de Facturare netă, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Energiei, această cifră reprezintă 49% din plafonul de 100 MW, stabilit prin Hotărîrea Guvernulu
Acum 24 ore
19:00
În primele șase luni de la lansare (1 martie – 31 august 2025), prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) au fost finanțate 117 afaceri agricole, cu o valoare totală de 126,15 milioane lei.În luna august au fost aprobate 26 de finanțări, în sumă totală de 23,33 milioane lei.Distribuția sprijinului:18,11 milioane lei – granturi nerambursabile (inclusiv 2,73 milioane l
19:00
Două incursiuni cu drone în spațiul aerian polonez au avut loc în noaptea de marți pînă miercuri, dar acestea nu au fost doborîte, deoarece nu reprezentau niciun pericol, a anunțat armata joi, conform AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, Polonia este în alertă maximă pentru obiectele care intră în spațiul său aerian de cînd o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sud
18:30
Ministerul Justiției a convocat o nouă ședință de lucru cu participarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor pentru a analiza mecanismele eficiente de instituire și funcționare a poliției judecătorești, transmite Noi.md.În cadrul discuțiilor, autoritățile au subliniat caracterul urgent al creării acestei structuri, m
18:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță finanțarea a două noi proiecte investiționale din fondul destinat dezvoltării și modernizării prestatorilor publici de servicii medicale, transmite Noi.md.Potrivit instituției, resursele alocate – în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei – au devenit disponibile datorită economiilor realizate în urma procedurilor de achiziție publ
18:00
Taekwondistul moldovean Artiom Roșca a avut un debut strălucit în primul său turneu la seniori, cîștigînd medalia de aur la Jocurile Multieuropene, care s-au încheiat în orașul sîrb Nis.Reprezentantul Moldovei, în vîrstă de 17 ani, care a concurat în categoria de greutate pînă la 54 kg, a învins doi adversari din Spania și cîte unul din Serbia și Croația.Potrivit Media Sport, la competiție
18:00
Alianța „MOLDOVENII” a prezentat joi, la Arcul de Triumf, un proiect de lege privind reorganizarea Guvernului, pe care îl descrie drept o „reformă radicală” menită să reducă birocrația, să optimizeze cheltuielile și să stimuleze dezvoltarea economică a țării.Potrivit inițiativei, numărul ministerelor și agențiilor urmează să fie redus cu cel puțin 30%, ceea ce ar aduce economii estimate la 500
18:00
Uniunea Europeană va monitoriza cum se cheltuie fondurile acordate Moldovei, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Chișinău. Oficiala s-a referit inclusiv la planul de creștere economică al țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, Kos a punctat că o mare parte din sprijin va fi atribuită infrastructurii și economiei,
18:00
Anul 2025 marchează un moment de referință pentru piața auto din Republica Moldova: 28 de ani de parteneriat solid între Škoda și DAAC Hermes, o poveste despre dezvoltare, fiabilitate și păstrarea tradițiilor unei mărci cu peste un secol de istorie. În această perioadă în Moldova au fost vândute mai mult de 13 800 automobile.O istorie începută cu viziunePrezența Škoda în Moldova a
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv evaluarea legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar.{{834229}}Șefa statului a subliniat
17:30
Creatorul de modă din Milano a trecut în neființă la vîrsta de 91 de ani. Numit de toți „regele Giorgio”, el a lăsat o amprentă în istoria modei italiene și internaționale.Joi, 4 septembrie 2025, la vîrsta de 91 de ani, a murit renumitul designer Giorgio Armani. Compania Armani Group a anunțat acest lucru cu „infinită tristețe”, numindu-l „creatorul, fondatorul și forța motrice neobosit” al co
17:30
Portugalia: Celelalte trei funiculare din Lisabona au fost închise pentru „verificări de siguranță” # Noi.md
Primăria Lisabonei a suspendat funcționarea celorlalte trei funiculare din capitala portugheză în urma deraierii funicularului Gloria, soldată miercuri cu 17 morți și 21 de răniți.În urma deraierii funicularului Gloria, soldată miercuri cu 17 morți și 21 de răniți, în centrul Lisabonei, primăria a suspendat funcționarea celorlalte trei funiculare ale capitalei portugheze, a anunțat joi un resp
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit, în după-amiaza zilei de 4 septembrie 2025, la clădirea Parlamentului Republicii Moldova după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu, transmite Noi.md.Potrivit primelor informații, în interiorul clădirii a fost observat fum. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:41.La fața locului au fost trimis
17:30
Acoperirea neuniformă cu păduri face ca Republica Moldova să devină tot mai vulnerabilă în fața schimbărilor climatice. Deși nordul țării, în special raioanele Rîșcani și Drochia, are cele mai puține păduri, satul Ochiul Alb se poate mîndri astăzi cu un masiv forestier crescut pe terenuri erodate, pornit din zece saci de ghindă.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, pădurea a fost
17:00
Sistemul MD–ALERT va fi funcțional până în 2027 și va transmite avertizări directe pe telefonul mobil # Noi.md
Sistemul național de alertare MD–ALERT va fi complet operațional pînă la sfîrșitul anului 2027.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldpres, anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.Potrivit oficialului, sistemul reprezintă un pas important pentru siguranța populației, deoarece va transmite mesaje de avertizare direct pe telefoanele mobile, prin re
17:00
Taekwondistul moldovean Artiom Roșca a avut un debut strălucit în primul său turneu la seniori, cîștigînd medalia de aur la Jocurile Multieuropene, care s-au încheiat în orașul sîrb Nis.Reprezentantul Moldovei, în vîrstă de 17 ani, care a concurat în categoria de greutate pînă la 54 kg, a învins doi adversari din Spania și cîte unul din Serbia și Croația.Potrivit Media Sport, la competiție
16:30
Selecționerul Sergiu Cleșcenco pregătește mutări tactice neașteptate pentru meciurile viitoare ale echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova.Cu mai mulți atacanți indisponibili, tehnicianul moldovean a declarat că a pregătit „cîteva surprize în ofensivă”, menite să suplinească absențele și să mențină echipa competitivă în fața unor adversari puternici, transmite Radio Moldova.{{8344
16:30
În Parlamentul European se pregătește o nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen.Dar dacă în vară semnăturile pentru declanșarea votului au fost strînse de dreapta, acum sînt strînse de stînga. Votul ar putea avea loc pe 2 octombrie.„Stînga europeană” (The Left in the European Parliament) a propus o moțiune de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.